Jarlsberg byr opp til V75-fest

Nice Eleven L. og Geir Vegard Gundersen er storfavoritter i V75-6 på Jarlsberg lørdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En strålende Jarlsberg-helg står for tur med V75-spill både lørdag og søndag. Lørdag er det Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling med 250 000 kroner til vinneren som er det store sportslige oppslaget, mens søndagen byr på et fantastisk fint eliteløp i Ulf Thoresens minneløp med hele 750 000 kr til vinneren. Søndag er det også internasjonal V75, så det er all grunn til å glede seg til to fantastiske V75-dager på Jarlsberg.

Spillemessig er det som alltid interessant og lørdagens V75-omgang er slett ikke lettløst, selv om det finnes flere gode bankeralternativer. Jeg tror omgangens største favoritt har en bra sjanse til å innfri og denne kommer ut i V75-6.

Tet og slutt?

Det handler om Geir Vegard Gundersen og hans 1 Nice Eleven L. Hoppa har vært strålende i samtlige fire starter i år og vunnet alle. Gjorde et herlig seiersløp i kvalifiseringen forrige mandag og vant på sterke 12.6/1609 meter tross trøbbel ut mot oppløpet. Fra spor en er det helt utenkelig at hoppa misser teten lørdag. Riktignok tapte Nice Eleven L. fra tet et par ganger i treårssesongen, men her er det vanskelig å se hvem som skal trykke opp farten underveis og Nice Eleven L. har sett enda råere ut i år. Jeg tror 1 Nice Eleven L. leder hele veien og bankerspiller i V75-6 og selvsagt også i DD-spillet.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 1 B: 9-2-3-7 C: 5-10-6-4-8

Må spilles igjen

V75-4/V4-1 er et eliteløp for kaldblodshester og denne gangen skal jeg ikke dumme meg ut på 8 Odd Herakles som jeg undervurderte foran eliteløpet på Leangen for 14 dager siden. Romtveit-traveren spant til tet og så seg aldri tilbake og så enorm ut for dagen, da han lenset unna til overlegen seier. Selv fra åttendespor er det tetsjanse i V75-4, da 5 Lome Brage i følge kusk Erlend Rennesvik trolig vil foretreke ryggløp, ettersom hesten har fått så tøffe løp på slutten. Odd Herakles har utviklet starthurtigheten sin betydelig det siste året og kommer hesten seg foran her, tror jeg løpet er kjørt. Jeg bankerspiller 8 Odd Herakles på det minste V75-forslaget.

Men trav er trav og det som sies på forhånd kan endre seg. Dersom 4 Lome Brage skulle være pigg og alert for dagen, kan det utmerket være slik at Erlend Rennesvik velger å sitte foran med 4 Lome Brage og denne skal selvsagt med på de større V75-forslagene. Jeg blir overrasket om noen av de andre melder seg på i seierskampen her, selv om 3 Jærvsørappen har fine forutsetninger i dette løpet og sett noe forbedret ut i Hamre-regi.

Rangering V75-4/V4-1: A: 8 B: 4-3 C: 1-2-4-7-6

Storfavoritten kan få kamp

I V75-7 blir nok 1 Colonel Cantab nesten like stor favoritt som det 1 Nice Eleven L. er i V75-6, men jeg velger å doble opp forslagene i V75-7.

Det er klart at formsterke 1 Colonel Cantab har en meget fin oppgave foran seg i Thor Tholfsens minneløp for stallansatte. Hesten er kvikk i vei og det er topp sjanse for at han forsvarer sitt innerspor sammen med Magnus Teien Gundersen, men jeg velger å betale også for 4 Merles Simoni. Den Olav Mikkelborg-trente hoppa får Erlend Rennesvik som kusk her, og treningsrapportene er gode. Merles Simone har sin styrke mot mål og jeg ser ikke bort fra at hun kan plukke ned 1 Colonel Cantab all den tid distansen er 2100 meter. Jeg låser V75-7 på to hester.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 1 B: 4 C: 8-11-3-12-7-6-9-10-5-2

V75-1/V5-3 - Hoppecupen. Kaldblods. 2100 meter voltestart.

V75-omgangen innledes vrient og jeg tar med åtte hester på det største V75-forslaget i V75-1.

12 Lykkje Borka er uten tvil den beste hesten i dette hoppeløpet, men lørdag skal hun håndtere bakspor på 20 meter tillegg. Det øker galopprisikoen for Steinseth-hoppa, som naturligvis har en topp vinnersjanse feilfritt. 7 Tangen Tia kommer fra Bergen med klare ambisjoner. Var meget god når hun enkelt plukket ned storfavoritten Bjørkeknekten i V65-1 på Bergen travpark sist torsdag og har funnet tilbake til toppformen igjen nå.

14 Brenne Rødi har ikke klart å følge opp sine strålende prestasjoner som unghest. Lørdag kommer hun ut i regi Eirik Høitomt og får stå som løpet meget naturlige outsider. 6 Trø Hera er i form og tok en solid V75-seier på Bergen travpark i den siste starten. Kan vinne igjen. 11 Oriola har kapasiten og feilfritt er hun aktuell sammen med formkusk Åsbjørn Tengsareid.

Fra strek er både 1 Valle Tiril og 4 Kap Tilly aktuelle og disse blir med på de to største V75-forslagene. Helt ute på kanten tar jeg også med 9 Kjappe Tinna som ikke innfrir når hun blir betrodd og skremmer spillerne når hun er mindre betrodd.

V75-1/V5-3: A: 13 B: 7-14-6-11-1-4 C: 9-8-3-15-5-10-12-2

V75-2/V5-4 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Er V75-1 vrien, er det kanskje enda mer uoversiktlig i V75-2, der jeg betaler for åtte hester på de to største V75-forslagene.

14 Kaksen trivdes ikke uventet med Tom Erik Solbergs fine kjørehender og vant første gang med han som kusk. Kapasitetsmessig er denne muligens best i V75-2 og hesten så stabil og fin ut i seiersløpet på Klosterskogen sist. Fra bakspor på 20 meter tillegg, må det selvsagt klaffe litt, men hesten tåler en lang tur i sporene. 7 Årdals Tobben kommer fra Forus med to strake seire og har imponert i begge seiersløpene. Får Tom Erga denne feilfritt rundt, er det bra sjanse for den tredje strake seieren.

9 Frøyu Petter har kommet tilbake på fint vis, og får nå Geir Vegard Gundersen opp om kusk. Kan vinne dette. 11 Bokli Stjernen sto på sterkt til andre bak Kaksen sist og har Flåten-traveren en av sine bedre dager, er han garantert med i seierskampen her. Fra strek tar jeg med lite spilte 1 Briljant og 2 Tenk Nå Dina. Begge står spennende til og er i form og kan holde unna for gode tilleggshester.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for formsterke 12 Idfaxen (tøffere oppgave nå enn i seiersløpene, men kan gå) og kapable 5 M.H. Herkules (duger feilfritt).

V75-2/V5-4: A: 14 B: 7-9-11-1-2-12-5 C: 4-3-13-8-10-15-6

V75-3/V5-5 - Hoppedivisjonen. Norskfødte. 1609 meter autostart.

Perfekte forutsetninger for 3 My Carisma i dette hoppeløpet og det kan dreie seg om tet og slutt. Strålende V75-vinner fra tet på Forus tredje sist, solid treer i et V76-løp på Bjerke nest sist og bom fast i meget tøffe omgivelser på Bjerke 10. juni. Sprint og tredjespor bak bilen, gjør hoppa til en mulig bankerkandidat lørdag.

Jeg dobler dog opp med 2 Venezia og Herman Tvedt. Tvedt-stallen har bra form om dagen og Amazing S.H. var en solid vinner av V65-1 for Herman torsdag kveld. Venezia er ikke hoppa som leverer kanonprestasjoner hver gang, men toppnivået er bra på denne dama og hun står bra til spormessig. Jeg velger å stå på disse to V75-3 på de tre minste forslagene.

Men tross tolvtespor betaler jeg også for 12 Farah Diba River på det største V75-forslaget. Normalt det jo iskaldt fra spor tolv på en sprint, men hun var så bra i seiersløpet sist (også da fra bakspor), at skulle det løse seg noenlunde underveis, er det ikke helt iskaldt med ny seier.

Rangering V75-3/V5-5: A: 3 B: 2-12 C: 5-6-9-1-11-4-10-8-7

V75-5/V4-2 - Hoppecupen. Kaldblods. 2100 meter voltestart.

I likhet med V75-1 er også V75-5 et løp i Hoppecupen for kaldblods. Men V75-5 er stengt ved grunnlag inntil 250 000 kroner. Og som i V75-1 er det åpent. Men kanskje ikke så åpent som i V75-1 og jeg synes fire hester skiller seg litt ut.

10 Sol Faksa blir min favoritt. Viksås-hoppa har sett veldig stabil og fin ut på slutten, men i det siste løpet i Drammen var det tilbake til gamle galoppsynder. Det vektlegger jeg foreløpig ikke allverden, traver hun feilfritt her, er det et bra vinnersjanse. 11 Bore Stjerna innfridde som min V76-banker på Bjerke 7. juni etter tet hele veien. Galopperte seg så vekk på Forus i den siste starten 18. juni. Har en fin oppgave her og skal sees med klar vinnersjanse.

Fra strek tror jeg mest på 6 Prinsesse Sølv, som har hevet seg betydelig i år og helt sikkert kan gå rundt 27 fra strek, kanskje litt under også om nødvendig. 8 Homme Hera har også form nå og holdt enkelt unna fra tet sist på Bjerke, selv om hun lå på i tet. Kan vinne igjen. Jeg tror mest på disse fire, men på det aller største V75-forslaget, betaler jeg også for trønderhoppa 13 Villmira. Har denne dama noenlunde kontakt ut mot oppløpet, er hun flink til å holde farten helt inn.

V75-5/V4-2: A: 10 B: 11-6-8-13 C: 1-9-2-3-14-15-7-5-12-4