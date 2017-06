Magnus viser vei mot Gulljackpot

Emir La Brousse og Magnus Teien Gundersen over mål som bunnsolide vinnere av Sølvdivisjonens-finalen på Bjerke 22. april. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En fenomenal Bjerke-weekend står for tur med toppløp fra ende til annen. Både lørdag og søndag er det V75, og sportslig er det en kanonhelg vi har foran oss. Lørdagen byr på Gulljackpot i V75-spillet, det betyr at Rikstoto dobler førstepremiepotten. Og det betyr meget interessante forutsetninger for spillerne lørdag.

Jeg velger å spille med to bankere i lørdagens V75-omgang, den ene bankeren kommer fra Danmark, mens den andre er norsktrent, norskeid og har norsk kusk og denne er også min hovedbanker.

Magnus har beste bankerbudet

Jeg snakker om 2 Emir La Brousse og Magnus Teien Gundersen i V75-7/V4-4/DD-2. Den seksårige vallaken har vært en liten sensasjon siden han kom til Sigjørn Kolnes stall i fjor sommer og gjorde sin første start i Norge 16. september i fjor. På 17 startet i regi Kolnes, har hesten vunnet seks V75-løp og imponert nesten hver eneste gang. Står nå med tre strake seire, treningsrapportene er strålende, startsporet perfekt og motstandsmessig er dette ikke så velditg tøft. Jeg har meget god tro på 2 Emir La Brousse lørdag og velger denne som den ene av mine to V75-bankere. I tillegg bankerspiller jeg hesten både i V4 og DD-spillet.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 2 B: 10-4-3-1 C: 11-8-6-9-12-5-7

Flemming med banker nummer to

Den danske travtreneren Flemming Jensen har med seg flere hester til Bjerke lørdag og er også hardt betrodd i flere av løpene. 5-års hoppa 3 Stella Newmen er nok den aller beste vinnersjansen innenfor V75-veddemålet i V75-2. 15. april i den tredje siste starten gjorde hoppa et toppløp som vinner av et V65-løp i Ålborg og sørget samtidig for eventyrlige gevinster for våre V65-tips. Vant også sist i Århus og kommer med absolutt toppform til Bjerke. Motstandsmessig er ikke dette av de tøffeste løpene heller og startsporet er i tillegg ypperlig. Jeg tror Flemming Jensen sitter bak en vinner i dette og velger 3 Stella Newmen som min andre V75-banker i V75-2 og hun blir også min V5-banker

Rangering V75-2/V5-4: A: 3 B: 1-6-11 C: 8-7-4-9-2-10-12-5

V75-1/V5-3 - Varmblodshester. 3140 meter voltestart.

Et stayerløp innleder lørdagens V75-omgang og jeg står på fem hester på samtlige V75-forslag.

Min favoritt heter 1 Desefinado. Björn Goop fra strekdistansen i et stayerløp på en bra hest, er en god match og her kommer nok Goop til å føre løpet i det lengste. Så får vi se om hesten er tøff nok tilslutt. Flemming Jensen sitter opp bak spillefavoritten i 7 Awesome Deal. Jensen er behersket optimist på forhånd og advarer for at hesten gjerne må ha løpet sitt.

2 Campo Del Nord kommer fra Marcus Lindgrens stall og Halmstad-treneren er kjent for å ha sterke stallhester. Her kan gjestekusk Jeppe Juel peile seg inn på ryggen til 1 Desefinado og derfra er det bra vinnersjanse. Tøffingen 13 Hamptons har levert to flotte løp etter lang pause og var god toer bak Moviestile sist. Fra 40 meter tillegg på bar hester lenger framme, må det nødvendigvis klaffe litt på veien. Nederlandske 14 Gaz Occagnes kommer fra Bjerke-kjenningen Henk A.J. Grifts stall og han mener hesten minst kan 14.0 på distansen. Det bør rekke langt her og det blir samtidig min siste hest på V75-forslagene.

Rank V75-1/V5-3: A: 1 B: 7-2-13-14 C: 5-4-11-9-8-10-3-15-12-6

V75-3/V5-5 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Robert Berghs stallhester har jevnt over et meget høyt toppnivå, men de agerer ujevnt i prestasjonene. I dette løpet sender Bergh ut 3 Malkin S.E. og har denne stått opp på rette foten, blir han lei å hanskes med. Var litt under pari sist, etter å ha vunnet de tre foregående løpene. Sammen med offensive og formsterke Kim Eriksson som kusk, er hesten en motivert favoritt.

Navnebror 2 Malkin var sjanseløs fra køen i et sprintløp på Jarlsberg sist, men tilsvarend god da han vant sist etter lett å ha speedet ned ledende No Limit L.A. I ilkhet med sin svenske navnebror er også den norske utgaven litt ujevn i prestasjonene. Derfor sper jeg på med litt garderinger i dette løpet og den neste hesten jeg setter på er 1 Wizard Of Ousse. Løp i kroppen har nok gjort veldig godt for Wallevik-traveren og førstespor er alltid et pluss i travløp. 10 U.S. Male E.P. falt tilbake til gamle galoppsynder i Harpers Hanovers lopp sist, men var strålende V75-vinner på Åby gangen før. Han kan vinne med klaff på veien fra bakspor.

På de større V75-forslagene betaler jeg også for 4 Well Done La Marc (jevn og stabil Goop-hest) og 12 Dame Alki (Langeweg-hest som er vrien å sette inn i dette løpet fra et vanskelig tolvtespor, men disse Langeweg-hestene har som kjent brutt lydmuren før).

Rangering V75-3/V5-5: A: 3 B: 2-1-10-4-12 C: 8-5-11-9-6-7

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Peter Untersteiner har en stall spekket med topphester og her sender han ut en av dem. 4 Ilona Håleryd har levert toppløp hele veien, men ble slått som storfavoritt sist på Jägersro av en smygkjørt Marta Chip. Da måtte hoppa trave i dødens hele veien og det er dødensfare her også. Derfor tar jeg med et par garderinger.

Først er det 9 Nobel Amok. Den Robert Bergh-trente vallaken var helt nede på 10.5/1640 meter i seierstid i sitt siste løp på Åby og står egentlig greit til i bakspor her. Med tilsvarende innsats som sist, kan han blåse ned alle mot mål her. 3 Tyrrell As står med fire seire på de fem siste startene og Juul-traveren er brennkvikk fra start. Holder hesten seg rolig underveis, kan det bli ledelse hele veien. Jeg tar sjansen og står på disse tre hestene i V75-4.

Rangering V75-4/V4-1: A: 4 B: 9-3 C: 10-6-1-2-5-7-9

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. 3120 meter voltestart.

V75-omgangens eneste kaldblodsløp er blitt et vidunderlig spilleløp og holder også bra sportslig klasse.

Jeg setter 4 Villas Cato først på min rangering. Dette en skikkelig tøffing og får Frode Fladen denne noenlunde avgårde fra start og kanskje ned i lederryggen på Tysvær Loke, eventuelt tredje innvendig, blir det ikke lett for stallkompis 15 Tekno Jerken å hente 60 meter tillegg. 2 Tysvær Loke blir mitt andrevalg. Geir Flåten forteller om flotte treningsjobb og han har ambisjoner om å lede hele veien. Det er ikke usannsynlig.

10 Sjø Kongen var fantastisk bra vinner av stayerløpet på Klosterskogen i påsken. Den dagen kjørte Øystein Tjomsland seg tidlig til tet. Nest sist ble det helt feil for hesten på Sørlandet og sist på Biri holdt han koken strålende til andreplass bak en meget opplagt Kjempen. 15 Tekno Jerken har ikke vunnet hittil i år på seks starter, og har vel ikke helt vist de samme supertaktene han viste i fjor. Men er en tøffing og skal selvsagt med på forslagene.

13 Steinfaks har en ganske tøff oppgave foran seg fra sitt 40 meter tillegg. Men maksnivået er høyt og er Steinfaks på sitt aller beste kan han vinne. Helt ute på kanten betaler jeg også for 11 Ask Eld. Han har ikke radet opp med seire slik han gjorde før, men med maks klaff er det ikke helt utenkelig at hesten kan ta hjem dette stayerløpet. De seks hestene blir mine utvalge i dette løpet.

Rank V75-5/V4-2: A: 4 B: 2-10-15-13-11 C: 1-7-12-9-8-3-13-5-6

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshopper. 1609 meter autostart.

Bjørn Goop-trente og norskfødte 5 Escada B.R. forsvant direkte i startgalopp som 1,3 oddser og storfavoritt i V75-1 på Biri i sin siste start. Lørdag kan det være klart for revansje og hun blit mitt førstevalg i dette meget fine sprintløpet.

Lutfi Kolgjini-trente 2 Pandora Face ledet et V75-løp mer eller mindre fra start til under Unionstravet på Momarken 18. mars. Etterpå det har hoppa vært ute i steintøffe omgivelser i Sverige tre ganger på rappen. Står flott til spormessig her og er en klar seierskandidat. 3 New Star Power komme til Bjerke med knallform i kroppen. Unngår hoppa dødens her, er hun med i kampen.

På videre gardering tar jeg også med 4 Greece Boko som tetfavoritten og kanskje kan lede hele veien, 11 Bid On Kemp som kommer fra Finland med sterke rapporter (ellevtespor et klart minus dog). På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 8 Cerveza og 12 Ultimate Wine som begge har tapt sportrekningen, men som begge har kapasitet til å vinne med fullt klaff.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 5 B: 2-3-4-11 C: 8-12-9-7-10-6-1