Tekno Odin bankes mot V75-millionene

Tekno Odin og kusk Øystein Tjomsland. Lørdag kommer de ut i V75-6. Foto: Charlotte Steine/www.hesteguiden.com.

V75-sirkuset stormer videre, og på lørdag skal vi til Stavanger og Forus! Tekno Odin er dagens klare V75-banker, og den står alene på våre bonger. Ellers byr vi på noen herlide ideer, og her skal vi være med å kjempe om en deilig opptur! Du tar vel rygg? Sjekk ut følgende:



V75-1 : 4 Donatomite – Er i en helt egen klasse i innledningen om den bare viser litt av hva den kan. Vi snakker her om en traver som kvalet til Hambletonian, og som tidligere kun har vært slått med en liten lengde av en såpass god hest som Pinkman… Er fikset i knærne, rapportene går i dur, og det er optimisme å spore fra Stall Hamre. Er meget kjapp fra start, og ALLE ønsker ryggen på Hamre-traveren underveis. Vi vil se den i et løp i nye omgivelser før vi velger å banke, men skulle den varme strålende, ja, da er det snakk om en klink vinner! 11 Special Envoy – Trakk seg mye sist, og vi er faktisk noe usikker på formen der i gården. På sitt beste duger den, og skulle vår klare tipsener være under pari så er den selvfølgelig helaktuell. 6 Valokaja Hindø – Fikk etter hvert kjøre seg til tet sist, og da ble det sikkert. Er en ordentlig tøff/bra hest som tåler å bli brukt. Er en naturlig gardering i et ikke så altfor hardt løp. 2 Riordan Kronos – Rader opp med fine innsatser, og det er snakk om en bra hest for klassen. Kommer nå ut etter en liten pause, den er fikset på, og den trenger ikke å være helt ueffen fra et nydelig spor. Disse fire skiller seg soleklart ut. Vil du ha med en hest til, og jakter en storskrell, ja, da er 5 King Of Friday aktuell. Denne er MYE forbedret i ny regi, og den leverte en sterk langspurt i 13-fart sist. Pål Buer opp er et solid kuskepluss, og den er aktuell om man velger å spekulere litt.

Vår rangering : A : 4 B : 11-6-2 C : 5-3-9-7-10-8-1

V75-2 : 1 Seaside Illusion – Var bare OK pluss fra start sist, men det ble uansett tet. Siden var det lekestue, og den gav et bra inntrykk i banen. La inn 12,2 s 500m, og det virket til å være godt med krefter igjen på tanken. Skulle den greie å forsvare sitt innerspor er dette løpet kjørt. MOTIVERT favoritt! 3 Threetimesaladay – Står med tre strake, og den har utviklet seg i en alder av 7-år. Vant enkelt på en bra tid sist, og på Forus kan den nok minst 15,5. Er kjapp i vei, og skulle den greie å komme seg foran så trenger den ikke å bli enkel å ha med å gjøre. 10 Maksi Amour – Kommer ut etter pause, og den kommer ut med svært gode rapporter i ryggen sin. Er meget grunnkapabel, og den er milevis bedre enn det grunnlaget den har på konto. Skal på bongen om favoritten garderes. Bak disse tre vrimler det av mulige outsidere. 4 Queenswood – Glem ikke at denne var ute i Ulf Thoresens Minneløp for hopper i 2015, og det er snakk om en ordentlig grunnkapabel hoppe. I debuten for Wassberg var den glitrende, og vi likte det vi fikk se da. Det er uansett noe vrient å sette den inn mot disse, men på ren kapasitet virket det til å være en traver litt utover det grunnlaget den har på konto. Minuset er at Ove Wassberg ikke har det med å rade opp i V75 lengre. 2 Bella Crown – Er betydelig bedre enn raden, og den gikk PIGG i mål sist. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og Vidar Hop på den er spennende. Kan skrelle.

Vår rangering : A : 1 B : 3-10 C : 4-2-6-9-8-7-5

V75-3 : 14 Bjørkeknekten – Blir merkelig nok veldig mye mindre spilt enn favoritten her, og det kjøper ikke vi. Var fantastisk fin i årsdebuten sist, og det at den blir tatt på ren speed helt oppunder mål var det ikke noe å si på. Vi hadde lynraske 24,4 s 1000m / 22,9 s 500m på klokken, og Bjørkeknekten var ikke trøtt over mål. Kan mellom 25-26 på distansen, sporet passer den perfekt, og vi roper et stort varsko. MÅ MED PÅ ALT! 13 Troll Svenn – Er det opplagte motbudet, og vi stenger faktisk igjen butikken på kun disse to. Den gikk et spinnvilt løp etter grove galopper sist, men man skal være klar over at den ikke er stabil, og at den var ytterst nære den tredje galoppen ved inngangen til siste sving. Feilfritt duger den, men det er ikke snakk om at denne er noe mye bedre enn vårt drag, og når vårt drag normalt er mer stabilt, ja, da da ble ranken opplagt for oss. Bak disse to VRIMLER det av mulige kandidater. 12 Vill Solen – Er bra, og den avsluttet sterkt sist. Står nå 20m tøffere ute enn for eksempel 1 Bjørkeviking / 5 Art Miklagard, og den må ha klaff om den skal runde. Er mer trippel enn seiersaktuell. 2 Vikson – Når skal de endre hodelaget på denne hesten? Dette er en hest som SKRIKER etter draskylapper, og når skal man egentlig teste det ut på den? Er dog en veldig flink hest, og den er selvfølgelig trippelaktuell. Er litt spennende om man tilfeldigvis skulle justere hodelaget til denne starten. 8 Alsaker Pumbaa – Løfter vi litt opp på ranken selv om det er hardt i mot. Var rett og slett strålende etter galopp sist, og den kom gedigent tilbake da. Skulle favorittene gjøre seg bort så kan denne skrelle til!

Vår rangering : A : 14-13 B : 12-2-8-1-5-6 C : 3-7-9-11-4-10

V75-4 : 7 Revenue Lavec – Fungerte, og var bra sist. Da ble det en enkel seier med krefter igjen. På lørdag tar den store sal bølgen, og forventer en ny seier. Dog vil vi se den litt mer stabil før vi kan anbefale noe bankerspill. Glem ikke at den nå skal ut på langreise med overnatting. For en ung hingst trenger ikke det å slå veldig heldig ut. Skal stå først på bongen, men det er ikke snakk om en banker. 12 Del Photo – Er svært grunnkapabel, og den er nybehandlet før denne oppgaven. Har vært nede på 14-tallet over distansen, den får MESTER Høitomt opp, og med tempo kan den felle alt. Er selvskreven, og tidlig på bongen! 4 Zolita RS – Når Geir Mikkelsen kommer ut med hester etter pause er vi alltid på vakt. Den dyktige hestekaren pleier å ha de i orden direkte, og når han melder denne kapasitettraveren rett ut i V75, ja, da har nok han visse ambisjoner. Var noe variabel som 3-åring, men den avslørte uansett STOR kapasitet. Er kjapp i vei når den løser, og har Mikkelsen ordentlig tro på dette så klinker han til direkte! Er god nok til å skrelle! 8 Dahir Tariel – Bra hest, men med noe usikker form. Er behandlet før turen til Forus, og Oleg hadde neppe tatt den lange turen uten at den har trent veldig fint. Er meget bra på ren grunnkapasitet, og den skal bli spennende å følge etter en liten pause. PASSES! 6 Skyfall – Kommer ut fra formstallen til Morten Pedersen, og dette er en traver som bergenseren holder høyt. Blåste inn til en enkel seier sist, og det var godt med krefter igjen over mål. Er kjapp i vei, og skulle den komme seg foran så blir den ikke enkel å knekke ned. Disse fem hestene skiller seg klart ut, og skal man gardere videre her, ja, da kan man omtrent lukke øynene, og ta alle.

Vår rangering : A : 7-12-4 B : 8-6 C : 9-5-10-3-2-11

V75-5 : 9 Homme Hera – Dagens i særklasse mest åpne oppgjør, og her kan det smelle! Homme Hera er en traver vi holder høyt på kapasitet, og den er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Nå sist feilet den i et skummelt angrep, men kom fint tilbake nedover oppløpet. Østre opp i stedet for Undem er et klart pluss, og med flyt er den god nok i omgivelser som dette. MÅ MED PÅ ALT! 13 Kjappe Tinna – Er den store formbomben i feltet, og den fortjener virkelig en seier. Spurtet storstilet sist, og den kom til mål med krefter igjen på tanken. Har en finere oppgave foran seg nå, og med den minste flyt kan den sitte der. MÅ MED PÅ ALT! 6 Jerkla OK – Utviklet seg fint på slutten av fjoråret, og den hevdet seg bra mot bedre hester enn dette. Kommer nå ut etter en liten pause, det er fine rapporter på den, og dette er løpets klare outsider! 7 Bore Stjerna – Avgjorde lekende lett når den fikk løpet nest sist, mens den trakk seg noe tilslutt sist. Er klart best når den får gå med i rygger underveis, Magnus Teien Gundersen er dyktig tømmefører, og med et riktig opplegg er den med i fremste rekke. 10 Valle Tiril – Holder superformen, og den knep seieren sist. Gangen før avsluttet den sterkt, og hadde full spenst over mål. Kan vinne med flyt! 11 Oriola – Var helt GREI etter pause sist, men den hadde nok uansett godt av den blåseren i kroppen etter det lille avbrekket. Kan ventes forbedret, og på ren kapasitet er den av de bedre. 12 Will Lita – Må smyge med, og håpe på luker. Gjør stortsett fine løp, men den er altså helt avhengig å få det servert. Er en bitteliten outsider med klaff. 14 Kap Tilly – Er normalt god nok, men hvor ble det av formen? Her skremmer ikke motstanden, den har andre omvendt på tillegget, og kan sitte langt fremme direkte. Tas med på mistanke. 1 Sedna GL – Fikk vinne nest sist, men var ikke noe bra sist. Vi er fakta noe usikker på hvor god denne hoppen er, og ranker den litt ut. 4 Prinsesse Sølv – Spurtet bra etter et passivt opplegg sist, og den er på vei mot formen. Er 20m billigere ute enn for eksempel 12 Will Lita denne lørdagen, og den kan skrelle på en maks dag.

Vår rangering : A : 9-13 B : 6-7-10-11-12-14-1-4-15 C : 5-3-8-2

V75-6 : 8 Tekno Odin – Er kongen, og her har Team Tjomsland funnet en helt riktig oppgave til han. Sprudlet ordentlig i årsdebuten, og etter en sisterunde i 22-fart ble det en overlegen seier. Da møtte den imidlertid ikke noe, og de vanlige treningsarbeidene er nok tøffere enn hva den måtte prestere sist. Kommer nok litt tidlig ut i år da Tjomsland vil ha tidligere superform på den. I år er man nemlig på jakt etter verdensrekorden, og for å slå den må hesten ha superform midt på sommeren. Går alt riktig for seg så truer selvfølgelig ingen Tekno Odin, og den står alene på bongene. 11 Kleppe Slauren – Var noe tung etter pause sist, men den avgjorde likevel lett tilslutt. Da møtte den billig motstand, men hadde uansett godt av en blåser i kroppen. Er den vi frykter mest, og garderer man, ja, da skal «Slauren» med! 6 Bokli Vind – Er bedre enn raden, og den spurtet skikkelig fint når den fikk sjansen sist. Var ikke tom over mål, og da stod den likt med Teddy Gutten Støen. Er en opplagt storoutsider om Tekno Odin skulle «gølve»! 9 Alsaker Piril – Det er sjeldent man ser hester i en slik alder finne nye gir. Det har dog Alsaker Piril gjort, og den har vært kolossalt bra over en lengre periode. Er en HET trippelkandidat om den er like fin på lørdag.

Vår rangering : A : 8 B : 11-6-9 C : 7-10-3-5-1-2-4

V75-7 : 2 Silas Hovmand – Spennende finale, og vi prøver oss med et langskudd først på ranken. Silas Hovmand er nemlig den hesten som fort kan få dette sydd opp i for eksempel rygg leder, og kommer bare lukene tilslutt kan den overraske. Spurtet strålende etter hinder på veien sist, og da tapte den kun for en såpass bra hest som Gary Hoist. Her er Silas Hovmand dønn riktig ute, den er sikret et bra opplegg, og den har skrellform i kroppen. OBS! 6 I Am The Tiger – Er den tøffeste hesten i finalen, og man skal ikke glemme at den knakk ned Twain Bi fra dødens femte sist. Var bra til seier sist, og uten noe tull på veien er den helaktuell! 12 Twain Bi – Senket en betydelig tøffere gjeng enn dette når den fikk lukene sist. Har en supergiftig speed når den får gå med i rygger, og vi tror fakta at det er en hest som er best med et ryggopplegg. Har blitt strøket inn et spor, og den feller de fleste tilslutt om det bare blir litt tempo. 5 Aros Line – Er tøft meldt denne lørdagen, men etter innsatsen sist på Åby så er jo det tydelig at den er klart bedre enn grunnlaget sitt. Bare blåste rundt feltet der, og kom helt fullstendig alene mot mål. Oi, Oi, Oi, hvilket inntrykk! Er helaktuell om det skulle klaffe litt på veien igjen. 11 Wasabi Cloc – Har en skikkelig fin grunnkapasitet, og ingen går klar om den har en av sine beste dager. Var nok ikke helt på topp sist, men tilbake på sitt beste duger den. OBS! 4 Carl Lewis – Fullførte fint sist, og den har gjort OK løp etter den kom til Norge. Dog er den noe tøffere ute nå, og den må ha flyt skal den bli ropt opp.

Vår rangering : A : 2-6-12-5 B : 11-4-1-3-7 C : 7-8

OBS! V5-tipsene kommer i denne artikkelen kl.18.00