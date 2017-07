Internasjonal V75-søndag på Jarlsberg

Ferrari B.R. og Per Oleg Midtfjeld vinner Stavangerløpet på Forus i sin siste start. Foto: Rune Eikeland: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige trav- og galoppmeny søndag:

V75 Jarlsberg (frist 14.30): Internasjonal V75 med pangløp

V4 Jarlsberg (frist 12.45): Herlig vorspiel med V4

V4 Jägersro (frist 12.45): Carlos Lopez i knallform

En vidunderlig søndag står for tur og det er veldig mye å glede seg til. Ulf Thoresen International er dog i særklasse den sportslige godbiten og det løpet kjøres ca kl 16.20. Før den tid skal vi gjennom er internasjonal V4-omgang på Jarlsberg (ingen av de løpene inngår i V75-spillet), og vi skal også gjennom en spennende V4-galopp fra Gøteborg. Etter at Jarlsberg er ferdig med sin V75-omgang, er det klart for en flott internasjonal V65-omgang på Charlottenlund.

Her er tidsskjemaet lørdag:

V4 Gøteborg galopp - 12.45

V4 Jarlsberg - 12.45

V75 Jarlsberg - 14.30

V5 Jarlsberg - 15.12

DD Jarlsberg - 16.20

V65 Charlottenlund - 18.25

V5 Charlottenlund - 19.25

I denne artikkelen skal det handle om søndagens V75-omgang. Det er internasjonal omgang og siden Sverige spiller sammen med oss, er det innleveringsfrist kl 14.30. Jeg spiller to bankere i omgangen.

Verdensrekordholderen innfrir?

Fredag kveld ble vi vitne til at Phantasm Soa vant finalen av Jarlsberg Grand Prix på fenomenale 09.8/1609 meter auto. Det er et tidel raskere enn det Ferrari B.R. løpte da han brøt lydmuren på Jarlsberg 20. mai og landet på smått utrolige 09.9/2140 meter auto. Per Oleg Midtfjeld hadde aldri Jarlsberg Grand Prix i tankene med sin fireåring og har siktet rettet mot Derby. Nå står 7 Ferrari B.R. langt ute bak vingen i V75-5, men konkurrentene har nok slik respekt for denne hesten, at Per Oleg Midtfjeld garantert sitter tidlig i tet. Som spiller jakter man alltid etter argumenter for å senke storfavoritter, men det er ikke lett å finne slike søndag, ikke minst siden 11 Seaside Illsusion står i bakspor. 7 Ferrari B.R. blir den ene av mine to V75-bankere på Jarlsberg søndag.

Rangering V75-5: A: 7 B: 11-2-5 C: 3-4-6-8-9-12-10-1

Tet og slutt?

Med tanke på at 6 Stella Newmen tidlig ble strøket fra V75-7, ser det enda bedre ut for Frode Hamre og 1 Waffle Cone i V75-7. Den USA-fødte treårshoppa innledet sin karriere hos Frode Hamre med å ta en sterk seier i treåringseliten på Solvalla på solide 10.9/1609 meter. Er kvikk i vei og sprint er neppe noe minus. Motstanden er heller ikke av skarpeste sort, og dette må være en solid vinnersjanse. Jeg bankerspiller også 1 Waffle Coin i V75-7 og bankerspiller også hesten i DD-spillet

Rangering V75-7/DD-2: A: 1 B: 5-7-4 C: 2-8-11-12-3

V75-1 - Varmblodshester. 3100 meter voltestart.

13 Heartbreaker V.S. har ikke startet siden han kneblet storfavoritten Emir La Brousse på Bjerke under lørdagens V75-stevne på OGP-helgen og sørget for en makeløs fest for en drøss av mine andelslag på Eksperten. Det må være topp sjanse igjen for Goop-traveren, som helt klart er en alternativ banker søndag.

1 Quite Pepper har vært fantastisk bra i tre strake seiersløp etter langt skadefravær og blir spennende å se i et slikt løp søndag. Står flott til på strek, men distansen er ny for hesten. Andrevalget. 3 Eye Of The Tiger gjorde en strålende norgesdebut for Kolnes/Gundersen i V75 på Forus for en snau måned siden og han er aktuell igjen fra sine fine utgangsposisjon. De tre hestene skiller seg ut i V75-1, men på det aller største V75-forslaget tar jeg også med 15 Valley Ivan til tross for at han står steintøft til i løpet med 20 meter tillegg på Heartbreaker V.S.

V75-1: A: 13 B: 1-3-15 C: 12-4-7-11-5-8-10-9-2-6-14

V75-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

2 Gigant Invalley blir en av søndagens største favoritter i V75-2, men denne må vi prøve å få vekk søndag.

Desserud-traveren er i knallform, men har støtet tross alt på mange gode hester i V75-2 og det skal være mulig å få "hjelp" her. 1 Brixton U.S. har vært noe variabel på sine norgesvisitter den siste tiden, men toppnivået på denne danskegjesten er bra og startsporet er perfekt.

4 Alwaysinblackpedia var betydelig mer spilt enn Gigant Invalley når de møttes sist på Bjerke, men den dagen underpresterte Hamre-hoppa. Tilbake på nivået hun hadde i de to foregående startene, så byr hun favoritten opp til dans her.

Stallvenninna 8 Tooltime har trukket et kinkig åttendespor bak bilen, men trives med Tom Erik Solberg som kusk, og går alltid til mål. Sprint er såklart et minus. De fire hesterne står på mine tre minste V75-forslag. På det aller største V75-forslaget, er jeg i det "spandable" hjørnet og tar med ytterligere tre hester på det aller største V75-forslaget.

Rangering V75-2: A: 2 B: 1-4-8 C: 7-6-10-3-11-12-9

V75-3/V5-1 - Anders Jahres pokalløp. 2100 meter autostart.

5 Emir La Brousse måtte gi seg for en fantastisk opplagt Heartbreaker V.S. som storfavoritt i V75 nest sist, men var tilbake i sedvanlig strålende skikk som overlegen vinner på Forus i starten etter. Det er meget bra klasse på V75-3, men seiersmaskinen til Kolnes blir min favoritt.

1 Poet Broline blit trolig knepen favoritt, men Untersteiner-traveren er ikke alltid like tøff mot mål og spesielt ikke på 2100 meter. Får Untersteiner lura unna litt i front, kan det holde inn for den meget sannsynlige tethesten. 3 Nappa Scar er en anne svensk tøffing som skal tidlig på. 2 Djali Boko er vrient å sette inn i dette løpet. Kolgjini-traveren har kapasiteten, men har vist veldig mye galopp hittil i år.

7 Spitcam Jubb var strålende V75-vinner i Kalmar sist på sterk tid. Kommer hesten noenlunde til fra spor sju, er han ikke sjanseløs. Med på gardering på det største forslaget blir også baksporshestene 10 Tango Negro og 9 Donatomite.

Rangering V75-3/V5-1: A: 5 B: 1-3-2-7 C: 10-9-4-8

V75-4 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Skyhøy klasse på dette sprintløpet og bra sjanse for norsk seier. 5 Teddy Boy O.K. blir min knepne favoritt. Kapasitetstraveren har virkelig vist seg fram i det siste og er også bra fra start. Det er det flere andre som er i dette løpet også, men ikke utenkelig at Erlend Rennesvik når teten med sin hest.

7 Flashing Boko hadde nok ikke slått Forever Peace i V76-løpet på Bjerke sist, men når denne galopperte midt i den siste svingen, ble det enkelt for Flashing Boko. Sjuendespor er sjanseartet, men hesten er bra fra start og tåler å gjøre mye jobb selv. 2 Promo Kemp debuterer i regi Frode Hamre og Frode er optimist og tror klart mer på denne enn 3 Global Rumour. Promo Kemp får stå som løpets naturlige outsider. 4 Igor Ribb er også en hest som kan flytte beina og Kolgjini-traveren blir min fjerde og siste hest på kupongen i V75-4.

Rangering V75-4: A: 5 B: 7-2-4 C: 3-11-1-8-10-6-9-12

V75-6/DD-1 - Ulf Thoresen Grand International. 2100 meter auto.

750 000 kroner venter vinneren av årets utgave av Ulf Thoresen Grand International og kvalitetsmessig er det faktisk helt på høyde med startfeltet i Oslo Grand Prix.

Slik sporene ble trukket, så setter jeg OGP-vinneren 2 Twister Bi først. Han måtte gjøre mye jobb i seiersløpet i OGP, og det slipper han trolig her. Det er bra tetsjanse her.

3 Carabinieri tok en imponerende seier i Kymi Grand Prix i den siste starten og slo faktisk Elitloppsvinneren Timoko da. 3 Carabinieri går til mål sju dager i uka og kan vinne. 9 Lionel gjorde et strålende løp i Oslo Grand Prix og falt med flagget til topps da. Er naturligvis en klar vinnerkandidat her.

Fjorårsvinneren 8 Sauveur smalt til med 12.0/3180 meter da han vant Harper Hanovers lopp i sin siste start. Åttendespor betyr ikke så mye for denne, da han er såpass treg fra start. Sauveur kan vinne også i år. Jeg tror Ulf Thoresen Grand International står mellom disse fire, men tar med 1 D.D's Hitman på det største da hesten på en maksdag fra et flott spor, har vist nok til å vinne.

Rangering V75-6/DD-1: A: 2 B: 3-9-8-1 C: 7-10-5