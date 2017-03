Strålende V75-omgang i Drammen

Bol Odin og Vidar Hop har en flott vinnersjanse i V75-1 i Drammen lørdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er en strålende V75-omgang som venter på Drammen travbane lørdag. Flotte spilleløp og flott sportslig kvalitet er de ytre rammene for omgangen og det kan ligge riktig fine kroner i luften for sju rette. Nettavisen lanserer sin V75-banker allerede i V75-1.

Hamre kan kaldblods også

Frode Hamre tok en bejublet seier med Smedheim Solan i Lars Laumbs løp på Bjerke forrige lørdag og bekreftet at Hamre-stallen til de grader også kan trene kaldblods, slik de blant viste med Ingbest's derbyseier i fjor høst.

Kun galopp imot?

I V75-1 seler Hamre-stallen ut fireårige 4 Bol Odin. Moe Odin-sønnen feilet seg bort i debuten for stall Hamre på Jarlsberg 26/11 i fjor, men de neste startene har begge endt i overbevisende seire. Kanongod vinner fra dødens nest sist og i årsdebuten på Bjerke forrige torsdag sendte Vidar Hop hesten tidlig i vei fra bakspor, overtok teten allerede 1400 igjen og vant meget enkelt. Det er fortsatt en viss galopprisiko for Bol Odin, men Vidar Hop er stø makker og feilfritt så taper ikke Bol Odin V75-1. Min V75-banker lørdag og også min banker i V5-spillet

Rank V75-1/V5-3: A: 4 B: 1-11-14-5 C: 7-10-13-3-6-2-9-12-8-15

Superhoppene gjør opp

Arne Sems minneløp er navnet på V75-7/V4-4/DD-2 og det er et hoppeløp for kaldblodshester.

14 Ness Tjo Stjerna gjorde et formidabelt comeback etter ni måneders pause i V75-3 på Bjerke forrige lørdag. Fra lengste tillegg satte Tom Erik Solberg fart 1200 igjen tross en tapsbringende galopp 500 meter fra mål, fløy Ness Tjo Stjerna fra konkurrentene mot mål. Det er en kommende elitehoppe dette og hun skal sees med topp vinnersjanse i V75-7. Så god at jeg bankerspiller henne i DD-veddemålet.



20 meter bak starter jernhoppa 15 Ulsrud Tea som leverte en strålende årsdebut på Forus for tre uker siden. Avsluttet da flott til tredje bak Kleppe Slauren og Moe Svarten. Hun er den soleklare utfordreren til Ness Tjo Stjerna og selv om lange tillegg i Drammen alltid er sjanseartet, skal V75-7 stå mellom 14 Ness Tjo Stjerna og 15 Ulsrud Tea.

V75-7/V4-4/DD-2: A: 14-15 B: 9-13 C: 3-11-10-6-7-8-12-5-1-2-4

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Du verden som Eirik Høitomt fikk fart på 4 Thai Profit på Bjerke i seiersløpet for halvannen uke siden. Fra tolvtespor over full vei, hadde jeg ikke kjempefeeling for hoppa, og hun dro sikkert også fordel av det høye tempoet i front. Likevel var det en femstjerners-innsats og hun blir min småfrekke favoritt i V75-2.

Knepent foran 1 Cantab Genius som er den trolige tethesten. Kai Johansen er fast kusk på fireåringen som trenes av Frode Hamre. Cantab Genius har hevet seg de siste månedene, men er ikke den tøffeste gutten i klassen og selv om kort oppløp er en fordel, setter jeg spillefavoritten ned som andrevalg. 9 Guy Fanatic skuffet betydelig nest sist med maks som tredje etter et fint løp. Klart forbedret sist som solid toer bak Beauregard. Står i et fint smygspor her og skal med på bongen.

7 Jet Bug har et sjanseartet spor og har i tillegg vært syk. Er dog en av feltets beste hester på kapasitet og tas med tidlig. 10 Listas Manboy er en bra danskegjest i form. Blir med på de større V75-forslagene.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 5 Tough Enough (hang flott med storfavoritten Amon Tomaz sist, men må ha det litt servert), 3 Some Kind Of Monster (leverer ujevnt, men bra toppnivå) og 12 Walentino (håpløs utgangsposisjon, men med maks klaff kan det gå).

Rangering V75-2/V5-4: A: 4 B: 1-9-7-10 C: 5-3-12-8-2-6-11

V75-3/V5-5 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Halvskummelt løp i bronsedivisjonen, men jeg står på fire hester på samtlige V75-forslag.

Med noenlunde klaff ned startsiden, er det nok snakk om en bra sjanse for favoritten 7 Bale M.B. Danskegjesten var klar vinner mot noenlunde samme motstand på Klosterskogen tredje sist og er trolig den beste hesten i dette løpet. 5 Day U.S. gjorde et meget sterkt seiersløp for sin eier og trener Agnes Usterud på Jarlsberg lille julaften. Galopperte seg bort nest sist og gjorde et godkjent løp til andre sist. Motstandsmessig er dette en riktig oppgave.

4 St. Michel Decoy var helt sjanseløs mot Bale M.B. på Klosterskogen 7. januar. Har ikke startet siden det løpet. Står bra til spormessig her og er garderingsaktuell, i likhet med 6 Super Joe. Sistnevnte er ujevn i sine prestasjoner, men er normalt kvikk i vei og dette løpet holder ikke allverdens klasse. De fire hestene blir mitt lås i V75-3.

Rangering V75-3/V5-5: A: 7 B: 5-4-6 C: 9-2-11-10-8-1-12-3

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

3 Patricia Hastrup var sjanseløs mot en meget opplagt Gematria på Bjerke sist, men gjorde på ingen måte noe dårlig løp. Fikk er vanskelig løp den dagen og holdt stilen flott mot mål. Her er det teten som gjelder for Patricia Hastrup og er hun på sitt aller beste, leder hun dette løpet fra start til mål.

Fjoårets store V75-grossist 2 Bruno Di Quattro er den store utfordreren. Holdt strålende til andre i svensk V75 sist, selv om motstanden bak Nuncio den dagen ikke var allverden. På sitt beste kan Bruno Di Quattro uten tvil vinne dette løpet fra dødens. De to hestene skal være et meget sikkert lås i V75-4.

Rangering V75-4/V4-1: A: 3-2 B: 10 C: 9-8-1-4-6-7-5

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Flott spilleløp venter i V75-5, der jeg setter 11 Myhreng Brage først på min rangering. Hesten gjorde en flott årsdebut på Jarlsberg sist fredag og avsluttet sterkt til tredje da. Ellevtespor er ikke optimalt, men til V75-løp å være er ikke det tøffeste løpet.

10 Maks Mollyn fikk maks som fjerde i et V75-løp på Leangen i sin siste start. Ble brukt litt underveis i det løpet og holdt med tanke på det klart godkjent. Trives i Drammen og sørge for enda mer Bjerring-suksess lørdag. 9 Faks Mollyn var bra i seiersløpet på Bjerke sist, men møtte billig motstand den dagen. Sjanseløs mot f.eks. Maks Mollyn på Bjerke tredje sist, men uansett har Faks Mollyn et bra maksnivå.

7 Charm Elden kan være en tetkandidat selv fra spor sju bak bilen. Formen er på topp og hesten avsluttet glimrende sist. 3 Mjølner Fokus har ikke fått fullklaff i det siste. Mjølnerød-traveren er bedre enn raden og står bra til spormessig her.

Helt ute på kanten og på de to største V75-forslagene, betaler jeg også for høykapable 12 Lykkje Borka. Hun står vrient til mot bra motstand, men på sitt aller beste kan Steinseth-hoppa kanskje utfordre om seieren i V75-5.

Rangering V75-5/V4-2: A: 11 B: 10-9-7-3-12 C: 6-2-1-8-4-5

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. 1700 meter autostart.

Frode Hamre og Hamre-stallen kan få en strålende lørdag og i V76-6 setter jeg 4 Gematria først. Hun var rett og slett strålende i seiersløpet i V75-4 på Bjerke forrige lørdag. Møter gode hingster denne lørdagen, men i motsetning til løpet på Bjerke 21/1 der hun stod i åttendespor, er det nå et mye bedre fjerdespor bak bilen. Det er fare for dødens, men ikke helt utenkelig med tet. Knepen favoritt.

6 Brixton U.S. var strålende toer sist hen gjestet Norge bak den overraskende vinneren Twain Bi. Danskegjesten er rask fra start, men det er ikke lett å ta seg til tet med så raske hester på innsiden. Uansett en tidlig gardering. 10 Emir La Brousse falt blytungt som dunderfavoritt i V75-spillet på Biri i den siste starten, da han forsvant i galopp i den første svingen. Bakspor i Drammen er ikke enkelt, men det lukter fryktelig startkjør i dette løpet og da er det ikke helt iskaldt med tanke på sporet.

1 Ronato var kanngod V65-vinner fra dødens sist på Jarlsberg. Tom Erik Solberg varsler tetkjøring her. Det kan nok koste mer enn det smaker og jeg nøyer meg med å ta med Ronato kun på de største V75-forslagene.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 4 B: 6-10-1 C: 3-8-7-2-9-5