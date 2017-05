Superspennende millionomgang i V75

Twain Bi og kusk Pål Buer. Lørdag kommer de ut i V75 på Forus. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende weekend venter, og her er det mye å glede seg til. Forus byr på en meget utfordrende V75-omgang lørdag, og søndag blir det en ekstra V75-omgang med blant annet Finlandia-Ajo på Vermo. Når det gjelder dagen i dag så starter vi som vanlig opp med V65 på Solvalla kl.12.45. Om kvelden er det Jarlsberg som står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Fredagen avrundes i Kalmar, og her er V64-omgangen i gang kl.19.25.

V75-sirkuset forflytter seg til Rogaland denne lørdagen, og det er altså Forus Travbane som står for løpene. Menyen vi har foran oss byr på utfordringer, og vi blir overrasket om ikke dette ender med store kroner for de med 7-riktige. Her kan faktisk potten på 13 millioner gå... Vår beste banker er 5 Twain Bi (V75-4), og vi tror hardt på tet og slutt! Ellers vrimler det av spillbare objekter, og her er det bare å ta rygg!

V75-1 : 7 Very Esterel – Gikk flere fine løp i 2016, men var ikke som best i årets to første løp. Ble så solgt til Bergen, og Ove Wassberg. I debuten for Ove’n sist var den tilbake på sitt beste direkte, og den avgjorde sikkert tilslutt. Vi hadde 13,6 s 800m på klokken. Er en entaktet tøffing, den er bedre enn grunnlaget sitt, og den skal med på alt av seriøse bonger lørdag! OBS!



6 I Am The Tiger – Er en annen tøffing som vi liker. Var nybehandlet før løpet sist, den leverte en sterk sisterunde, og det ble enkelt. Har tidligere plukket ned 11 Urakas Gilbak fra dødens/likestart, og den har et helt riktig løp foran seg. Skal i a-gruppen! 5 Silverstone – Kommer med form fra Danmark, og disse danskene har vi alltid respekt for over denne distansen. Vær også klar over at den blir kuskeplusset med stadig mer aktuelle Erlend Rennesvik, og vi blir ikke overrasket om han tar sin andre stayerseier i V75 på en uke.

12 Whatsoflying SS – Serverte vi som en banker for de frekke sist, og det gikk akkurat. Vi hadde 11,4 s 800m på klokken, og den hadde krefter igjen. Er mye bedre enn grunnlaget sitt, og nå som storformen er på vei skal man være litt på vakt. 11 Urakas Gilbak – Rader opp med sterke innsatser, og den har også utviklet seg flott. Er nå billigere ute enn sist, og med litt hjelp på veien er den aktuell.



3 Athena AP – Har gjort det veldig bra, men nå er det opp til bevis. Har ikke møtt noe som helst, og her er den altså langt tøffere ute. Blir overspilt pga en fin rad, men vi ranker den ut som et 6-valg. 10 Pantin – Slet med halsen sist, men er bra på sitt beste. Ikke helt borte med klaff på veien. 9 Carl Lewis – Var langt under pari sist, men bra før det. Flyter på styrken, og tilbake på sitt beste kan det gå. 1 Ronny Brandt – Er helaktuell på ren utregning, men innsatsen i årsdebuten var veldig svak. Hvor er det blitt av formen?

Vår rangering : A : 7-6 B : 5-12-11-3-10 C : 9-1-2-8-13-4

V75-2 : 1 Torben – Form slår klasse, og Torben er den store formbomben i feltet. Har utviklet seg, og den har sett bedre ut enn noen gang i de to siste løpene. Her piler den til tet, og blir det bare ikke et altfor hardt kjør så leder den dette løpet svært lenge.



7 BB Terje T. – Er feltes beste hest, men hvordan er egentlig formen? Den har ikke imponert oss noe veldig i år, og den har gått med bremsene på. Nå har helt sikkert Gudmestad satt den opp til oppgaven på hjemmebane, og Høitomt opp er selvfølgelig spennende. Kan vinne dette fra dødens på en svært god dag.



2 Førlands Pil Fax – Åpnet 24,1 f 1000m sist, gav seg aldri helt, og den var tapper i nederlaget. Tjordal er vrien å regne på, og skulle han bøtte til her, ja, da kan dette bli meget severdig. Kan vinne, men vi tviler på at det skjer fra dødens. 5 Charm Elden – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den blir stadig bedre. Fikk nok maks sist, men da var den ute mot knallharde hester. Charm Elden virker å ha utviklet seg i vinter, og med flyt gjør den seg ikke bort. Skal med om løpet garderes.



10 Pågangsmot – Var knallgod sist, og den vant veldig enkelt da. Pål Buer opp på lørdag trenger absolutt ikke å være feil, og det er en potensielt bongrenser om favorittduoen skulle prestere noe under pari.

Vår rangering : A : 1-7 B : 2-5-10 C : 3-8-6-9-4

V75-3 : 5 Amazing SH – Leverte en sterk årsdebut, og den var tapper fra dødens da. Vi hadde 10,2 s 500m på klokken, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Vi likte også at den var snorett på den siste svingen, og helsemessig så den bedre ut enn noen gang. Er kjapp fra start, men risikerer svar, og da blir selvfølgelig dette sjansebetont. Vi plasserer den dog først.



1 May Lane (denne ble strøket fredag) – Gjorde flere fine løp mot årgangens beste i fjor, men fikk aldri prikken over i’en da. Debuterte for Stall Hamre sist, og det med mer smak. Satt bom fast som fulltanket over mål, og inntrykket var bra. Til denne starten blir det skorykk, og blir den bare ikke fast duger den. OBS!



10 Darling Nikki – Var som ventet overlegen sist, og en lav 13-tid i Drammen er som en lav 12-tid på Forus. At den nå skal gå bakfra har tidligere vært et minus, og vi er usikker på hvordan den vil prestere. Var uansett såpass bra sist at den er tidlig på vår rank. 2 My Carisma – Feilet fra seg en 2/3-plass sist, og en tid på rundt 14,3. Har vært merkbart forbedret etter at man rigget den om, den er lynrask fra start, og den kan lede dette lenge.



12 Nogara – Var helt grei i årsdebuten, men banen den dagen var intet pluss. Var femte i fjorårets Hoppe Derby, og den hevdet seg mot vel så gode hester som dette gjennom deler av fjoråret. Kan være en skrell med overpace, og flyt!

Vår rangering : A : 5 B : 10-2-12 C : 7-11-4-6-8-3-9

V75-4 : 5 Twain Bi – Er lørdagens beste banker, og dette skal normalt dreie seg om tet og slutt. Er EKSPLOSIV fra start, den har det beste sporet bak bilen på Forus, og vi bli overrasket om noen greier å stoppe den på startsiden. Deretter får Buer dempe, og da er dette løpet kjørt. I finalen på Bjerke sist bombet den til tet, fikk rygg leder, og den haiket med hakk i hel på knallgode hester. Toppform, og rette betingelser = vi banker!

6 Brixton – Var ute i samme løp som Twain Bi, og den ble kjørt i kjelleren fra dødens. Vi tror derfor at man ikke ønsker nok et slikt opplegg på lørdag. Mer passivt nå, men den er uansett helaktuell for trippelen. 4 Toto – Er meget bra på ren kapasitet, og den var positiv etter pause sist. Spurtet da bra nedover oppløpet, og den kom til mål med litt krefter igjen på tanken. Den blåseren har normalt gjort godt, den står i et bra spor, og den er aktuell for trippelen.



12 Alwaysinblackpedia – Var OK etter pause sist, og den gikk helt greit i kulissene etter et defensivt opplegg. Sporet på lørdag er iskaldt, og den trenger hard overpace om den skal rekke frem. Skulle det bli det, ja, da er den plutselig inne i matchen.

Vår rangering : A : 5 B : 6-4-12 C : 11-3-7-10-1-8-9

V75-5 : 15 Valle Tiril – Er den beste hesten i dette åpne hoppeløpet, og det er helt greit at den blir favoritt. Formen er fin, men man skal være klar over at dette ikke er noen enkel oppgave, og det er normalt ingen hest som bare bomber rundt felt i fjerde/femtespor… Vi garderer bredt!



2 Kolnes Beth – Er noe for de som fisker på dypet. Var positiv i kulissene nest sist, mens det ble galopp sist. Er bedre enn raden, den står riktig til på strek, og Malmin som kusk må være spennende. OBS! 13 Kap Tilly – Gikk igjen med brekket på sist, og den fikk maks mot bedre hester enn hva den møter her. Nest sist gikk den i dødens på Torben, og er i ferd med å gjøre et sterkt løp da galoppen kom på oppløpet. Ligger i skorpen, og mot bare hopper igjen nå er i hvertfall vi på vakt.



9 Teddy Jenta – Spurtet bra nest sist, og nå sist gikk den i mål med krefter igjen. Står helt riktig inne i dette løpet, og Vidar Hop opp er aldri feil på en kalding. OBS! 10 Torpa Oda – Har fått to løp i kroppen etter pause, og også her er det form pågang. Gikk OK i kulissene etter galopp sist, og den fikk et pluss av oss. Duger på sitt beste, og man reiser nok ikke til Forus uten ambisjoner. 8 Torijerka – Møtte vel så gode hester som dette i fjor, og skulle den etter hvert finne formen så duger den her. Virket noe forbedret i Bergen sist, og vi tør ikke å «sage» den.



5 Jerkla OK – Har ikke vist toppform enda, men feilfritt, og med litt form er den god nok. «Mester» kjørte denne best i fjor, og det er spennende med han tilbake i vognen nå. 12 Drill Rosa – Er en hoppe under utvikling, og den har gjort gode løp over en lengre tid nå. Kan sitte der med flyt, og den skal med på gardering.

Vår rangering : A : 15 B : 2-13-9-10-8-5-12-11 C : 7-3-1-4-6-14

V75-6 : 5 Cantab Genius – På en lynrask bane kan denne renne unna fra tet. Den holdt unna i det lengste fra tet tredje sist, men ble da plukket ned av meget gode Dillon KW tilslutt. Nest sist blir det feil, og da ble den sittende bom fast over mål. Nå sist ble det som ventet tet, men så valgte Frode Hamre å slippe teten ca 900m fra mål til tøffingen Wayne Brogård. Det gjorde han nok pga han tenkte mot dette løpet… Nå kommer Cantab Genius med selvtilliten på topp, den fyker normalt til tet, og den blir alt annet enn enkel å fange!



11 Muscleman O. – Har vunnet tre bløffløp i comebacket, men den har vært bra, og det er snakk om en hest med flott grunnkapasitet. Er matchet perfekt mot denne oppgaven, og den er selvskreven på bongen. 9 Canadian Rolls – Er Arild Eggen lyrisk til, og er den som tredje sist så er den på foto. Da jogget den nemlig en lav 14-tid i snøvær… Gikk solid etter galopp sist, og formen skal være bra. Outsideren. 10 Viking Arrow – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var svært tapper i nederlaget sist. Disse løpene har nok gjort veldig godt, og med rygghjelp kan den fort speede ned disse. SKAL MED!

Vår rangering : A : 5-11-9-10 B : 8-2-12-1 C : 6-3-4-7

V75-7 : 2 Ness Tjo Stjerna – Stod kun 20m foran 15 Ulsrud Tea nest sist, trakk sistnevnte med seg i sporene, og tapte ikke med veldig mye. Nå sist ble den trolig sjenert fra seieren på siste bortre, men gjorde uansett et meget sterkt løp. Har et svært gunstig løp foran seg nå, og leverer den på sitt beste, ja, da må dette dreie seg om en FLOTT MULIGHET!



4 Kleppe Fanden – Var fin i Bergen etter pause sist, og den vant utrolig enkelt med masse krefter igjen. Kjetil Djøseland var lyrisk til sin springer etter løpene, og det er tydelig at han tror hardt på denne utover. Kommer den seg bare greit av gårde så kan den utfordre Ness Tjo Stjerna.



15 Ulsrud Tea – Var ikke på topp sist, og kanskje ikke helt på topp nest sist. Nå har den beintøffe betingelser foran seg, og den henter normalt ikke 40m på våre favoritter om alt går riktig for seg. Rankes ut som et tredjevalg. Bak disse kan de fleste vinne løpet, og her går man enten veldig tynt eller veldig bredt.

Vår rangering : A : 2 B : 4-15 C : 10-8-11-9-12-6-5-14-13-1-7-3

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 1 Floras Viktoria – Innledningsløpet i V5-spillet denne lørdagen er VIDÅPENT! Vi prøver oss med en uspilt smellkaramell først, og Floras Viktoria som vi setter først er ordentlig på gang. Gikk enormt mellom et par galopper sist, den hadde stor fart over mål, og den gjorde sitt beste løp i karrieren. På lynraske baner er det aldri feil å stå foran i slike løp, Pål Buer har det med å skrelle fra tid til annen, og vi velger å varsle!



7 Føynland Faks – Feilet når Djøseland kjørte for seieren sist, men det er slik denne kan være. Er ordentlig bra på kapasitet, den hadde normalt av en blåser i kroppen, og den skal tidlig på.



5 SK’S Karsk – Var uheldig i Bergen sist, men den så uansett ikke helt kurant ut. Var også litt ute av det på oppløpet nest sist, og vi er fakta usikker på det som blir den klare favoritten for mange. Er best på kapasitet, men den må henge samme skal den vinne. Bak disse er løpet vidåpent, og vi garderer bredt.

Vår rangering : A : 1-7-5 B : 8-12-10-13-14-9 C : 3-4-6-2-11

V5-2 : 11 Jag Photo – Er feltes klart beste hest, den er på vei mot formen, og den er spillbar. Den taktet voldsomt om etter sene luker sist, og den gikk PIGG inn i mål. Vi hadde 13,2 s 500m på klokken. Dette er en traver som hadde stått med et grunnlag på en million om det ikke hadde vært for skader, og den har naturligvis en bra sjanse om alt går riktig for seg.



6 Air Speed – Var bra på en elendig bane sist. Er ingen enkel hest å kjøre, og det skal bli spennende å se hvordan Magnus Teien Gundersen takler den. Sporet er perfekt, og henger den bare i sammen er den aktuell. 2 Del Photo – Har bra kapasitet, den er nysprøytet før denne oppgaven, og Morten Juul er optimist. Er en garderingshest, og dette er løpets outsider.

Vår rangering : A : 11 B : 6-2 C : 1-7-4-10-3-8-5-9-12