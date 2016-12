Tidenes V75-superjackpot med 49 millioner ekstra

Peter Untersteiner og Nothing But Class. Lørdag kommer de ut i V75-3. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Julebonanzaen i V75 kulminerer som kjent med en helt avsindig jackpotomgang på Mantorp nyttårsaften. Det ble ytterligere påfyll til sjuerpotten etter onsdagens V75-omgang i Halmstad. Dette medfører at V75 Jackpot til Mantorp på Nyttårsaften hittil inneholder SEK 49 056 095 ekstra i sjuerpotten.

Enorm omsetning i vente

Med en forventet omsetning på SEK 130 mill. på Nyttårsaften vil man dermed kunne spille om en total premiepott på SEK 133 mill. En eventuell alenebong med 7 rette vil i tilfelle utbetale SEK 82 800 000. Eventuelle jackpotter fra fredagens V75-omgang på Bjerke vil gå uavkortet til Mantorps V75 på nyttårsaften og øke potten ytterligere.

Bjerke byr på V65-express

I tillegg til den helt eventyrlige jackpotomgangen på Mantorp som har spillestopp kl 14.30, så er det også V65 i expressfart på Bjerke. Seks løp på en time. V65 innlevering 12.00. Her er det også V4-spill, V4-løpene er identiske med de fire siste V65-løpene og hat innleveringsfrist kl 12.24.

På selveste nyttårsaften braker det altså løs i V75-spillet. Det er snakk om tidenes jackpotomgang i V75 med knappe 50 millioner ekstra i potten! Omgangen som venter er ekstremt spennende, og vi byr på flere supersjokk! Mantorp står for løpene, og glem ikke at moroa starter kl.14.30! Sjekk ut følgende snadder:



V75-1 : 3 Bowling Triple X. (57,3%) – Blir blytungt betrodd i innledningen, og det er også snakk om en meget bra hest. Nå sist bare danset den unna fra tet, og vi hadde 13,4 s 800m på klokken med krefter igjen. Fra tidlig tet dreier dette seg om en bra sjanse. Er dog urutinert, og den feilet altså nest sist. Skal stå først, men vi tør ikke å banke. Det klare objektet i innledningen er imidlertid en hest som blir langt mindre betrodd. 2 Stiffmeister Lini (0,9%) er nemlig en traver man skal passe nå. Sist gikk den helt OK for en svak kusk etter en liten pause, men før det har den vært meget bra. I løpet nest sist feiler den som klink i den siste svingen, og da hadde den travet rundt 15,5/2609ma. En slik prestasjon burde rekke en bra bit her, og vi setter på varsellampene for dette sjokket!

V75-2 : 3 Nils Oscar Blanche (3,5%) – Blir et av dagens store skrik i Sverige, men den er likevel merkelig lite spilt når disse tipsene ble gjort. Har sett helt enorm ut på slutten, og den kan fort sitte der med flyt. Langspurtet strålende nest sist, mens den gikk helpigg i mål etter sene luker sist. Har funnet superformen, og den må bare prøves som lite spilt! 6 Bålstad Palema (14,6%) – Er en meget bra hest i denne klassen, og den har nå fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk. Kom helt alene til mål sist, mens den gjør en OK sisterunde nest sist. Er veldig kjapp i vei, og her blir det nok full pepper fra start. Kan vinne om det ikke blir feil på startsiden!

V75-3 : 9 Nothing But Class (6,4%) – Et svakt gulldivisjonsløp venter, men det blir uansett meget severdig. Her burde det nemlig bli litt ordentlig gassing fra flere i første rekke, og da kan det være duket for vår ide som kommer tilbake etter et avbrekk. At Untersteiner tar den rett ut i V75 forteller oss at den har trent bra. Har altså hatt et inngrep i knærne, og ofte er slikt veldig heldig for hester. Mindre smerte, og de beveger seg mer ledig osv. Vi blir ikke overrasket om den viser seg frem fra en strålende side denne lørdagen, og iler til med tipsnikken. Motstandsmessig kan den ikke få et billigere løp! Vi dobler imidlertid bongen med den trolige tethesten, 2 Attack Diablo (49,1%). Vant veldig enkelt nest sist, mens den spurtet sylvasst via open stretch sist. Er brennkvikk i uttaket, og koster bare ikke åpningen for mye, ja, da leder den dette svært lenge… DOBBELTBANKER!

V75-4 : 6 Pharon Face (41,7%) – Har sett MEKTIG ut i ny regi, og her har Linus Svensson gjort en helt strålende jobb. Bombet til tidlig tet sist, og siden bare labbet den unna med sine herlige kliv. Vant sprettlett, og det uten å være helt 100% i aksjonen. Ble derfor tatt til veterinæren, og fikk seg en “smøring” der. Videre så har man siktet på denne oppgaven, og den må ha en TOPP mulighet å vinne. Burde bli sluppet tidlig til tet, og da kan ikke vi helt se hvordan den skal kunne tape. Er nemlig betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. ALL IN!

V75-5 : 4 Önas Igor (7,2%) – Er en sylvass sprinter som kommer ut etter en liten pause. Den har sett fryktelig bra ut i testløp, og treneren uttaler til Travronden “Den kjennes som en tiger i trening”! Jogget en 11-tid i løpet femte sist, og vi snakker her om en hest som virkelig kan flytte på seg. Man skal få prøvd å låne en yankervogn til den før dette løpet, og her skal det kjøres ordentlig til. Johnny Takter er aldri vond å be når det skal kjøres, og han er spennende bak denne. OBS! 5 Charming Soldier (17,0%) – Er en annen sylvass hest som virkelig kan åpne bak bilen. Var positiv etter en liten pause sist, og da hadde vi 12 s 800m på klokken. Burde ha gått frem med den blåseren i kroppen, og skulle denne komme seg foran uten at det koster skjorten, ja, da kan den lede rundt om. Dette er et småskummelt løp da flere i første rekke vil ladde til, og vi velger derfor å gardere bredt.

V75-6 : 3 Anna (2,0%) – I dette løpet har vi jaktet to hester over en tid, og begge de må bare prøves igjen. Når det gjelder Anna så vant den V75 29.12.2015, og den banket da klart bedre hester enn dette. Nest sist fullførte den positivt etter et upassende opplegg, mens den sist spurtet fint fra en dårlig utgangsposisjon. Er desidert best i tet, og feelingen er at den kommer dit. Kjemper som en løve fra den posisjonen, og som ekstremt lite spilt er den verdt et forsøk! 1 Annabelle Dimanche (5,8%) – Gir vi oss heller ikke på, og snart må vel denne få vinne? Så ut som en klink vinner i den siste svingen sist, og da satt kusken bare å så seg rundt. Likevel ble den kun tre. Den passerte mål med krefter igjen både nest + tredje sist. Kan få et fint innvendig smygløp nå, og med luker tilslutt kan den felle alt. PASSES!

V75-7 : 12 Alfa Light (2,4%) – Står i det dårligste sporet, og har minst penger på konto. Hvordan kan vi sette en slik hest først? Jo, vi snakker her om en hest som er bedre enn grunnlaget sitt, og den elsker denne distansen. Formen er dessuten helt strålende, og den spurtet helt enormt på en oppjaget sprint sist. Da viste klokken 11 s 800m. Nå passer distansen bedre, Kenneth Haugstad har det med å skrelle, og vi er litt inne på at denne kan sørge for storutbetaling! OBS! 6 Lincoln Lawyer (19,3%) – Er en annen hest som liker distansen, og den var meget god til seier sist. Er ikke brennkvikk ut, men kan muligens kjøre seg tidlig til tet? Kihlström får igjen sjansen, og den er motivert og tidlig på bongen.