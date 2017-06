Stor internasjonal V75-omgang i Boden

Örjan Kihlström er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med supertreff på Momarken 13. Juni – tok halvakassen i V65-spillet!

Det ble ikke helt enkelt på Momarken denne tirsdagen, og det var duket for store kroner til de med seks riktige. På vår største bong, “LerumsEksklusiveV65” (fire andeler a Kr.1 299), ble det imidlertid supertreff!

Med hovedbanker på Darco (V65-2), og dobbeltbanker på Lykkerus/Kodran (V65-4), satt denne bongen som støpt! Utbetalingen ble GEDIGNE Kr.366 132,-.



Det ble også fine penger på “LerumsMomarkenV65/65” (fire andeler a Kr.899), og den bongen betalte ut Kr.27 224,-. Systemet denne tirsdagen (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 015,-.

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

På V75-forslagene til Nettavisen bankerspilte Leirvåg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang på Bjerke, men som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot», men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett - lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen.

Leirvåg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen til Leirvåg på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

Det er TO V75-OMGANGER denne lørdagen, og etter at Forus er ferdig med sin gedigne JACKPOTOMGANG går turen videre til Boden. V75-1 starter faktisk såpass sent som 20.30. Det er en utrolig fin omgang vi har foran oss, og vi jakter suksess med en SOLID BANKER i finalen.

Sjekk ut følgende:



V75-1 : 2 Whitehouse Express – Blir tungt betrodd i innledningen, og feilfritt dreier det seg naturligvis om en topp sjanse. Dummet seg ut med galopp i årsdebuten, men var fin til seier sist. Kjørte seg da til tet ca 1100m fra mål, og den kom til mål med krefter igjen. Vant et sprintløp i Boden i fjor, og reisen gikk da fint. Skal selvfølgelig stå først på ranken, og det er en motivert favoritt. 5 Officer CD – Fyker til tet, og selger seg dyrt? Har radet opp med sterke innsatser på slutten, og nå sist ble den sittende bom fast som helt ubrukt. Er nok noe bedre på sprint, men får den bare ikke en for tøff første 600-700m, ja, da kan det gå veien. 12 Make It Quick – Måtte gjøre grovjobben på utsiden av Whitehouse Express nest sist, og den falt virkelig med flagget til topps. Blir det kjøring mellom de to vi tror mest på, ja, da er Make It Quick helaktuell. OBS!

V75-2 : 15 Geisha Sund – Er den beste hesten i V75-2, og da takker vi for at den trolig kun blir et 2-valg! Var utrolig fin etter pause sist, og den vant sprettlett på en knallgod tid. Har konkurrert i Frankrike, og det er snakk om en sterk/tøff hoppe dette. Kan være en frekk banker for de som vil spekulere litt mot dagens største favoritter! 8 Orkide CD – Sjokkvant finalen på Solvalla femte sist, og det er en ordentlig bra hest for klassen. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, den blir solid kuskeplusset med Örjan Kihlström, og den er bedre enn raden. Nå sist satt den for eksempel bom fast over mål. Trenger ikke å være borte med flyt, og vi roper et varsko! 7 Laquer And Lace – Har Markus Pihlström vært veldig stor i kjeften med, og han tror det dreier seg om en vinner. Dette skal være stallens beste hest, men vi har ikke latt oss imponere av den i comebacket. Har ikke travet 100%, og vi er faktisk usikker på hvor god den er for dagen. Er kun en bitteliten outsider for oss.

V75-3 : 4 Gianluca Boko – Er et løfte, og en traver under utvikling. Var meget fin på barfotbalanse sist, og den kom til mål med krefter igjen. Distansen anser vi for å være et pluss, og skulle den komme seg tidlig foran (er rask ut), ja, da er fort dette løpet kjørt. 7 Canwin BF – Er en fryktelig god 3-åring, og en hest vi liker skarpt. Dundret på utvendig leder sist, men ble speedet ned på streken. Gjorde et toppløp! Kihlström opp, den er veldig kjapp ut, og skulle den greie å komme seg foran, ja, da skal favoritten få kjørt seg. MÅ PASSES! Feelingen er at en av disse vinner. 9 Jaques Noir ranker vi bak der.

V75-4 : 10 Tangen Haap – Spurtet knallbra mot eliten sist, og den var hakk i hel på klart bedre hester enn dette da. Innersporet på tillegget er dog ikke optimalt, men løser det seg bare, ja, da kommer nok Björn Karlsson til å sende tidlig. Den godeste Karlsson uttaler til Travronden at han er sugen på å kjøre banerekord med sin springer… 2 Art Nøkkve – Har løftet seg MYE etter man begynte å rykke skoene. Har vært meget god på slutten, men sporet på lørdag kunne selvfølgelig ha vært bedre. Vil normalt ikke få noen pangstart, og risken er at Tangen Haap kan få tidlig kontakt. Er uansett såpass bra at den er aktuell om det bare løser seg på startsiden. 6 Polar Northug – Gjør bare fine løp, og den er «alltid» på trippelen. Kan fyke til tet, og skulle det bli feil for favorittene så blir vi ikke helt sjokket om Polar Northug leder dette lenge. Kihlström opp er selvfølgelig spennende.

V75-5 : 7 Louie Brodde – Har et altfor lavt grunnlag i forhold til kapasitet, og den kommer til å tjene store kroner som 4-åring. Imponerte veldig sist, og den kom til mål med litt krefter igjen. Til denne starten blir det skorykk på alle fire, og det blir gitt full gass fra start. Kan vinne fra dødens, men vi blir heller ikke overrasket om den kommer seg tidlig foran. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN! 10 Angle Of Attack – Var gnistrende opplagt sist, og den gikk altså en lav 10-tid, og var ikke slått med mye. Ble speedet ned oppunder mål. Skulle favoritten få svar så er Angle Of Attack HØYAKTUELL! 2 Copimade – Er god nok på ren kapasitet, men vi liker ikke at den er nykastrert i en alder av 5-år. Helst bør man kastrere hestene så ung som mulig, om man først skal kastrere. Skulle den likevel være på sitt beste er den aktuell. Bak disse er det bare å strø på med så mange som mulig.

V75-6 : 9 Lady Zappa – Kan vise seg å være en småspennende skrellide i et halvåpent løp. Den fullførte klart bra nest sist, og var den som hadde størst fart over mål da. Nå sist fikk den aldri sjansen, og ble sittende bom fast med krefter igjen. Kihlström opp er spennende, og smygsporet passer perfekt. Kan komme på lette bein med tempo… 2 Holdyourhorses – Kom ut med yankervogn sist, og skoene ble også rykket. Var knallgod direkte, og den imponerte stort. Her står den ypperlig til, og er sikret et bra opplegg. Er HET om den er som sist. Bak disse er løpet åpent, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

V75-7 : 2 Propulsion – Norbottens Stora Pris med en million til vinneren, og her fant vi dagens banker. Fjorårsvinneren Propulsion taper normalt sett ikke dette, og det dreier seg trolig om tidlig tet og slutt. Var gnistrende god toer i årets Elitlopp, og i følge Reden skal den være minst like bra nå. Slik som sporene har fordelt seg så kan ikke vi gjøre annet enn å anbefale et bankerspill. Garderer man er det selvfølgelig tøffingen 9 Anna Mix man skal se opp for. Den har tatt det tøffe løpet sist bra, og det er gode rapporter på den.