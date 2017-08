Pangomgang i V75-spillet på Momarken lørdag

Geir Flåten og Galileo. Lørdag kommer de ut i V75-6 på Momarken. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Momarken er en bane vi ofte gjør det skarpt på, og lørdag venter en ordentlig pangomgang i V75-spillet på nettopp den banen. Her vrimler det med formtoppede hester, og herlige objekter som blir for lite spilt. Høydepunktet på undertegnedes tips på Momarken hittil i 2017 kom den 13. juni, og da tok vi virkelig for oss i totoen.

"LerumsEksklusive" (fire andeler a Kr.1 299) fanget nemlig opp alt av skrellobjekter, og kammet med seg halve kassen på gedigne Kr.366 132,-.

Hvordan har vi så gjort det i V75-spillet de siste mnd? Vi har fakta vært med på to ordentlige oppturer, og da skal man huske på at V75 er et vrient spill. Sjekk ut følgende:

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.



Ny V75-suksess for 13 andelslag 15. juli!

Vi kom dessverre ikke i mål med systemene i V75-omgangen fra Harstad, men det fullklaff for en rekke av de flate V75-bongene på Eksperten.Sjekk ut følgende:

* Ett andelslag - fire andeler a Kr.899 - utbetaling Kr.34 036,-

* Seks andelslag - fire andeler a Kr.500 - utbetaling Kr.32 988,-

* Ett andelslag - fem andeler a Kr.400 - utbetaling Kr.32 988,-

* Fire andelslag - fem andeler a Kr.300 - utbetaling Kr.32 100,-.

* Ett andelslag - ti andeler a Kr.200 - utbetaling Kr.32 988,-.

Totalt innspilt på de tretten andelslagene - Kr.393 352,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Momarken serverer en av årets mest spennende V75-omganger på lørdag, og her vil det overraske oss om det ikke er duket for store kroner. Det vrimler nemlig ikke av gode bankerkandidater, og flere av løpene er dessuten svært krevende. Vi fant vår banker i V75-6, og her tror vi hardt på tidlig tet og slutt for 7 Galileo.

Her er dagens V75-tekst til Momarken:



V75-1 : 4 C.C. Nosto – Er den beste hesten i innledningen, og passer den bare på baneprofilen så skal sjansene være knallgode. Gikk helt «spinnvilt» mellom to galopper til seier nest sist, mens den nå sist vant utrolig enkelt fra tet. Fungerte da BETYDELIG bedre enn løpet nest sist, og på klokken stod det 12,2 s 800m uten at HC kjørte for fullt. Har trukket et perfekt spor bak bilen, den kan åpne, og vi må bare tror hardt på denne! 11 Logical Elegance – Tar ikke spillerne helt på alvor, men fakta er at den nå står med tre strake seire, og vi er blitt imponert av denne hoppen. Sist bare jogget den rundt feltet, vant veldig enkelt, og på klokken stod det 12,9 s 800m med krefter igjen. Får den tempo den første runden så feller den de fleste nedover det lange oppløpet. PASSES! 10 Chere – Blir uspilt i innledningen, men dette er en KNALLGOD hoppe, og den gikk smellbra bak feltet etter galopp sist. Viste 12,1/1000m, hadde full spenst over mål, og vi gav den et pluss i kanten. Bjørn Steinseth holder denne veldig høyt, og feilfritt kan den helt klart sjokkere! 3 Russel Street – Har ikke åpnet noe spesielt bak bilen tidligere, og den kan neppe bli med i noen kjøring om tet. Har løftet seg mye etter den kom inn på stallen til Morten Almeland Pedersen, og den spurtet sterkt mot tøff motstand sist. Er nå billigere ute, og den er en naturlig garderingshest. 12 Precious To Me – Er MYE forbedret i ny regi, og den vant sikkert fra tet sist. Vi er usikker på hvordan en slik går bakfra, men hester under en rivende utvikling, og i toppform er alltid noe vi er OBS på. Skal med på noen hester. 6 Let’s Talk – Fungerte ikke de siste gangene, den ble derfor behandlet, og fikk seg en pause. Kan litt på sitt beste, og Tengsareid føler seg ikke slått på forhånd. Er aktuell om løpet garderes utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 4 B : 11-10-3-12-6 C : 1-7-5-2-9

V75-2 : 3 Smedpål – Er utvilsomt noe for Derby, og den var utrolig bra sist. Vant da som helt ukjørt, og på klokken stod det 25,6 den siste runden. Står nå med tre strake, og feilfritt har den en stor sjanse. 12 Emil Mollyn – Står ikke med den beste raden, og i «Fagbladene» er den ute som et 6/7-valg. Vi velger imidlertid å heise denne litt opp, og den MÅ med på alt om man garderer Smedpål. Gikk nemlig helt fantastisk i kulissene sist, hadde full spenst over mål, og på klokken vår stod det lynraske 22,4 s 800m… Burde passe perfekt i hendene på «MESTER», og skulle Smedpål feile, ja, da er Emil Mollyn HØYAKTUELL! 5 Neslands Faksen – Debuterte for Wolden sist, og også denne har han greid å forbedre. Han gjør mye riktig, denne Wolden. Vant sikkert i debuten, og den var funksjonelt bedre enn noen gang. Har en veldig toppfart i kroppen sin, og den er neppe noe dårligere etter at den har fått stå ytterligere en tid på stallen hos Wolden. Er løpets klare outsider. 1 Kaksen – Trodde vi på sist, men da skuffet den oss med å trekke seg MYE tilslutt. Var da indisponert for dagen, og vi er fakta usikker på den. Har nemlig ikke fått noen pause etter den opplevelsen, og den møter ikke akkurat noe billig motstand her. Er en mulig gardering om den kommer til start. 10 Steinrig – Var syk sist, og dermed var innsatsen ikke så god som den pleier å være. Har ikke gjort mye feil etter den kom inn på stallen til Knut Arne Ødegård, og på ren kapasitet duger den i grunnlaget. Kan skrelle til om noen av de heteste favorittene roter seg bort.

Vår rangering : A : 3 B : 12-5 C : 1-10-11-4-6-7-14-13-2-15-8-9

V75-3 : 3 Willy Invalley – Har vært ekstremt bra på slutten, men den går likevel under raderen til spillerne. Nest sist har den egentlig helt umulig langt frem, men spurter som en vind i kulissene, og på klokken står det 12,1 s 800m som ubrukt. Nå sist kom den i drøye spor ned mot siste sving, så ut som en klink vinner, men ble litt rullete oppløpet, og den mistet seieren pga det. Er blitt fikset på før denne oppgaven, motstanden skremmer ikke, og vi tror fakta hardt på denne frekkisen! 8 Noir Noir – Vant sist, og var meget god etter å ha blitt brukt mye underveis. Er veldig fersk enda, men under en veldig utvikling, og distansen er kun et pluss. Kjemper om seieren bare det ikke blir helt feil på veien. 1 Rainbow Bonanza – Har gjort tre meget gode løp etter den kom inn på stallen til Skullerud. Var tidligere veldig veik, men sist holdt den sterkt fra dødens. Blir kjørt på speed på lørdag da distansen neppe er noe pluss? 4 Muscles Classic – Står med to strake, og den avgjorde enkelt når den fikk sjansen mellom hester sist. Trenger klaff med løpsopplegget om den skal vinne, men får den det, ja, da er den aktuell. 5 Cathrine’s Camaro – Spurtet sterkt etter et lengre avbrekk sist, men den fungerte likevel dårlig. Er god nok på ren grunnkapasitet, og Høitomt opp er selvfølgelig et enormt pluss. Vi vil dog se denne fungere skikkelig før vi går ordentlig til på den.

Vår rangering : A : 3 B : 8-1-4-5-11 C : 9-7-12-6-10-2

V75-4 : 1 Valley Ivan – Har vært helt enorm etter den kom inn på stallen til John Einar Theodorsen, og den slutter aldri å imponere. Er kolossalt sterk, den fungerer fint i travet, og nå sist var den brenngod fra dødens. Løste enormt fra start på Leangen fjerde sist, og løser den slik her tror vi på tet. Fra tet tror vi fakta den ikke taper, om da ikke Magnus Teien Gundersen bak 3 Emir La Brousse trykker opp i 10-fart den første runden. Nei, her må vi bare spille Valley Ivan igjen. 3 Emir La Brousse – Får mye tøffe løp, og sist måtte den ned på 12,3/2100ma fra dødens for å vinne. Det lukter dødens i lange baner påny, og på en oppjaget sprint er det ikke bare å bøtte på. Kan vinne, men det er ingen favoritt vi kan gå ALL IN på med slike betingelser. 9 Photo Va Bene – Er i storform, og den gikk klart godkjent i NM sist. Når den vant på 11,9 tredje sist ble vi veldig imponert av måten den avgjorde på. Kan fort få det sydd opp om det skulle bli veldig kjøring her, og den er alt annet enn ueffen. Pappa Høitomt kjører på lørdag, og det er selvfølgelig aldri et minus. 11 Punk – Har blitt strøket to av de tre siste gangene den er meldt pga infeksjoner i kroppen sin. På Forus sist kom den imidlertid til start, og den solgte seg da dyrt fra tet. Har en enorm toppfart i kroppen sin, og får den bare gå med i rygger er den sylvass på speed. SKAL MED OM LØPET GARDERES!

Vår rangering : A : 1-3 B : 9-11 C : 2-4-8-7-5-6

V75-5 : 5 Stensvik Marikken – Her tar vi en sjanse, og låser igjen dette hoppeløpet på kun to hester. Stensvik Marikken som vi plasserer først er vi blitt veldig imponert av to ganger på rappen. Nå sist la den ordentlig i vei, og passerte første 1000m på 25,8. Kom alene til mål, og var altså brenngod. Er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto, og feilfritt skal de andre få kjørt seg. 3 Kiro Bia Balderina – Avsluttet helt enormt nedover oppløpet i kulissene sist, den hadde full spenst over mål, og på klokken stod det 24,5 s 800m. Gangen før feilet den som vinner, og dette er en traver som virkelig fortjener en opptur. Gikk tre feilfrie løp med Steinseth før det, og nå er sjefen tilbake i «JOLLA». Kan ikke få et finere løp enn dette, og den skal selvfølgelig i a-gruppen. Bak disse er løpet vidåpent, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

Vår rangering : A : 5-3 B : 1-6-11 C : 10-9-13-2-4-15-14-8-12-7

V75-6 : 7 Galileo – Er dagens beste banker. Slik vi leser løpet tror vi nemlig på tidlig tet, og lykkes Flåten med det, ja, da er nok dette løpet over. Det ble feil mot eliten nest sist, mens den nå sist var knallgod mot mer riktig motstand igjen. 22,9/2180mv er meget sterkt. Er blitt veldig kjapp ut bak bilen, og innvendig blir vi overrasket om noen i det hele tatt tør å svare. Går 22,0 fra tet, og fra en utvendig posisjon straffer ingen det i dette feltet. ALL IN! 4 Moe Svarten – Er nok den beste hesten på ren kapasitet, men dette er en traver som kun har prestert som best når Bjerring har trent den. Kommer nå ut etter pause, og med usikker form. Rankes høyt opp på ren kapasitet. 9 Brenne Rødi – Vant NM sist, og den var veldig bra. Her møter den hingster/vallaker, og det er litt andre boller. Står dessuten i sjansebetonte rygger fra start, og vi er usikker på hvor den havner fra dette sporet. På ren speed er den giftig, og den er i aller høyeste grad trippelaktuell. 10 Steinfaks – Fikk maks i NM, men travet en meget bra tid, og den er på riktig vei etter pause. Nå ser det mer riktig ut, og med en ytterligere forbedring er den en av de som kan vinne dette. 3 Roli Eld – Suser til tet, Vidar Hop velger ryggen på vår banker, og haiker med til andre/tredje med Roli Eld?

Vår rangering : A : 7 B : 4-9-10 C : 3-2-1-6-8-11-5-12

V75-7 : 3 Gigi Follo – Var bra i debuten for Gaute Lura, og den fullførte sterkt via 11,6 s 800m i sporene. Nå har den fått denne blåseren under vesten, den er fort noen meter forbedret, og sporet er langt bedre enn sist. Blir ikke helt tatt på alvor, men vi setter på varsellampene! 12 Reallyokay – Var langt under pari sist, men det er snakk om en hoppe, og de har «lov» å prestere litt under pari. Gangen før feiler den fra seg en lav 12-tid i den siste svingen. Tilbake på sitt beste plukker den mange nedover det lange oppløpet, og den er god nok til å skrelle. Vil også dra STOR nytte av hele tre strykninger! 6 Global Talk – Ble vi veldig imponert over sist, og den vant utrolig enkelt fra tet da. Er under en rivende utvikling, og løser det seg bare litt på veien er den meget aktuell påny. 7 Always So Easy – Har startet tre ganger på rad over sprint nå, og det er neppe tilfeldig. Avgjorde på to steg når den fikk sene luker sist, og den så veldig bra ut. Er lynrask, men kommer seg neppe til tet da det er startkjappe hester innvendig. Kan dog felle samtlige på ren speed om det klaffer med gode rygger på veien. 4 Uendy ZS – Flyr til tet, og vi håper at Hop ikke blir med på noe stallkjøring her. Trond Anderssen uttaler nemlig at Luxury Tile har en god tetsjanse, og han vil tydelig ha den andre stallhesten i tet. Uendy ZS var dog meget god i nederlaget sist, og den følger bilen fra start. Ikke slipp Vidar, dette kan du nemlig vinne fra tet. 5 Luxury Tile – Har en lekker rad, og det ble også sikkert sist. Skulle det bli stallkjøring, og at den skulle komme seg til tet, ja, da er den selvfølgelig en mulig gardering.

Vår rangering : A : 3 B : 12-6-7-4 C : 5-10-9-8

Litt om V5-1 + V5-2:



V5-1 : 4 Ricochet Face – Er en meget grunnkapabel hest som var positiv første gangen ut for Lars Magne Søvik. Feilet da den ble veldig forsert fra start, men fant deretter travet ganske raskt, og fikk en fin reise. Vi hadde 11,8 s 800m på klokken, og det må være godkjent. Her burde det bli gratis tet om den passer på baneprofilen, og da er normalt dette løpet kjørt. Motivert favoritt. 1 ST. Michel Decoy – Er BETYDELIG bedre enn raden, og med flyt skal den passes. Feilet fra seg en tid på rundt 14,0/13,9-2100ma i den siste svingen sist, mens den spurtet bra i kulissene mot tøff motstand nest sist. Går nå ned en klasse når det gjelder motstand, og den er veldig aktuell om det løser seg. 5 Walentino – Strakk ikke til fra et iskaldt spor sist, mens den var ordentlig positiv bak knallgode Flashing Boko nest sist. Er lynrask fra start, og skulle for eksempel favoritten feile så kan det bli tet for hjemmetrener Antonsen. Er løpets klare outsider.

Vår rangering : A : 4 B : 1-5-9-11-12 C : 2-6-8-7-3-10

V5-2 : 11 Orlando Knick – Er en OK 4-åring som denne lørdagen debuterer for Hamre. Er blitt behandlet siden det siste løpet, og det er fine rapporter på den. I sitt siste løp var den bunnsolid i nederlaget, og skulle den kanskje være enda bedre nå, ja, da dreier det seg om en topp mulighet. Er en banker for de med litt is i magen. 6 Puce Tanic E. – Er på vei tilbake, og på vei mot en ordentlig bra form. Var meget god til seier sist, og den gjorde sitt beste løp på lenge. Sliter bitvis med aksjonen, men stemmer den så kjemper den helt der foran. 9 Babycat – Gav seg fra tet sist, men møtte da veldig gode hester. Er forhåpnetligvis forbedret med det løpet i kroppen, og på sitt beste skal den duge godt i et løp som dette. Skal med om løpet garderes.

Vår rangering : A : 11 B : 6-9-5-4 C : 7-12-3-1-10-2-8