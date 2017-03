Tea bankes mot V75-millionene

Svein Ove Wassberg og Ulsrud Tea. Lørdag blir de tunge favoritter i V75-spillet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En deilig weekend venter, og ikke noe er bedre enn å starte den med lunsj på Solvalla. Her blir det som vanlig en internasjonal V65-omgang med start kl.12.45. Om kvelden knaller Biri til med en spennende V65-omgang kl.18.50, før Romme avrunder med et topp V64-spill kl.19.25.

Verdt å merke seg denne helgen er at vi kjører to V75-omganger. Undertegnedes hjemmebane, Sørlandet, arrangerer den norske på lørdag. Her starter V75-1 kl.15.00. Søndag er det også en vanlig V75-omgang fra Sverige (0,50 øre rekken), Halmstad står for løpene, og V75-1 starter kl.14.30

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Et herlig vårvær er kommet over Sørlandet, og det betyr årets raskeste bane hittil. Her skal det meget sterke prestasjoner til om man skal vinne bakfra/fra tillegg. V75-omgangen på Sørlandet er særdeles spennende, og kvaliteten på løpene er gode. 13 millioner ligger fortsatt å venter på en alenevinner, og vi skal gjøre alt for å hjelpe deg mot storcashen på undertegnedes hjemmebane. 13 Ulsrud Tea (V75-3) er dagens soleklare banker, og den kan vi ikke spekulere mot. Sjekk ut følgende:



V75-1 : 2 Charm Elden (3,0%) – Lynrask bane = strekhester er alltid spennende. Her prøver vi oss med en hjemmehest som neppe blir veldig mye spilt, men som kan vinne med klaff. Den har fått to løp i kroppen etter pause for ny trener, og det har garantert gjort veldig godt. Til denne starten er den skjerpet i jobbene, balansen skal lettes, og vi er litt inne på at den kan vinne dette fra både tet/rygg leder. SE OPP! 1 Myhreng Brage (10,2%) – Har også fått to løp i kroppen etter pause, og den skal bare bli bedre i tiden fremover. Er klart best på sprint, og når den her skal ut på drømmedistansen sin, ja, da må i hvertfall vi varsle. Kan vinne løpet fra tet/rygg leder. 10 Phillip Lyn (35,0%) – Var sensasjonelt god tredje sist, syk nest sist, mens den var tilbake i flott skikk sist. Rapportene på den er sterke, og treneren forventer at den kjemper om seieren. Motivert, og tidlig. Dog er det aldri lett å hente tillegg på en oppjaget sprint i V75’en. 5 Mjølner Fokus (18,5%) – Gikk 22,5 s 500m sist, men fikk likevel ikke vinne. Har meget solid form i kroppen, og fra første omvendt i volten burde den få en bra start. Tåler å bli brukt litt, den fortjener en seier, og den skal med om løpet garderes. 7 Super Gullet (5,5%) – Har vært et aldri så lite eventyr etter den skiftet trener, og den er nesten ikke til å kjenne igjen. Var brenngod til seier i V75’en tredje sist, mens det ble galopp i V75’en sist. Har flott form i kroppen sin, og Svein Ove Wassberg opp er spennende! Passes på hestens beste distanse. 6 Ossmann (11,3%) – Gjorde det knallbra ved flere anledninger i fjor, men den har nå vært lenge borte, og det altså duket for årsdebut. Trenger løp, og den er ikke på sitt beste direkte. Er uansett en garderingshest for de som går litt utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 2-1-10 B : 5-7-6 C : 4-12-15-13-9-11-8-3-14

V75-2 : 4 Fabian BR (58,1%) – Lanserte vi som en godbit av en vinner sist, og den skuffet så visst ikke. Avviste kanonen Ferrari BR i en herlig oppløpskamp, og på klokken vår stod det 12,8 s 800m. Den blåseren har helt sikkert gjort godt, og det er en hest vi gleder oss å se igjen på lørdag. Det er dog ikke snakk om noe straffespark, og vi vil gjerne se den i en startvognprøve før vi går ALL IN (har i følge trener vært ok bak bilen i trening). Å banke hester vi ikke har sett bak bilen i konkurransefart er ikke aktuelt. Skal stå først på ranken, for det er snakk om den beste hesten. 2 Fender Boko (14,4%) – Var bunnsolid til seier sist, og vi hadde 14,5 s 800m på klokken. Er over middels fra start, og her er Kolle på tetjakt. Fra tet på en lynrask bane blir den alt annet enn enkel å ha med å gjøre, og Fender Boko er det selvskrevne motbudet. 6 Puce Tanic E. (2,0%) – Melder Høitomt rett i V75 etter pause, og det forteller oss at den trener meget sterkt. Høitomt lyder også litt småoptimistisk ut på forhånd, og man skal være klar over at dette er en veldig grunnkapabel traver. Blir dessuten lettet i balansen til denne starten, og den kan overraske! Disse tre hestene skiller seg klart ut for oss. Garderer man videre så er fakta ikke mange helt sjanseløse…

Vår rangering : A : 4 B : 2-6 C : 9-1-7-3-10-12-11-5

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-3 : 13 Ulsrud Tea (81,7%) – Har vært fantastisk fin i årets to første løp, og den avgjorde enkelt etter et ryggløp sist. Første gang ut etter pause, nest sist, går den helpigg i mål mot en helt annen verden av hester kontra det den møter her. Står på 60m tillegg, men her er det såpass billig i mot at den sikkert kan vinne med ytterligere 40m om Svein Ove Wassberg ønsker det. Dette er et rent gaveløp for Ulsrud Tea, og vi kan bare ikke spekulere. 6 Nadine UN (bra på sitt beste), 3 Solberg Jela (bom fast sist), og 11 Tori Huldra (spennende med ny kusk) er de vi ranker bak vår klare banker. ALL IN!

Vår rangering : A : 13 B : - C : 6-3-11-7-2-8-10-4-1-12-5-9

V75-4 : 12 Tiffany TG (13,1%) – Kom ikke til start fra spor 12 i Bergen sist, men vi regner med at den kommer til start på lørdag. Er meget kjapp i vei, og her blir vel det tidlig tet? Har vunnet enkelt på 14-tallet over denne distansen tidligere, og den går helt sikkert under 14 på en lynrask bane. Det straffer ikke mange, og for oss er dette en klar tipsener. 7 Seaside Illusion (59,2%) – Var nære galopp på startsiden nest sist, og nå sist kom galoppen. Er hissig bak bilen, og en oppjaget sprint er neppe noe stort pluss. Er dog såpass kapabel at den kan vinne dette fra dødens om den bare går feilfritt. Motbudet. 11 Ebba BR (9,5%) – Er en hoppe som Killingmo tror på, og da sperrer i hvertfall vi både øre og øyne opp. Har gjort bra løp mot bedre hester enn dette, man har ventet på denne oppgaven, og på ren speed er den helt rå. Ikke borte med tempo! 9 Licensee (8,9%) – Gjorde flere fine løp som 3-åring, og nå er det duket for årsdebut. Blir meldt rett i V75 = da trener den solid. Smygsporet passer perfekt, og den er ikke ueffen med tempo. Blir også spennende å se i varming. 1 Mira Star M. (2,9%) – Er flink, og den gjør stortsett sitt beste hver gang. Var toer bak topphesten Queenswood nest sist, og en slik innsats her rekker normalt en bit. Blir den bare ikke fast så forventer vi faktisk at den dukker opp blant de tre. 12 Above From De Hess (0,9%) – Blir helt uspilt her, men fakta er at denne er veldig bra på sitt beste. Vant veldig enkelt i årsdebuten, mens den ikke var på topp sist. Det kan muligens har vært reisen som spilte den et puss da. Tilbake på sitt beste kan fort dette være millionskrellen i omgangen, og vi tar den med på bred gardering.

Vår rangering : A : 6 B : 7-11-9-1-12 C : 3-5-10-8-2-4

V75-5 : 11 Arnspik (30,9%) – Har vi veldig god tro på, og for oss er dette en SOLEKLAR TIPSENER. Var helt OK etter pause sist, men den trengte helt sikkert den blåseren i kroppen, og en oppjaget sprint var heller ikke noe pluss. Har garantert blitt matchet med tanke på denne oppgaven, og Kent Lauritsen har lykkes bra tidligere med å sette hesten sin opp til V75 på hjemmebanen. Her møter den en særdeles overkommelig gjeng, og velger du å gå tynt, ja, da banker du! 9 Eigelands Spretten (4,0%) – Har fått to løp i kroppen etter pause, og nå sist gikk den PIGG i mål etter sene luker. På klokken stod det 24,7 s 800m, og den hadde mye igjen over mål. Distansen på lørdag er intet minus, og den plukker mange tilslutt. Motbudet. 8 Førlands Pil Fax (4,6%) – Matchet bedre hester enn dette når den var som best i 2015. Har dog hatt sine problemer, og ikke vært like god. Nå virker formen å være på riktig vei igjen, og den har vært oppløftende de to siste gangene. Blir det ikke helt feil på veien så duger den, og den er verdt en tidlig markering om løpet garderes. 7 Valle Tiril (20,8%) – Gjøre bare fine løp, men har neppe noen stor fordel av lørdagens distanse. Risikerer dessuten å havne i dødens på 5 Bjørkeviking, og da blir det en lang vei til mål. Pål Buer opp er et pluss, og den er ikke borte om det skulle klaffe. 10 Strikkeprinsen (6,3%) – Er håpløs å regne på, og sist var den i det umulige hjørnet igjen. Har den dagen kan den felle alt, og det er en typisk outsider. 5 Bjørkeviking (19,8%) – Ble disponert veldig offensivt sist, og den skrittet i mål da. Her blir det nok laddet for tet, og da vil den lede lenge. Vi er dog veldig usikker på om den har tøffheten i kroppen for å taue dette feltet over 2609ma, og vi ranker den derfor litt ut. 6 Kolnes Faksen (2,0%) – Er variabel, men på sitt aller beste er den fakta god. Tas med på bred gardering om du velger å gå litt ut på ranken.

Vår rangering : A : 11 B : 9-8 C : 7-10-5-6-4-2-1-3

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 4 Brixton US (42,1%) – Får gratis tet her, og da er løpet over? Hesten holder knallbra form, og den var god etter pause sist. Distansen på lørdag er dog et minus, og får den trykk på seg innledningsvis, ja, da kan det bli møre bein tilslutt. 9 Tip Esterel (25,1%) – Er den beste hesten i feltet, og den så smellfin ut i både varming + løp sist. Ble plukket ned på streken av Sejr Gammelsbæk, men inntrykket vi satt igjen med var uansett mektig bra. På lørdag blir det yankervogn, og racerbalanse, og den blir alt annet enn enkel å stå i mot. SKAL I A-GRUPPEN! 12 Alwaysinblackpedia (11,7%) – Er bedre enn raden, og her er den gunstig ute grunnlagsmessig. Er herdet mot våre beste hopper, og vi er klart inne på at den vil bite godt fra seg mot hester i dette grunnlaget. Løpets outsider. 5 Urakas Gilbak (8,7%) – Har nok Pål Buer valgt pga eier, men han har også valgt en av de hestene som har størst fordel av distansen i feltet. Tåler å bli brukt underveis, er på vei mot storformen, og den trenger ikke å være helt borte med flyt.

Vår rangering : A : 4-9 B : 12-5 C : 11-7-6-10-8-2-3-1

V75-7 : 4 Viking Arrow (6,8%) – Går denne opp mot sitt beste direkte, ja, da vinner den. Har sett OK ut i jobb, og dette er en riktig oppgave for Viking Arrow. Er dog ingen hest man kan stole helt på, og den pleier å svinge veldig i prestasjonene. Garderinger er derfor påkrevd. 3 Bale MB (10,5%) – Er bra på sitt beste, og skulle den komme seg tidlig foran her er den meget aktuell. Gikk et greit løp sist, men var ikke helt på topp da. Spennende betingelser på lørdag, og den er tidlig på vår rank. 2 Marchetti (8,0%) – Fullførte fint sist, og var nok ikke helt tom over mål. Hadde uansett godt av det løpet i kroppen etter pause, den er kuskeplusset, og fra et ypperlig spor er det en tidlig gardering. 11 Massive Attack (29,6%) – Blir tungt betrodd, men vi er fakta usikker på den. Fungerte ikke som best i årsdebuten, og den plundret underveis. Var veldig nære galoppen ved et par anledninger, og vi blir ikke overrasket om den feiler her. Skulle den komme seg rundt uten noe tull så er den selvfølgelig god nok å kjempe om seieren. 12 Jet Bug (19,9%) – Holder sin flotte form, og var uheldig sist. Sporet trekker ned, men på ren kapasitet duger den i massevis. Kan felle alt med tempo. 10 Expo BR (3,9%) – Burde ha vunnet sist for å få fullt godkjent. Fjerde sist var den nede på 14,0 over denne distansen, og da tapte den kun for Double Spin. Leverer den noe slikt her er den på foto. 1 Bjaa Land (3,6%) – Kan være en storskrell. Er ofte veldig undervurdert, men det er fakta snakk om en ganske bra hest i grunnlaget. Er nybehandlet før dette løpet, den er sikret et bra opplegg fra et spennende spor, og Dalen kan dukke opp når man minst venter det. 5 Verigo Unique (2,6%) – Årsdebuterer, og det er en hest som duger på sitt beste. Leverte flere meget fine løp i fjor, og den skal bli spennende å se igjen. Tas med på mistanke. Dette er lørdagens mest åpne løp, og med flyt kan fakta alt komme.

Vår rangering : A : 4-3 B : 2-11-12-10-1-5 C : 7-9-6-8

OBS! Våre V5-vurderinger kommer i denne artikkelen kl.18.00 fredag.