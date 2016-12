Internasjonal V75-omgang på Momarken

Mikael J. Andersson og Bellfaks. Tirsdag kommer de ut i V75-6 på Momarken. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Ukens desiderte HØYDEPUNKT skjer på Nyttårsaften, og det er noe man ikke bør gå glipp av. Da er det nemlig duket for en voldsom jackpotomgang i V75-spillet, og hittil er jackpotten kommet opp i svimlende Kr.40 253 589! Tipsene våre til den V75-omgangen blir lagt ut fredag kveld.

Når det gjelder V75-omgangen på Momarken denne tirsdagen så er den av det meget spennende slaget. Vi byr på flere herlige objekter, lanserer to deilige bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende:



Når det gjelder V75-omgangen på Momarken denne tirsdagen så er den av det meget spennende slaget. Vi byr på flere herlige objekter, lanserer to deilige bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende:



Dagens første banker:

V75-1 : 11 Gematria – Er enormt hardt betrodd i innledningen, og det er også snakk om den beste hesten. Spurtet strålende bak kanonen Treasure Kronos nest sist, mens den avgjorde på et mektig sett sist. Har blitt strøket inn et spor, og står nå i ryggen på to meget startkjappe hester. Vinner dette om den presterer som den skal, og også vi tror MYE på favoritten. 8 Alwaysinblackpedia – Var noe under pari sist, men har ellers vært knallgod. Er ikke mye dårligere enn den store favoritten på ren kapasitet, og tilbake på sitt beste kan den utfordre. 2 Anazai – Er på riktig vei i regi Trond Anderssen, og den så veldig bra ut som fastlåst på Bjerke sist. Kom da helpigg til mål, og det mot meget gode hester. Har skrellform i kroppen, og det er en artig hest å ha på bongen om man skal spekulere mot favoritten. 12 S.J.’S Victoria – Har vært strålende etter tøffe opplegg på slutten, og det er en av de hestene i feltet med best form. Nå får den gå med i rygger, og blir det tempo har den kapasitet nok til å overraske. Trenger ikke å være ueffen om favoritten skulle ha en dårlig dag.

Vår rangering : A : 11 B : 8-2-12-5 C : 1-4-6-3-9-7

V75-2 : 6 Spydomann Ø.K. – Er en klar OBS-hest denne tirsdagen. Killingmo begynner nemlig å finne ut av den, og den gikk enormt i kulissene etter galopp sist. Vi hadde 27,4 s 800m, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Er nå 20m billigere ute kontra 7 Brenne Blissi fra det løpet, og det er ikke uten grunn at vi setter på varsellampene! 10 Vikson – Står tøft inne på pengene, men den vil dra stor nytte av at dette er et lite felt. Er desuten veldig travsikker, og det er ikke feil i et løp som dette. Gikk klart godkjent etter pause sist, og den kan ventes forbedret til oppgaven som her venter. OBS! 5 Frivoll Borken – Dro unna på Forus sist, og den ledet i det lengste. Kan lede dette lenge, og det er en selvskreven hest å ha med på bongen. 7 Brenne Blissi – Har løftet seg mye, og den er under fin utvikling. Vant sikkert sist, men den har en tøffere oppgave foran seg nå. Er uansett en garderingshest. 8 M.J.’S Storm – Feilet fra seg en trippelplass mot Brenne Blissi nest sist, men er 20m billigere ute nå. Har fin kapasitet, og den skal ikke undervurderes. 4 Solkongen – Venter vi enda på, og det var nok ikke uten grunn at den var i Sverige sist. Mjølnerød ville nok vekke den litt ordentlig med tanke på denne oppgaven. Formen er bra, og den er god nok til å skrelle om den bare tar i hele veien. 1 Bleke Gnisten – Innledet lovende, men har ikke fulgt opp. Er nå 40m billigere ute kontra Brenne Blissi fra et tidligere møte, og den er god nok om den bare viser det den virkelig kan.

Vår rangering : A : 6-10 B : 5-7-8-4 C : 1-12-3-2-9

V75-3 : 7 Appy Li – Blir nok mer spilt i Sverige enn i Norge, og dette er en hest man må ta på alvor. Den fullførte fint i kulissene uten at det klaffet nest sist, og da var den ute mot MYE bedre hester enn dette. På klokken vår stod det 14,0 s 800m. Nå sist spurtet den veldig bra, og tiden må sees i lys av at banen ikke var helt lettsprunget. GV Gundersen opp er spennende, og den står ikke tilbake for en av disse. OBS! 8 Capri Sun – Har endelig funnet superformen, og da duger den godt i i grunnlaget. Gikk helpigg i mål etter svært sene luker nest sist, og den hadde vunnet med tidligere fritt frem da. Nå sist kom den alene til mål, og var meget god. Er ikke helt til å stole på, men feilfritt er den på foto. Disse to skiller seg litt ut. 10 Mellby Donna – Har løftet seg i ny regi, og på sitt beste er den ikke verst. Spurtet fint via siste indre sist, og den tapte ytterst knepent. Kan speede ned disse med flyt, og den er en gardering. 9 Mimi’s Regatta – Vant sikkert sist, mens den gikk OK etter galopp nest sist. Interessant smygspor i en startrask rygg = dette kan bli veldig riktig. Skal med om løpet garderes. 6 Lady Lane – Ble presset i “stykker” sist, og vi er ikke overbevist om at det løpet var godt for psyken. Har ellers radet opp med fine innsatser, og på sitt beste er den ikke så verst. Er en mulig garderingshest.

Vår rangering : A : 7-8 B : 10-9 C : 6-1-2-12-3-5-11

V75-4 : 10 Lome Brage – Har kommet flott tilbake etter avbrekket, og den har vært bra to ganger på rappen. Første gangen ut føllførte den sterkt, mens den nå sist vant sikkert fra tet. Andre omvendt i volten betyr normalt en veldig god start, og fortsetter den der den slapp sist, ja, da skal mulighetene være meget gode. Vi velger imidlertid å ta med 9 Kleppe Slauren på bongen. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og vi føler fakta at det har gjort svært godt. GV Gundersen er den som kjører denne best, og viser den seg frem i nærheten av slik den var fjerde sist på Färjestad, ja, da skal Lome Brage få kjørt seg. Disse to skiller seg soleklart ut, og det burde være et trygt lås.

Vår rangering : A : 10 B : 9 C : 1-7-5-3-8-11-2-6-4

V75-5 : 10 Valley Ivan – Har John Einar Theodorsen gjort en formidabel jobb med, og etter at det så ut som en hest som var nærmest klar for å ligge skoene på hyllen så leverer den altså stabilt sterke prestasjoner igjen. Den er veldig sterk, og den har stortsett alltid solide avslutninger å by på. Avgjorde enkelt i billige omgivelser sist, og det var godt med krefter igjen på tanken. Har ellers gjort flere meget gode løp i vel så tøffe omgivelser som dette, og med Kolle opp i “jolla” så må vi varsle. SKAL MED PÅ ALT! 2 Västerbo Arthur – Presterer ikke med sko, og den har derfor vært under båten de siste gangene. Nå blir det skorykk, og på ren kapasitet er ingen bedre enn den i feltet. Skal bli veldig spennende å følge i hendene på Gunnar Austevoll. OBS! 3 Stan Libuda – Var ussel fra tet nest sist, mens den var tilbake på sitt beste sist. Leder dette løpet veldig lenge om den har dagen, og den er selvskreven på bongen. 9 Quincy Frontline – Føler vi er påvei mot storformen, og inntrykket mot en billig gjeng i lunsjen var morskt. Står litt spennende til nå, og den får fort et fint løp. Kan komme på lette bein nedover det lange oppløpet på Momarken, og det er en opplagt gardering! 8 Love Voice – Spurtet strålende i kulissene på Bjerke sist, og den kom til mål med krefter igjen. Holder sin flotte form, men det må selvfølgelig løse seg litt fra et dårlig spor. 4 Valokaja Hindø – Har hatt et superår i banen, men er virkelig storformen der lengre? Det blir tøffe løp nesten hver gang, og det er klart at dette vil begynne å sette sine spor. Det er dessuten aldri enkelt å vinne løp som dette fra dødens. Blir etter vår smak for mye spilt, og vi ranker den litt ut.

Vår rangering : A : 10-2 B : 3-9-8-4 C : 5-7-1-6-11-12

Dagens andre banker:

V75-6 : 11 Bellfaks – Er en kanon, og hadde det ikke vært for skader hadde den vært i eliten. Den er rett og slett fryktelig god, og med noen løp i kroppen etter avbrekket så burde det være duket for seier. Nå sist på Bjerke ble den hindret til galopp, og den tapte en god del. Kom strålende tilbake, satt bom fast som vinner, og vi hadde 23,6 s 800m på klokken. Fungerte betydelig bedre i aksjonen kontra løpet i Sverige gangen før. Mikael J. Andersson vant haugevis med løp sammen med Bellfaks i 2014, og han kjenner hesten veldig godt. Er kjapp ut på volte, og sporet ble det beste. Må ha en STOR mulighet, og vi banker! 10 Höstbo Stig – Er en traver vi liker godt, og den har vært fin på slutten. Er dog litt lat, og fraværet av pisk er neppe et pluss. Er meget kjapp i vei, og får den ryggløpet sitt så er den med i trippelkampen. 7 Solberg Rasken – Kan være storskrellen i dette løpet. Henger med i alle tempo, og det var fin stil på den sist. Vant løp på omtrent samme dag i fjor, og den er alltid skummel om det klaffer med de riktige ryggene underveis. 6 Spik – Duger på kapasitet, og den er dessuten i bra form. Er dog ikke den hesten som rader opp, og titt og ofte må den innom galoppen. Feilfritt er den ikke borte om vår banker skulle være under pari. 5 Wik Emil – Har hatt et flott år, men var ikke på topp sist. Tilbake på sitt beste er den selvfølgelig med i trippelkampen.

Vår rangering : A : 11 B : 10-7-6-5-4 C : 12-2-1-8-3-9

V75-7 : 9 I Am The Tiger – Har hatt et fint år, men den har feilet fra seg MYE penger. Dog føler vi ikke at hesten er veldig usikker når den er helt og fin i kroppen sin, og vi blir fakta litt overrasket om den feiler nå. Så helt strålende ut i tåken på Bjerke sist, og den spurtet som en vind nedover oppløpet. Hadde full spenst over mål, og det var godt med krefter igjen. Distansen er kun et pluss, den tåler å bli brukt underveis, og den skal bli spennende å følge i hendene til Kristine Kvasnes. 14 Thai Navigator – Var rågod etter et lengre avbrekk sist, og den kom alene til mål. Er behandlet etter det løpet, og Tom Erik Solberg er stor optimist på forhånd. Kan fort blåse alt om det ikke blir helt feil på veien. 13 Emir La Brousse – Er en traver vi liker skarpt, og feelingen er at denne har altfor lite penger på konto. Kom alene til mål sist, mens den spurtet solid mot gode hester nest sist. Tredje sist leker den på stayerdistanse, og den takler derfor lange løp meget bra. Alle disse tre kommer i vår A-gruppe! 15 Ultimate Photo – Spurtet fint sist, og var ikke veldig langt bak i mål. Det vi er noe usikker på er tøffheten til den, og distansen er nok ikke noe pluss. Er dog speedig, og med de riktige ryggene feller den de fleste. 5 Tyron Power – Kunne ikke hente så mye på en kanon sist, men nest sist er den helt rå etter en grov galopp. Har ingen problemer med distansen, det er gode rapporter på den, og den trenger ikke å være helt borte. 1 Bleeding Heart – Er en tøffing, og den har flott form i kroppen sin. Distansen er kun et pluss, og vi har dessuten alltid respekt for Kolle på strek i slike stayerløp. Han er nemlig en mester på å kjøre etter klokken. Kan overraske om Kolle greier å forsvare sporet med Bleeding Heart. 4 Rapid On Line – Rader opp med fine prestasjoner, men vinner ikke løp. Har vært god de siste gangene, og selv om den ikke fungerte optimalt sist var den bra. En mulig gardering om man går bredt ut.

Vår rangering : A : 9-14-13 B : 15-5-1-4 C : 10-6-11-12-3-8-7-2

