Strålende V75 på Bjerke lørdag

Always So Easy og Eirik Høitomt blir blant lørdagens største V75-favoritter i V75-4. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Den store klasseløpshelgen er her. Lørdagen byr på finaleløp i de ulikee divisjonaklassene og fantastisk fin sport, mens altså søndagen er viet alle de store klassiske finalene. Både sportslig og spillemessig er det en kanonhelg i vente på Bjerke.

Når det gjelder lørdagens V75-omgang, så er det altså finaleløp som gjelder og det er minst 100 000 kr i førstepremie i samtlige sju V75-løp. Spillemessig er det nok å ta tak i og jeg finner min V75-banker i V75-4.

Taper ikke nå heller?

Det er finalen i Hoppedivisjonen for varmblods og 1 Always So Easy er min utvalgte. Den hoppa har ikke gjort annet enn å vinne her i Norge, etter at hun kom fra Danmarki vinter. Fem starter har gitt fem seire. Hun har vunnet fra tet, og fra dødens og på både sprint og full vei. Starthurtighet har hun også vist og fra førstespor i V75-4, tyder det meste på ledelse fra start til mål. Jeg setter bankertipset på 1 Always So Easy og Eirik Høitomt i V75-4.

Rangering V75-4/V4-1: A: 1 B: 4-11-3-2 C: 10-6-9-8-7-12-5

Klart bankeralternativ

Det er ingen tvil om at 2 U.S. Male E.P. er den klart beste hesten i V75-6/V4-3/DD-1. Wolden-traveren har sett helt morsk ut ved flere anledninger i år, og selv om det ble en null i programraden i den siste starten på Bergsåker, tror jeg ikke det skal vektlegges all verden. Treningsrapportene er positive, U.S. Male E.P. har most lignende motstand tidligere og på de to minste V75-forslagene og i DD-spillet bankerspiller jeg 2 U.S. Male E.P.



Men på de to største V75-forslagene betaler jeg også for 10 W.J. Eminent Bergen. Den hesten er god og søndag gjorde han et toppløp i finalen av K G Bertmarks minne på Jägersro. Det er nok langsøkt å tro at han skal slå U.S. Male E.P., men denne kan rote seg bort.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 2 B: 10-3 C: 5-1-4-6-8-7-12-9-11

V75-1/V5-3 - Kaldblodshopper. 2120 meter voltestart.

110 000 kroner venter vinneren av Hoppecupen for de kalde, og på forhånd skiller to hester seg klart ut.

Jeg setter nestfavoritten 11 Lykkje Borka først. Den dama har vært kanongof for Bjørn Steinseth de siste månedene og holder hun seg på beina, kommer hun til å gi den klare favoritten 15 Brenne Rødi kamp. De to hoppene skiller seg uansett klart ut og det bør være et bra lås i V75-1.

V75-1/V5-3: A: 11-15 C: 10-4-7-14-12-5-1-9-13-6-3-2-8

V75-2/V5-4 - Varmblods. Grunndivisjonen. 2100 meter autostart.

Trond Anderssen uttaler til fagbladet TGN at favoritten (som han trener) 4 Kick Off Classic har et straffespark mot åpent mål i dette løpet. Nja, jeg er ikke så sikker på det. Har tjent veldig mye penger i år, og ikke vært som aller best i det siste, selv om han var godkjent i Derby-kvalifiseringen sist. Skal stå som favoritt i V75-2, men er ingen banker for meg.

5 Photolicious står tilsynelatende hardt inne på pengene i denne finalen, men hester kan som kjent ikke lese. Denne fireåringen kommer til å tjene masse penger i V75 utover høsten og vinteren dersom han holder seg frisk og er første motbud til den store favoritten. 10 Rapide Frecel skuffet litt i Derbykvaliken, men er tilbake mot "vanlig" motstand igjen nå. Outsider.

7 Lancelot Royal har kommet som en vind de siste månedene. Mange spillere gikk hardt til på Classic Dream i V75-løpet på Sørlandet sist, men den var regelrett sjanseløs mot Lancelot Royal som tok sin fjerde strake seier da. Lancelot Royal kan legge på til sin femte strake seier lørdag og blir samtidig min fjerde og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-2/V5-4: A: 4 B: 5-10-7 C: 3-9-1-12-8-2-6-11

V75-3/V5-5 - Kaldblodscupen. Finale. 2100 meter autostart.

Et av lørdagens aller beste spilleløp, der 1 Torben blir noe overspilt. Jeg setter 4 B.B. Terje T. knepent først. Gudmestad-traveren har ikke vært som best i sommer, men sist var det stil over hesten. Kjørte seg frem i dødens på storfavoritten Torben, men kunne ikke helt utfordre denne. Da var det sprint, nå er det 2100 meter og det passer nok bedre.

6 Kjempen har hatt en eventyrlig sesong og tåler de fleste løpsopplegg. Kan vinne dette også. 8 Roli Eld kom helt feil på det i V75-7 sist lørdag og tross åttendespor, skal han tidlig med her. 1 Torben blir klar spillefavoritt, men her er det mange tøffinger imot og han må virkelig bekjenne farge nå. Jeg rangerer favoritten ned som fjerdevalg.

12 Lille Jerkeld og formsterke 9 Charm Elden blir også med på samtlige V75-forslag. På det aller største betaler jeg også for 10 Stram Vaier som ikke er helt sjanseløs, dersom det klaffer optimalt fra bakspor.

Rangering V75-3/V5-5: A: 4 B: 6-8-1-12-1-9-10 C: 3-5-7-2-11

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Nok et veldig fint spilleløp og jeg må prøve meg med 5 Wellek. Kjell Løvdal kusket selv i Derbykvalifiseringen for snaue to uker siden og kan ikke få godkjent for sin styring der, selv om hesten i følge Løvdal selv ble stri i dødens. Eirik Høitomt opp lørdag og det er naturligvis noe helt annet enn Løvdal. Det er ingen tvil om at Wellek har kapasiteten til å vinne dette løpet.

6 Kaksen blir meget hardt betrodd og har da også vært strålende i to strake seiersløp. Men over 50 prosent høres veldig høyt, med tanke på hvor bra motstand han støter på i dette finaleløpet. 4 Høvding Jaros var ikke så langt bak Kaksen i mål sist. Da stod begge på 20 meter tillegg. Bedre forutsetninger for Høvding Jaros nå og er Flåten-traveren på humør, kan han vinne.

7 Vetle Petter stod vrient til i et V65-løp på Klosterskogen sist, og gjorde et greit løp til fjerde. Står sjanseartet til spormessig lørdag, men er en tøffing og kan ta sin tiende årsseier lørdag. Disse fire skiller seg litt ut etter min mening.

Men på det aller største V75-forslaget tar jeg også med meget kapable 12 Tripsson Ø.K. Galopprisikoen er overhengende på Øksnevad-traveren og startsporet er heller ikke bra. Men går han feilfritt, kan han vinne med maks klaff.

Rangering V75-5/V4-2: A: 5 B: 6-4-7-12 C: 11-3-10-2-9-8-1

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblods. Bronsedivisjonen. 2100 m autostart.

Et strålende finaleløp i bronsedivisjonen avslutter lørdagens V75, og jeg tar med sju hester på det aller største V75-forslaget.

Tvilsomme rapporter på favoritten 9 Quite Pepper, gjør at jeg setter nestfavoritten 3 Thai Profit først på rangeringen. Vallaken har radet opp med sterke prestasjoner de siste månedene og står flott til spormessig.

9 Quite Pepper har ikke startet siden NM-løpet på Biri, der han ble gjort til statist av Lionel. Trener Rune Flaskerud var ikke fornøyd med hesten i et hurtigarbeide sist fredag og er usikker. Kapasitetsmessig er det dog ingen tvil om at Quite Pepper er best i dette løpet. 1 Jefferson Dotcom var meget tapper toer sist på Sørlandet og står flott til spormessig her. Tidlig gardering. 4 Gukko Raw er også i knallform og imponert med seier fra dødens i den siste starten.

11 Millmasai har vært ujevn i det siste, men maksnivået er høyt og han skal med. 6 Always On Time kan kanskje få tet, men hadde vært enda mer aktuell om det var sprint. Trønderen 10 Fernando har hatt en kanonsesong og gjorde et strålende seiersløp på Leangen sist. Med maksimal klaff fra bakspor, er det ikke helt usannsynlig at han kan vinne.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 3 B: 9-1-4-11-6-10 C: 2-7-5-8