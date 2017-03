Unionstrav med superpott i V75

B.B.S. Sugarlight avlegger sin årsdebut på Momarken førstkommende lørdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Førstkommende lørdag er det duket for et gedigent Unionstrav på Momarken. Det er fellesnordisk V75 og det tradisjonsrike Unionstravet innleder på mange måter storløpssesongen. Det er Internasjonal V75 med JACKPOT på Momarken lørdag og Superpott med 21 170 021 kroner ekstra i sjuerpotten og over 90 millioner i den totale premiepotten! 60 millioner til eventuell norsk alenebong.

Formidable 109 391 886 kr ble det omsatt for i V75-spillet i fjor, mens det i 2016 ble omsatt for 102 534 259 kr, og i 2014 landet V75-omsetningen på 91 794 581 kr. Også spillemessig er det blitt utfordrende. I 2014 var det ingen spillere som fikk sju rette og det ble jackpot. I 2015 ble det derimot ganske så favorittpreget og utbetalingen for sju rette landet på 9 622 kr. I fjor ble millionutbetaling da sjettevalget Juvels Boy seiret i V75-7 og sju rette betalte ut 1 017 691 kr.

I spillboksen under kan du allerede nå kjøpe andeler i Nettavisens andelslag til V75-løpene på Momarken lørdag og du finner alle mulige prisklasser for ditt kjøp.



Sportslig kanondag

Sportslig er det en kanondag som venter på Momarken lørdag. Formsterke stall Kolgjini har med seg en rekke hester til Momarken, deriblant elitekjempen Mosaquie Face, og både Peter Untersteiner og Viejo Heiskanen har meldt flere stallhester. B.B.S. Sugarlight avlegger sin årsdebut i Steinlagers æresløp i V75-6 og ellers vrimler det av topphester til start på Momarken lørdag.