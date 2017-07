Supergevinst på Nettavisen-bongen - ny opptur lørdag?

Smedpål og kusk Olav Mikkelborg. Lørdag kommer de ut på Momarken. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Momarken er en bane vi ofte gjør det skarpt på, og lørdag venter en ordentlig pangomgang i V75-spillet på nettopp den banen. Her vrimler det med formtoppede hester, og herlige objekter som blir for lite spilt. Høydepunktet på undertegnedes tips på Momarken hittil i 2017 kom den 13. juni, og da tok vi virkelig for oss i totoen.

"LerumsEksklusive" (fire andeler a Kr.1 299) fanget nemlig opp alt av skrellobjekter, og kammet med seg halve kassen på gedigne Kr.366 132,-.

Hvordan har vi så gjort det i V75-spillet de siste mnd? Vi har fakta vært med på to ordentlige oppturer, og da skal man huske på at V75 er et vrient spill. Sjekk ut følgende:

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.



Ny V75-suksess for 13 andelslag 15. juli!

Vi kom dessverre ikke i mål med systemene i V75-omgangen fra Harstad, men det fullklaff for en rekke av de flate V75-bongene på Eksperten.Sjekk ut følgende:

* Ett andelslag - fire andeler a Kr.899 - utbetaling Kr.34 036,-

* Seks andelslag - fire andeler a Kr.500 - utbetaling Kr.32 988,-

* Ett andelslag - fem andeler a Kr.400 - utbetaling Kr.32 988,-

* Fire andelslag - fem andeler a Kr.300 - utbetaling Kr.32 100,-.

* Ett andelslag - ti andeler a Kr.200 - utbetaling Kr.32 988,-.

Totalt innspilt på de tretten andelslagene - Kr.393 352,-

Nå er vi ordentlig sulten på å starte august-mnd med et ordentlig brak, og i spillboksen under kan du allerede kjøpe deg inn i undertegnedes V75-bonger/systemer. Her er det muligheter fra en femtilapp, helt opp til Kr.2 000,-.