Louise må takle V75-presset

Harstad-jenta Louise Vebostad Trudvang rir lørdagens aller største V75-favoritt i Drammen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lørdagens V75-omgang i Drammen skal blant annet kåre Norgesmesteren i monte, og som vanlig når det er NM i monte, er at av NM-løpene innenfor V75-veddemålet og samtidig det fjerde og siste NM-løpet. Sportslig sett er det V75-4 - DNT's hoppechampionat for fireårige kaldblodshopper som er det største løpet. Det løpet kan friste med 100 000 kr til vinneren.

Kanonsuksess for 29 andelslag på Eksperten lørdag

På V75-forslagene på Nettavisen lørdag, så bankerspilte jeg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang, og som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot». Men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett. Lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen».

Men jeg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen min på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

1 lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Det er altså ikke mer enn tre uker siden og vi får håpe på suksess også lørdag i Drammen. Omgangen er ellers sånn passe vrien på forhånd og jeg åpnet "ballet" med to bankere.

Louise takler presset

Harstad-jenta Louise V. Trudvang har tross sine kun snaue 22 år (født november 1995), allerede vunnet 58 løp. Hun vant fire monteløp i 2016 og fire monteløp i 2015. Hittil i år er det blitt to seire og begge de seirene er kommet i løpet av de siste ukene. 16. juni skrellvant hun med Holt Gnist på Jarlsberg og sist lørdag vant hun med Drivin på sin tidligere hjemmebane Harstad. Faktisk har Louise vunnet fem av sine seks seire i år, i løpet av de siste 14 dagene. Det skal i tillegg nevnes at Louise aldeles ikke har kjørt mange favoritter i år.

Jeg var i kontakt med Louise fredag morgen, og hun var i gang med sitt daglige virke som stallansatt hos Jens Kristian Brenne, der hun har vært det siste snaue halvåret. Louise skal altså ri lørdagens aller største V75-favoritt i Drammen lørdag, monteslageren 3 Quality Q.C. i V75-2. Killingmo-vallaken har vært en sensasjon i monte og vunnet fire av sine fem siste monteløp og det ene løpet han ikke vant, ble vunnet av montegiganten Nantucket under OGP-søndagen. 3 Quality Q.C. taper ikke V75-2 i Drammen lørdag dersom han ikke galopperer seg bort og blir min hovedbanker i lørdagens V75-omgang i Drammen og blir også min V5-banker.

Rangering V75-2/V5-4: A: 3 B: 4-7 C: 1-9-2-5-6-10-8

Tjomsland starter ballet

Også i V75-1 tror jeg knallhardt på favoritten. 1 Tangen Bjørn kunne ikke følge en helt ekstremt god Garli Moe Garlin i et V75-løp på Bergen travpark nest sist og måtte også slippe Troll Solen forbi seg mot mål, men gjorde uansett et flott løp til tredje på 27.0/2100 meter. 14 dager senere var Tangen Bjørn kanonsterk vinner av et V75-løp på Forus etter ledelse fra start til mål og landet på sterke 26.0/2040 meter. Møter alt annet enn avskrekkende motstand i V75-1 i Drammen lørdag og uten tull og tøys fra på startsiden, må det være toppsjanse igjen. Jeg tror på seier og bankerspiller også 1 Tangen Bjørn i V75-1.

V75-1/V5-3: A: 1 B: 6-15-8-4-13 C: 11-3-9-14-3-2-5-10-12-7

V75-3/V5-4 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

9 Moveslikejagger innfridde som mitt soleklare førstevalg og alternative banker mot storfavoritten Elite B.R. i seiersløpet i V76 på Bjerke 7. juni. Forsvarte da sitt innerspor fra start og vant helenkelt. Lørdag er det bakspor i Drammen og det er sjanseartet. Jeg setter favoritten først, men garderer med noen hester.

3 Hickothepooh tok to strake seire og så endelig ut til å begynne å innfri det forventningene det har vært for denne. Men de to siste startene har det vært plunder igjen og hesten har ikke vært som best. Skulle Ernestas Tijunelis klare å komme seg foran her, er Hickothepooh helt klart en seierskandidat. 4 Cantab G.T. er også en tetkandidat. Eggen-traveren ble "snill" fra tet i stayerløpet under OGP-søndagen, men solid både tredje sist og nest sist, og teten i Drammen skal man ikke kimse av.

10 Carl Lewis har levert flotte avslutninger i sine fire siste løp, men bakspor er et minus. Er Tjomsland-traveren på skuddhold mot oppløpet, kan det bli en velfortjent V75-seier. 22. august 2015 suste 6 Beatles B.R. inn til meget overraskende V75-seier i Drammen. Siden den gang har trønderhesten kun vunnet ett løp. på hjemmebanen Leangen 13. februar i år. Pengemessig står han bra inne i dette løpet og jeg tar han med på gardering.

På det største V75-forslaget tar jeg også med 8 Jet Bug (normalt helt iskaldt fra et så vrient startspor, men tilfeldigheter kan sende Hamre-traveren inn i matchen) og trønderhesten 7 Black Butan (også her trekker startsporet kraftig ned, men hesten er i form).

Rangering V75-3/V5-5: A: 9 B: 3-4-10-6-8-7 C: 2-5-1-12-11

V75-4/V4-1 - Fireårige kaldblodshopper. 2100 meter autostart.

Geir Flåten er i ferd med å gjennomføre sin aller beste sesong som travtrener og seirene triller inn på stallhestene. I dette hoppeløpet har han et godt bud på seierssjekken på 100 000 kroner med 4 Tekno Lotta. Lørdag står hun likt med både 2 Brenne Blissi og 6 Aine G.L. som hun stod 20 meter bak på Bjerke sist. Motivert favoritt.

2 Brenne Blissi var tilbake på sitt beste i det nevnte Bjerke-løpet og vant lett etter en strålende spurt. Er den trolige tethesten her og kan vinne igjen. 6 Aine G.L. var toer i det samme løpet. Mjølnerød-hoppa mangler kanskje det lille ekstra, men har vist fremgang i år og kan vinne dette. Øystein Tjomsland sender ut 1 Møller Jerka i årsdebut og mener hoppa ikke er i toppform. Fra et perfekt innerspor, tar jeg likevel denne med på de største V75-forslagene. 7 Viggjerva er en nykommer i disse omgivelsene, som jeg vurderte å ta med, men trolig er et par av konkurrentene for gode nå som hun skal møte dem fra likestart.

Rangering V75-4/V4-1: A: 4 B: 2-6-1 C: 7-3-5

V75-5/V4-2 - Varmblods. Hoppeløp. 2500 meter autostart.

5 Pleasetellmewhattodo har aldri vært kjent som ei stabil dame, men sist på Klosterskogen var Heisholt-hoppa slik hun kan være på sitt beste. Selv fra dødens på favoritten, seilte hoppa fra til overbevisende seier. 2500 meter er slett ikke noe minus for henne og hun blir min frekke favoritt i et meget fint spilleløp.

3 Dejaraze norgesdebuterer i regi Frode Hamre. Treårshoppa trener fint i følge Frode og han hadde aldri meldt denne på 2500 meter om han ikke trodde at hun behersker distansen. Kan være en vinner på direkten. 6 Global Talk har funnet en voldsom formtopp og kan ta sin tredje seier på de fire siste løpene lørdag. 11 Brightasabutton er en hoppe med toppform fra Trøndelag. Bakspor betyr lite for denne og distansen er ikke noe problem.

Med på videre gardering blir også 9 Athena A.P. (solid form og distansen ikke noe minus), 7 Aladyforyou (sjanseartet startspor, men tilbake i toppform) og lite spilte 10 Ironlady (også denne i knallform).

Rangering V75-5/V4-2: A: 5 B: 3-6-11-9-7-10 C: 2-8-4-12-1

V75-6/V4-3/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter auotstart.

En radikalt forbedret 11 Lykkerus blir min favoritt i dette strålende kaldblodsløpet. Selv fra dødens mot solid motstand, kontrollerte Magnus Teien Gundersen og Lykkerus begivenhetene i seiersløpet på Momarken sist. I en meget flott DD-omgang, bankerspiller jeg 11 Lykkerus i DD-1.

7 B.B. Terje T. dro opp 700 igjen sist i et V75-løp på Forus, ble hengende og makset som fjerde i et løp som Lille Jerkeld vant. Nå er det Eirik Høitomt opp på den Geir Gudmestad-trente femåringen, men fra sjuendespor bak bilen, kan det være vingelrisk. Får Høitomt denne til å fly fra start, kan det være tidlig tet og game over. 9 Holene Odin var sensasjonelt god vinnet av et V75-løp tredje sist på Jarlsberg, men sjanseløs mot en opplagt Charm Elden nest sist. Galopperte som mulig seiersfarlig på siste bortre i V75-løpet Lille Jerkeld vant på Forus i den siste starten. Holene Odin er selvsagt en vinnerkandidat her.

Jeg tror klart mest på de tre forannevnte, men tar meg "råd" til å ta med 4 Røster på de to største V75-forslagene. Per Oleg Midtfjeld opp som kusk nå og får han Røster sånn noenlunde avgårde fra start, er det en mulig seier rundt hjørnet for den formsterke Refsland-traveren nå.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 11 B: 7-9-4 C: 8-2-5-6-3-10-12-1

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Ungheststjernen 7 Quite Pepper har kommet tilbake og står med to strake og overbevisende seire. Innfridde som megafavoritt i V76-7 på Bjerke i den siste starten etter ledelse fra start til mål. Nå er det sjuendespor i V75 og flere startraske hester på innsiden. Quite Pepper kommer ikke til dekket bord her og jeg garderer.

Først med 9 Skyfall og Morten A. Pedersen. Denne fireåringen er det lett å bli glad i, og han spurtet strålende til andre bak meget gode Into The Sun i V75 sist. Niendespor trenger ikke være så galt, da hesten mest av alt har sin styrke mot mål. 3 Expo B.R. holdt seiersmaskinen Wayne Brogård fra livet på Sørlandet nest sist, men måtte se seg tatt ned oppunde mål av en svært forbedret Seabreeze Ås. Sist på Klosterskogen imponerte hesten med dødens-seier. Her er Frode Hamre på tetjakt og det kan holde helt inn.

11 Kick Off Classic står med fem strake seire, men nå er det ellevtespor og skjerpet motstand. Er dog så bra, at han kan ta sin sjette strake seier. Jeg synes disse fire skiller seg litt ut i V75-7, men tar med formsterke 6 Income på det aller største V75-forslaget.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 7 B: 9-3-11-6 C: 5-1-10-2-8-4-12