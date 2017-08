Spennende Grand Slam V75-omgang

Ulf Ohlsson er svært sentral i dagens Grand Slam V75-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Galoppfansen har en utrolig spennende søndag å se frem i mot. Det skal nemlig dreie seg om Dansk Derby på Klampenborg, og med norske muligheter i hovedløpet er dette virkelig noe å glede seg til. V4-1 begynner kl.12.45, mens V5-spillet er i gang kl.14.35. Ellers er det Grand Slam V75 på Hagmyren kl.15.50, mens det er undertegnedes hjemmebane Sørlandet som avrunder uken med en deilig internasjonal V65-omgang kl.18.15.

Dagens Grand Slam V75-omgang er alt annet enn lettløst, og vi blir ikke overrasket om det blir store kroner til de som løser denne V75-rebusen. Vi prøver oss med to bankere, og den ene var ikke favoritt når dette tipset ble lagt ut... Sjekk ut følgende:



Dagens første banker:

V75-1 : 7 BW Sture – Vi åpner med en banker i det som er en særdeles krevende Grand Slam V75-omgang. BW Sture var ute i Derby sist, og den var på vei til å gjøre et helt enormt løp fra dødens da den plutselig feilet i den siste svingen. Passeringstider: 20/24,7. Hadde dårligst blitt toer uten denne galopppen, og tidsmessig hadde den landet på en lav 24-tid. Glem heller ikke at med en andreplass så hadde også grunnlaget steget med 350 000… Nå går den ned mange klasser når det gjelder motstand, den burde få gratis tet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! BANKER!

V75-2 : 6 Eder Bob – Man skal være klar over at innersporet på en bane som Hagmyren ikke er bra, og det er en stor fordel å stå litt lengre ut bak bilen. Det gjør vår klare ide Eder Bob, og dermed kan det bli tet. Har vært bunnsolid to ganger på rappen, og fra tet tror vi ikke at den taper dette. Skal stå først på ranken!

V75-3 : 3 Lomex – Blir hardt betrodd her, og har den en av sine bedre dager, ja, da kan det muligens bli tidlig tet og slutt. Dog har vi ikke blitt veldig imponert av den de siste gangene, og gjør et forsøk på å felle den. 9 Thess Prinsen – Er grunnkapabel, og bra de dagene den holder travet sitt sammen. Blir enormt kuskeplusset med Ove A. Lindqvist nå, og fra et spennende smygspor er i hvertfall vi litt på vakt. Skreller?

V75-4 : 8 Razumi – Vidåpent løp! 4 Gigantic Boko var favoritt i V4-spillet når dette tipset ble lagt ut, mens den i V75-spillet er en storskrell. Det forteller bare hvor åpent det er. Selv spillerne blir ikke enig med seg selv. Vår ide er ingen stjerne, men den er bra på sitt beste, og den så klart fin ut i målgangen sist med litt krefter igjen. Blir kraftig kuskeplusset på søndag, den står i et nydelig spor, og vi velger å varsle. OBS!

V75-5 : 12 Kake – Heller ikke dette er helt lettløst. Vi prøver oss med en frekk ide som blir kraftig kuskeplusset. Når det gjelder Kake så er den ganske bra i forhold til det grunnlaget den har på konto, og nest sist jogget den en lav 31-tid med krefter igjen. Virker å utvikle seg, og løser det seg bare fra et nitrist spor trenger den ikke å være borte. OBS!

Dagens beste banker:

V75-6 : 4 Jeppas Picasso – Blir vår andre banker i dagens omgang. Den så helt lysende ut etter pause sist, og den vant sprettlett fra tet på en meget god tid. Er garantert ikke noe dårligere nå, og løser den som sist, ja, da blir det tet nå. Fra den posisjonen tror vi ikke den taper, og for oss er dette dagens beste banker. At den ikke var favoritt når dette tipset ble lagt ut takker vi for.

V75-7 : 10 Staro Kickback – Gjorde et helsvett løp sist, og den falt virkelig med flagget til topps. Havnet altså i tredjespor, kom så frem utvendig ca 1200m fra mål, og den kjempet meget tappert helt hjem. Rapportene på den etter det løpet er svært oppløftende, og den må ha en bra sjanse i finalen om den er mer heldig enn sist. Kan være en frekk banker for de som ønsker å gå tynt.