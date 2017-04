Strålende V75-omgang på Leangen

Emir La Brousse og Magnus Teien Gundersen blir store favoritter i V75-4 på Leangen lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er en strålende V75-omgang som er i vente på Leangen lørdag ettermiddag. Både sportslig og spillemessig er det bra klasse. Det kan ligge flotte penger i luften for dem som klare sju rette og bankerkandidatene står definitivt ikke i kø.

Herlig klaff på Leangen mandag 20. mars

Det ble en fin kveld for mine tips på Leangen mandag, spesielt i V5-spillet. Det aller minste V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 150) satt klokkerent og betalte tilbake meget anstendige 7 841 kr. 3,3 prosenteren 4 Byes Banker i V5-5 var trygt plassert på samtlige V5-forslag. Ellers var 3 Prins Tom en strålende tipsener og DD-banker mot dagens største favoritt Fjord Jerven i V65-5/V5-2/DD-1.I V65-spillet ble det også klaff for det aller minste V65-forslaget på Nettavisen. Det hadde en innleveringspris på kr 180 og betalte tilbake 1093.

Flott suksess også mandag 13. mars

Forrige mandag ble det flott suksess for både mine V65-tips og V5-tips. I V65-spillet ble det klaff for kupongforslaget på kr 180, det forslaget betalte tilbake drøye 1 300 kroner. Enda bedre gikk det i V5-spillet. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 168 satt som støpt og betalte tilbake pene 2 585 kr.

Fra historiebøkene - lørdag 25. januar 2015

Det var en fantastisk V75-lørdag på Leangen. Hele 46 andelslag gikk in med sju rette med en snittutbetaling på ca 26 000 kr. Totalt ble det over 1,2 mill innspilt.



Mandag 25. mai 2015

Amanda Robertsen innfridde med Nettavisens V65-banker forrige mandag når hun red 7 Seaborn Simona inn til seier i V65-3. Men også min alternative banker, 5 J.J. Funkies innfridde i V65-6. To systemspill og to andelslag (fire andeler a kr 500) brukte Seaborn Simona som banker, og inkludert ca 18-20 femmere ble det ca 90 000 kroner tilbake på hvert av de fire andelslagene.

I tilleg ble det klaff for fire andelslag på Eksperten som brukte 5 J.J. Funkies som banker i V65-6. Disse andelslagene var tre lag med fem andeler a kr 200, og ett andelslag på fire andeler a kr 200. For 200 kr kunne altså disse andelshaverne hver seg kvittere ut hhv 17 800 kroner (de med fem andeler) og 22 250 kroner (de med fire). I tillegg ble det fire femmere på en drøss andre andelslag og totalt ble det ca 750 000 kroner innspilt den mandagen i mai 2015.

Med andre ord så er det ingen tvil om at dette har vært og er undertegnedes store favorittbane og de tre siste mandags-V65'ene i år, har altså alle gitt suksess, selv om utbetalingene ikke har vært på samme nivå som de to ovennevnte suksessene i 2015. Lørdagens V75-omgang på Leangen er som vanlig flott og det kan igjen ligge flotte penger i luften. Dessverre er det magert med bankerkandidater, og jeg føler meg "tvunget" til å spille omgangens største favoritt som min V75-banker.

Vinner uansett posisjon?

Det handler om den steintøffe vallaken 5 Emir La Brousse i V75-4. Den hesten har vært en braksuksess for trener Sigbjørn Kolnes etter at hesten kom hit til landet i fjor høst. Han har tatt fire V75-seire på 14 starter og imponert en rekke ganger. Mon tro om ikke hesten gjorde sitt aller beste løp i V75-løpet på Momarken nest sist. Tross startgalopp brøt hesten nesten lydmuren nedover oppløpet og rakettspurtet inn til andreplass bak vinneren Frankie Brodde.

På bakgrunn av det løpet ble hesten et voldsomt skrik i V75-finalen på Solvalla forrige lørdag, men i knalltøffe omgivelser er det som kjent nesten håpløst å sitte sist 700 meter fra mål. Lørdag er det fare for at hesten må gjøre jobben selv fra dødens, det har Emir La Brousse vist at han er kapabel til. Magnus teien Gundersen er stor optimist på forhånd og selv om 3 Stormbringer G.R. er en bra hest, tror jeg rett og slett at 5 Emir La Brousse vinner V75-4 fra dødens om nødvendig. Jeg bankerspiller 5 Emir La Brousse i V75-4.

Rangering V75-4/V4-1: A: 5 B: 3-2-6 C: 4-10-11-8-9-7-1

Hamre med nye vinnersjanser

Frode Hamre er på plass på Leangen lørdag og er som vanlig godt forspent med vinnersjanser. Den kanskje aller beste er med 7 Jet Bug i V75-7/V4-4/DD-2. Den hesten årsdebuterte på knallsterkt vis med å vinne V75-løp på direkten i Drammen fra dødens fjerde sist. Fulgte så opp med to fine innsatser i to langløp i V75, før han gjorde karriebeste med en knallsterk V75-seier på Sørlandet i det siste løpet. Motstandsmessig er det ned en liten klasse denne lørdagen og det skal være flott vinnersjanse i V75-7/DD-2. Så bra at jeg bankerspiller 7 Jet Bug i DD-spillet.



Men med tanke på et noe sjanseartet startspor, så velger jeg et par garderinger i V75-spillet. Først med 4 Canadian Rolls som var kanongod i seiersløpet nest sist der en så bra hest som Double Spin var sjanseløs. Sist var ikke hesten på topp og rotet seg vekk med startgalopp. Kapasitetsmessig er det ingen tvil om at Canadian Rolls er blant de beste i dette løpet. 3 Marchetti finner jeg også plass til på de litt større V75-forslagene. Han kunne riktignook ikke helt rå på Jet Bug på sist på Sørlandet tross et bedre løpsopplegg. Men nå har Marchetti fått to løp i kroppen etter pause, og lørdag kan det bli tet.

Når det gjelder Leangen-hestene 9 Looking Superb og 5 Derby D'Estino så er dette bra hester, men jeg må sette dem på venteliste lørdag. Med full klaff er de selvsagt ikke sjanseløse.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 7 B: 4-3-9-5 C: 6-10-12-1-11-2-8

V75-1/V5-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart

Et kanonbra kaldblodsløp i Grunncupen innleder lørdagens V75-omgang spillemessig er dette en perle av et løp. Jeg tror likevel fire hester skal rekke veldig langt.

Min favoritt heter 3 Bol Odin. Den Frode Hamre-trente fireåringen var hardt meldt i Kongepokalen sist lørdag, men gjorde seg aldeles ikke bort. Det vil si han rotet seg bort med galopp fra start, men kom strålende tilbake til sjette. Det er galopprisiko også lørdag, men skulle Vidar Hop og Bol Odin komme seg tidlig til tet her, skal tilleggshestene få litt å slite med.

Mine tre øvrige kryss starter nemlig alle på 20 meter tillegg. Kapasitetshesten 11 Helle Spik har vært kanongod i noe som ligner en evighet nå. Kommer denne seg feilfritt avgårde, er han garantert med i seierskampen. Det gjelder også 14 Remix. Hesten årsdebuterte på beste vis med enkelt å plukke ned ledende Alsaker Elfax. 12 Villas Cato kunne jeg like godt rangert først. Hesten var storfavoritt i V65-6 på Biri søndag, men kunne ikke helt svare ut Herr Jao mot mål etter en tøff sisterunde. Det løpet har nok gjort godt og Villas Cato er en soleklar seierskandidat i V75-1.

Rank V75-1/V5-3: A: 3 B: 11-14-12 C: 8-2-1-4-10-9-13-6-5-7-15

V752/V5-4 - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Tre hester ligner heldekk i dette løpet, men det er vanskelig å komme utenom 8 Obrigado Brazz som førstevalg. Denne femårige vallaken har ikke gjort mye galt det siste året og tross at han har det dårligste sporet av de tre forgrunnsfigurene, tror jeg det er beste hesten.

7 Orlando Knick leverte to strålende seiersløp i november, men skuffet så noe i de to påfølgende startene. Kom tilbake i løpsbanen på Momarken 14. mars etter noen måneders løpspause. Tok en overbevisende seier da etter et fint løpsopplegg underveis. Så får vi se om hesten er tilbake på nivået han viste i høst. 5 Mr. Sopranos er på tetjakt og lykkes Frode Hamre med å komme seg foran, kan det bli ledelse hele veien. Var tapper toer i løpet Orlando Knick vant på Momarken for tre uker siden, etter å ha vandret utvendig hele veien. Disse tre hestene skiller seg klart ut i V75-2.

Rangering V75-2/V5-4: A: 8 B: 7-5 C: 10-3-9-11-1-6-4-2-12

V75-3/V5-5 - Kaldblodshester. 2140 meter autostart.

Også i dette løpet skiller tre hester seg klart ut, men jeg nøyer meg med to av dem på de mindre V75-forslagene.

Tøffingen 8 Lille Jim blir min favoritt. Jan Martin Bjerrings seiersmaskin er den tøffeste gutten i den klassen og drar fordel av både distanse og det lange oppløpet. Bjerring er optimist på forhånd og tar gjerne dødens med sin hest. 4 Eikmann har vært strålende i Stensen-regi og tok en ny kontrollert seier på Bjerke sist. Men over 2140 meter og med det lange Leangen-oppløpet, må nok Stensen trolig sjanse på ryggløp her, så får vi se om han speede ned Lille Jim.

7 Ossmann galopperte dobbelt i årsdebuten på Sørlandet for 14 dager siden. I likhet med Eikmann, skal helst Ossmann ha det litt på sine premisser, og jeg tar denne med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-3/V5-5: A: 8 B: 4-7 C: 6-5-10-9-3-2

V75-5/V4-2 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

Dette hoppeløpet er utfordrende å rangere. Tilsynelatende er mange av 15 hoppene ikke aktuelle i seierskampen, samtidig er svak klasse på løpet. Det kan smelle her, men jeg skjærer gjennom og står på fire hester på mine V75-forslag.

3 Torpa Mai kan dog være et frekt bankerspill. Hoppa debuterte i regi Erik Killingmo på en bra måte på Jarlsberg 26. mars, selv om hun ble kontret ut av Veels Netta oppunder mål. Det kunne se ut som at Magnus Teien Gundersen kjørte veldig på sikkerhet da. Her skal det være gode sjanser fot tidlig tet og motstanden skremmer ikke.

14 Snonsøy Elda er første motbud. Hun skal hente 60 meter på Torpa Mai, og har hun en av sine bedre dager er det mulig at det går. Men det er ikke hver dag Snonsøy Elda er på humør, men motstandsmessig er dette et meget billig løp for henne. 10 Romanova vant enkelt når hun gjestet Leangen tredje sist og står fint til på 20 meter tillegg. Hun bør kunne hevde seg bra her.

Uryddige 13 Pave Jerkila galopperer titt og ofte, men på fart er det ikke mange som matcher henne i dette feltet. Jomar Blekkan har et godt tak på henne og vant med henne femte sist.

Rank V755/V4-2: A: 3 B: 14-10-13 C: 9-6-12-15-5-2-4-11-8-1-7

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Årets utgave av Sigbjørn Rishaugs minneløp er blitt en sportslig og spillemessig perle og på det største V75-forslaget tar jeg med ni hester.

Jeg setter 4 Valokaja Hindø først. Kolnes-traveren står flott til spormessig og kan være tethesten i løpet. Derfra skal det være bra sjanse for hesten som radet opp seire i fjor høst. 11 Special Envoy trener ifølge Frode Hamre meget bra og selv fra ellevtespor skal yankeen tidlig på.

Trønderhesten 6 Valley Ivan hadde en kanonsesong i fjor og fortsatt å imponere i år. Kommer hesten inn i løpet fra sitt sjettespor bak bilen, er han som kjent tung tilslutt. 8 Photo Va Bene var knallgod vinner av et V75-løp i Bergen nest sist. Ikke i nærheten av like bra på Jarlsberg sist. Åttendespor bak bilen trekker også ned, men det lange oppløpet trekker opp.

10 Petter Rags gjorde en bra årsdebut. Er en sterk spurter og er tidlig aktuell her. På videre gardering tar jeg også med 12 Pebbe Simoni (sjanseartet startspor, men har slått disse hestene før), 5 Mymanyyouare (klart best når han er med der fremme direkte og står slik til nå), 9 Love Voice (veldig bra sist, står spennende til nå) og 2 Jet Voice (maks bak Donatomite sist, men møter ikke denne nå og står dessuten bra til spormessig).

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 4 B: 11-6-8-10-12 C: 5-9-2-7-3-1