Stor V75-jackpot med 35 millioner til en alenevinner

Nuncio og kusk Örjan Kihlström. Lørdag kommer de ut i V75-7. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

JACKPOT-FREDAG! Ai, Ai, Ai, hvilken dag vi har foran oss! Moroa starter allerede kl.12.45 i Boden. Her er det JACKPOT i V65-spillet til lunsj, og det ligger hele 1 014 894 ekstra i sekserpotten. På Jarlsberg er det også JACKPOT i V65-spillet, og her har man fylt opp sekserpotten med 501 262 ekstra. Løpene på Jarlsberg starter kl.18.50. På Åby 35minutter senere er det DOBBEL-JACKPOT i V64-spillet, og her ligger det enorme 4 092 258 ekstra i sekserpotten.

Her skal det imidlertid dreie seg om lørdagen, og den gedigne V75-omgangen på Åby. Olympiatravet, jackpot i V75-spillet med 7 395 928 ekstra, og dette er årets beste omgang hittil



Her er det ventet STOR V75-omsetning, og skulle du bli alene, ja, da kan du hente ut hele 35 millioner! Alt V75-omgangen finner du litt lengre ned i artikkelen.



Her er dagens tekst mot V75-millionene:



V75-1 : 6 Eldrick Boko (denne ble strøket fredag ettermiddag) – Setter vi knepent først i en fantastisk innledning. Det er snakk om en ytterst kapabel hest som har hatt sine problemer, men nå ser den freshere/bedre ut enn noen gang før. Sist satt den bom fast med vinnerkrefter, mens den nest sist avgjør enkelt i en lynkjapp avslutning (08 s 800m). Kan åpne, og unngår den dødens er den garantert med på foto. OBS! 5 Starzinner – Er en annen kanon, og vi hadde satt den først om vi hadde vært helt trygg på den. Har dessverre ikke vært 100% de to siste gangene, men den har likevel levert varene. Er behandlet før denne oppgaven, og fungerer den helt perfekt, ja, da skal noen og enhver få noe å bestille! Kan faktisk bli sluppet til tet av stallkompis Hades Håleryd her, og da er fort dette løpet kjørt… 12 Victory Kåsgård – Dette er en ordentlig tøffing, og den rader opp. Viste bra skalle når den svarte Electric Light på siste indre sist, og på klokken stod det 09,5 s 500m med krefter igjen. I dette løpet OSER det stor fart, og det kan bli helt riktig for tøffingen Victory Kåsgård. 1 Hades Håleryd – Svarer 3 Barkevious Mingo, og deretter slipper Johan til pappa Peter? Feelingen er at det vil skje. Når det gjelder Hades Håleryd så trakk den seg mye etter en beinhard åpning sist. Gangen før feilet den i tet på siste bortre. Formen er usikker, men den er meget bra på sitt beste, og fra rygg leder trenger den ikke å være borte… 3 Barkevious Mingo – Ble det feil for sist, og det ble både galopp + punktert hjul. Skulle den komme seg foran vil den lede lenge, men den risikerer altså svar fra Hades Håleryd. Blir mye spilt, men vi mener at det kun er snakk om en liten outsider.

Vår rangering : A : 5 B : 12-1-3-9 C : 11-10-8-4-2-7

V75-2 : 6 Fabian BR – Står foran sin tøffeste oppgave i karrieren, og det skal bli utrolig spennende å se den mot gode hester i grunnlaget i Sverige. Banket altså brenngode Ferrari BR (stod 20m bak) nest sist, og viste en enorm innstilling da. Nå sist ble det enkelt fra tet. At den på lørdag får pisk med seg er et STORT PLUSS, og den vil ha respekt for den. Det blir dessuten trolig på med en nyinnkjøpt vogn, og alt har sett strålende ut i trening. Skal være noen knepp bedre nå enn i sine to første løp, og vi plasserer den først. 2 Trevi Dilli – Er motbudet. Var god etter pause sist, men det løpet gjorde nok uansett godt. Holdt lekestue fra dødens tredje sist, og da gikk den altså 12,0/1640ma… Er veldig kjapp i vei når den blir laddet med, den er satt opp for løpet, og den må med på ALT! 3 Farmer Jack – Har vært kolossalt forbedret i ny regi, og i debuten for Fredrik Persson nest sist går den altså 12,4/1640ma etter et tøft opplegg. Nå sist vant den også enkelt, men var ikke like konsentrert når den gikk foran. Har MYE inne, og den skal bli spennende å følge i omgivelser som dette. Blir etter vår smak for lite spilt, og vi plasserer den på outsiderplassen. 10 Smevikens Cruiser – Vant lett mot en skrotgjeng sist, mens den vant uten å imponere nest sist. Har imidlertid MYE inne, og den er satt opp for dette løpet. Er behandlet etter det siste løpet, det blir skorykk, og på med en yankervogn. Trenger ikke å være borte med flyt. 8 Quiz Töll – Rotet det til for seg etter pause sist, og det ble galopper da. Slik kan imidlertid hopper være på denne tiden av året. Var kolossalt bra i nederlaget mot gode Rigel Face nest sist, og da gikk den 10,8 s 700m. Er klart bedre enn det grunnlaget den har på konto, og den kan supersjokke med maks klaff!

Vår rangering : A : 6-2 B : 3-10-8-1 C : 9-5-7-4-11-12

V75-3 : 3 Trot Kronos – Galoppene sist kan man se bort fra. Nest sist var den helt VILT god etter et beintøft opplegg. Tredje sist henter den lengder på Ferrari BR, og den avslutter feiende flott nedover oppløpet. Her blir det gratis tet, og her kommer nok Veijo å trekke jevnt/hardt unna. Banker for de som vil gå tynt! Veijo melder også at dette er hans beste sjanse for dagen! 10 Bravo Navarone – Er et annet råskinn av en hest, og den var utrolig fin etter pause nest sist. Vant lett da, og Adrian kjørte som han satt bak en klink vinner. Nå sist ble det galopp for Lutfi, og det er selvfølgelig et STORT minus at Lutfi velger å kjøre selv. Har null tempobedømmelse, og akkurat det er viktig på distanser som dette. Vi plasserer den som et andrevalg da den er fryktelig bra om ikke kusken rører det helt til. 13 Heartbreaker VS – Hadde aldri Bjørn Goop dradd ut i dette knalltøffe V75-løpet etter pause om den ikke hadde trent helt strålende. Hadde et topp fjorår sammen med Goop, og vi er spent på den før årsdebuten. Kusken er selvfølgelig et superpluss over denne distansen. 5 Part Nan Angelen – Kan være SJOKKET for de som velger å spekulere litt. Etter pause sist spurter den sterkt etter å ha blitt grovt hindret underveis. Kom til mål med krefter igjen, og den fikk et pluss av oss. Gjør seg ikke bort med flyt, og i dette jevne løpet går den fort i glemmeboken… 2 US Male EP – Blir hardt spilt fra Norge, og det er også en hest som Anders Wolden har litt tro på. Var god etter et tøft opplegg nest sist, mens den nå sist gikk veldig bra etter galopp. Var også ute av taktene på oppløpet. Kan muligens overraske fra ryggen på Trot Kronos. Prøver man å svare Trot Kronos, ja, da får den neppe med utfallet å gjøre. 7 MT King Of Cash – Var enorm til seier sist, men det løpet kan også ha kostet mer enn det smakte. Har dessuten fått kjappe penger på konto, og den møter bedre hester enn noen gang nå. Kan vinne, men vi har fakta ikke sånn veldig tro på den.

Vår rangering : A : 3 B : 10-13-5-2-7-8-9-6-12 C : 14-11-15-4-1

V75-4 : 1 Winston Laser – Er en knallgod hest som har for lite penger på konto målt opp mot kapasitet. Nå sist var den riktignok ikke på topp, men den har vært hos veterinæren etter det løpet, og den skal være perfekt i jobbene igjen. Nest sist vant den HELENKELT på 13,2 med alt igjen, og det på en krevende bane. Er lynrask fra start, den er sikret et bra opplegg, og den kan helt klart skrelle til via siste indre. OBS! 7 Trecciadoro Rex – Kommer ut fra kvalitetsstallen til Veijo Heiskanen, og også denne er knallbra. Nest sist åpnet den første 1000m på 10, og da skal det nesten ikke være mulig å vinne. Trecciadoro Rex vant faktisk lett… Nå sist fikk den maks, men var da ute mot en såpass bra hest som Pasithea Face. Nå er hesten til Veijo helt riktig ute igjen, og klaffer det på startsiden er den med på foto. 2 Run Ceasar Run – Er lynrask, og den har perfekte betingelser foran seg. Har virkelig løftet seg de siste gangene, og den kommer ut med toppform på lørdag. Distansen passer midt i blinken, og den kan vinne dette fra tet/rygg leder. 3 Oscar Rhode – Har vært enormt bra etter at man trakk bakskoene på den, og den har imponert veldig de to siste gangene. Nå sist plukket den ned en såpass god hest som Pharon Face, og vi likte det vi fikk se da. Har en klart passende oppgave foran seg nå, og den kjemper om seieren om den leverer som den skal. I seiersløpet sist viste klokken 10,3 s 800m med litt krefter igjen.

Vår rangering : A : 1-7 B : 2-3-6-5-4 C : 9-10-11-8-12

Dagens banker nummer 1:

V75-5 : 3 Wild Honey – Er den beste hesten på ren kapasitet i dette flotte eliteløpet for hopper, og vi går for et bankerspill. Etter et opphold i Frankrike var den sist tilbake på sitt beste. Så rett og slett smellfin ut når den stakk i fra nedover oppløpet, den gikk 11,1 s 800m, og den var helt ubrukt over mål. Her blir den normalt sluppet gratis til tet, og vi kan ikke helt se hvordan den skal kunne tape da. DAGENS BESTE BANKER! 2 Otrobanda – Tar tet, slipper til den store favoritten, og haiker med til en andreplass? Gikk helt greit etter pause sist, ventes klart forbedret til dette løpet, og Peter Untersteiner tror på en topp tre plass. Rankes som et andrevalg da den trolig får dette sydd opp. 9 Treasure Kronos – Har gjort gode løp i steintøff konkurranse på slutten. Nå er det igjen ut mot kun hopper, og det er selvfølgelig et pluss. Smygsporet i en startrask rygg trenger ikke å være feil, og den er selvskreven om løpet garderes. Christoffer Eriksson ligger dog litt lavt før dette løpet, og han tror ikke på seier. 10 Darling Hornline – Er en «ubrukt» 5-åring, og den er under en kraftig utvikling. Vant enkelt på en bra tid sist, og den kommer til å sprinte styggfort på lørdag. Skulle Wild Honey få svar, ja, da er faktisk Darling Hornline litt spennende. Løpets outsider. 4 Gematria – Er «ALLTID» undervurdert når den starter i Sverige, og det er den også nå. Er mye bedre enn raden, den henger med i alle tempo, og det kan være en superskrell for de som spekulerer litt. 8 Pasithea Face – Vant et bløffløp sist, men var uansett bra. Fra dette sporet med Lutfi lukter det et beintøft opplegg, og vi ranker den litt ut pga stor vingelrisk.

Vår rangering : A : 3 B : 2-9-10-4-8 C : 1-6-12-7-5-11

V75-6 : 1 Victor A.U. – Er et av dagens beste objekter, og den må bare prøves fra slike betingelser som dette. Her oser det rygg leder, stort tempo, og siste indre. Nest sist jogget den en 11-tid, og det gjorde den sprettlett. Nå sist klaffet det ikke helt, men det er ingen fare med formen. Kan nok under 11 på distansen, og det er NÅ denne skal spilles. SE OPP! 2 Slide So Easy – Er en kanon som er satt opp for dette løpet. Leverte en sterk årsdebut, men den skal være enda bedre nå. Er kjapp i vei, og fra et bra spor er den selvskreven. 10 King City – I et løp hvor det «stinker» et høyt oppdrevet tempo er det aldri feil å ha med hester som kan komme med sparte krefter. Nettopp det tror vi at King City kan gjøre, og dette er dessuten en hest som er bedre enn raden. OBS! 7 Djali Boko – Er blitt hauset noe veldig opp to ganger på rappen, og den har vært OK. Nå kommer helt sikkert Lutfi å bøtte til, og unngår han bare dødens så duger den. 8 Re Doc – Var helt enorm i nederlaget mot kanonen DD’S Hitman sist, og på den utregningen er den STEKHET nå. Dog trekker sporet ned, det er stor vingelrisk, og vi ranker den derfor litt ut. Når man har kusker som Lutfi + Robert Bergh i syv + åtte, ja, da er man sikret fart! En bred gardering kan være smart, men går man tynt så spiller man 1 + 2!

Vår rangering : A : 1-2 B : 10-7-8-5-9 C : 6-4-12-11-3

Dagens banker nummer 2:

V75-7 : 6 Nuncio – Blir vår andre banker, og vi tror hardt på revansje fra det som skjedde sist. Selv om hesten kanskje ikke var helt på topp så gjorde den ikke noe dårlig løp. Nå har den fått tre nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og Stefan Melander hadde ALDRI dradd «ungen sin» ut i Olympiatravet uten at han er 100% sikker på sin hest. Her blir det nok laddet fra start, og vi blir veldig overrasket om noen innvendig «tør» å svare med tanke på at vi også har siste indre. Nuncio taper selvfølgelig ikke dette løpet om den kommer seg foran, og vi går ALL IN. 5 Nadal Broline – Leverte en formidabel avslutning i comebacket sist, og vi hadde 08,8 s 400m på klokken. Ventes enda et hakk forbedret til denne oppgaven, og det skal bli spennende å se hvor den står mot disse topphestene. Gjør seg ikke bort, og det er den vi frykter mest bak Nuncio. 9 On Track Piraten – Har vært en stor HIT i vinter, men var altså syk sist. Nå har den fått hentet seg inn igjen, den er ordentlig bra på sitt beste, og et smygspor i en startrask rygg er aldri feil. Outsideren. 2 Oasis Bi – Er en hedershest som leverer år etter år. Kommer til å tjene fine penger fra rygg leder på lørdag, men vi er klart inne på at den er mer trippel enn seiersaktuell. 4 Voltigeur De Myrt – Har vært treer i dette løpet tidligere, og den var god etter pause sist. Er en av de som kan blande seg inn i trippelstriden. 7 Lionel – Var ikke helt på topp sist, og det er mulig at formen er litt på hell etter en hard vinter. På sitt beste kunne den ha vunnet med toppkusk. Nå er den neppe mer enn trippelaktuell. 3 Black D’Avril – Har gjort OK løp i tøffe omgivelser, og debuterer nå for Philippe Daugeard. Har ikke vunnet på svært lenge, og den må være mye forbedret i ny regi om den skal utgjøre noen trussel her. Er dog trippelaktuell.

Vår rangering : A : 6 B : 5-9-2-4 C : 7-3-8-1-10