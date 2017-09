Klosterskogen med jackpot i V75

Eye Of The Tiger N.L. vinner meget lett som storfavoritt i V65-6 på Klosterskogen i sin siste start. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er Klosterskogen som er vertskap for lørdagens V75-omgang og det er ekstra penger å spille om. 1 024 259 kr venter ekstra i sjuerpotten og både sportslig og spillemessig er det en riktig fin omgang på landets eneste travbane med siste indre. Den suverent største favoritten starter allerede i V75-1 og jeg setter også mitt bankerspill på den.

Storfavoritten innfrir

Det handler om 4 Eye Of The Tiger og Magnus Teien Gundersen. Hesten har vært strålende etter at han ankom Norge og Sigbjørn Kolnes stall i sommer. Fem starter i hans regi har resultert i tre seire og to andreplasser. Innfridde som storfavoritt i V75 på Bergen travpark nest sist og innfridde som storfavoritt i V65-6 på Klosterskogen sist torsdag. Møter egentlig billig motstand i V75-1, 2900 meter er ikke noe minus og jeg nøler ikke med å bankerspille 4 Eye Of The Tiger i V75-1 og hesten blir også min klare V5-banker.

V75-1: A: 4 B: 3-10-2 C: 13-6-11-7-1-5-9-8-14-12

V75-2 - Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

Bra klasse på dette hoppeløpet i V75-2 og jeg synes fem hester skiller seg noe ut og står på disse fem på samtlige V75-forslag.

8 Southwind Gizzel har levert to fantomløp på rappen i regi Erlend Rennesvik. Nå er det begge disse tatt på sprint og lørdag er det åttendespor og 2100 meter. Likevel har jeg en feeling av at full vei går bra og fireårshoppa har sett strålende ut i to strake seiersløp.

4 Yankee Cat blir spillefavoritt. Tengsareid-hoppa stod helt iskaldt til i tolvtespor i sin siste start på Bergen travpark (V75). Kom aldri inn i det løpet, men har ellers vist fin form på slutten. Er ei hoppe som normalt går til mål og kan selvsagt vinne dette. 10 Moviestile har vært ute i steintøffe omgivelser i sine tre siste løp. Klart enklere imot nå og Mikkelborg-hoppa er tøff til slutt.

Fra gode utgangsposisjoner tar jeg også med 3 Seabreeze Ås (under pari nest sist, tilbake på sitt beste sist) og 2 Thai Bakery (er muligens best på sprint, men kommer til å få et fint løp fra sitt flotte andrespor).

Rangering V75-2/V5-4: A: 8 B: 4-10-3-2 C: 12-1-11-7-6-5

V75-3/V5-5 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Nytt flott spilleløp i V75-3 og jeg står på seks hester på samtlige V75-forslag.

Min favoritt heter 5 Valle Tiril og Eirik Høitomt. Forushoppa er i form, og står meget innbydende til på strek. Selv om det finner sterke hester på 20 meter tillegg, tror jeg Valle Tiril kan holde unna fra strekdistansen. 12 Charm Elden holder sin fantastisk flotte form. Sterk og solid treer i V75 sist lørdag og skal tidlig på her.

4 Theodor en tøffing og kommer trønderen seg feilfritt avgårde fra det litt kinkige fjerdesporet på strek, er han god nok til å vinne dette. 9 Villas Cato har falt tilbake til gamle galoppsynder og rotet seg vekk tre ganger på rad. Feilfritt er Wolden-traveren aktuell. 10 Lykkerus er kanskje ikke helt i den samme kanonformen han hadde tidligere i år, men går samtidig ned en liten klasse lørdag. Aktuell med klaff på veien.

11 Mjølner Tore er stadig med i fremste rekke og Mjølnerød-traveren hører også hjemme på gardering.

V75-3/V5-5: A: 5 B: 12-4-9-10-11 C: 8-14-15-1-6-13-2-3-7

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

12 Speedmeister gjorde kanskje sitt beste løp i karrieren da han reiste fra gode konkurrenter i seiersløpet på Jarlsberg for to uker siden. Til tross for vallaken travet hele sisterunden først i tredjespor, dro han fra mot mål. det var en femstjerners-prestasjon og selv fra spor tolv bak bilen, er han den klare favoritten i V75-4.

Jeg garderer kun med 6 Whatsoflying S.S. Vallaken hadde en kanonsesong i 2015, gjorde en helt grei sesong i 2016 og viste på Jarlsberg 8. juli (tredje sist) at han fortsatt kan. Står svært spennende til her i V75-4 og Tom Erik Solberg får sjansen i sulkyen for første gang siden 3. juli 2015. Mitt klare motbud til den store favoritten og jeg velger å låse V75-4 frekt på to hester.

Rangering V75-4/V4-1: A: 12 B: 6-9-5-11 C: 1-3-7-8-2-4-10

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Til tross for kun en seier på sju starter i år, gjør spillerne 9 Neslands Faksen enda en gang til veldig stor favoritt lørdag i V75-5. Det kjøper jeg aldeles ikke, da hesten burde vunnet fra tet nest sist og enda en gang rotet seg bort med galopp sist. For meg blir hesten kun et andrevalg.

Jeg setter 4 Ty Svarten først på min rangering. Den hesten er i knallform for tiden og hadde kun superkapable Moe Tyr foran seg i mål sist. Bra spor og bra kusk trekker opp. 3 Rappalma blir mitt tredjevalg. Hoppa som trenes av Kari Anne Knutsen gjorde sin klart beste prestasjon for året i seiersløpet sist på Jarlsberg. Tross dødens vant hun enkelt. Tøffere motstand lørdag, men de løper ikke fra denne dama.

5 Jærvsø Troll blir overraskende lite spilt. Gaustad-vallaken var meget tapper tredje på Bjerke sist i et V76-løp. Trener Jan Roar Gaustad varsler utstyrsjusteringer til lørdagens løp. Se opp. På de større forslagene betaler jeg også for 11 Kleppe Frakken som tok en sterk V75-seier på Bergen travpark sist. Galopprisikoen er stor på denne, men hestene til Kjetil Djøseland tåler som kjent å gjøre grovjobben selv.

Rangering V75-5/V4-2: A: 4 B: 9-3-5-11 C: 12-2-10-7-1-6-8

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Tøffingen 2 Valley Ivan kunne aldri utfordre en meget opplagt Baritron på Leangen i sin siste start. Gjorde likevel et kanonløp etter dødens det meste av veien og landet på sterke 12.6. Nest sist var hesten urtapper toer bak kjempeoverraskelsen No Limit L.A. i V75-løp på Momarken. Også i det løpet måtte Valley Ivan gjøre grovjobben selv. Hesten er blitt mye bedre fra start og står bra til her. Jeg setter hesten først.

4 Love Voice gjorde et flott seiersløp på Bjerke sist, det var første starten i regi Anders Lundstrøm Wolden. Blir veldig stor favoritt på bakgrunn av det seiersløpet, men møter bedre motstand nå. Jeg synes 2 Valley Ivan og 4 Love Voice skiller seg litt ut her og står på disse to på de tre minste V75-forslagene.

På det aller største betaler jeg dog også for 1 Valokaja Hindø (svak sist og falt enkelt fra tet, men kan mye bedre) og 8 Deep Sea Dream (knallsterk seier i V75 sist, men står meget sjanseartet til nå).

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 2 B: 4-1-8-3 C: 7-9-6-5

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Perfekte forutsetninger for seiersmaskinen 1 Roli Eld i V75-7. Vant seks av åtte i fjor, og har vunnet to av fem starter hittil i år. Solid vinner nest sist og bra tredje i tøffe omgivelser sist. Blir kanskje overfløyet av 5 Torpa Nicklas her, men er så kvikk fra start, at han trolig sitter i tet tidlig uansett. Møter dog såpass bra motstand, at jeg ikke går all-inn. Jeg bankerspiller dog 1 Roli Eld på det minste V75-forslaget og i DD-veddemålet.



3 Lille Jerkeld var helt på linje med Roli Eld på Momarken 5. august og tilbake som sterk vinner på Forus sist. Ove Wassberg har gjort en strålende jobb med denne hesten, som faktisk jakter årsseier nummer ti lørdag. Det kan gå fra et bra startspor.

12 Lex Lodney har grunnlagsmessig en meget fin oppgave i V75-7, men fra spor tolv er det alltid sjanseartet. Jeg nøyer meg med å ta denne med på de to største V75-forslagene og står dermed på tre hester i V75-7.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 1 B: 3-12-10-6 C: 8-7-5-11-9-2-4