Rålekker V75-omgang med Svenskt Travderby

Da Vinci B.R. sammen med Lars Anvar Kolle (t.v) og Elin Brekke samt Helene Kolle og Lars Fredrik Kolle. Søndag kommer den nyinnkjøpte hesten ut på Jägersro. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende trav- og galoppsøndag står foran oss. Det er Derbysøndag i Sverige og det betyr internasjonal V75 fra Jägersro med spillestopp kl 14.30. På danske Klampenborg er det galopp med både V4 og V5 på menyen, og der skal blant annet dansk Kriterium for toåringer avvikles. Søndag kveld er det så duket for internasjonal V65 fra Drammen travbane.

Jägersro byr på en feiende flott V75-omgang søndag, og noe mye bedre omganger enn dette finnes det ikke gjennom året. Her skal man blant annet kjøre Svenskt Travderby samt Derbystoet. Vi byr på frekke ideer i hovedløpene, og her er det bare å sjekke ut spennende info. Bankeren som vi landet på er en favoritt, men vi må bare tro hardt på flotte Star Advisor Joli i innledningen. Sjekk ut følgende:



V75-1 : 5 Star Advisor Joli – Har hatt sine problemer med halsen, men i år har den vært fin, og den har radet opp med sterke prestasjoner. Holdt sikkert unna fra tet sist, og siste 500m gikk etter 07… Piler til tet igjen, får dempe, og da er dette løpet over? Favoritten er veldig motivert i innledningen, og vi åpner med banker!

V75-2 : 4 Igor Ribb – Ble det helt feil for sist, og det løpet kan man bare sette en strek over. På søndag kan den muligens bli forsert tidlig til tet, og da er dette hesten å slå. Lutfi uttaler til Travronden at hesten har vært smellfin i jobb før denne oppgaven, og at det blir racerbalanse (skorykk på alle fire). Lar seg rett og slett ikke slå om den kommer seg foran? SPILLES!

V75-3 : 1 Mulligan – Settes frekt først etter et imponerende forsøk. Dette er en hoppe som har utviklet seg ordentlig fint, og nå sist var den bedre enn noen gang. Kom frem i dødens vel runden igjen, knakk lederen, og bare dundret fra nedover oppløpet. Ai, Ai, Ai, hvilket inntrykk! På klokken vår stod det 07,7 s 400m som ubrukt… Er lynrask fra start, den er sikret et bra opplegg, og vi roper et varsko! 2 Ultra Bright – Vant et meget dramatisk StoChampionatet nest sist, mens den lekte hjem forsøket sitt sist. Fikk åpne den første runden i 14-fart, og det ble altså meget enkelt. Er nok ytterligere forbedret til denne starten, og skulle den kanskje bli sluppet til tet så velger Fredrik Persson å kjøre der? Skal med på alt! 3 Cash Crowe – Er den beste i årgangen, men den er ikke til å stole på, og det fikk vi et nytt bevis på sist hvor den feilet fra start. Fikk deretter en steintøff reise, og det skal nesten ikke være mulig å vinne et løp etter en slik reise. Det forsøket kan uansett ha kostet mer enn det smakte, og med tanke på at den også er ustabil så ranker vi storfavoritten ut som et 3-valg. 7 Unique Juni – Blir det nok litt skriking på denne søndagen. Den spurtet nemlig enormt sterkt fra sisteplass i forsøket, og vi hadde 09,4 s 700m med krefter igjen. Gikk dessuten med sko på alle fire, og nå rykkes de? Trenger flyt fra dette sporet, men får den det, ja, da er den ikke ueffen.

V75-4 : 6 Chiqutita Diablo – Er en ung hoppe under utvikling. Nå sist viste den en herlig skalle, og den strakk på seg til fotoseier. I dag får den på seg en yankervogn for første gang, og det gjør henne enda mer startrask, samt at den vil holde farten bedre. Hadde den kommet seg foran, ja, da hadde dette løpet vært over, men det finnes risk for svar, og det er hovedgrunnen til at vi ikke banker. SKAL DOG STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V75-5 : 2 W.J. Eminent Bergen – Har sett helt RÅ ut på slutten, og den imponerte veldig med å vinne etter en sisterunde i dødens sist. Står nydelig til spormessig, den er sikret et bra opplegg, og den må tas på alvor! 11 Da Vinci BR – Tar ikke svenskene på alvor, men de vet vel knapt nok at denne er MILEVIS forbedret i ny regi. Først leverte den et strålende monteløp, og nå sist spurtet den som en virvelvind via drøye spor i den siste svingen. Da viste den 12,0 s 800m med krefter igjen. Er alltid som best med tempo, og det blir det her. Sjokker?

V75-6 : 9 Gareth Boko – Så rett og slett rålekker ut i forsøket, og den må bare prøves i årets Derby. Satt i femte utvendig i forsøket, kom via tredjespor ca 1700-1800m fra mål, før det ble dødens 1400m igjen. Avgjorde enkelt på oppløpet, og vi hadde 10,4 s 800m på klokken. Etter pause nest sist viser den 11,0/1900m etter galopp, og den hadde full fart over mål i kulissene. Er en fryktelig bra hest, den er sikret et bra opplegg, og med tempo skal noen og enhver få kjørt seg. OBS! 7 Global Trustworthy – Er en ordentlig kanon, og selv om det ikke ble seier i forsøket så var den tapper fra dødens. Kan ventes forbedret til finalen, den er lynrask fra start, og skulle den kanskje komme seg foran, så er dette hesten å slå. 4 Monark Newmen – Kom etter hvert frem i dødens i forsøket, og den avgjorde enkelt tilslutt. Nest sist viser den 11,0/1900m etter galopp, og den var meget god. Står veldig riktig til bak bilen nå, og feilfritt er den på foto. 5 Rajesh Face – Er ikke helt flekkfri i aksjonen, og den er også sprutredd. Dro voldsomt unna i forsøket, og den kom alene til mål. Er normalt ikke veldig kjapp ut, den risikerer å havne i dødens, og hvordan vil egentlig aksjonen bli tilslutt da? Blir knallhardt betrodd etter forsøket, men for oss er dette kun en liten gardering.

V75-7 : 12 Udo’s Oiler – «DE GODE SPILLERNE I SVERIGE» banker denne i finalen, og den vil bli et enormt skrik. Treningsrapportene på den er nemlig knallsterke, og den er MYE bedre enn raden. Er beste hesten i finalen, og vi kjøper den som en spennende ide. Dog kan vi styre vår begeistring for Robert Bergh, og han kan alle varianter i banen. Det blir derfor ingen banker for oss. 10 Västerbo Hard Cash – Bjørn Goop er en MESTER i løp som dette, og ingen disponerer hestene bedre enn han. Fikk en nødvendig blåser i kroppen etter pause sist, og den forventes klart forbedret til denne starten. Skal dessuten lettes i balansen, og vi må bare doble opp a-gruppen.