Lekker V75-omgang i Bergen

Donatomite imponerte sammen med Vidar Hop i norgesdebuten på Forus. Lørdag blir hesten storfavoritt i V75-4 sammen med Frode Hamre. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Bergen Travpark klemmer til med en herlig V75-omgang på lørdag, og det ligger altså hele 13 millioner å venter på en alenevinner! Vi har hatt stor suksess i Bergen hittil i 2017, og du har vel tatt rygg på følgende høydepunkter fra banen mellom de syv fjell?:

Her er dagens V75-tekst til løpene i Bergen:



V75-1 : 6 Seaside Illusion – Urutinert hoppe, ny langreise, og ikke langt unna galoppen nedover startsiden sist. Det lukker den store sal øynene for, og åpner med en banker. Feilfritt, og om den leverer som den skal, ja, da er vi helt enig at det dreier seg om en flott mulighet. Vant sikkert sist, og det er snakk om en meget bra hest for klassen. Dog liker vi ikke å banke urutinerte hopper på langreise, og spesielt ikke når våren er på vei.



7 Queenswood – Var gnistrende opplagt i nederlaget mot nettopp Seaside Illusion på Forus nest sist. Dundret da på utvendig, og den falt med flagget til topps. Nå sist var den knallgod når den jogget 15,2/2100ma på Bergen Travpark. Har fått tre løp i kroppen etter at den kom til Ove Wassberg, og den virker å være under en klar utvikling. Motbudet! 10 Above From De Hess – Dundret inn til en enkel seier etter pause sist, og på klokken stod det 14,2 s 800m med krefter igjen. Skal være enda bedre til dette løpet, og man må ikke glemme at den har vært på trippelen 14 av 24 ganger. Det er en traver med riktig innstilling, og den er ofte med der foran.



12 Tiffany TG – Har man ventet på dette løpet med, og man tar nok ikke turen til Bergen uten ambisjoner. Er en flink hoppe som det er gode rapporter på. Dog skal det klaffe litt på veien fra et såpass iskaldt spor. 9 Beatrice Palema – Ble kusket av eieren sist, og det at den kunne gå 15,9/2100ma med han bak varsler om storform. Nå er det Herman Tvedt opp, den har fått tre løp i kroppen etter pause, og smygsporet passer perfekt. Kan skrelle med flyt! 8 Shanaia – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har vært positiv ved begge anledninger. Har ikke den hardeste skallen, men om det klaffer fra et dårlig spor er den trippelaktuell.



11 Verona Mile – Har også den fått to løp i kroppen etter pause, og den har varslet form ved begge anledninger. Er veldig spurtsterk, den har fin grunnkapasitet, og det kan være en hest for de som jakter på dypet.

Vår rangering : A : 6 B : 7-10-12-9 C : 8-11-5-1-2-3-4

V75-2 : 3 Bore Stjerna – Hoppeløp, og et veldig åpent sådan. Vi prøver oss med en på dypet fra strek, og er litt inne på at skulle Bore Stjerna få ryggløpet sitt med luker tilslutt, ja, da kan den felle alt. Har nå fått to løp i kroppen etter en liten pause, den er 20m billigere ute kontra 5 Stjernetira, og den trenger altså ikke å være helt borte med kusketalentet Magnus Teien Gundersen i jolla.



5 Stjernetira – Har man ventet på denne oppgaven med, og den kommer til Bergen med sterke rapporter i ryggen. Her blir det nok racerbalanse direkte, og den er selvskreven på bongen. 9 Oriola – Har en stigende formkurve, og den var fremst på streken sist. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, og den er igjen aktuell. 6 Valle Tiril – Satt bom fast med vinnerkrefter sist, og den er i en utmerket form. Står spennende til i dette hoppeløpet, og med den minste klaff skal den være HET. Er en narturlig garderingshest.



13 Solberg Jela – Blir det et veldig mess på denne lørdagen pga Eirik Høitomt. Dog skal man være klar over at disse amatørhestene ofte går best for eieren, og vi tror ikke at Solberg jela vil gå noe spesielt bedre for Høitomt. Formen er uansett superbra, og den skal selvfølgelig med på gardering. 11 Karmøy Juni – Hadde vi knalltro på i monteløpet sist, og det ble seier da. Har funnet formen på nytt sted, og den er ganske speedig når den får gå med i rygger. Skal også inn i B-gruppen. Disse seks hestene skiller seg litt ut, men fakta er at det er ingen 100% sjanseløse i dette løpet.

Vår rangering : A : 3-5 B : 9-6-13-11 C : 10-8-2-12-1-4-7

V75-3 : 5 Obrigado Brazz – Jager stolpe i programmet, og det er en hest vi liker veldig godt. Nå sist på Bjerke jogget den 16,1 med krefter igjen, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Følger bilen fra start, så får vi se om noen innvendig «tør»/greier å svare. Fra tet er dette løpet kjørt.

3 Super Strong – Blir for lite spilt. Glem ikke at den andre gang ut i karrieren (07.07.2016) gikk utvendig for kanonen Ferrari BR, og fullførte strålende til andre bak den. Super Strong spant til tet fra spor 8 i årsdebuten, og den vant med krefter igjen. Kommer ut i MODI på lørdag, og det gjør den nok enda noen meter bedre. Vi ser ikke bort fra at Totland tester tet, og det kan gå veien for et av rundens store hjemmehåp denne lørdagen.



4 Income – Fullførte fint bak to av årgangens beste hester sist, og den varslet form direkte etter pause. Skal få slite med å svare vår tipsener, og vi er noe usikker på hvor den havner fra start. Kan vinne med klaff, og det er snakk om løpets outsider. 7 Obi’s Coktail – Vant på en god tid i årsdebuten, og den var bra direkte. Er veldig grunnkapabel, og det er nok ikke uten grunn at man tar den til Bergen lørdag. Kan vinne selv om sporet trekker ned.



8 Mr. Sopranos – Var dunderslått i den siste svingen sist, men kom så tilbake mot mål, og knep seieren. Det vitner om bra moral! Er ingen stor stjerne dette, og den er kun en liten gardering for de som velger å gå litt bredere ut.

Vår rangering : A : 5 B : 3-4-7 C : 8-10-12-9-1-2-11-6

V75-4 : 8 Donatomite – Blir vår hovedbanker denne lørdagen. Vi er fullt klar over at den var veldig skjev i debuten for Hamre, men det blir reddet til med en hodestang på lørdag. Vant trossalt veldig enkelt i debuten, og det på en bra tid. Har garantert gått MYE frem med den blåseren i kroppen, og man må ikke glemme at vi her snakker om en traver som har møtt hester som er flere MIL bedre enn disse. Følger bilen fra start, og normalt dreier dette seg om tidlig tet og slutt. ALL IN! 5



Photo Va Bene – Kom alene til mål i tåkehavet sist, og den var tilbake i flott form. Er en av de klart beste på ren kapasitet, og den blir fort toer bak vår banker. 2 Arc Va Tout – Har vel vi aldri sett finere aksjonsmessig tidligere enn i debuten for Kolnes. Fullførte dessuten fint i kulissene, og på ren kapasitet er det snakk om en ordentlig bra traver! Rankes høyt opp som en mulig trippelskrell.



4 Deep Sea Dream – Ble sjenert i den siste svingen sist, men den fullførte uansett fint i tøffe omgivelser. Er ikke veldig «modig», men skulle den få ryggløpet sitt så er den trippelaktuell. 6 Riordan Kronos – Går jevne fine løp, og den er igjen trippelaktuell. 3 Facebook NL – Var møkk dårlig sist, og neppe frisk da. Kommer nå ut etter pause med bra rapporter i ryggen, og den kan være tilbake på sitt beste. Mulig trippel fra et fint spor.

Vår rangering : A : 8 B : 5-2-4-6 C : 3-9-1-7

V75-5 : 8 Bjørkeknekten – Var imponerende god sist, og det er en 6-åring under en klar utvikling. Åpnet altså første 1000m på 24,9, og lekte med bedre hester enn dette. I V75’en nest sist var den uheldig, men den fullførte uansett fint. Blir det bare ikke feil på startsiden så skal sjansene være store for at den bare blåser rundt denne gjengen. En motivert tipsener!



7 Olu Lykkjar – Fikk sitt gjennombrudd i fjor, og det er snakk om en fin 6-åring dette. Kommer nå ut etter pause, den pleier å være godt forberedt etter opphold, og den har en spennende oppgave foran seg. Kan vinne om den har dagen, og det er den første som skal med i mot favoritten. 2 Kuven Storm – Imponerte oss ved flere anledninger som 3-åring i fjor, og det skal bli spennende å se om den har utviklet seg i vinter. Kommer nå ut etter at treningsperioden er over, det er fine rapporter på den, og Borgen melder om ambisjoner. Outsideren. Disse tre hestene skiller seg klart ut, og vi låser løpet tynt!

Vår rangering : A : 8 B : 7-2 C : 6-12-11-9-13-4-10-5-3

V75-6 : 3 Moe Svarten – Har et gaveløp foran seg her, og havner den bare ikke helt feil på det, ja, så skal sjansene være knallgode! Var ute i dette løpet i fjor, men da ble den felt av sporet, og det ble helt feil. Var meget god i nederlaget på Forus sist, den kommer med toppform til Bergen, og den skal selvfølgelig stå først på ranken.



12 Galileo – Gjør en svært spennende årsdebut. Har blitt matchet mot de beste i årgangen, og vi tror ikke at den vil få problemer å følge opp som 5-åring. Sporet trekker ned, men med stor fart trenger den ikke å være helt borte om det skulle bli feil for favoritten. 1 Solør Svarten – Har funnet storformen igjen, og den vant sikkert sist. Nest sist var den brenngod etter galopp. Er lynrask ut når den løser bak bilen, men den kan også feile. Feilfritt = da leder den fort lenge.

7 Mino – Er kommet tilbake etter OK prestasjoner i Frankrike. Nå er det ut på en ny langreise, og vi er spent på hvordan den er for dagen. Såpass lange reiser er nemlig aldri veldig heldig. Duger på sitt beste, og den er aktuell med flyt. 6 Finnskog Fokus – Kommer også tilbake etter sitt Frankrike-opphold, og den kammet blant annet med seg en seier der. Har ikke reisen tatt piffen på den så er det snakk om en av de bedre hestene i feltet, og den skal med om løpet garderes.

11 Søndre Jerkeld – Vant direkte i V75’en etter et tilsvarende opphold i fjor. Nå møter den dog veldig gode hester i årets årsdebut, og en trippelplass må være bra. Skal dog med om løpet garderes videre.

Vår rangering : A : 3 B : 12-1-7-6-11 C : 9-2-5-4-8-10

V75-7 : 9 I Am The Tiger – Har slått 13 Urakas Gilbak fra likestart tidligere, og den har en VELDIG fin oppgave foran seg nå. Løpet sist kan man bare se bort i fra for da var den indisponert. Vant sikkert nest sist, mens den avsluttet styggfort mot bedre hester enn dette fjerde sist. Rapporteres å være tilbake i fin skikk i jobbene, og det kan dreie seg om en banker for de superfrekke!



13 Urakas Gilbak – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var heroisk i nederlaget sist! Har funnet knallformen nå, og selv om det ikke er lett å vinne slike løp fra det lengste tillegget så må den tidlig på bongen. 3 Skyfall – Vant sprettlett på Forus sist, og den har utviklet seg MYE de siste mnd. Distansen denne lørdagen er krevende for en fersk traver, og vi er spent på hvordan den vil fullføre løpet. Er en naturlig, og tidlig gardering. 7 AD Sleipner – Har vi litt skrellfeeling for. Den feilet sist, men da hadde den «ikke kusk». Gangen før satt den fast med alt igjen. Er ordentlig grunnkapabel, og den står spennende til på strek. PASSES!



4 Symphonic Lennox – Vant veldig enkelt sist, og den jogget fra en billig gjeng da. Nå er det tøffere i mot, men vi tror ikke den gjør seg bort. Dessuten liker vi strekhester i løp som dette. Skal med på gardering. 11 Jet Bug – Var bra til seier etter pause sist, og innsatsen var fin mot billig motstand. Her er det betydelig tøffere i mot, men Jet Bug kan også være en god del forbedret. Vi ranker den litt ut, og for oss er det kun snakk om en liten gardering.

Vår rangering : A : 9 B : 13-3-7-4-11 C : 2-14-1-12-15-10-5

