Knallspennende V75-omgang i Bergen på lørdag

Josefine Eilertsen er aktuell i dagens V75-omgang fra Bergen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Bergen Travpark står for lørdagens mildt sagt åpne, og svært spennende V75-omgang! Vi har hatt noen solide høydepunkter på Bergen Travpark før i år, og dette er en bane som undertegnede kjenner like godt som sin egen bukselomme.

Det største høydepunktet på banen mellom de syv hittil i år, skjedde 26. januar hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut enormt solide Kr.154 431,-.

Godt husker vi også det som skjedde i Bergen 18. mai - da klinket vi til med supersjokket Showmethevictory (7,7%) som en ordentlig delikatessevinner, og vårt V65-forslag på Kr.900 betalte ut Kr.23 044,-.

Det finnes flere høydepunkter, og en rekke helfrekke ideer som har innfridd, og på lørdag jakter vi altså vår favorittbane nr.1 med nytt snadder! Du tar vel rygg, og blir med oss i jakten på millionene?

Alt om dagens V75 + V5-omgang finner du lengre ned i denne artikkelen.

Her er dagens tekst til løpene i Bergen:

Dagens første banker:

V75-1 : 1 Farah Diba River – Er lynrask fra start når man ladder med den, og vi har sett den løse enormt bra ut bak bilen ved et par anledninger. Dermed har den en tetsjanse. Fra tet, hvem skal da plukke denne ned? Vi tror ingen vil greie det, og tror MYE på denne favoritten. Har vært veldig bra de to siste gangene, og dette er en hest i toppform. MÅ BARE PRØVES FRA SLIKE BETINGELSER! 6 Queenswood – Er motbudet. Er meget kjapp ut, men er den kjapp nok ut til å nå tet? Vi tviler litt at den kommer seg til tet, og dermed blir dette noe sjansebetont. På ren kapasitet duger den, og man skal ikke glemme at den nest sist var hakk i hel på kanonen Waffle Cone. 8 Delec Hanover – Har pleid å slå de fleste av disse når den har vært ute i samløp tidligere, og den er ordentlig bra. Gikk også klart bra etter pause sist, og den er fort enda bedre på lørdag. Sporet trekker dog mye ned, og den er dermed kun en liten outsider. 4 Alberte Merci – Går jevne fine løp, og er ikke borte med flyt. Er dog mer trippel enn seiersaktuell. 12 Yankee Cat – Spurtet fint innvendig i NM sist, og da møtte den bedre hester enn dette. Er ikke borte med et høyt oppdrevet tempo. 11 Thai Bakery – Er veldig speedig, og den avgjorde på to steg når lukene kom sist. Skal med om løpet garderes litt.

Vår rangering : A : 1 B : 6-8 C : 4-12-11-5-7-10-3-9-2

V75-2 : 1 Karmland Stilson – Er med garanti en av de beste på ren kapasitet. Nest sist gjorde den en del grovjobb, og den tapte kun for G. Jerken… Kommer nå ut etter et lengre avbrekk, det er gode rapporter på den, og den er moden for en solid rekordforbedring. Er et talent, og vi velger å varsle skarpt. 12 Rano Hilde – Er en av de mest stabile hestene i feltet, og den gjør stortsett fine løp. Nå sist spurtet den bra på Bjerke (28,7 s 300m), og den har toppform i kroppen. Feller mange tilslutt om det bare klaffer litt på veien, og den skal i a-gruppen. 9 Føynland Faks – Er en ordentlig banditt, og en traver som det er umulig å stole på. Nå kommer den ut etter kastrasjon, men det vil fakta overraske oss om den allerede nå er stabil. Det vil nemlig normalt ta litt lengre tid. Løpets klare outsider. 7 Kleppe Frakken – Er en annen banditt med stor kapasitet. Formen er bedre enn raden, og den var bra sist. Feilfritt kan den absolutt vinne. 8 Eragon – Er en flott traver som vi liker skarpt. Har stått en stund hos Gaute Lura, og vi blir alt annet enn overrasket om denne er klar for å kjempe om det direkte. Tas med på bongen som en mulig skrell. 2 Verdals Svarten – Er en medhenger som aldri har vunnet. Gikk en bra tid sist, og formen er fin. Dog er den ikke veldig glad å strekke på seg i tette oppløpskamper, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 1-12 B : 9-7-8 C : 2-10-3-5-4-11-6

V75-3 : 9 Nonstop Rascal – Har en billig oppgave denne lørdagen, og den skal spilles. Var positiv etter sen luke sist, og den var nok ikke helt tom i mål. Er LYNRASK fra start, den står i en knallbra rygg, og den kan fakta komme rett gjennom på startsiden her. Rapportene på den er fine, og det kan dreie seg om en banker for de med litt is i magen! 1 Photolicious – Hyllet man etter varmingen sist, og den ble fakta et stort skrik. Magnus Teien Gundersen var uheldig i selve løpet, og han kjørte altså oppi. Kan ikke åpne, og sporet trekker derfor veldig ned. Kan likevel vinne om det løser seg. 11 Dicentra Dream AT – Det er meldt et ordentlig drittvær i Bergen lørdag, og det betyr en KNALLHARD bane. Det pleier ikke hestene til Wiig å like, og vi er spent på hvordan aksjonen på denne blir med en hard bane. Duger på kapasitet, og fungerer den kan det selvfølgelig gå veien. 12 Mohegan – Feilet sist, mens den var bra til seier nest sist (12,4 s 300m). Har kapasitet til å runde denne gjengen, og den er en av flere aktuelle garderinger. 8 Plas Teg – Feilet mot siste sving sist da den slo seg på en fot. Kom knallsterkt tilbake i kulissene, og den er fortsatt bedre enn rad. Steine trener på asfalt så en hard bane går fint for denne. Pål Buer har et godt tak på den, og den skal med om man bruker noen hester. 4 Not Over You – Er nok best på sprint, men den utvikler seg fint, og den har vært god på slutten. Er aktuell på gardering.

Vår rangering : A : 9 B : 1-11-12-8-4 C : 7-3-5-6-2-10

Dagens hovedbanker:

V75-4 : 10 Eye Of The Tiger – Har et rent gaveløp foran seg i V75-4, og vi kan ikke spekulere mot den. Har gjort tre bunnsolide løp etter den kom til Norge, den er klart billigere ute nå, og blir den bare ikke påkjørt så vinner den. Sigbjørn Kolnes forteller om et helsvett treningsjobb før dette løpet, og at man har siktet på denne oppgaven. Josefine Eilertsen er flink, og dette ser veldig bra ut på forhånd. ALL IN. 9 Høwings Unbeatable – Er 20m tøffere ute kontra Eye Of Tiger fra løpet på Sørlandet nest sist, og på utregning slår den ikke vår banker. Kan nok bedre enn vist, og det er den første som skal med om løpet garderes. 3 Emil Fame – Piler til tet, og slipper til stallkompis Paddington Face? Kan få det sydd opp, og da er den ikke helt ueffen. Var positiv etter pause sist, og glem ikke at den femte sist feilet hakk i hel på knallgode hester (Sheriff Bi vant det løpet). Er vel den hesten som kan skrelle ordentlig om vår banker skulle underprestere. 5 Paddington Face – Vant sist, men vi var uansett ikke fornøyd med den etter pause. Trenger trolig flere løp i kroppen før den har form til å ta opp kampen mot en motstand som dette.

Vår rangering : A : 10 B : 9-3-5 C : 8-4-2-6-12-7-11

V75-5 : 5 Eldhusodin – Er under en rivende utvikling, og nå sist feilet den i striden mot gode Neslands Faksen. Hadde tidsmessig gått ca 27,1/2100ma uten denne galoppen, og da ble den brukt hardt i sisterunden. Er sterk, tøff, og den kan også vinne fra dødens. Har en topp sjanse om den bare takler reise/overnatting som den skal. 6 Valle Max – Spurtet bra sist, og den var ubrukt i mål. Herman Tvedt er opp på sin springer før dette løpet, og nå skal det kjøres offensivt. Har mye inne, og den kan nesten ikke få et finere løp enn dette når den skal ut i V75. Skal tidlig på bongen om favoritten garderes. 9 Prinsesse Sølv – Var helt enorm tredje sist (25,6 s 300m), og leverer den noe slikt her så kjemper den selvfølgelig om seieren. Er tilbake mot riktig motstand, og den er selvskreven på bongen. 10 Bjørnmyr Victoria – Har fått tre løp i kroppen etter skade, og vi tviler på om om Kjenner hadde dradd denne til Bergen om den ikke hadde trent bra. Er vass på speed, og får den løpet så skal de andre passe seg. OBS. 13 Høvding Jaros – Er ikke alltid like enkel å regne på, og den er humørbetont. Har den våknet opp på den rette foten så er den ikke borte. 8 Tuxi Frøya – Spurtet bra etter et passivt opplegg sist, og den kom til mål med krefter igjen. Er vass når den får smyge med, rapportene er fine, og man har nok siktet på denne oppgaven en liten stund. Skal med om løpet garderes litt.

Vår rangering : A : 5 B : 6-9-10-13-8 C : 1-12-11-4-14-7-3-2

V75-6 : 2 Flirtin Beach – Er det opplagte objektet i dette løpet, og når vi la ut dette tipset hadde den helt latterlige 4,5% av innsatsene på seg. Dette er en traver som har gjort to fine løp på slutten, og den har blitt matchet mot tøffere motstand enn dette. Sist gikk den 13,4/1900m etter galopp, mens den nest sist fullfører fint i et løp som kanonen Emir La Brousse vant. Her er den sikret et bra opplegg, det oser tempo, og da er vårt deilige drag giftig på speed tilslutt. SE OPP! 9 Explosive Lane – Var ikke noe fin sist, men den var uansett OK. Kommer nå ut etter pause, det er gode rapporter på den, og den er VOLDSOMT SPEEDIG når den får gå med i rygger. Tas tidlig med på mistanke da den kan få løpet på lørdag. 3 Urakas Gilbak – Var enorm etter pause sist, og den imponerte veldig da (10,5 s 300m). Hadde nok uansett godt av en blåser i kroppen, og den kan ventes ytterligere forbedret til denne oppgaven. Er selvskreven på bongen. 1 Speedy Gon Sali – Hadde det blitt parkettgulv, og knallfin bane på Bergen Travpark lørdag, ja, da hadde vi kanskje ranket denne først. Dog er det altså meldt om et ordentlig drittvær, og med tanke på at denne er bløt i skallen sin så blir vi fakta litt overrasket om den greier å holde unna fra tet. Skal dog på bongen, men den er ikke veldig het for oss. 4 Dancelli – Blir det skreket på denne dagen, og den spurtet fint sist. Sliter dog med vinnerviljen, og det er ikke en hest som rader opp lengre. Kan vinne om den har en topp dag, og det klaffer underveis. 7 Tooltime – Er umulig å regne på, men på ren kapasitet går ingen klar. Kan levere et pangløp, men den kan også feile seg bort.

Vår rangering : A : 2 B : 9-3-1-4-7 C : 5-10-8-11-12-6

V75-7 : 3 Torben – Blir kolossalt hardt betrodd i finalen, men det er ingen banker vi vil gå til på. Man skal være klar over at den fjerde sist reiste like etter start når det dreide seg om auto, og vi blir ikke overrasket om det skjer igjen. Formen er god, og skulle den løse feilfritt å få tet, ja, da er sjansene fine. 8 BB Terje T – Har ikke levert som vi hadde trodd i år, men på ren kapasitet er den med garanti en av de beste i feltet, og den kan vinne dette selv om den skulle havne utvendig leder. Er nybehandlet før denne oppgaven, og det er meget gode rapporter på den. PASSES! 9 Pågangsmot – Er i en strålende form, og den var GOD i nederlaget mot en formtoppet Røster sist. Står i en bra rygg fra start, den får fort det fine løpet, og den har form til å overraske. 10 Holene Odin – Er vi usikker på. Har en voldsom toppfart, men hvordan vil den egentlig takle en knallhard bane om det skulle bli det? Det er vi faktisk usikker på, og er spent på aksjonen til den da. Kolle opp er uansett såpass spennende at den skal på bongen om man bruker noen hester. 7 Tysvær Loke – Har null fordel av en eventuelt hard bane, og er heller ikke glad i sprut. Var god etter pause sist, det er en vinnerhest, og på sitt beste kjemper den fort om det.

Vår rangering : A : 3-8-9 B : 10-7 C : 4-12-11-2-5-1-6

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 11 Camillo Neo – Blir ikke tatt på alvor i innledningsløpet, men her skal man være litt på vakt. Den spurtet bra tredje sist, og da hadde vi 14,3 s 300m på klokken. Nest sist fulgte den opp med igjen å spurte bra, og da hadde vi 12,0 s 300m på klokken. Nå sist var den feilskodd, og det løpet setter vi en strek over. Ole-Christian Kjenner opp er spennende, og mot dønn riktig motstand så må vi bare varsle. 5 Ernis Lane – Er veldig spurtsterk, og alltid skummel når den får smyge med i rygger. Var halt i sitt siste løp, men er nybehandlet før denne oppgaven. Flink kusk, og absolutt en som skal tidlig på bongen. 2 Tristan Dalimo – Har vi jaktet på slutten, men den har dessverre galoppert, for så å komme sterkt tilbake. Er MILEVIS bedre enn raden, den blir enormt kuskeplusset med Magnus Teien Gundersen, og får han den bare feilfritt av gårde (er dum bak bilen), ja, da er fort dette vinneren. Skal med på alt! 6 Swinging Face – Rader opp med fine prestasjoner, og den hadde fortjent en seier nå. Flink kusk, og selvskreven på bongen. 4 Ladina DE – Er egentlig veldig bra på sitt beste, og leverer den for eksempel et løp som femte sist, ja, da er den HET. Spennende kusk nå, og den er absolutt ikke ueffen.

Vår rangering: A : 11-5 B : 2-6-4 C : 9-12-10-3-7-1-8

V5-2 : 8 Millrain – Fikk maks sist, men møtte da en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. Gangen før var den smellfin, og den vant utrolig enkelt da. Er ikke veldig hard i skallen sin, den er normalt best med et ryggløp, men klaffer det bare litt, ja, da har Millrain en enormt bra sjanse. Gaute Lura advarer litt for at han har hatt hoste på stallen, og vi tør derfor ikke å gå all in. 1 Eglise Boko – Har ikke åpnet veldig bak bilen tidligere, og sporet kan bli en felle. Er ellers jevn/flink, og kusken går jo det heller ikke å klage på. Motbudet. 12 Annina Knows Best – Ble bortkjørt sist, men den varslet form med å spurte bra nedover oppløpet når den fikk fritt frem. Med tempo er denne god nok til å skrelle! Se opp! 7 Silvio Landerye – Er god nok på ren kapasitet, og vi blir heller ikke veldig overrasket om den finner litt form igjen etter at den er kommet hjem til eier. Kusken er bra, og på sitt beste duger den. 11 Maserati Jetset – Sjokket tredje sist, og har ellers gjort klart godkjente løp. Møter riktig motstand, og den trenger ikke å være helt borte. 3 Hot Shot Trotter – Spurtet fint etter smyg sist, og den var positiv. Kuskeplusset nå, og fra et fint spor kan den overraske.

Vår rangering: A : 8 B : 1-12-7-11-3 C : 10-9-5-2-6-4