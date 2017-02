Krevende V75-omgang med 13 millioner i potten

Vikson og kusk Lars Anvar Kolle. Lørdag kommer de ut i V75 på Klosterskogen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Klosterskogen står for ukens V75-omgang, og her skal vi være med å kjempe om store kroner! Vi har kammet med oss store kroner på nettopp Klosterskogen tidligere, og i fjor tok vi hele kassen på den banen. Datoen var 3. mars, og da spilte vi inn hele Kr.544 973,-.!

Lørdag venter en KREVENDE V75-omgang på banen med siste indre, og vi skal til lukene med følgende:



V75-1 : 9 Silke Chasmina – Har gjort få feil på slutten, og den blir BLYTUNGT betrodd i innledningen. Møter på en helt riktig motstand, og den har en bra sjanse uten noe tull på veien. Vant lett sist, men da klaffet det også optimalt på veien. Har tidligere vært en hest man ikke kan stole helt på, og vi tør derfor ikke å banke den. 4 Will Lita – Står perfekt inne i dette løpet, og får den bare smyge med, ja, da trenger den ikke å være ueffen. Spurtet veldig fint i kulissene sist, og den hadde bra fart over mål. Er for eksempel 20m billigere ute kontra 8 Osen Prinsessa fra et tidligere møte, og man skal ikke undervurdere springeren til Høitomt. 8 Osen Prinsessa – Feilet som slått på oppløpet sist, men det er slik den kan være. Har fin grunnkapasitet, og den duger om den skikker seg. Har dog ikke vært helt på topp på slutten, og vi er faktisk noe usikker på formen. 12 NS Viras Lykke – Er variabel, men den er slett ikke så verst på sitt beste. Har gjort helt OK løp på slutten, og fra et ypperlig spor på tillegget er den sikret en bra start. Kan overraske om den har dagen. 14 Valle Fryd – Er behandlet siden det siste løpet, og på ren kapasitet er dette feltes beste hest. Blir spennende å følge etter en liten pause, og feilfritt er den i stand til å detonere en ordentlig bombe. Vant to løp i fjor, og begge seirene kom på Klosterskogen… 11 Trø Hera – Er 20m tøffere ute enn 4 Will Lita fra løpet nest sist, men har ellers en OK oppgave. Feilet sist, men avgjorde enkelt nest sist. Er en naturlig gardering om man velger å spekulere litt.

Vår rangering : A : 9 B : 4-8-12-14-11 C : 13-6-1-5-2-3-7-10-15

V75-2 : 7 ST. Florent Decoy – Småskummelt løp, eller er det slik at bare vår tipsener gjør kort prosess? Har nemlig gjort veldig fine løp på slutten, og sist var det ikke hesten sin feil at den ikke vant. Ble nemlig lovelig passivt kjørt, og da hjelper det ikke at den spurter sylvasst ute i banen tilslutt. Vi hadde 14,3 s 500m, og da var det MYE å gå på. Er en av de med best kapasitet/form i feltet, og vi må bare plassere den først. 9 Threetimesalady – Er en lettbeint hoppe i toppform! Den spurtet inn til en overlegen seier mot en billig gjeng nest sist, mens den var overlegen fra tet sist. Har funnet superformen, den står spennende til for å smyge, og med tempo speeder den fort ned alt. 12 Around The World – Kommer ut i regi Erik Killingmo, og den blir altså meldt rett i V75’en… Da vet vi at den har trent veldig bra, og for oss er denne storoutsideren tidlig. Vant sitt siste løp før pause/ny trener, og den har OK kapasitet for klassen. OBS! 10 Scarlet Sensation – Venter vi enda på, men den skuffet oss noe sist. Er den tilbake der den var tredje/fjerde sist, ja, da kan den spurte ned alt. 8 Ubet – Er en OK hest, men man skal være klar over at den enda ikke har vunnet. Slikt er ofte ikke tilfeldig. Sporet på lørdag trekker ned, men med flyt trenger den uansett ikke å være borte. 6 Trades Beauty Face – Vant lett sist, og den er slett ikke så verst. Vi føler dog at den ikke er like bra som de vi tror mest på i dette feltet, og for oss er det kun en liten outsider.

Vår rangering : A : 7 B : 9-12-10-8-6 C : 2-4-1-3-11-5

Dagens banker:

V75-3 : 3 Vikson – Blir vår alenestrek i en særdeles krevende V75-omgang. Den har nå fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og det har gjort veldig godt. Avslutningen sist likte vi, og da er den altså hakk i hel på hester som Villas Cato/Phillip Rex… Nå er Vikson dønn riktig ute, den står i et perfekt spor, og den er kjapp i vei. Er best i rygg, men kan også vinne fra tet mot en slik motstand som dette. VI BANKER! Bak vår banker er ingen helt sjanseløse… 2 Thess Prinsen – Er veldig grunnkapabel, og fikk endelig en seier igjen sist. Det er dog ikke hver gang den henger ordentlig i sammen i travet sitt, men når den først gjør så skal den duge i dette grunnlaget. 4 Pensjonen – Har bare en speed, og får den spare den tilslutt så er den giftig. Skulle Vidar Hop finne rygg leder her, og Pensjonen ha en av sine bedre dager, ja, da er den god nok til å overraske. 6 Mjølner Allvinn – Har vist dårlig skalle i de siste løpene, og den slår i skallen nedover oppløpet. Slikt liker vi ikke, og det er nykker som må bort om den skal utvikle seg videre. Er ellers i en veldig fin form, og det er en naturlig gardering om man går mot Vikson.

Vår rangering : A : 3 B : 2-4-6 C : 7-12-9-10-11-5

V75-4 : 9 Denise F. Boko – Her er det en voldsom forskjell på hestene, og det er sjeldent man ser et såpass klart skille på de beste målt opp mot de nest beste. Denise F. Boko har levert strålende løp på slutten, og nå sist avsluttet hun knallsterkt. På vår klokke stod det 09,8 s 800m med krefter igjen. Går ned flere klasser nå, og den kan vinne dette løpet nesten uansett reise. Motivert storfavoritt! 6 Emir La Brousse – Er dog VELDIG bra, og den var monstergod fra dødens på Bjerke onsdag. Jogget der 14,1/2100ma fra dødens, og det var krefter igjen på tanken. Dog er det klart at det løpet kostet en del, og det trekker noe ned før dette løpet. Skulle den komme seg gratis til tet, få dempe litt, ja, da kan den utfordre Denise F. Boko. Disse to hestene skiller seg klart ut. PS. 8 Facebook NL rygget gjennom feltet etter en fin reise i det samme løpet som Emir La Brousse på onsdag, og noe må ha vært alvorlig feil på den. Blir strøket?

Vår rangering : A : 9 B : 6 C : 1-2-3-4-11-8-10-12-5-7

V75-5 : 12 Buttercup – Kan være rundens storskrell! Er nemlig en hoppe med bra kapasitet, og stor fart i kroppen dette. Raden til den er dog nitrist, men her gjelder det å ikke la seg lure. Feilet nemlig i et helskummelt angrep mot oppløpet sist, og det spørs om det ikke var seieren som gikk fløyten der. Nå har den fått det løpet i kroppen etter pause, den møter på helt riktig motstand her, og den skal bli spennende å se i hendene på Gunnar Austevoll. VÅR FREKKE IDE! 6 Expo BR – Rader opp med sterke innsatser, og nå sist var den god i nederlaget. Spurter inn til en andreplass bak en såpass bra hest som Double Spin, og den fikk et pluss i kanten av oss. Her er den helt riktig ute, og den skal med på bongen. 5 Support Kindness – Ble for PIGG i tet sist, og den trakk seg derfor tilslutt. Her fyker den fort til tet igjen, men nå vil Gundersen har et ryggløp, og komme via siste indre? Kan speede ned alt med klaff, og dette er løpets outsider! 8 Bale MB – Er i toppform, og den er igjen aktuell. Fullførte meget fint sist, mens den vant veldig lett nest sist. Er meget bra på sitt beste, og selv om sporet trekker ned så forventer vi at den dukker opp helt der fremme. Er en naturlig garderingshest.

Vår rangering : A : 12-6 B : 5-8 C : 10-4-3-9-2-11-7-1

V75-6 : 4 Ask Eld – Er på vei mot formen etter en litt mindre bra periode. Fullførte fint sist, og var på linje med både 1 Lille Jim/2 Kleppe Snigen. Skal normalt være ytterligere forbedret til dette løpet, og denne gangen har Ask Eld fått et langt bedre spor enn sist. Gjør seg garantert ikke bort, og den er verdt litt oppmerksomhet her. 2 Kleppe Snigen – Gjorde en sterk sisterunde sist, og innsatsen var veldig oppløftende. Står nydelig til nå, og feilfritt er den med helt i fremste rekke. OBS! 9 Philip Lyn – Var sensasjonelt god sist, og vi har ikke sett slike takter fra den tidligere. Fikk altså et helt spinnvilt press på seg underveis, og første 1000m ble passet på voldsomme 22,6! Stakk likevel unna tilslutt, og det var sånn at vi måtte gni oss i øynene. Leverer den en like «pervers» forestilling nå, ja, da har den en TOPP mulighet. Dog tviler vi på at den er slik en gang til, for det den viste sist var noe helt spesielt. 6 Solberg Rasken – Er en hest vi liker å ha med på bongen. Er nemlig alltid giftig når den får ryggløpene, og det er ingen i grunnlaget som løper fra Solberg Rasken om den har dagen. Nå sist gikk den et løp på det jevne, men kom ikke helt over ens med en løs bane da? Gangen før spurtet den knallbra, og den var ikke langt bak en såpass god hest som Bellfaks. Kan SJOKKE om den er på topp/får løpet! 1 Lille Jim – Fullførte godkjent sist, og det er en hest i bra form. Sporet denne lørdagen er dog sjansebetont, og hvor havner den egentlig fra start? Kan vinne om det løser seg. 8 Remkvikk – Fikk alt sydd opp sist, og knep seieren på streken. Står veldig sjansebetont til nå, og hvor havner den fra dette sporet? Blir MYE spilt, men i våre øyne er den litt overspilt, og vi ranker den et stykke ut.

Vår rangering : A : 4-2-9 B : 6-1-8 C : 3-7-11-5-12-10

V75-7 : 4 Wayne Brogård – Når denne kom til Wiig så hadde den et rykte på seg at den bare var sterk. Dog ble det nesten bare galopper hos Wiig, men eierne bestemte at den skulle få en siste sjanse hos Kari Anne Knutsen. Hun fant ut at hesten slet med kjeften (hull i tenner), og fikk ordnet opp i dette. Nå er Wayne Brogård som en ny hest, og du verden hvor lekker den var i sølen på Jarlsberg sist. Blåste rundt feltet, og vi hadde faktisk 11,7 s 800m på klokken som helt ubrukt! Distansen på lørdag er normalt et STORT pluss, den har normalt ingen problemer med volte, og skulle den komme seg foran, ja, da tror vi dette løpet er kjørt. SPILLES! 5 Pantin – Var omgitt av et bra rykte når den stod hos Åke Lindblom. Slo dog aldri helt ut i full blomst hos han, og derfor fikk Morten Juul prøve seg på den. Var solid for Juul første gangen ut, og det skal bli spennende å se om den kanskje er enda et hakk forbedret nå. Takler den baneprofilen så burde den være med helt i fremste rekke, og det er snakk om en tidlig gardering. 10 Nolessthanperfect – Er billigere ute nå, og den skal bli spennende å følge. Sist på Klosterskogen stod den 40m bak 7 Larger Than Life/8 Bleeding Heart, mens den nå står kun 20m bak. Var solid i løpet nest sist, og også sist. Distansen takler den bedre enn de fleste, og den blir ikke enkel å stå i mot om den har en av sine bedre dager. TIDLIG!

Vår rangering ; A : 4 B : 5-10 C : 11-2-7-8-9-1-12-14-6-13-3

