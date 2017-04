Månprinsen A.M. bankes mot V75-millionene

Månprinsen A.M. og kusk Gunnar Melander er dagens beste V75-banker. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

V65 Ålborg lørdag kveld: Superklaff - nesten 800 000 kr innspilt

Eventyrlig klaff i Ålborg - nesten 800 000 innspilt!

Lørdag kveld var det dobbel V65-jackpotomgang i Ålborg, og Nettavisens danske travekspert traff kanonbra med tipsene. Ca kl 17 lørdag kveld ble Carstens opprinnelige V65-banker 7 Bullet Knas i V65-3 strøket. Vi fikk heldigvis fatt på Carsten og vi endret dermed banker til 1 Bella Sotto i V65-4. I V65-2 som var at amatørløp hadde Carsten gardert bredt og 10. valget og kjempesmellen 8 Tajsa Baunehøj 1,6 prosent) stod trygt på.

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen (dette ble altså endret ca kl 17.30 lørdag kveld) inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.

Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble det eventyrlige 776 932 innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette, og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.

Romme står for dagens desiderte høydepunkt, og her blir det altså en internasjonal V75-omgang med stor omsetning! Det er en omgang med topp kvalitet, og her vrimler det av godbiter. 9 Månprinsen A.M. (V75.4) er dagens beste banker, og den kan ikke vi gardere.

V75-1 : 9 Thai Navigator – Innledningsløpet denne søndagen er jevnt, og det er ikke enkelt å plukke ut en «klink vinner». Draget holder vi veldig høyt, og leverer den som i finalen nest sist, ja, da skal de andre få kjørt seg. Ble da plukket ned på streken av knallgode Carabinieri. Var også OK i nederlaget sist på Momarken. Det trenger ikke være feil å stå bak i dette løpet, og den kan fort komme på lette bein med tempo. OBS! 4 Beppe AM – Avsluttet enormt etter sene luker sist, og den gikk pigg i mål. Takler den sporet så blir den skummel. 1 Ajlexes Cubano – Er det store hjemmehåpet, og har den en av sine bedre dager kan det dreie seg om tet og slutt. Er nemlig meget kjapp ut på volte.

V75-2 : 10 Pense Kloster – Var det meget gode rapporter på etter pause sist, og det hele endte med en helenkel seier. Hesten fungerte bra for dagen, og vi gav den et klart pluss i boken. Ventes ytterligere forebedret til denne oppgaven, og den skal ikke bli enkel å stå i mot tilslutt. OBS! 5 Darling Hornline – Debuterte for Helena Burman sist, og den leverte en strålende årsdebut. Er utrolig bra på sitt beste, og den er naturligvis aktuell. Dog kan bli tvunget å vinne dette løpet fra dødens, og det trenger ikke å bli veldig enkelt. 6 Ninepoints Gaagaa – Er sylvass på ren speed, og får den løpet sitt, ja, da kan den fort sitte der som en ordentlig godbit. Avsluttet i overlydsfart nest sist, mens den også sist avsluttet strålende. Kom da til mål med masse krefter igjen. Rapportene på den før dette løpet er veldig fine, og man skal være litt på vakt her. OBS!

V75-3 : 4 Volstead – Strålte det av i årsdebuten, og den spurtet skikkelig bra bak Nuncio. Da gikk den på treningsbalanse, og den var ikke rigget til i det hele tatt. Nå blir det helstengt, skorykk foran, og her skal det kjøres. Skulle den komme seg foran, ja, da er nok dette løpet kjørt. SKAL STÅ FØRST! Dog var den noe variabel i fjor, og vi vil se den i noen løp til før vi stoler fullt ut på den i år. 5 D.D.’S Hitman – Hvor bra er egentlig denne? Har rett og slett vært SMELLFIN i årets to starter, og nå sist vant den altså på 11,7/2140ma fra dødens… Kom inn med lav puls etter løpet, og den er kolossalt bra denne! Blir uhyre spennende å følge fremover, og den er med på vår bong. 10 Nadal Broline – Vant årsdebuten i 2015, og den vant også årsdebuten i 2016. Er en ordentlig topphest, og den skal bli spennende å følge mot kanoner i årsdebuten. Rapportene på den er fine, og den trenger ikke å være helt borte.

V75-4 : 9 Månprinsen AM – Vant årsdebuten, men var den som best? Var nok ikke det, men det ble uansett sikkert tilslutt. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, og den kan ventes kraftig forbedret til denne starten. Er nok helt sikkert også satt mer opp enn hva den var sist. Et lite felt er selvfølgelig et stort pluss, og vi blir fakta overrasket om ikke Månprinsen innfrir. Har en stor mulighet, og også vi tror hardt! 2 Pydin – Er en ung hest under utvikling. Så ut som en vinner mot Månprinsen nest sist, men ble altså fanget tilslutt. Nå sist ble det enkelt i billige omgivelser. Det er ikke lett å trekke et lite felt som dette fra start til mål, men det er uansett den vi frykter mest mot vår banker. Motbudet!

V75-5 : 2 Disco Volante – Blir knallhardt betrodd her, men det er ingen hest vi kan anbefale et bankerspill på. I debuten for Melander nest sist var den helt gal bak bilen, og den reiste i galopp direkte. I en ugyldig start sist reiste den også i galopp direkte, mens den altså gikk i den gyldige starten. Er alt annet enn å stole på bak bilen, og den er veldig hissig/giret i øyeblikket før bilen slipper feltet. Vinner nok feilfritt, men vi stoler ikke på denne. 12 Rushmore Face – Er en annen banditt, og den som mange holder som det store motbudet. Er den som nest sist, ja, da kjemper den om seieren. Er dog spesiell, og ingen bør få sjokk om den feiler igjen. 10 Quick Tilly – Blir omtrent ikke spilt, men det er en bra hest dette, og Bjørn Goop har litt skrelltro om det skulle bli feil for favorittene. Vi garderer dette løpet bredt, og jakter skrellen!

V75-6 : 4 Test Drive – Var god i årsdebuten, og den vant enkelt fra tet. Var ikke rigget til da, men det er den nå. Her blir det trolig skorykk bak, helstengt hodelag, og da er normalt denne som best. Er en ekstremt grunnkapabel 4-åring, og kommer den seg foran, ja, da er dette løpet over. Dette er en favoritt vi tror mye på. 12 Man At Work – Er en hest som Stenströmer tror MYE på i 2017. Har vært hardt spilt i V75’en de siste gangene, men på søndag er den altså ikke rørt i totoen. Det mener vi er feil. Nå blir det nemlig skorykk for første gang i karrieren, og skulle ikke Test Drive være på topp, ja, da kan Man At Work skrelle til. Skal med om favoritten garderes.

V75-7 : 3 Bacan Degato – Er litt tøft ute på pengene, men dette er en hest som er bedre enn grunnlaget sitt, og den vil duge godt her. I årsdebuten var den ikke rigget til, og den gikk med sko på alle fire. Vant da sprettlett fra dødens, og den kom til mål med krefter igjen. Nå blir det skorykk på alle fire, og da er i hvertfall vi på vakt. Kan overraske! 4 Västerbo Exact – Gikk 10,5 s 700m sist, og den vant sikkert. Var helt enorm gangen før på Momarken, og den har for alvor funnet storformen. På søndag blir det skorykk på alle fire, og det vil bli laddet fra start. Skulle den komme seg foran, ja, da blir den ikke enkel å slå. Ellers er dette løpet veldig åpent, og det er en rekke meget fine hester med. En relativt bred gardering kan være smart.