Premiere for Grand Slam V75

Baritron og kusk Thomas Mjøen. Søndag kommer de ut i V75-3. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En strålende trav- og galoppsøndag står foran. Søndag er det klart for premiere for nysatsingen V75 søndag som erstatter V64 Grand Slam. Søndag er det også klart for galopp på Bro Park med både V4 og V5 på plakaten. I tillegg er duket for internasjonal V65 i Harstad søndag kveld.

Lerum med V65-suksess på Forus 28. februar!

Det ble dessverre ingen opptur for våre systemer i jackpotomgangen denne tirsdagen (traff ikke på utgangene), men på vår flate bankerfrie-bong på Nettavisen til Kr.1 200 ble det fullklaff! Her kunne man hente ut hele Kr.15 611 om man hadde levert den.

På Eksperten ble det fullklaff for totalt ni bonger! Sjekk ut følgende:



* En bong med fem andeler a Kr.200 - den bongen betalte ut Kr.15 365,-

* To bonger med fire andeler a Kr.250 - de bongene betalte ut Kr.15 365,-.



* To bonger med fire andeler a Kr.300 - de bongene betalte ut Kr.15 611,-

* Fire bonger med fire andeler a Kr.500 - de bongene betalte ut Kr.16 103,-



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Lerum med systemfullklaff på Jarlsberg 24. februar!

Det ble en herlig opptur for de som tok rygg på undertegnedes V65-system (fire andeler a Kr.1 000) til Jarlsberg denne fredagen. Med SINGEL UTGANG på sjokket Ronato (6-valg) satt systemet som støpt, og betalte ut solide Kr.35 813,-.



Ny herlig opptur i Bergen! Deilig V65-klaff 23. februar!

Det ble igjen servert solide tips fra undertegnede til Bergen Travpark denne torsdagen! Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) var to lekre ideer som innfridde! På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-.

PS! Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Grand Slam V75 er altså det nye spillet om søndagene. Dette er et spill som svenskene satser hardt på, og en klart større omsetning enn hva V64 har hatt kan ventes. Rekkeprisen er en krone, og det skal ikke mye til før utbetalingen skyter i været. Vi går for to bankere i dagens omgang til Östersund, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 1 Boys Going In – Kun seks hester er med i innledningsløpet, men det er uansett et jevnt løp. Vår tipsener var sprudlende opplagt sist, og den vant lett fra dødens. Utgangsposisjonen denne søndagen kan muligens bli en felle, men det bør uansett løse seg i et såpass lite felt. Skal stå først på ranken. 3 Cool Keeper – Så bra ut etter pause sist, og den ble sittende fast med krefter igjen i ryggen på Boys Going In. Skulle den komme seg foran så kan den muligens få bløffe dette løpet hjem, og den er selvskreven på bongen.

Dagens første banker:

V75-2 : 7 Grude Svarten – Ble veldig passivt kjørt etter pause sist, men den avsluttet strålende nedover oppløpet, og den kom til mål med krefter igjen. Vi hadde 27,9 s 800m på klokken, og innsaten var veldig bra. Kommer nå ut mot en veldig overkommelig gjeng, den blir kuskeplusset med Ulf Ohlsson, og vi banker. Velger man å spekulere så skal ustabile 2 Minessa passes. Har stor fart i kroppen sin, og feilfritt er den ikke borte.

V75-3 : 3 Baritron – Trodde vi skulle bli en ordentlig topphest, men så fikk den en reaksjon (må ha slitt med noe), før den nå virker å være tilbake igjen på sitt beste. Rader nemlig opp med sterke innsatser, og den var bunnsolid til seier sist! Er middels+ fra start, sporet passer, og den går til mål. OBS! 7 Janne Sisu – Blir det store skriket i løpet, og den skal selvfølgelig på bongen. Spurtet helt enormt ute i banen sist, hadde full spenst over mål, og vi likte den skarpt. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og den må være HET om det bare klaffer litt på veien!

Dagens andre banker:

V75-4 : 2 Mofaksan – Kommer ut etter en liten pause, og det er svært gode rapporter på den. Har glitret i jobb før dette løpet, og den virker å være tilbake på sitt beste. Slet med et allergiproblem sist, og innsatsen var derfor under pari. Her har den trukket det beste sporet, det burde bli gratis tet, og da er nok dette løpet over. Her er det nemlig med få unntak svært billig i mot. ALL IN! For de som garderer så er selvfølgelig 1 Trippa Undan motbudet. Dog har denne vist seg å være litt vrien bak bilen, og galoppen er aldri langt unna. Skulle den gå feilfritt så er den ikke borte.

V75-5 : 1 Chip Chip RS – Har fått to løp i kroppen etter den skiftet trener, og den virker å være ordentlig pågang. Nest sist blir den sittende bom fast, mens den går pigg i mål etter veldig sene luker sist. Autostart er et usikkerhetsmoment, men løser det seg bare på veien så er den aktuell mot en billig gjeng. OBS! 3 Lugnets Sardonyx – Blir det store skriket denne søndagen, men vi stoler hverken på hest eller kusk. Nå sist så den veldig fin ut som fastlåst, men så greier altså kusken å kjøre oppi hjulet til hesten foran kort før mål, og dermed kom galoppen. Får kusken til styringen har hesten form til å vinne. Skal med!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V75-6 : 2 Bjørlifant – Gjør en meget spennende årsdebut denne søndagen, og det er en hest vi gleder oss til å se igjen i løpsbanen. Feelingen er at den har MYE å hente fremover, for det er snakk om en ordentlig bra hest. Har møtt de beste i årgangen, og den har derfor den nødvendige hardheten til å lykkes i vanlige grunnlagsløp. Ulf Ohlsson opp, perfekt spor, og det er snakk om en motivert tipsener. 6 Hallstad Vinnex – Er det opplagte motbudet. Nå sist feilet den i tet på siste bortre, men kom voldsomt tilbake, og ble sittende fast over mål. Vi hadde faktisk 22,0 s 500m på klokken, og den var ikke tom på det. Duger om den bare går feilfritt!

V75-7 : 5 Fetish Boko – Tet, og slutt? Favoritten i finalen har meget fine betingelser foran seg, og det kan faktisk være så enkelt. Dog er det en traver uten den hardeste skallen i grunnlaget, og skulle innledningen koste for mye så kan det bli langt til mål. Skal dog stå først på ranken. 10 Carisma Mearas – Varslet form nest sist (gikk 13,5 s 1000m), og nå sist kom altså seieren. Har toppform i kroppen, og med tempo er dette hesten å se opp for! Motbudet!