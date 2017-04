Spennende V75-omgang med norsk frekkis

Geir Vegard Gundersen og Steinfaks. Søndag kommer de ut på Färjestad. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Grand Slam V75 er det naturlige høydepunktet denne søndagen, og V75-løpene på Färjestad starter kl.15.50. Galoppen er først ut, og på Jägersro er det lunsjtrav. V4-omgangen er i gang kl.12.45. Biri avrunder uken, og her skal det kjøres en internasjonal V65-omgang. V65-løpene starter kl.18.15.



Grand Slam V75, og i dag går altså løpene på Färjestad. Omgangen som venter er klart spennende, og vi blir alt annet enn overrasket om dette gir bra betalt. Vi spiller med en solid banker, og krydrer ellers bongene med luringer. Sjekk ut følgende:



V75-1 : 5 Bobbery – Har løftet seg MYE på slutten, og den var igjen bra sist. Gikk da en sterk sisterunde, og på klokken stod det 13 s 1000m. Møter en passende motstand i V75-innledningen, og den må ha en fin sjanse om det bare klaffer litt på veien. 2 Bacan Degato – Blir hardt betrodd, og det er nok feltes beste hest. Det skal dog dreie seg om årsdebut, og den må gå med sko. Normalt er det et stort minus, og vi valgte derfor å spekulere.

V75-2 : 6 Steinfaks – Vi liker ikke disse hestene som har vært i Frankrike, og kommer ut i løp kort tid etter slike reiser. 4 Smedsbo Faksen må derfor garderes, selv med Bjørn Goop som kusk! 6 Steinfaks – Pleier å gjøre gode løp i Sverige, og den må være interessant her. Har vært positiv i comebacket, og feilfritt duger den godt. Må passes, og vi iler til med tipsnikken!

V75-3 : 7 Snella Doc – Kan være storskrellen i omgangen. Den har fått to løp i kroppen etter pause, og den utvikler seg fint. Gikk et gnistrende godt løp etter en grov startgalopp sist, og den var rett og slett enormt bra. Feilfritt duger den godt, og mot en veldig overkommelig gjeng må den bare prøves! SE OPP!

V75-4 : 5 Macho Look – Så lysende bra ut etter en liten pause sist, og den ble sittende bom fast med krefter igjen. På klokken stod det 11 s 1000m, og vinneren av det løpet var knallgode Re Doc… Møter ingen Re Doc her, og den må ha en topp mulighet om det ikke blir feil underveis. SKAL MED PÅ ALT!

V75-5 : 7 Fortuna BR – Kan vi ikke gardere i dette billige løpet. Her er det nemlig skral motstand, og den kan ikke få en billigere oppgave enn dette. Var bunnsolid i årsdebuten på Bjerke sist, og den falt virkelig med flagget til topps. Her blir den nok sluppet gratis til tet om Goop ladder, men den kan også vinne om han får svar. Vi kan ikke spekulere mot denne, og går ALL IN!

V75-6 : 9 Perfect King – Eies av kjente spillere fra ATG. Ryktene har gått varmt, og det er knallgode rapporter på den direkte. Kan selvfølgelig vinne, men det blir med sko i årsdebuten, og den har heller ikke vært til å stole på tidligere… 1 Frisco Runner – Er på vei mot formen, og den spurtet fint sist. Er knallgod på sitt beste, og blir den bare ikke fast så er den spennende. PASSES!

V75-7 : 2 Kissmeonceagain – Er bra for klassen, og den har fått en blåser etter pause. Gikk helt OK da, men den hadde nok veldig godt av det løpet i kroppen. Kan ventes MYE forbedret til denne oppgaven, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. SE OPP! 5 OM Dont Cry – Debuterer for Bjørn Goop, og den kommer ut med sterke meldinger i ryggen. Kan være en vinner direkte, og den er naturligvis tidlig på bongen.