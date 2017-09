Superomgang med 24 millioner i sjuerpotten

Lars Anvar Kolle og Love Voice. Lørdag kommer de ut på Färjestad. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

På lørdag er det igjen duket for UNIONSKAMP mellom Norge, og Sverige. Det betyr en felles V75-omgang med våre svenske venner, og her blir det enorme potter å spille om. V75-omsetningen lander nok på mellom 85-100 millioner, og det ligger herlige 24 millioner til fordeling i dagens sjuerpott! Hvordan ser så lørdagens V75-omgang ut? Jo, den er knallspennende, og en omgang med et gedigent potensial.

Vi lanserer en rekke frekke objekter, undervurderte norske-ideer, samt en banker som vi tror hardt på. 14 Västerbo Hard Cash er dagens halmstrå, og den kommer ut i V75-7.

Alt om lørdagens millionomgang til Färjestad finner du litt lengre ned i artikkelen.



Her er lørdagens V75-tekst:



V75-1 : 9 Love Voice – Kan fort vise seg å være lørdagens beste spill, og vi må bare gå til på den. Den har sett fantastisk ut etter den kom inn på stallen til Anders Wolden, og nest sist jogger den altså 09,5 s 800m uten at kusken kjørte noe veldig på den… Glem ikke at vi her snakker om en traver som i 2015 var hakk i hel på Support Justice i mål! Blir likevel ikke tatt helt på alvor, og akkurat det synes vi er mer enn merklig. For oss er dette et HETT objekt, og den skal stå først på ranken. 7 Global Republic – Har gjort to løp for Oleg, og den virker klart forbedret. Er like god som Love Voice på ren kapasitet, men blir også en god del mer spilt. De innerste sporene bak bilen på denne distansen er et stort minus på Färjestad, og vi blir derfor ikke overrasket om Oleg jakter en tidlig tet. Lykkes han med det så er dette hesten å slå. Våre to «HÅP» skiller seg klart ut, og det kan dreie seg om en dobbeltbanker om man ønsker å åpne tynt. 4 Heartbreaker VS – Kan normalt sett ikke åpne, og dermed må den fort gjøre mye frovjobb selv. Kommer ut etter pause, rapportene på den er fine, og den er en som skal med om løpet garderes. På lørdag blir det på med yankervogn, og det er naturligvis et pluss. 1 T. Rex DK (ble strøket fredag) – Har vunnet 19 av 25 løp i sin nåværende regi, og den er rett og slett fryktelig bra. Nå sist gikk den et «monsterløp», og var bedre enn noen gang. Sporet på lørdag er veldig sjansebetont, og sjansene for at den blir overflydd på en bane som Färjestad er store. Kan vinne, men det må altså løse seg… 8 Officer CD – Var strålende opplagt til seier sist, og den holder en meget bra form. Er lynrask fra start, og her kommer nok Ulf Eriksson å klemme til direkte. Trenger ikke å være helt borte om det løser seg på startsiden.

Vår rangering : A : 9-7 B : 4-8-10 C : 3-2-11-12-5-6

V75-2 : 6 Puce Tanic E. – Skummelt løp, og her blir vi alt annet enn overrasket om det skreller til. Draget vårt er ikke en av de mest betrodde, men en hest man virkelig skal se opp for. Gikk fullt godkjent i et forsøk til Derby nest sist, mens den vant sikkert fra tet sist. Fulgte meget kjappe hester i 100m bak bilen nest sist, og løser den slik her, ja, da kan det bli tet. Nå blir det trolig på med en yankervogn for første gang, og det vil gjøre den ytterligere kjapp fra start. Kommer den seg foran så kan skrellen være et faktum. 5 Orlando Knick – Er klart forbedret i regi Hamre, og den har vært ordentlig positiv to ganger på rappen. Virker til å ha en hel del å gå på, og løser det seg bare på startsiden er den helaktuell. 9 Global Trackmaster – Har bare vel 100K på konto, men den er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og denne hjemmhesten er altså satt opp for oppgaven på lørdag. I sitt siste løp jogget den 12,1 s 800m, og den så veldig bra ut. Blir livsfarlig med tempo, og den skal selvfølgelig på bongen. 11 Kid Vacation – Liker vi, og det er en traver det lyser litt klasse av. Nå blir det opp med Bjørn Gopp, og det er mildt sagt et saftig kuskepluss. Kommer dessuten til start med en strålende form i kroppen, og den er HET! 1 Uncle Di Poggio – Har ikke vært rask ut bak bilen tidligere, og hvor havner den egentlig fra dette sporet? Blir mye spilt på fin rad, men vi er litt inne på at sporet kan bli en felle, og ranker den derfor noe ut. 12 Noir Noir – Jogget en 14-tid med krefter igjen sist, og den fortsetter sin flotte fremgang. Trenger flyt fra et iskaldt spor, men den går til mål, og trenger ikke å være borte med tempo. Disse seks hestene skiller seg litt ut, men bak der kan fakta hva som helst komme.

Vår rangering : A : 6-5 B : 9-11-1-12 C : 2-4-3-7-10

V75-3 : 7 Mind Your Face – Et gulldivisjonsløp som neppe går inn i historien. Her er det nemlig laber klasse, og normalt trenger man ikke å prestere veldig bra for å vinne dette. 4 Your Highness bir MYE spilt, men hesten har ikke dradd skinnet av pølsen de to siste gangene, og tør i det hele tatt Bjørn Goop å svare om han skulle komme seg foran? Han vil neppe ha denne i retur en gang til… 7 Mind Your Face – Kan komme seg foran om Jansson er våken, og klinker til fra start. Feilet sist, men da var det volte. Er normalt langt over middels fra start når den blir laddet med bak bilen, og i Frankrike nest sist var den tidlig i tet fra bakspor. Vant da meget enkelt, og holdt lekestue med Calvin Borel… Duger i dette billige gulldivisjonsløpet, og fra eventuelt tet er dette hesten å slå. 9 Bruno Di Quattro – Er på vei opp i form, og den har matchet bedre hester enn dette når den har vært i full form. Var OK i nederlaget sist, og får den bare tempo her så plukker den de fleste tilslutt. Skal i a-gruppen. 8 Heavy Sound – Var kanskje ikke like fin aksjonsmessig tilslutt sist, men den fullfører uansett bra, og den kom ubrukt til mål. I comebacket nest sist var den lysende fin, og da hadde vi 06,5 s 600m på klokken. Er en kanon som normalt vokser inn i eliten om den bare får holde seg hel. Tåler å bli brukt underveis i løpene, og den kan vinne dette på undommens mot. Deretter ranker vi altså 4 Your Highness som vi er svært usikker på. 1 Beau Mec – Er den siste vi ser med mulighet i dette feltet, men da må det løse seg fra et sjansebetont spor.

Vår rangering : A : 7-9-8 B : 4-1 C : 2-5-10-3-6

V75-4 : 8 Odin Tabac – Hadde et herlig nappetak mot Månprinsen i SM sist, men måtte da gi seg siste 100m. Hadde nok uansett godt av en blåser i kroppen etter pause, og den er fort ytterligere forbedret lørdag. Oskar J. Andersson opp er et STORT PLUSS, det finnes ingen Månprinsen i dette feltet, og blir det bare ikke helt feil på veien så kan det opplagt bli svensk seier. PASSES! 2 Järvsörappen – Var sensasjonelt god i Sverige tredje sist, og leverer den noe slikt her, ja, da vinner den. Galopperte sist, men i følge Stall Hamre skal formen være uforandret god. Fra et perfekt spor bak bilen plasseres den i a-gruppen. 5 Lome Brage – Kommer ut i Tjomsland regi, og den kommer til å bli et voldsomt skrik. Vi tror dog at det ikke er så mye å forbedre på denne, og selv om rapportene på den er knallfine så kaster ikke vi oss umiddelbart på bølgen. Kan vinne, men glem ikke at vi snakker om en hest som normalt er best på sprint… 9 Odd Herakles – Er MYE bedre enn de siste resultatene, og selv om det ikke ble seier sist så var den enormt tapper i nederlaget. Kan få det sydd opp fra baksporet, og den er selvskreven på bongen. Disse fire hestene er normalt heldekk i et spennende kaldblodsløp.

Vår rangering : A : 8-2 B : 5-9 C : 7-4-6-1-3

V75-5 : 1 Wellino Avenue – Har kommet fantastisk tilbake etter skade, og den har vunnet sprettlett to ganger på rappen. Sist jogget den en 12-tid fra tet, og den går nok ned mot 11,0 om nødvendig på lørdag. Kan tape dette løpet om det blir helt villmannskjøring/blir overflydd, men blir det ikke det, ja, da snakker vi om en flott mulighet! 2 Flashing Boko – Er en tung favoritt i det norske spillet, mens Wellino Avenue er tung favoritt i det svenske spillet. Det er ingen tvil om at Flashing Boko er en kanon, og den feilet fra seg en 11-tid som vinner etter pause sist. Får den aksjonen til å stemme hele veien står den ikke tilbake for noen på ren kapasitet, men at den eventuelt skal plukke ned Wellino Avenue fra dødens, ja, det tror vi fakta ikke før vi får se det. Er uansett en tidlig gardering. 9 Santiago Kyu – Er spillet i dette løpet om det blir villmannsbøtting i teten. Er nemlig kolossalt sterk, den tar toppform i kroppen, og blir enormt kuskeplusset med Kim Eriksson. Kommer dessuten ut uten sko, og da skal man være litt på vakt. Outsideren. 3 Ingemar Palema – Viste en fantastisk skalle i Sverige sist når den nesten kontret til seier på streken. Da fungerte den nemlig ikke som best, og den er nybehandlet før denne oppgaven. Glem ikke at den fjerde sist kun tapte knepent for topphesten Da Pepperboy, og den er bra denne Ingemar Palema. Fra tet kunne det ha vært en vinner, men der kommer vel den seg ikke? 5 Balotelli – Ble fjerde i dansk-Derby, og der var den med på en luftig 08-åpning som satte sine spor. Er en ordentlig bra hest, men kommer normalt ikke forbi et par startraske hester innvendig, og da blir dette sjansebetont. Skal med om løpet garderes med flere. 6 Thai Profit – Er sylvass på speed, og den kan nesten felle hvem som helst når den først får løpet sitt. Står imidlertid veldig sjansebetont til her, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 1 B : 2-9-3-4-6 C : 12-10-7-8-5

V75-6 : 10 Handsome Brad – Har ikke vunnet i år, men det er ikke snakk om noen antivinner. Var god i nederlaget sist, men ble avvist av steintøffe Trot Kronos. Gangen før satt den BOM fast i et forsøk til Derby, og den hadde kvalet med fritt frem. Har blitt matchet i knalltøffe omgivelser, men nå ser det langt billigere ut på forhånd. Kommer på lette bein med «Smygström» i jolla, og det kan være en banker for de som spiller frekt! VI TROR HARDT! 9 Västerbo Exact - Fullførte knallsterkt etter pause sist, og på klokken stod det 09,8 s 800m. Nå har den fått dette løpet i kroppen, man har garantert siktet litt på dette løpet, og på ren kapasitet holder vi den svært høyt. Kan fort få det sydd opp nå, og det er den vi frykter mest mot vår ide. 5 Obi Degato – Her fyker 3 Pharon Face til tet, og ønsker Magnus Jakobsson å kjøre der, ja, da er favoritten i trøbbel. Skulle likevel Obi Degato bli vinket til spiss, ja, da kan den selvfølgelig taue dette løpet rundt om. Formen til Obi Degato er bra, og på lørdag kommer den dessuten ut på sin beste balanse. Er dog ikke mer enn en liten outsider for oss. 4 Shelby Glide – Er en tøffing med solid form i kroppen. Gikk pigg i mål etter sene luker sist, mens den imponerte med å vinne fra dødens nest sist. Minuset er at den sålangt i karrieren ikke har kunne åpnet bak bilen, og dermed kan det fort bli en drøy reise. Kan vinne, men den trenger trolig bra tempo om den skal rekke frem.

Vår rangering : A : 10 B : 9-5-4 C : 8-2-7-3-1-6-11

V75-7 : 14 Västerbo Hard Cash – I en vidåpen V75-omgang er det ofte godt å ha Bjørn Goop å støtte seg til, og spesielt når det er snakk om stayerløp. Verdens beste tempobedømmer gjør ofte kort prosess i disse stayerløpene, og han er rett og slett en mester å gjøre de riktige grepene underveis. Det gjorde han også sist, og da kjørte han seg til tet ca runden igjen med Västerbo Hard Cash, og siden var det takk og adjø til de andre. Hesten gikk med toppede ører over mål, og den så fryktelig bra ut for dagen. Rapportene på den er knallbra, og dette er et løp i matchingen mot Frankrike. Vi spekulerer ikke, og anbefaler et bankerspill. 5 Bula Bula AM – Har fått noen løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er på vei mot storformen. Imponerte veldig sist, og flere spillere har fakta mer tro på denne enn vår banker. Man skal dog være klar over at den er vant å gå i yankervogn, men tør man det fra et veldig trangt spor i volten? Skal dessuten gå med sko, men det har den gjort før, og det takler den fint. Kan vinne, men den er mer trippel enn seiersaktuell. 13 Västerbo Arthur – Spurtet solid sist, og den var hakk i hel på vinneren over mål. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen etter pause, den møter på riktig motstand, og den er verdt en strek om vår banker skal garderes. Ellers vrimler det av potensielle skrellobjekter i dette stayerløpet, og begynner man først å gardere, ja, da er det fakta ikke mange som er helt sjanseløse. Vi går tynt, men forstår de som ønsker å spekulere litt.

Vår rangering : A : 14 B : 5-13 C : 6-11-1-12-8-4-7-2-15-3-10-9

