To bankere i lørdagens V75

U.S. Male E.P. og Erlend Rennesvik blir store favoritter i V75-1 på Momarken lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende V75-omgang står foran oss på Momarken lørdag. Oaks for treårige varmblodshopper og treårige kaldblodshopper er det sportslige hovedoppslaget og begge løpene kan friste med 300 000 kr til vinneren. I tillegg kjøres Oaks-revansjen for 4-årige varmblodshopper og 4-årige kaldblodshopper og begge disse løpene kan skilte med 100 000 kr til vinnerne. I V75-1 er dags for den årlige Høst-maratonen på Momarken over grunndistanse 4140 meter og også dette løpet byr på 100 000 kr i førstepremie.

Mange store favoritter

Spillemessig er det flere store favoritter på farten. 15 U.S. Male E.P. i V75-1, 3 Nice Eleven L. i V75-3, 2 Karmland Anna i V75-4 og 6 Kaksen i V75-7, i tillegg til 7 Brenne Blissi i V75-2 blir alle store favoritter i sine respektive løp. Jeg velger meg de to førstnevnte som mine V75-bankere.

Fire runder ikke noe minus

Monsteret og seiersmaskinen 15 U.S. Male E.P. blir den første av mine to V75-bankere lørdag. Tøffingen til Anders Lundstrøm Wolden nærmest jogget rundt feltet i tredjespor i seiersløpet i V76 sist på Bjerke og selv om han starter 40 meter bak gode 8 Eye Of The Tiger i V75-1, spiller det mye mindre rolle når det er snakk om så lang distanse. U.S. Male E.P. virker utømmelig for krefter og uten tull og tøys på veien, så er det en meget sannsynlig vinner av V75-1. Jeg spekulerer ikke og bankerspiller 15 U.S. Male E.P. i V75-1.

V75-1/V5-3: A: 15 B: 8-7-2 C: 3-5-13-14-12-10-4-1-6-9

Perfekte forutsetninger

V75-3 er samtidige Oaks-revansjen for fireårige norskfødte varmblodshopper og etter sportrekningen er det klar fordel 3 Nice Eleven L. Gundersen-hoppa var heroisk i nederlaget som toer i Hoppe-Derby etter dødens på Madelen L.T.C. hele sisterunden. Lørdag er det tredjespor bak bilen, det er sprint og hovedopponent Madelen L.T.C. står i tolvtespor. Alt tyder på ledelse fra start til mål for hoppa og 3 Nice Eleven L. blir min andre V75-banker lørdag i V75-3.

Rangering V75-3/V5-5: A: 3 B: 12 C: 9-4-2-1-8-7-6-11-10-5

V75-2/V5-4 -Oaks-revansjen.4-års kaldblodshopper.1640 meter auto

100 000 kr venter vinneren i dette løpet og jeg setter nestfavoritten 1 Tekno Lotta først. Det er ikke sikkert at Flåten-hoppa er best på kapasitet, men sprint og førstespor er helt optimale forutsetninger for henne.

7 Brenne Blissi er uten tvil bedre på kapasitet, men sprint er ikke noe pluss for Brenne-hoppa. Galopperte seg bort fra start som favoritt i Hoppe-Derby og satt bom fast i mål i et V75-løp på Jarlsberg sist. Åsbjørn Tengsareid klemmer muligens til fra start her og brenne Blissi har naturligvis flott vinnersjanse her. 11 Uggla I Mossen er den tredje hesten jeg tar med. Hoppederbyvinneren har i likhet med Brenne Blissi ingen utpreget fordel av sprint, og har i tillegg ellevtespor. Nå spiller neppe det sporet så stor rolle i et ujevnt felt og uten galopp er Persson-hoppa helt klart med her.

Rangering V75-2/V5-4: A: 1 B: 7-11 C: 10-6-2-9-3-5-4-8

V75-4/V4-1 - Oaks. 3-årige kaldblodshopper. 2140 meter auto.

Frode Hamre og 2 Karmland Anna tok seg av Hoppekriteriet og gjorde også et meget flott seiersløp i kvaliken til Oaks. tross startgalopp ble det enkel seier. Blir klar favoritt i denne finalen og mitt klare førstevalg, men jeg velger å spekulere litt.

3 Haugestad Alma var nærgående i Hoppekriteriet når hun var ute av taktene tidlig på oppløpet. Vant sitt forsøksheatet såre enkelt fra tet og kusk Vidar Hop er med rette optimist foran finalen. Den største utfordreren til Karmland Anna. 10 Lykkje May galopperte 1300 meter fra mål i Hoppe-Kriteriet, men kom flott tilbake til fjerde. Skuffet stort i Oaks-forsøket, men trener Kjetil Djøseland fortellet til TGN at de hadde prøvd å lette henne i balansen til det løpet. Lørdag er det tilbake til gammel balanse og en feilfri Lykkje May er slett ikke sjanseløs her.

1 Ness Tjo Edel var sjanseløs mot favoritten Karmland Anna til tross for tet underveis og galopp på Karmland Anna. Basert på det løpet, så er ikke Ness Tjo Edel noen utregningsvinner her. men storløpsgrossist Tom Erik Solberg er farlig å utelate i slike løp og jeg tar henne med som min fjerde og siste hest på forslagene i V75-4.

Rangering V75-4/V4-1: A: 2 B: 3-10-1 C: 6-9-5-4-12-11-7

V75-5/V4-2 - Varmblodshester. Grunndivisjonen. 2140 meter auto.

Lørdagens klart mest krysskrevende løp der jeg streker for ti hester på det største V75-forslaget, men nøyer meg med fem hester på de to minste.

Kapasitetstraveren, men overraskende lite spilte 6 Gentle Design blir min favoritt. Har imponert i billige omgivelser og her er det garantert mer å gå på. Selv om motstanden er tøffere nå som det er V75, er det aldeles ikke avskrekkende. 2 St. Raphael Decoy var meget bra sist og utfordret storfavoritten Goeie Gozer helt inn i mål sist på Bjerke. Bra startspor her og Forkerud-traveren er tidlig aktuell.

1 Gilbert B.R. ligger an til å bli spillefavoritt. Treåringen som trenes av Anders Lundstrøm Wolden har vært ujevn hittil og galoppert endel, men også avslørt flott kapasitet. Min outsider. 7 E. Street viste moral i seiersløpet sist på Momarken. Riktignok i enklere omgivelser enn det hun støter på lørdag, men det er bra fart i denne fireårshoppa. 10 From Zero To Hero har utviklet set flott de siste månedene og var bra også sist.

Rangering V75-5/V4-2: A: 6 B: 2-1-7-10 C: 9-8-4-5-12-3-11

V75-6/V4-3/DD-1 - Oaks. 3-årige varmblods. 2140 meter autostart.

Herlig Oaks-finale for varmblods, der tre hester skiller seg noe ut og får plass på de minste V75-forslagene.

1 S.M.K. Silvousplait presenterte seg først for det norske travpublikummetk, da hun lenset unna fra tet og vant Benn Orres minneløp i Drammen lørdag 12. august. I kvalifiseringen til HoppeKriteriet i starten etter var dog hoppa ikke som best og galopperte inn i mål som slagen. Gjorde sin første start etter det løpet i kvaliken til Oaks og lenset unna fra tet og vant meget enkelt. Lykkes Åsbjørn Tengsareid med å forsvare innersporet her, er det bra vinnersjanse.

9 Gluhwein tok seieren i Hoppekriteriet og vant sitt forsøksheat til Oaks enkelt, etter å ha forsert seg tidlig til tet. Den fremste utfordreren til min favoritt lørdag. 2 Let's Take A Selfie innledet året lovende, men var litt under pari i et par starter i sommer. Klart forbedret igjen i selve Hoppekriteriet og solid forsøksvinner fra tet i sitt heat. Kan løse bra fra start og unngår hun dødens her, blir hun seiersfarlig igjen. Disse tre blir mine utvalgte på de to minste V75-forslagene.

På de litt større forslagene, tar jeg med tre hester til, da finaleløp sent i sesongen erfaringsmessig kan by på overraskelser. 11 Riva Renn ble sittende bom fast bak Gluhwein i sitt forsøksheat og var bunnsolid vinner nest sist. Det er bra kapasitet i Eilefsen-hoppa og hun kan overraske her.

På det største forslaget får jeg også plass til 6 Thai Sarahya og 5 Gaia B.R. Begge gjorde fine kvalifiseringsløp og kan sitte der om noen av forhåndsfavorittene roter seg bort.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 1 B: 9-2-11-6-5 C: 3-4-10-7-8-12

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodscupen. 2140 meter voltestart.

Forvandlingsnummeret 6 Kaksen jakter sin femte strake seier i V75-7 slik hesten har opptrådt i seiersløpene, må det være bra sjanse for at den kommer. Skal stå som klar favoritt og er helt klart et bankeralternativ. Men jeg har valgt andre bankere og kan derfor "tillate" med å gardere storfavoritten. I DD-spillet velger jeg dog å bankerspille 6 Kaksen.



Første gardering er 4 Horgen Lynet. Fireåringen til Heid Moen har et skyhøyt maksnivå, men får Tengsareid denne feilfritt avgårde, er han ikke ueffen mot storfavoritten. 11 Eigelands Jokeren har gjort seg om på slutten. Vant riktignok et gaveløp fra tet nest sist, men slik hesten kjempet mot mål i seiersløpet på Sørlandet sist, er det lenge siden vi har sett. Må tas på alvor etter den prestasjonen. 8 Charm Elden ble tatt ned av nettopp Eigelands Jokeren på Sørlandet sist, men gjorde ikke noe dårlig løp. Det løpet i kroppen har nok gjort godt og Charm Elden kan vinne dette om storfavoritten underpresterer.

7 Lykkerus hadde kun Tekno Jerken og Ulsrud tea foran seg i mål sist, men har manglet det aller siste giret på slutten. Med maksimal klaff kan han kanskje vinne dette. Mitt femtevalg og den siste hesten jeg betaler for.

V75-7/V4-4/DD-2: A: 6 B: 4-11-8-7 C: 14-1-12-15-2-3-9-10-5