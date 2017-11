Strålende V75-omgang på Biri

Darco og Per Oleg Midtfjeld får tillit som Nettavisens V75-banker på Biri lørdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Unghestene står i fokus når Biri inviterer til en meget flott V75-omgang lørdag. Tradisjonsrike Biri oppdretningsløp er det store sportslige oppslaget. Hele 400 000 kr venter vinneren i den åpne avdelingen i V75-3, mens hoppeavdelingen i V75-5 har en seierssjekk på 200 000 kr til vinneren. Jeg finner min V75-banker i stayerløpet over 3100 meter i V75-2.

Taper ikke feilfritt?

Det handler om 2 Darco som etter et par innsatser litt under pari, har vært kanongod i sine siste starter. I langløpet over 4140 meter på Momarken nest sist, holdt nesten Darco unna for knallgode U.S. Male E.P etter å ha ledet hele veien, og sist på Jarlsberg ble det helenkel seier i et vanlig grunnlagsløp. Kun fire hester på strek øker sjansene for feilfri avgang og Darco ser ut til å trives utmerket med Per Oleg Midtfjeld som kusk, Midtfjeld som har kusket i de to siste løpene. Hovedopponent 15 Quite Pepper starter fra 40 meter tillegg, men skal jaggu få slite med å hente et slikt tillegg på en feilfri Darco. Jeg tar sjansen og setter mitt bankertips på 2 Darco i V75-2 og bankerspiller også hesten i V5-spillet.

V75-2/V5-4: A: 2 B: 15-9-10 C: 4-1-11-8-12-5-7-3-14-13-6

Storfavoritt i fare?

Det er rusk på Hamre-stallen om dagen og en rekke av stallhestene har underprestert den siste tiden. Det gjør at jeg ikke går all-inn på storfavoritten 1 Karmland Anna i Biri oppdretningsløp for hopper i V75-5. Nå er det jo ikke slik at alle stallhestene underpresterer, men slike usikkerhetsmomenter kan det være verd å ta hensyn til. Nevnte Karmland Anna har vist seg klart best blant de kalde treårshoppene denne sesongen og har selvfølgelig en meget bra vinnersjanse i V75-5. Jeg bankerspiller henne på det aller minste V75-forslaget.

Men tar med meg høykapable 5 Lykkje May på de øvrige V75-forslagene. Djøseland-hoppa har ikke helt innfridd i storløpene i det siste, men er uten tvil den som står nærmest Karmland Anna på kapasitet og kan få sin velfortjente storløpsseier lørdag. På de to største V75-forslagene tar jeg også med 3 Skeie Stjerna som var meget positiv toer bak Karmland Anna sist og kusk Per Oleg Midtfjeld er optimist på forhånd.

Rangering V75-5/V4-2: A: 1 B: 5-3 C: 6-7-12-2-8-10-4-9-11

V75-1/V5-3 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Tradisjonsrike Arne Lunds minneløp innleder lørdagens V75-omgang der jeg står på tre hester på samtlige V75-forslag.

2 Smedpål har flotte forutsetninger i dette løpet og får Olav Mikkelborg denne greit avgårde fra strek og feilfritt, er det trolig snakk om vinneren. Men Smedpål er ikke stabil, så jeg tar med ytterligere to hester.

13 Ådne Odin skal hente 40 meter tillegg, men det er Killingmo-traveren kapabel til på sitt aller beste. Vant det ene kvalifiseringsløpet til Norsk Derby (foran Smedpål), men var svak i selve finalen og endte sist der. 6 Järvsödin har vunnet halvparten av sine løp både i år og i karrieren og Persson-traveren står fint til på 20 meter tillegg. Har stort sett gått i vanlige grunnlagsløp og lite årgangsløp, men er en hest som har vinnerinstinktet på plass. Jeg tar med denne på samtlige V75-forslag og tror disse tre gjør opp om seieren i V75-1.

V75-1/V5-3: A: 2 B: 13-6 C: 11-10-1-8-14-7-4-9-12-5-3

V75-3/V5-5 - Biri oppdretningsløp. 2100 meter autostart.

400 000 kroner venter altså vinneren av dette flotte treårsløpet og jeg setter 5 Balder Mollyn og Per Oleg Midtfjeld først på ranken. Midtfjeld har en spennende lørdag i vente med oppsitt på både Darco, Balder Mollyn og Skeie Stjerna.

Nevnte Balder Mollyn så helt uslåelig ut på vårparten, men falt ut det etterhvert. Viste dog klar stigning i Kriteriet og ble der toer bak Valle Ask. Ble sittende bom fast i kvalen, og kan være Midtfjeld prøver å kjøre foran nå. Skal uansett ha en flott vinnersjanse. 2 Lome Diamant er hovedutfordreren. Vant sitt kvalifiseringsløp etter et fint løp, og feilfritt er som vanlig Kjetil Djøseland-trente hester tøffe i sluttfasen.

Fartsfylte 6 Bokli Rapp får for første gang Vidar Hop som kusk. Det kan være et meget smart trekk av trener Geir Flåten. Hop'n er storløpspesialist og Bokli Rapp er kapabel nok til å vinne dette, selv om han ga tapt fra tet i kvalifiseringsløpet sitt. 1 Zitor vant sitt kvalifiseringsløp når storfavoritten Tekno Eld galopperte inn i mål. Var ikke langt bak denne på det tidspunktet og må tas på alvor etter den prestasjonen. Jeg tror vinneren av Biri oppdretningsløp er blant disse fire.

Rangering V75-3/V5-5: A: 5 B: 2-6-1 C: 3-4-9-11-10-12

V75-4/V4-1 - Bronsedivisjonen. Varmblodshester. 2600 meter auto.

V75-omgangens aller fineste spilleløp venter i dette bronsedivisjonsoppgjøret og på det største V75-forslaget betaler jeg for alle tolv startende.

Min favoritt blir faktisk overraskende lite spilt. 5 Mc Vet er på vei tilbake til gamle høyder. Varslet dette nest sist i Drammen da hesten holdt strålende til andre fra dødens i et V65-løp i Drammen. Gjorde et nytt kanonløp på Momarken sist. Tom Erik Solberg angrep da etter 500 meter og prøvde seg mot tet, men Kai Johansen bak Photo Frecel tok imot. En svært tapper Mc Vet tok over føringen mot oppløpet, men kunne ikke helt svare storfavoritten Bravivivicimo mot mål. Mc Vet møter bra motstand lørdag, men kan uansett vinne.

1 Jefferson Dotcom forsvarert trolig sitt innerspor og kommer til å lede lenge. Formen er helt på topp og sjansen skal være bra her. 2 Creek's Survivor er en bra trønder som tåler å gjøre jobben selv. Tredjevalget. 6 Lins Tanic blåste til tet fra femtespor i V75-seieren nest sist, og bekreftet storformen sist. Unngår hesten dødens, kan han vinne.

Fra bakspor er både 10 Rainbow Bonanza (knallgod V65-vinner på Biri sist) og 9 C.C. Sugar (under pari sist, men baneforholdene kan ha spilt inn da - strålende V76-vinner nest sist) de første jeg vil fremheve.

Rangering V75-4/V4-1: 5 B: 1-2-6-10-9 C: 11-3-12-7-8-4

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Til tross for at jeg advarte mot smuss og sykdom på Hamre-stallen vedrørende Karmland Anna i V75-4, setter jeg 10 Donatomite først i dette eliteløpet. Donatomite har ikke startet siden 10.0-løpet på Jarlsberg 30. september, men er den overlegent beste hesten i V75-6/DD-1 og i DD-spillet bankerspiller jeg 10 Donatomite i DD-1.



Oppkomlingen 4 Gigant Invalley er mitt klare motbud i V75-spillet. Desserud-traveren var helt rå i seiersløpet sist på Bjerke der han lekte med svært gode konkurrenter i sitt grunnlag. Nå er det skjerpet motstand, men Gigant Invalley gjør seg garantert ikke bort her heller, og står meget flott til spormessig og jeg tar denne med på samtlige V75-forslag.

8 Deep Sea Dream har respondert på steintøff matching og etablert seg i eliten dette året. Fra spor åtte må det dog klaffe og Alversund-hesten, men jeg tar den med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 10 B: 4-8 C: 11-5-7-12-1-6-2-3-9

V75-7/V4-4/DD-2 - Vintilla-travet. Kaldblods. 2600 meter volte.

125 000 kroner venter vinneren av tradisjonsrike Vintilla-travet i V75-7 og vinneren er trolig på lengste tillegg, om ikke en kapabel strekhest melder seg på.

12 Tekno Jerken ble strøket fra en tiltenkt V75-start på Bergen travpark 21. oktober, men er sjekket opp i etterkant og meldt fit for fight igjen. Har hatt en fantastisk sesong og 2600 meter er aldri et minus for denne tøffingen. Min klare favoritt.

14 Kleppe Slauren passerte millionen innkjørt når han ble toer bak Ulsrud Tea på Bergen travpark sist ette et nytt kanonløp. Da var det sprint, normalt er 2600 meter en enda bedre distanse for Slauren som er det klare annetvalget i dette løpet.

Jeg velger dog å ta med meg 2 Myhreng Jerker på samtlige V75-forslag. Mikkelborg-traveren har riktignok ikke vært som best i de foregående startene, men Olav Mikkelborg er veldig opp på sin traver. Myhreng Jerker er så bra på sitt beste, at han kan stelle istand trøbbel for favorittduoen uten tul og tøys på veien.

V75-7/V4-4/DD-2: A: 12 B: 14-2 C: 9-6-5-10-13-1-8-4-11-15-3-7