Praktfull V75-omgang med 13 millioner til en alenevinner

Ferrari BR B.R. og kusk Per Oleg Midtfjeld. Lørdag kommer de ut i Drammen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er Drammen som står for dagens praktfulle V75-omgang, og hvilken herlig omgang vi har i vente! Ai, Ai, Ai! Dette er noe helt spesielt, og det er faktisk kun toppløp i omgangen. Her er de fleste blitt preparert/satt opp, og vi gleder oss skarpt til det som venter! Ferrari BR (V75-4) er dagens halmstrå, og vi kan ikke spekulere mot denne stjernen. Her er dagens V75-tekst mot 13 millioner kroner:



V75-1 : 2 Stuve Yr – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er KRAFTIG på riktig vei. Jogget en lav 28-tid sist, og da hadde vi 25,8 s 800m på klokken… Er nybehandlet før denne oppgaven, den har trent sterkt, og skulle den komme seg foran, ja, da kan faktisk dette løpet være over. SPILLES! 15 Oriola – Er trolig den beste hesten i feltet på ren kapasitet, men hvordan står det til med formen? Var syk sist, og vi er alt annet enn sikker på at denne er helt på topp. Hadde hatt en flott mulighet på sin beste form, men nå er den kun en stor outsider for oss. 6 Krusina – Er en meget bra hoppe som har hatt sine problemer. Kommer nå ut etter en lengre pause, og er den i nærheten av sitt beste direkte, ja, da duger den svært godt. Dette er dessuten en hest som blir meget spennende å følge i oppvarmingen. 10 Homme Hera – Er blitt matchet med kun dette løpet i tankene, og den gikk pigg i mål på Sørlandet sist. Blir den ikke for hissig underveis så gjør den seg ikke bort, og det er en naturlig garderingshest. 7 Voje Diva – Er satt opp for denne oppgaven, og den trener sterkt. Springsporet på strek var det beste den kunne få, og dette er en klar gardering for de som bruker noen hester. 12 Villmira – Var veldig skjev sist, men den vant likevel sikkert. Er normalt blitt behandlet etter det løpet, og på sitt beste er den god nok. 11 Sylv Svarta – Pål Buer er en luring på disse «kaldingene». Han har det med å skrelle til, og han er litt spennende bak Sylv Svarta. Dette er en traver som er kjapp i vei, den får seg fort en bra posisjon, og på speed er den meget giftig. Kan skrelle!

Vår rangering : A : 2 B : 15-6-10-7-12-11 C : 3-5-4-13-14-9-8-1

V75-2 : 9 Calina – Tapte hårfint hoppeavdelingen av Märtha sist, og den hadde vunnet storløpet uten at den så vidt var ute av det i den siste svingen. Har utviklet seg fantastisk bra, og det er en av de beste hoppene i årgangen. Er veldig ukomplisert, og normalt har den en stor mulighet om alt går riktig for seg. Motivert! 4 Juliana Rags – Valgte vi å banke frekt på Leangen mandag. Der bommet dessverre Brækken med taktikken, og det har han også innrømmet i etterkant. Er BETYDELIG bedre enn raden, den har fått to løp i kroppen etter en lengre treningspause, og fra slike betingelser som dette kan det bli revansje! Skulle den komme seg foran så er fakta sjansene meget gode. 10 Let’s Take A Selfie – Er i toppform, og den leverer stortsett sterke løp. Gikk et bunnsolid løp i kulissene etter galopp sist, og den skal med om favoritten garderes. 6 Aida Mae – Omtalte Høitomt i særdeles positive ordlag etter seieren på Sørlandet sist, og det er ikke noe tvil om at dette er et ordentlig løfte. GV Gundersen kjører nå, men det går nok fint, og den skal bli spennende å følge mot litt tøffere motstand. 1 S.M.K. Silvousplait – Spurtet bra sist, mens den var tapper etter et tøft opplegg nest sist. Kan åpne, og utgangsposisjonen er interessant. Kan overraske.

Vår rangering : A : 9 B : 4-10-6-1 C : 8-5-2-3-7-11

V75-3 : 11 Teknologika – Er et langskudd i årets Guttorm Brekkes Pokalløp. Den er kraftig pågang i regi Geir Flåten, og den gikk klart bra i kulissene av Svensk Hoppe-Derby sist. Blir nå kuskeplusset med Kolle, og fortsetter den sin fine fremgang, ja, da er den ikke borte. 9 Brenne Blissi – Var meget god i det samme løpet som Teknologika, og den vant lett med krefter igjen. Har utviklet seg kolossalt i 2017, og per i dag er den en av favorittene til årets største løp litt senere i sesongen. I Derby sist gikk den 24,7 s 800m. En oppjaget sprint er vi noe usikker på hvordan den vil takle, men den er selvfølgelig selvskreven på bongen. 7 Tekno Lotta – Hadde vi vært helt trygg på viljen til denne, ja, da hadde vi banket. Dog er den ikke veldig modig om den for eksempel skal gå i tet, og da kan den likegodt stoppe tilslutt. Distansen er et STORT pluss, og den skal selvfølgelig på bongen. 4 Møller Jerka – Var tung sist, og den fikk maks etter et fint opplegg. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, den står best til av de som får spill på seg, og den duger om den bare viser litt ordentlig form igjen.

Vår rangering : A : 11-9 B: 7-4 C : 6-2-12-8-10-1-3-5

V75-4 : 7 Ferrari BR – Skal ha en blåser i kroppen før kval til Derby, og er ikke han syk for dagen så snakker vi om en klink vinner. Vi nekter å tro at noen forsøker å svare med tanke på at det snart er snakk om Derby, og da vil de fleste kun ha et løp i kroppen. Prøver noen å svare her, ja, da vil de angre veldig i etterkant. Ferrari BR er vår nye internasjonale stjerne, og det snakkes allerede om Elitloppet neste år. Hesten har vært strålende i år, og tredje sist travet den altså 09,9-2100ma… DAGENS BESTE BANKER! 10 Cokstile – Var smellfin i forsøket på Jarlsberg sist, og man måtte bare tro på den i finalen etter et slikt forsøk. Da ble han imidlertid presset i omganger, og det var ikke rart at det kom litt syre tilslutt. Blir garantert kun kjørt med siste 300-400m, og det blir neppe noe offensivt opplegg. 2 NY Coeur De Soleil – Var god på Jarlsberg sist, og den spurtet fint i finalen. Står nydelig til her, og det må være snakk om en HET trippelkandidat. 5 Evil Enok ME – Er bedre enn raden, og det har mildt sagt ikke klaffet veldig bra etter oppturen i Sverige femte sist. Blir neppe bøttet med på lørdag, men den kan åpne, og er sikret et fint opplegg. 1 Shocking Superman – Fikk nok sjokk i årsdebuten nest sist, mens den nå sist var merkbart forbedret. Er sikret et fint opplegg, og den kan være en luring på trippelen.

Vår rangering : A : 7 B : 10-2-5-1 C : 6-4-9-3-8

V75-5 : 3 NY Diamond In The Sky – Slet med en krysslammelse sist, og det løpet glemmer vi. Gangen før jogget den 11,4 fra tet, og den var voldsomt forbedret etter en kort tid hos Stall Hamre. Rapporteres å trene bra igjen, den får normalt gratis tet, og over denne distansen må vi bare tro hardt på den. Vinner om den er som nest sist. 11 Nice Eleven L. – Var syk sist, og den floppet som enormt hardt betrodd da. Kommer nå ut etter en pause, og rapportene på den er fine. Kommer uansett til å få et fint løp med tanke på Derby om ikke lenge, og det skal dermed godt gjøres å fange favoritten. 7 Come Vacation – Fullførte bra etter pause sist, og den var positiv. Viste frem 11/1000m etter galopp nest sist, og formen er meget god. Sporet denne lørdagen ødelegger mye, men på ren kapasitet er den god nok, og den skal med om man bruker noen hester. 9 Licensee – Hadde veldig utur sist, og den fikk løpet spolert nedover siste bortre. Så veldig fin ut for dagen, og formen er ordentlig bra. En kjapp sprint er intet minus, og skulle favoritten igjen ikke være på topp, ja, da kan Licensee spurtet inn til seier.

Vår rangering : A : 3 B : 11-7-9 C : 2-10-6-4-8-5-1

V75-6 : 9 Tripsson ØK – Er veldig spennende i DNT’s 5-åringsløp med en halv million til vinneren. Vi liker at Tengsareid kjører den, og den var brenngod for nettopp Tengsareid tredje sist. Har fulgt opp etter det med Øksnevad som kusk, og den kommer til Drammen med toppform! Andre omvendt på tillegget passer perfekt, og vi blir ikke sjokkert om Tengsareid kjører seg tidlig til tet med vår ide. Da kan fort Tripsson ØK få det billig, før det blir et hardkjør de siste 1200-1300m. Er veldig seig/sterk, og vi må bare rope et varsko! 12 Galileo – Banket vi sist, og det ble som ventet mer enn sikkert fra tet på en dårlig bane. Er den beste hesten i feltet, men det er ikke snakk om den tøffeste. Bommer Flåten bare litt på taktikken er den fort i trøbbel. Favoritten skal selvfølgelig på bongen, men her skal den virkelig få kjørt seg. 13 Kleppe Fanden – Er svært grunnkapabel, og Djøseland har nok gjort alt for å sette den opp til årets viktigste løp. Kjører Djøseland smart så søker han ryggen til Galileo, og da kan dette bli helt riktig. Skal med på gardering. 7 Bråtnesfaks – Vant enkelt på en 25-tid sist, og den var ikke helt tom på det. Avsluttet også sterkt på stayerdistanse nest sist, og det er en traver som utvikler seg fint. Trenger ikke å være helt ueffen fra slike betingelser som dette. 15 Sjø Kongen – Flyter på styrken, og den er satt opp til dette løpet. Rapportene er fine, og det er en av de som kan vinne om det klaffer fra det lengste tillegget. 4 Sikvelands Svarten – Var det gode rapporter på etter pause sist, og den spurtet også skikkelig bra. Distansen er et minus, og den er derfor neppe mer enn trippelaktuell.

Vår rangering : A : 9 B : 12-13-7-15 C : 4-10-14-3-8-5-1-2-6

V75-7 : 9 Jærvsørappen – Var sensasjonelt god i Sverige sist, og den har tydeligvis funnet seg vel til rette hos Stall Hamre. Pullet av gårde i tet i ca 1900m, og vant altså på 20,3/2140ma. Denne hesten er som forvandlet fra slik den for eksempel var tidligere i år/i fjor, og den kommer til å fly styggfort på denne sprinten. Kan felle alt med tempo, og fra et interessant smygspor plasserer vi den først. 4 Odd Herakles – Har fått sitt virkelige gjennombrudd i eliten i år, og den har levert varene på slutten. Nå sist ble det riktignok feil, men den var uansett tapper i nederlaget. Er LYNRASK fra start, og vi blir fakta overrasket om Lome Brage henter en lengde på den side ved side. Fra tet, og om den er på topp = da dreier deg seg om en solid mulighet. 7 Kleppe Slauren – Har vært fantastisk i år, og den er stortsett med på målfoto. Tapte med en bitteliten margin sist, og den var igjen megete solid. Har blitt strøket inn et spor, og den går alltid til mål. Skal med om favorittene garderes. 5 Lome Brage – Så elendig ut på Solvalla nest sist, mens den var indisponert sist. Vi er veldig usikker på hvor denne lynraske hesten er formmessig, og ranker den derfor litt ut. Skulle den være på topp, ja, da duger den.

Vår rangering : A : 9-4 B : 7-5 C : 1-10-8-3-2

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 3 Norwegian Pine – Var knallgod når den vant på en 13-tid fra tet tredje sist, og den var også positiv når den spurtet fint tilslutt nå sist. Her burde det bli gratis tet, og da er dette hesten å slå på en bane som Drammen. 10 Ambitious Voyager – Gikk helt spinnvilt mellom galoppene sist, men var dessverre ikke helt fresh for dagen, og derfor kom disse galoppene. Er nybebehandlet før denne oppgaven, og på ren kapasitet er den best. Skulle helst hatt spor i første rekke da den er litt sprutredd. 7 Ulk Delle Selve – Har fått noen løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Frode/Atle Hamre, og den er på riktig vei. Var klart bra sist etter å ha blitt grovt hindret underveis, og den så bedre ut enn på lenge. Passes med flyt! 2 Royal Rebellion – Vant tre strake på denne tiden i fjor, og den skal bli spennende å følge etter en liten pause. Står nydelig til her, og den er helaktuell med slike betingelser. Fire hester gjør normalt sett opp, og vi låser innledningen noe tynt.

Vår rangering : A : 3 B : 10-7-2 C : 5-8-9-6-4-1-12-11

V5-2 : 3 Sanda Love – Har fått fire løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Tjomsland, og den blir stadig bedre. Nå sist klaffet det ikke helt på veien, men den varslet toppform ved å spurte knallsterkt ute i banen. Har trengt løp, og den er nok ytterligere forbedret på lørdag. Står helt riktig til nå, og den er en motivert favoritt. 9 Lancelot Royal – Kom ut med yankervogn for første gang sist, og det «kledde den»! Selv med en noe dårlig styring av ellers dyktige Marius Høitomt ble det veldig riktig tilslutt, og den speedet inn til seier. Står i et ypperlig smygspor nå, den er sikret et bra opplegg, og den skal helt klart passes. 11 Bom Simoni – Hadde vi veldig tro på sist, men det hadde tydeligvis ikke Kolle som valgte å slippe teten. Ble sittende fast tilslutt, og den er i toppform. Nest sist spurtet den storstilet, og får den bare litt flyt fra et dårlig spor kan den overraske.

Vår rangering : A : 3 B : 9-11 C : 7-10-8-4-2-6-12-5-1