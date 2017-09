Stor V75-jackpot med 2,9 millioner ekstra

Bjørn Goop er aktuell på Solvalla søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det blir dessverre ingen galopp i lunsjen i dag. Løpene i Göteborg er nemlig avlyst pga dårlige baneforhold. Dagens soleklare høydepunkt skjer på Solvalla, og her er det altså JACKPOT i V75-spillet. 2 972 388 ligger ekstra i dagens sjuerpott, og det er store kroner å spille om. Løpene på Solvalla starter kl.15.50. Uken avrundes på undertegnedes hjemmebane, Sørlandet. Her blir det en stor internasjonal V65-omgang med start kl.18.15.

Solvalla byr kanskje på den fineste Grand Slam-omgangen innen V75-spillet dette året, og det skal altså dreie seg om forsøk til Svenskt Travkriterium + Oaks. At vi også får en STOR JACKPOT med 2,9 millioner ekstra gjør oss ikke mindre sugen på denne omgangen. Dagens beste banker kommer ut i V75-2, og her må vi bare tro knallhardt på 9 Vanquish Kronos. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 5 Coin Perdu – Har vunnet 9 av 10, og det er ingen tvil om at dette har vært kongen i årgangen så langt. Dog falt den helt sammen i travet sitt på oppløpet sist, og det er klart at slikt gjør oss usikker. Mistet travet da seieren var helt klar. Her søker nok Adielsson tidlig fremover, og henger Coin Perrdu bare sammen i travet så dreier det seg normalt om en sikker vinner. Dog liker vi ikke at hester mister aksjonen på en slik måte som Coin Perdu gjorde, og det er grunnen til at den ikke står helt alene på vår største bong.

V75-2 : 9 Vanquish Kronos – Er dagens beste banker. Den har vært helt strålende etter at man rykket skoene på den, og vi har latt oss imponere. Nest sist var den bunnsolid i nederlaget mot Waffle Cone, og den fikk to klare pluss i kanten av oss. Nå sist satt den i rygg leder på Waffle Cone, gikk ut i dødens i den siste svingen, og siden var det takk og adjø. Den så helt fantastisk ut for dagen, og den kom ubrukt til mål på 13,4/2140ma. Taper normalt ikke dette forsøket om alt går riktig for seg, og vi går ALL IN!

V75-3 : 3 Harrington – Vi har veldig respekt for Timo Nurmos når det drar seg til mot storløp, og her har han en fin hest som blir aldeles for lite spilt. Sist avgjorde den sprettlett med en herlig spenst i steget, og den var ubrukt over mål. Nest sist havnet den utvendig leder, ble for pigg, og det kunne bare ikke gå. Står ikke tilbake for noen i dette feltet, og for oss er det et av dagens mest spennende skrellspill. SKAL MED PÅ ALT! 1 Da Pepperboy – Har kun vært middels fra start hittil i karrieren, og sporet kan derfor bli en felle. Er dog ordentlig bra, og blir den bare ikke fast så duger den godt. Var OK i et tøft løp sist, og formen er det ingen fare med. Skal tas på alvor, og den er med på samtlige bonger hos oss.

V75-4 : 2 Virunga – Er en hest som Svante Båth holder veldig høyt, og han tror fakta på sin traver denne søndagen. Har kun gjort fire løp i 2017, og den har kun blitt matchet pent mot årets Oaks. Nå sist satt den bom fast som pigg i kulissene, og vi likte det vi fikk se da. Til denne starten rykker man skoene av foran, og Svante gjør nok ikke det uten grunn… Sporet er helt perfekt, og her skal man virkelig være på vakt! Skreller? 9 Dibaba – Blir hardt betrodd, og på ren grunnkapasitet er den best. Fikk bløffe hjem et løp fra tet sist, og det fortalte egentlig ikke så mye. Var ikke som best de to løpene før det, og vi er ikke sikker på om dette er en formtoppet hoppe. Skal med, men som tungt betrodd finner vi verdi i å spekulere.

V75-5 : 10 Husse Boko – Har ikke gjort mye feil, og vi snakker her om en av de klare outsiderne til å vinne årets Kriterium. Vant sprettlett på en dårlig bane sist, mens den nest sist går pigg i mål etter sene luker. Nå rykker man skoene, og det kan også bli en annen vogn. Her skal man virkelig makse Husse Boko, og feelingen er at det skal en særdeles god hest til for å stå i mot denne tilslutt. 2 Camaro Brick – Timo Nurmos kommer her med et nytt spennende kort, og en hest som er god nok på sitt beste. Var ikke på topp sist grunnet en dårlig hals, men den var knallgod nest sist. Rapporteres å trene meget sterkt, den står nydelig til spormessig, og skulle den komme seg foran er den spennende. PASSES!

V75-6 : 9 Wreckless M.M. – Gleder vi oss til å følge denne søndagen, og som altfor lite spilt skal den passes. Det er snakk om en ordentlig tøffing som Morten Waage har satt opp til dette forsøket, og nå rykker man skoene bak + at det trolig blir på med en yankervogn for første gang. Morten er opp på sin springer, og leverer den på sitt beste, ja, da skal mulighetene være gode. Prøves som en frekkis mot et helt riktig selskap.

V75-7 : 12 Villiam – Er på forhånd mange sin favoritt til å vinne årets Travkriterium, og det er selvfølgelig ikke uten grunn. Den har aldri tapt, og nå sist jogget den 13,2 med toppede ører. Har imidlertid havnet i det tøffeste forsøket, og dessuten trukket et helt kaldt spor… Har uansett en bra sjanse om det ikke blir helt feil på veien, og den skal stå først på ranken. 11 Executive Caviar – Er en veldig fin hest som Joakim Løvgren holder svært høyt. Kommer nå ut etter en pause, og den skal bli veldig spennende å følge. Har stor toppfart i kroppen sin, og får den bare litt tempo vil den være helskummel tilslutt. Må opplagt tas på alvor, og vi dobler opp a-gruppen!