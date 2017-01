Spennende V75-banker mot storcashen

Jorma Kontio kjører vår V75-banker søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.

Lerum med en ny herlig supertreff på V64-systemene 24. januar!

Våre V64-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret på Jägersro denne tirsdagen. Superskrellene Sagarmäthä (10-valg), og Kendra Silvio (6-valg) kom begge med på gardering.

Systemene betalte ut hele Kr.92 702 hver seg, og gratulasjoner er på sin plass.

En av årets fineste søndager når det gjelder spill, og sport venter! Solvalla innleder med sin V75-omgang, deretter blir det Prix De Amerique, og vår egen Lionel i en av hovedrollene, før det hele avsluttes på undertegnedes hjemmebane Sørlandet. Her er det jackpot i V65-spillet, og det er over 600 000 ekstra i sekserpotten! Når det gjelder omgangen på Solvalla så er den svært åpen, og vi tror på flotte kroner for de med syv riktige.

Sjekk ut følgende:



V75-1 : 5 Anna – Er et opplagt objekt i innledningen, og snart må vel det lykkes for denne igjen? Den spurtet bra etter sene luker sist, og den avsluttet sterkt etter å ha blitt grovt hindret nest sist. Distansen på søndag er den riktige, og Kenneth Haugstad opp er spennende. Må tas på alvor, og vi roper et klart varsko! 9 Patricia Hastrup – Hadde et strålende fjorår, og den har også kommet solid i gang i 2017. Langspurtet til en meget sterk seier på Jarlsberg sist, og innsatsen var knallbra. Oppgaven som venter her er alt annet enn enkel, for det er ikke snakk om en hoppe som kan brukes veldig mye underveis. At den også må gå med sko er intet pluss. Blir etter vår smak for hardt betrodd, og vi må spekulere mot favoritten.

V75-2 : 3 Astrodome – Kunne ikke helt fullføre etter en mnd pause sist, men den var uansett OK i nederlaget. Hadde ikke hatt de beste treningsforholdene før det løpet, og den blåseren gjorde nok godt. Nest sist går den altså 14,2/2100ma på en vinterbane, og det er veldig fort på en bane som var dekket av snø… Kontio opp, bra spor, gode rapporter, og den har en bra sjanse her. 9 My Sacrifice – Kan være skrellen i dette løpet. Vi snakker her om en ordentlig spurtsterk hoppe som kommer til Solvalla med toppform i kroppen. Avgjorde helenkelt sist når den fikk muligheten, og det var krefter igjen over mål. Senker rekorden sin mye om nødvendig på søndag, og som lite spilt er den med på vår bong.

V75-3 : 5 New Cash – Er et stort løfte, og en snakkhest i Sverige. Den var knallgod i debuten, og den bare forsvant i fra tilslutt da. Var litt svett under selen, og det fikk den et minus for. Vi så den bak bilen i et treningsjobb tidligere denne uken, og den kunne åpne ordentlig fort. Var dog hissig, og når det først begynner å «koke» for avkom etter Ready Cash, ja, da kommer ofte galoppene. Er uansett en soleklart motivert favoritt. 8 Global Un Poco – Møtte de beste 2-åringene i fjor, og dette er en veldig bra hest. Rapportene på den etter en liten pause er fine, og det er den første man tar med om den store favoritten garderes. 7 Hotshot Luca – Vant sprettlett sist, mens den avsluttet sterkt nest sist. Har gått på vinterbane, og den vil derfor senke rekorden sin MYE når den nå kommer ut på Solvalla. OBS!

Dagens banker:

V75-4 : 10 Linus Boy – Blir vår banker denne søndagen, og dette er en hest vi virkelig liker. Har nå fått to løp i kroppen etter en nesten tre mnd pause, og det har nok gjort veldig godt. Var ute i et rent bløffløp sist, og det var ikke enkelt å hente noe tilslutt. Linus Boy viser 11,3 s 800m, og den fullfører fint. Er ikke sliten i mål, og det var krefter igjen på tanken. I dette løpet oser det bra fart fra start, og da blir det enklere å komme bakfra med sparte krefter. Må ha en solid mulighet mot dønn riktig motstand, og vi går ALL IN!

V75-5 : 10 Västerbo Highscore – Er en artig skrellhest i dette løpet. Den spurtet storstilet nest sist, og da viste klokken 12 s 800m. Nå sist feilet den tidlig, og den tapte alt. Gjør et enormt løp etter galoppen, og den spurter SYLVASST ute i banen tilslutt. Da hadde vi 14,6/1900m på klokken. Blir kuskeplusset med Ulf Eriksson nå, og med ytterligere fremgang går ingen klar. SKRELLER? 12 Cantona America – Har ikke tapt, og den er knallgod. Kom alene til mål sist, og den så ubrukt ut. Trenger tempo, men får den det, ja, da blir den ikke enkel å stå i mot tilslutt. Skal med på alt! 2 The Lucky One – Var strålende til seier sist, den har mye inne, og sporet passer den ypperlig. Kan lede dette løpet rundt om… 5 Undies – Er et annet stortalent, og en hest vi virkelig liker. Virker til å ha få svakheter, og den skal bli spennende å følge utover i 2017. Risikerer å gjøre jobben selv i dødens denne søndagen, men den er fakta såpass bra at vi ikke tør å utelukke den.

V75-6 : 13 Tequila Palema – Er 20m billigere ute nå kontra løpet nest sist hvor den stod 40m bak 1 Fighting Bax. Avsluttet sterkt etter hinder på veien i det løpet, og den var ikke langt bak Fighting Bax i mål. Nå sist ble den sjenert til galopp, og vi setter det på kontoen for utur. Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, den er i toppform, og som veldig lite spilt må den bare prøves. OBS! 15 Udo’s Oiler – Har fått to løp i kroppen etter pause, og her er det storform pågang. Nå sist var den enorm i nederlaget mot tøffingen Narold Vox, og skulle den kanskje være enda bedre her, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg. SKAL TIDLIG PÅ BONGEN!

V75-7 : 9 Swimming Pool – Her må vi bare prøve oss med en ny skrell som blir aldeles for lite spilt. Swimming Pool er i toppform, og får den bare tempo her så blir den TUNG å stå i mot tilslutt. Var tapper i nederlaget sist, mens den nest sist spurter sterkt nedover oppløpet mot knallgode hester. Her står den nydelig til for å smyge med, og på ren kapasitet er den en av de beste i feltet. PASSES! 5 Rubacuori Alca – Har imponert stort, og den har vært veldig god de siste gangene. Nå sist avgjorde den sikkert, mens den nest sist vinner lett etter en avslutning i 10-fart. Motivert, og tidlig!

Litt om V4-omgangen:

V4-1 : 10 Västerbo Pumpkin – Interessant monteløp over hele 2640ma. Her skal man ha en sterk hest, og man skal også ha en rytter som greier å holde sitsen over den lange distansen. Vår klare ide var ikke på topp sist, mens den avgjorde lett etter et passivt opplegg nest sist. Her rir nok bare rytteren med i feltet, for så å komme tungt tilslutt. SENKER ALT?

V4-2 : 10 Osbourne Cox – Fikk ikke sjansen før det var for sent sist, og den kom til mål med krefter igjen. Det løpet etter pause gjorde garantert godt, og den er fort et hakk forbedret til denne starten. Motstanden skremmer ikke, den duger på kapasitet, og som litt «bortglemt» nå må den bare prøves. OBS!

V4-3 : 3 Largo – Hadde vi stor tro på sist, og det dreide seg om tidlig tet og slutt da. Møtte da en billig gjeng, og det er langt tøffere i mot nå. Dog har den selvfølgelig en meget bra sjanse om den igjen skulle få teten gratis. Motivert favoritt, men ingen banker denne gangen.

V4-4 : 2 Pointillist – Drømmebetingelser for vår soleklare tipsener, og det kan også dreie seg om en frekk banker om du har litt is i magen. Løste skarpt ut bak bilen sist, og det ble tet. Feilet så når den skulle forsvare teten opp mot første 500m, og dermed var den dagen spolert. Er klart best når den får gå i tet, her blir den solid kuskeplusset av Kevin Oscarsson, og den kan fort lede dette løpet rundt om. SPILLES!