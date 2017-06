Nettavisen jakter ny V75-suksess

Lionel og Gøran Antonsen er blant favorittene i søndagens Oslo Grand Prix på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com

En helt vidunderlig Bjerke-søndag står foran oss med Oslo Grand Prix som det soleklare høydepunktet. Men det vrimler av toppløp og det er samtidig internasjonal V75 med 23 millioner i den totalt premiepotten og ca 18 mill kr til en eventuell norsk alenebong. Merk at det er innleveringsfrist kl 14.30 i V75-spillet og at det avvikles en egen V4-omgang aller først.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Her er tidsfristene:

V4 kl 12.45

V75 kl 14.30

V5 kl 16.20

DD kl 16.46

Oslo Grand Prix løp 12 ca kl 17.15

Kanonsuksess for 29 andelslag på Eksperten lørdag

På V75-forslagene på Nettavisen bankerspilte jeg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang, og som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot». Men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett. Lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen».

Men jeg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen min på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

1 lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.



Da får vi håpe at jeg kan følge opp dette når det duket for en herlig V75-omgang på Bjerke søndag og der jeg starter mine vurderinger med hovedløpet - Oslo Grand Prix i V75-7.

Gøran kan vinne igjen

Favoritten den er norsk og heter 2 Lionel med sin eier Gøran Antonsen som kusk. Han opplevde karrierehøydepunkt når han selv kusket Lionel inn til en meget overraskende seier i Olympiatravet på Åby 29. april med 1,5 mill SEK i førstepremie. Hesten trenes til daglig av meget dyktige Daniel Reden og hesten har sett strålende ut i trening den siste tiden. Jeg setter også 2 Lionel først på min rangering, men hesten kommer ikke til dekket bord, så jeg velger bred gardering.

Mitt andrevalg heter 1 Volstead. Det er ikke sikkert denne hesten er like bar som Lionel, men med ringreven Ørjan Kihlström i spor en bak startbilen, blir det garanter optimalt løpsopplegg. Melander-hesten var imponerende i Sweden Cup på Solvalla for to uker siden. 8 Aubrion du Gers er det franske innslaget i årets OGP og dette er en veldig bra hest. Fra åttendespor bak bilen, er dog hesten litt avhengig av tempo underveis.

4 Danto Boko var fantastisk bra nest sist og veldig uheldig i Elitloppsforsøket. Kolgjini-hesten er litt vanskelig å sette inn i dette løpet, men han skal med på gardering. Det skal også vinneren av Finlandia Ajoo, 9 D.D.'s Hitman. Var med i Elitloppsfinalen, men satt sist underveis og da er det neste håpløst. På det største V75-forslaget betaler jeg også for 5 Your Highness (usikker form for tiden, men god nok på sitt beste), 6 Cruzado Dela Noche (sjanseartet startspor) og 10 Takethem (har ikke flaks med sportrekningen for tiden, men med absolutt maks klaff kan det gå).

Rangering V75-7/DD-2: A: 2 B: 1-8-4-9 C: 5-6-10-7-3

Adielsson bak V75-bankeren

Det ligger store penger i luften i søndagens V75-omgang, men det skal være meget bra sjanse for at den i særklasse største favoritten, 3 Shadow Gar innfrir i V75-3. Den italienskfødte hoppa var helt fantastisk i seiersløpet på Solvalla sist og får Erik Adielsson som makker søndag. Startsporet er ypperlig, motstanden mye den samme som sist på Solvalla og jeg setter bankertipset på 3 Shadow Gar i V75-3.

Rangering V75-3: A: 3 B: 6-4-8-11 C: 10-9-2-1-7-12-5

V75-1 - Varmblodshester. 3140 meter voltestart.

Som under lørdagens V75-løp på Bjerke, innledes også søndagens V75 med et stayerløp.

Jeg stod på fem hester på samtlige forslag i V75-1 på lørdag, men søndag står jeg på seks hester på samtlige V75-forslag. Nederlandske 1 Titanium Gar blir min favoritt. Langeweg-hesten har vært gjester på OGP-helgen i årevis og denne rapporteres å kunne 14.0 på distansen. Klarer Hugo Langeweg jr. å forsvare sitt innerspor, kan denne bli lei å fange.

15 Reckless elsker langløp og er vant til å stå på lange tillegg. Treningsrapportene på Goop-traveren er gode. 12 Vinochka har vunnet 33 løp på 92 starter og elsker langløp. Outsideren. 6 Springover var meget god vinner av stayerløpet under Copenhagen Cup-søndagen på Charlottenlund for en snau måned siden og er tidlig aktuell. Jeg tar også med finske 5 Still Loving You som er i knallform og lite spilte 9 Danne Edel som er på vei mot fjorårsformen nå og stall Reijo Liljendahl har gryende storform på gang.

Rangering V75-1: A: 1 B: 15-12-6-5-9 C: 11-2-7-10-13-4-8-14-3

V75-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Kapasitetshesten og vinnerhesten 2 Tesio blir ganske klar spillefavoritt i V75-2 og skikker denne Nurmos-traveren seg, så er det bra vinnersjanse. Han skikket seg sist i Eskilstuna og da ble det overlegen seier. Men Tesio er og blir ustabil og er ingen banker for meg.

11 Moviestile har vært imponerende god i to strake seiersløp for sin nye trener Olav Mikkelborg. Tøffingen Hamptons som imponerte voldsomt i V75-1 lørdag, kunne aldri gå i nærkamp med Moviestile sist. Klart andrevalg. Stefan Melander lyder veldig opp på 3 D.D.'s Perseverance som kan sitte tidlig i tet. Har fire andreplasser på fem starter i år, men kan vinne dette. 9 Ulisse Kronos har kanskje ikke helt den samme formen som tidligere i år, men maksnivået er høyt på denne Kolgjini-traveren.

4 Dice Man er kanskje ikke helt på nivå med de antatt beste i dette løpet, men solid kusk og bra startspor, hjelper som kjent alltid på. Jeg tar denne med som min siste og femte hest på V75-forslagene.

Rangering V75-2: A: 2 B: 11-3-9-4 C: 5-1-6-7-8-10-12

PS: Vi har dessverre ikke kapasitet til å få laget en tipssak på V4-løpene som starter kl 12.45. Men i spillboksen under finner du V4-ekspertkuponger. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-4 - Europamatch. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

300 000 kr venter vinneren av dette femårsløpet som holder skyhøyt kvalitet. Italienske 2 Trendy O.K. smalt til med 09.7 fra delvis dødens i et forsøksløpene til Sweden Cup og imponerte da. Galopperte seg bort i selve finalen. Feilfritt er det nok snakk om en meget bra vinnersjanse. Dog har hoppa endt som disket i to av de fire siste startene, så jeg garderer litt.

6 Canari Match har vært meget bra i sine to første løp for Daniel Reden og møtt solid motstand. Får nok ikke tet med Poet Broline i spor fire, men Kihlsrøm finner alltid en fornuftig løsning. 9 Cuop Droit kommer med sterke meritter fra både Frankrike og Nederland og Robin Bakker har vist opp kanonhester på Bjerke før. 4 Poet Broline hadde nok helst sett at det var sprint, men var bra sist og får den fjerde og siste plassen på mine V75-forslag.

Rangering V75-4: A: 2 B: 6-9-4 C: 3-1-5-8-7

V75-5/V5-1 - Kaldblods. Alm Svartens æresløp. 1609 meter auto.

Kuskekometen Magnus Teien Gundersen får sjansen bak 6 Lome Brage i dette flotte eliteløpet for kaldblods og selv med finske 1 Polaraa råsterke seiersløp på Solvalla, mener jeg det er klar fordel Lome Brage nå.

Hesten er lynkjapp fra start, og hadde kanskje vunnet kaldblodsløpet på Solvalla dersom han ikke hadde vært ute av taktene midt på oppløpet. Da måtte hesten via tredjespor i den siste svingen. Søndag er det kanonsjanse for tidlig tet og jeg drar til med bankerspill på 6 Lome Brage på de to minste V75-forslagene.

Men finske 1 Polara var kanongod vinner fra dødens i det nevnte Solvalla-løpet og jeg må ha denne med på de større V75-forslagene.

Rangering V75-5/V5-1: A: 6 B: 1 C: 3-2-7-9-10-4-5-8

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6/V5-2/DD-1 - 4-åringer - Varmblodshester. 1609 meter auto.

Et fantastisk fint fireårsløp venter i V75-6, og mon tro om ikke Kim Eriksson tar enda en seier med en Robert Bergh-trent hest. Lørdag vant han V75-løp med både Nobel Amok og Greece Boko og slik 7 Muscle Hustle har sett ut i de to siste seiersløpene, kan det bli mer her. Selv fra spor sju er det bra tetsjanse for denne meget fine Muscle Mass-sønnen. I DD-spillet bankerspiller jeg 7 Muscle Hustle.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jeg tar med en hest på gardering og det er 11 Unique Du Kras. Denne fireårshoppa har imponert voldsomt og selv fra et vrient ellevtespor på en sprint, tror jeg det er henne som kan utfordre den store favoritten. Når det gjelder mye spilte 6 Makethemark så står denne vrient til i sjettespor og sprint er neppe et pluss.

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 7 B: 11-6-8 C: 3-2-1-5-9-4