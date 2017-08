Ny utfordrende V75-omgang fra Sverige

Örjan Kihlström er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Mantorp: Stor V65-jackpot til lunsj

V65 Biri: Frekk V65-banker fikser cashen på Biri

V75 Sørlandet: Enorm V75-omgang med Gulljackpot

Oddsdobbel fredag: Köln duger også uten storscoreren

Oddssingel 1 fredag: Real mener alvor nå

Oddssingel 2 fredag: Villa og Bruce har fått opp dampen

Så er det endelig helg igjen, og allerede fredag har vi mye å glede oss til. Mantorp byr på en herlig V65-jackpot i lunsjen, og det ligger hele 831 965 ekstra i dagens sekserpott. V65-1 starter kl.12.45. Biri byr så på en knallspennende V65-omgang med start kl.18.55. V75 blir det også i dag, og det er Bergsåker som står for løpene. V75-1 starter som vanlig kl.19.30.

Topptips ble servert i lunsjen 24. august!

Stjernesmellen, Cash In BN (12-valg/1,3%) var med på kun syv hester i V4-innledningen. I finalen satt vi igjen med åtte hester, og da er det litt surt å få inn favoritten. Vi måtte dermed nøye oss med Kr.4 191 innspilt på bongen til Kr.960,- i lunsjen fra Boden.

I lunsjen fra Forus ble det enkelt, og vårt minste V5-forslag på Kr.240 betalte ut Kr.749,-.

V5-suksess på Klosterskogen 24. august!

Det ble full valuta for de som kjøpte seg en V5-bong til Klosterskogen denne torsdagen. Kurt Leirvågs V5-bong til Kr.980 betalte nemlig ut hele Kr.12 706,-.! Tok du rygg på Leirvåg denne torsdagen?

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble uløselig på Åby torsdag, og vi ser ikke bort fra at det også blir vrient å komme til lukene i dagens V75-omgang. Bergsåker byr nemlig på en svært utfordrende omgang, og flere av løpene er av det vidåpne slaget. Eva IH (V75-7) imponerte noe kolossalt sist, og det er vår beste banker i omgangen. Sjekk ut følgende:



V75-1 : 2 Pacific WF – Her har garantert Robert Bergh satt hesten sin opp for denne oppgaven, og da er i hvertfall vi på vakt. Kommer ut etter pause, er nybehandlet, og den står nesten på kronen riktig inne i løpet. Er lynrask fra start, og på hestens beste distanse må det dreie seg om en bra mulighet. SPILLES!

V75-2 : 9 Poochai – Har en sterkt stigende form, og dette er et av dagens beste outsiderbud. Har gjort to gode løp på slutten, og sist avsluttet den i 09-fart siste 800m bak Nadal Broline. Er billigere ute nå, den er sikret et bra opplegg, og den feller de fleste med tempo. STOR OBS, og vi setter varsellampene på full styrke!

V75-3 : 15 Tangen Haap – Er den beste hesten, og på sitt beste runder den fort til seier. Dog liker vi ikke å gå ALL IN på denne kusken, og selv om det er gode rapporter på den før denne oppgaven så nøyer vi oss med å sette den først. Her krydrer vi fakta på med en del hester, men på systemet singler vi Tangen Haap.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-4 : 10 Pane Vino – Snart må vel det lykkes for denne? Rader opp med bra innsatser, og nå sist viste klokken 11,2 s 1000m. Rapportene på den er uforandret fine, og selv om det er OK hester i mot så står ikke vår tipsener tilbake for disse. Plasseres frekt først i et spennende løp.

V75-5 : 12 Julius Leejs – VIDÅPENT AMATØRLØP! Hesten vi heiser til topps har utviklet seg mye i år, og den virker stadig å bli bedre. Feilet grovt fra et trangt spor i volten sist, men kom enormt tilbake, og satt fakta bom fast over mål. Tre strykninger hjelper på når man står i et dårlig spor, og med tempo er ikke denne superskrellen borte. PASSES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-6 : 12 Bottnas Commandeur – På ren utregning er dette en vinner. Den gikk helt strålende i Harpers på Solvalla før i år, og nå sist var den altså ute i Jubileumspokalen hvor den ikke strakk til. Distansen denne fredagen er kun et stort pluss, og feilfritt dukker den normalt opp på målfoto. VÅR TIPSENER.

V75-7 : 2 Eva IH – Blir halmstrået vårt i denne særdeles utfordrende V75-omgangen. Den imponerte noe kolossalt i V75’en sist, og vi gav den to pluss i kanten. Kom frem i dødens, dundret til tet ned mot siste sving, og siden var det takk og adjø. Passerte mål med krefter igjen, og du verden hvor bra den var. Her er den dønn riktig ute i grunnlaget, den har trukket et perfekt spor bak bilen, og går alt normalt for seg så må vi bare tro på seier. ALL IN!