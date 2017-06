Knallspennende V75-omgang på Axevalla

Jennifer Tillman er aktuell på Axevalla søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en herlig søndag foran oss, og her blir det både trav og galopp. Klampenborg er først ut med lunsjgalopp kl.12.45. Deretter venter en knallfin Grand Slam-omgang innen V75-spillet, og det er Axevalla som står for løpene. V75-1 starter kl.15.50. Forus avrunder uken med en strålende internasjonal V65-omgang kl.18.50.

Axevalla byr på en knallfin Grand Slam V75-omgang denne søndagen, og her blir det stor sport, og stort spill. Vi spiller med en banker som stortsett bare vinner, og på våre bonger står 3 Victory Kåsgård (V75-6) alene. Ellers vrimler det av spillbare objekter i dagens omgang, og vi blir fakta litt overrasket om dette ikke gir godt betalt.

Ta rygg på følgende:



V75-1 : 2 Cagnes Sur Mer – Er på vei mot superformen, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Kom til mål med krefter igjen nest sist, mens den fulgte opp med en enkel seier sist. Har MYE inne, sporet er perfekt, og distansen den riktige. Kan være en banker for de frekke. 1 Live For Greatness – Tror stallen på, og den kan bedre enn vist. Står litt spennende til nå, og blir den bare ikke fast så kan den vinne. 3 Camp Nou – Har vært tøft matchet, men er nå mer riktig ute igjen. Bjørn Goop opp på den er spennende, og det kan muligens dreie seg om tet og slutt.

V75-2 : 2 Southwind Feji – Har aldri tapt, og den står altså med fem strake. Nå sist vant den utrolig enkelt, og den kom til mål som helt ubrukt. Blir kolossalt hardt betrodd på søndag, og den har naturligvis en fin sjanse. Vi velger dog å ikke banke da det dreier seg om en fersk hoppe, den skal ut bak bilen for første gang, og her er det SOLID MOTSTAND! 6 Corporate Wheels – Blir ikke helt tatt på alvor, men dette er en KNALLBRA hest som skal med som veldig lite spilt. Var ikke helt seg selv i årsdebuten sist, men den skal være klart bedre nå. Dette er en hest som Bo Falsig tror på fremover, og vi må bare rope et stort varsko! 4 Liam Dana – Likte vi sist. Bare forsvant i fra til en lekende lett seier når lukene kom på oppløpet da, og det var krefter igjen på tanken. Kjemper om seieren om det bare klaffer litt på veien!

V75-3 : 13 Benoit Simoni – Var syk sist, og den prestasjonen skal man derfor ikke vektlegge. Har ellers radet opp med bra innsatser, og det er snakk om en hest som burde duge godt i grunnlaget sitt. Her møter den en svært billig gjeng, springsporet passer perfekt, og rapportene på den er fine. OBS! 2 Blue Snapper – Har fått fire nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og den blir stadig bedre. Ble sjenert til galopp sist, og den tapte alt. Gikk fullt godkjent i kulissene, og den avslørte form. Bjørn Goop opp er spennende, og Blue Snapper er tidlig på vår bong. 1 Manstone’s Future – Ble dradd med til en fin tid sist, men den har ellers ikke vist mye. Kan vinne med flyt, men det er ikke mer enn en bitteliten outsider. Kan neppe mer enn 16 på distansen om den skal gjøre litt jobb selv.

V75-4 : 8 Unrestricted – Her er det usikre rapporter på favoritten, 4 Darling Mearas, og den er neppe på topp direkte etter sitt lange avbrekk. Vår soldeklare ide kan være en banker for de med litt is i magen. Det strålte nemlig av Unrestricted i årsdebuten, og den leverte en MORSK siste 800m da. På klokken stod det 10,5 s 800m, og da «plaget» ikke Untersteiner sin springer noe veldig. Skulle den kanskje være enda bedre nå, ja, da skal konkurrentene få kjørt seg! 4 Darling Mearas – Skulle egentlig ut i kval til Drottningens, men var ikke fresh, og måtte heller til veterinæren. Har nå trent tilfredstillende, men den trenger løp, og er kun en bitteliten outsider. 2 Undine – Er på vei mot formen, og den står helt riktig til. Nå blir det på igjen med sko, og det gjør oss usikker på hvor bra den vil være på søndag. Duger på sitt beste, og den skal med på gardering.

V75-5 : 4 Skall Ha – Holdt meget bra fra tet sist, og da var distansen 2100ma. På søndag passer nok distansen bedre, og skulle den komme seg foran på denne sprinten, ja, da er dette hesten å slå. OBS! 3 Rolex Broline – Er en fin 4-åring som var syk sist. Har mye inne, og det er en hest som stallen tror på. Blir knallhardt betrodd, men vi liker ikke å gå all in på hester som er blitt kjørt ned i kjelleren med en syk kropp. Rapportene på den nå er fine, og mot helt riktig motstand er den selvfølgelig aktuell.

V75-6 : 3 Victory Kåsgård – Er en kanon, og den kommer til å tjene masse penger i løpet av 2017. Har vunnet 7 av de siste 8, og tapet kom i V75’en nest sist hvor den stod i spor 12 mot knalltøff motstand. Gikk da 10 s 800m. Nå sist vant den knepent, men den var ikke tom i mål, og tiden ble knallgod. Er mer sterk enn speedig, den tåler å bli brukt, og i denne sammenhengen er Jennifer Tillman en av de beste kuskene i feltet. Sporet passer perfekt, og selv om det er bra motstand så er dette dagens beste banker. ALL IN!

V75-7 : 4 Vanquish Kronos – Ble sittende bom fast mot ganske tøff motstand sist, og den så fin ut i årsdebuten. Kommer her ut i Guldstoet med 350 000 i første, og den møter konkurrenter som er blitt satt opp for denne oppgaven. Skal stå først, men vi tør ikke å banke. 11 Current Affair – Er veldig bra, og den gjorde det skarpt som 2-åring. Rapportene på den før årsdebuten er fine, og selv om sporet trekker ned er den tidlig. Bak disse vrimler det av aktuelle kandidater, og vi blir ikke overrasket om det kan smelle til i finalen.