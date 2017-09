Supersøndag på Bjerke

Ferrari B.R. og Per Oleg Midtfjeld er den store favoritten i varmblodsderby søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En aldeles vidunderlig Bjerkesøndag står for tur. Det er tolv løp på menyen, og hele åtte av dem er finaleløp med Norsk Travkriterium åpen klasse for begge raser, Norsk Travkriterium for hopper for begge raser, Norsk Derby åpen klasse for begge raser og Norsk Hopperderby for begge raser som de soleklare sportslige høydepunktene. Det er internasjonal V75 med start kl 14.30 og før den tid er det også en helt internasjonal V4 med start kl 12.45. Husk også at det søndag kveld er gedigen jackpotomgang i V65-spillet fra Århus med hele 741 215 kr ekstra i sekserpotten.

Men i denne artikkelen skal det handle V75 og aller først skal det handle om det mest pengestinne løpet, Norsk varmblodsderby i V75-7. Det løpet har 1 million kroner i førstepremie og nytt av året er den såkalte Premiesjansen. Det betyr dobbel førstepremie til vinneren.

Ferrarien tar det hjem

Den store favoritten i årets Derby, den kommer fra Per Oleg Midtfjelds satt og heter 4 Ferrari B.R. Han innledet årets sesong med å bli toer bak Fabian B.R. i Johan Widdings minneløp 25. februar. Stod da på 20 meter tillegg og landet på råsterke 14.4 volte. I årets andre løp som var under Unionstravet på Momarken smalt så Ferrari B.R. til med seier på knallsterke 12.9/2140 meter og man fikk de første signalene om hva som var i vente. 20. mai satt hesten verdensrekord på Jarlsberg med 09.9/2100 meter og dette monsteret av en hest har vunnet tolv av sine fjorten løp i karrieren.

Søndag blir han ikke vinket til tet og både 1 Cokstile og 3 Born In The U.S.A. er solide utfordrere. Jeg tror uansett de må spille annenfiolin og at 4 Ferrari B.R. kroner verket og tar hjem Derbyseieren. Min V75-banker søndag heter 4 Ferrari B.R. og Per Oleg Midtfjeld og hesten bankerspilles naturligvis også i DD-spillet.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 4 B: 3-1-2 C:9-5-6-8-7-10-11-12

V75-1 - Per Ulvens æresløp. 3100 meter voltestart.

V75-søndagen innledes med tradisjonsrike Per Ulvens æresløp for varmblodshester og det er blitt et bra spilleløp.

13 Valley Ivan er en hest jeg virkelig liker godt. Jeg lanserte hesten som favoritt i V75 sist mot storfavoritten Love Voice og Valley Ivan gjorde et nytt strålende løp til andre. Over 400 000 kr innkjørt er det blitt på trønderen i år og 3100 meter er ikke noe minus for denne tøffingen.

Pål Buer burde kanskje angrepet tidligere med fireårige 11 Massive Attack i kvalikløpet på Bjerke for to uker siden. Nå ble han sittende i baktroppen og klart ikke å kvalifisere seg til finalen. Blir spillefavoritten i V75-1, men må være på sitt beste for å vinne dette. 9 Baritron behersker alle distanser og er tilbake i form nå. På denne distansen må det dog klaffe med ryggene underveis, da er han giftig på speed. Tredjevalget.

5 I Am The Tiger står bra inne i dette løpet og formen sitter i. Distansen er ikke noe problem. 12 Ewald F. Boko tetvant et billig løp på Momarken nest sist, og var også bra i V75 sist. Klaffer det med posisjonene underveis, kan han vinne. Frode Hamre er optimist med 15 Special Envoy. Vallaken har prestert ujevnt i år, men maksnivået er høyt på denne vinnerhesten. Disse seks hestene blir mine utvalgte i V75-1.

V75-1: 13 B: 11-9-5-12-15 C: 10-7-6-14-2-3-8-4-1

V75-2 - Kriteriet. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

500 000 kr venter vinneren av Kaldblodskriteriet og jeg tror de to forhåndsfavoritten gjør opp om seieren.

Min klare favoritt heter 2 Valle Ask og Tom Erik Solberg. Den hesten er i rivende utvikling. Galopperte fra start i det svenske Kriteriet, men reparerte strålende til tredjeplass. I kvalifiseringen ble det meget enkel seier. Tom Erik Solberg er på tetjakt her, jeg tror det er bra sjanse for ledelse hele veien.

3 Tekno Eld vant det svenske Kriteriet og vant også sitt kvalifiseringsløp på en enkel måte. Er en real vinnerhest (seks av ti i år) og svært travsikker. Det er en del outsidere bak disse, men jeg låser V75-2 på kun to hester.

Rangering V75-2: A: 2 B: 3-4-9 C: 1-7-10-6-8-5-11-12

V75-3/V5-1 - Trygve Diskeruds minneløp. Kaldblods. 2140 m volte.

Knallfint kaldblodsløp der vinneren nok er å finne på 20 meter tillegg. Revitaliserte 12 Jærvsørappen blir min favoritt. Han har imponert voldsomt i to strake seiersløp og får han ryggene sine søndag (noe jeg tror han gjør), er han rå på speed.

13 Odd Herakles ble som annonsert på forhånd kjørt meget passivt i V65-1 på Jarlsberg 27. august og ble sittende bom fast over mål. Nå blir det mer offfensiv styring og Odd Herakles er en klar seierskandidat her. 9 Kleppe Slauren nærmer seg millionen innkjørt i år og var meget tapper fra dødens sist. Sammen med 11 Tekno Jerken som var kanongod vinner av NM nest sist, blir de mine øvrige kryss i V75-3.

V75-3/V5-1: A: 12 B: 13-9-11 C: 7-15-4-14-1-8-6-5-3-2

V75-4/V5-2 - Kriteriet. Varmblods. 2100 meter autostart.

Frode Hamre ble toer med Moni Viking i Kriteriet i fjor og vant Derby med El Diablo B.R. I år har han den store favoritten i Kriteriet i 2 Vainqueur R.P. Hesten galopperte fra seg en trolig seier i Prinsesse Märtha Louises pokalløp på Biri nest sist, men var tilbake i strålende skikk i kvaliken og vant fra dødens. Vainqueur R.P. har vist at han tåler å gjøre grovjobben selv og blir min klare favoritt til å ta hjem førstepremien på 750 000 kr. På det aller minste V75-forslaget bankerspiller jeg 2 Vainqueur R.P.

Førsteutfordrer og med på de mellomstore V75-forslagene blir Tom Erik Solberg og 5 Ghazi B.R. vant Prinsesse Märtha Louises pokalløp og gjorde et sterkt kvalifiseringsløp til andre ette dødens det meste av veien. Ghazi B.R. kan vinne dette om han unngår dødens.

På det aller største forslaget tar jeg også med 3 Hard Times (imponerte stort i kvaliken) og 9 Goldstile (imponerte også stort i kvaliken).

Rangering V75-4/V4-2: A: 2 B: 5-3-9 C: 1-4-6-10-12-7-8-11

V75-5/V5-3 - Norsk Kaldblodsderby. 2600 meter autostart.

750 000 kroner venter vinneren i Kaldblodsderby og det er blitt et fenomenalt fint felt.

Jan Olov Persson har to sterke kort i denne finalen og jeg setter den svenske derbyvinneren 4 Järvsø Pegasus først på min rangering. Det er en hest som ikke gjør mer enn han må dette, men sammen med Ørjan Kihlström trives han utmerket. 5 Tand Kraft tapte overraskende for Garli Moe Garlin i sin kvalifisering, men gikk da med punktert sulkyhjul i 2500 meter. Fjorårets norske Kriterievinner kan ta hjem Derby også.

3 Garli Moe Garlin hadde en dårlig dag på jobben som storfavoritt i et V75-løp på Biri nest sist. I kvalifiseringen var han tilbake som en vinner på imponerende vis. Får han løpet sitt, kan han ta Derbyseieren. Med på tidlig gardering blir også storoutsideren 9 Will Prinsen. Hesten leverte en strålende kvalik og var ikke langt bak Järvsø Pegasus i mål. Det var første gang ut i regi Anders Lundstrøm Wolden. Kan være enda bedre søndag og er skrellbudet i løpet.

1 Ådne Odin vant sitt kvalifiseringsløp etter et optimalt løpsopplegg. Må nok heve seg ytterligere til denne oppgaven, men det kan han også gjøre. 7 Moe Brage burde jeg kanskje også tatt med, men det får jeg ikke råd til. Rangering V75-5/V5-3: A: 4 B: 5-3-9-1 C: 7-2-11-10-6-8-12

V75-6/V5-4/DD-1 - Varmblodseliten. 2100 meter autostart.

100 000 kroner venter vinneren av Big Noons jubileumsløp. Hjemvendte 3 Viking Va Bene blir min klare favoritt. Rite On Line-sønnen dro meg seg 2,7 millioner kroner i fjoårssesongen i Frankrike og treningsrapportene fra stall Kolnes er gode.

1 Bruno Di Quattro var svak nest sist på Biri, men klart forbedret igjen på Sørlandet i den siste starten. Frode Hamre melder at han skal lette hesten i balansen til dette løpet og selv om han blir overflydd fra start, vil han få et fint løp her. Førsteutfordrer til Viking Va Bene.

På de større V75-forslagene tar jeg med ytterligere to hester. 2 Rafolo holdt strålende etter en steintøff åpning på Sørlandet sist og med det løpet i kroppen kan hesten være ytteligere forbedret nå. 9 Donatomite har gode rygger fra start og er i form. Den siste jeg ser med vinnersjanse i dette løpet.

Rangering V75-6/V5-4/DD-1: A: 3 B: 1-2-9 C: 5-6-19-8-7-4