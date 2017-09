V75-fest med 13 millioner til en alenebong

Frode Hamre og Denise F. Boko. Lørdag kjører Eirik Høitomt. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Solvalla: Herlig V65-omgang på Solvalla

V64 Boden: Don Draper redder fredagskvelden

V65 Biri: Frekk V65-banker i jakten på storcashen

Oddsdobbel 1: Nå er det alvor for King

Oddsdobbel 2: Hjemmedobbel fra Allsvenskan

Oddstips Ligue 1: Toulouse til strålende odds

Oddstips dansk Superliga: Tøff bortekamp for Grytebust

Forus Travbane byr på en knallspennende V75-omgang lørdag, og det er ikke snakk om noen lettløst omgang dette. De helt klare bankerne finnes nemlig ikke i omgangen, og noen av løpene er dessuten svært åpne. Vi byr på frekke bonger, og heiser frem flere underspilte objekter! Dagens beste banker for oss kommer ut i V75-6, og her banker vi 3 Denise F. Boko som har drømmebetingelser foran seg. Alt om dagens V75 + V5-omgang finner du litt lengre ned i denne artikkelen.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Her er dagens tekst til V75 + V5-løpene på Forus:



V75-1 : 8 Wellek – Ble kjørt ned i kjelleren etter et vel offensivt opplegg nest sist. Nå sist fullførte den klart bra etter et langt mer passivt opplegg, og det skal ikke være noen fare med formen. Eirik Høitomt hadde et meget godt tak på denne kapable traveren, og det er absolutt ikke feil at vi får han opp igjen. På lørdag varsles det dessuten om skorykk, og skoløs er hestens beste balanse. Har en meget fin mulighet uansett reise i omgievelser som dette, og vi må bare tro hardt! 6 Havblikk – Er den hesten i feltet med størst fart i kroppen sin, og får den smyge med så er den supergiftig på speed. Nå sist gikk den 24 s 800m på en sølebane, mens den nest sist feiler side om side med Will Prinsen på oppløpet… Har toppform i kroppen, og for oss er dette det selvskrevne motbudet. 10 Lome Diamant – Var helt ENORM i Kriteriet sist, men da hadde den altså all utur i verden underveis. Nå skal den ut mot eldre hester, og den skal virkelig levere på sitt beste om den skal være i nærheten av de vi tror mest på. Er uansett såpass kapabel at det er snakk om løpets outsider. 1 Godtepåsen – Står spennende til på strek, og på en maks dag leder den dette løpet svært lenge. Kan lede rundt om skulle det bli feil for de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 8 B : 6-10 C : 1-5-9-7-4-3

V75-2 : 11 Red Shankly R.S. – Er en 3-åring som utvikler seg fra løp til løp, og med tempo blir den skummel for noen og enhver. Var klin overlegen nest sist, mens i et forsøk til Kriteriet sist gjør den et sterkt løp etter galopp. Står ikke tilbake på kapasitet for 6 Outstanding O. som den møtte sist, og når vårt drag ikke er spilt, og Outstanding O. har over 70% av innsatsene på seg, ja, da ble valget enkelt. 6 Oustanding O. – Fikk maks i finalen av Kriteriet sist, men den var finere å se på da enn i forsøket nest sist. I det nevnte forsøket nest sist slet den nemlig med aksjonen. Får normalt svar innvendig her, og da skal den altså vinne dette løpet fra dødens. Det trenger ikke å bli enkelt, og vi må bare spekulere mot denne blytunge favoritten. 7 Classic Dream – Holder vi høyt, og den fikk derfor et lite minus i kanten for innsatsen sist. Gikk en god tid, men den kan bedre. På sitt beste er ingen bedre enn den i dette feltet, og den skal helt klart ikke undervurderes. Er med på samtlige bonger hos oss. 2 ST. Raphael Decoy – Lekte med 1,4-oddseren til Frode Hamre sist, og den vant enkelt på en 15-tid. Her tester nok Dag-Sveinung Dalen for tet igjen, og på en lynrask bane som Forus er trenger den ikke å være borte. 1 Sanda Love – Løste ikke noe fra start sist, mens den feilet før bilen slapp nest sist. Sporet er derfor meget sjansebetont nå. I løpet sist satt den fast innvendig, og den kom til mål med litt krefter igjen. Kan vinne om den ikke blir fast…

Vår rangering : A : 11-6 B : 7-2-1 C : 3-4-10-9-8-5-12

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-3 : 4 Støa Stili – Har sett ut som ren dynamitt etter den kom inn på stallen til dyktige Pål Buer, og den er utvilsomt MYE forbedret. Var rålekker til en overlegen sier på Haugaland sist, mens den feilet som knapt slått nest sist. Har null problemer med å gå en 26-tid, og er denne som sist, ja, da kan det dreie seg om en banker for de med litt is i magen. 10 Will Lita – Har alltid hatt fin fart i kroppen sin, men den har vist en noe dårlig skalle, og dermed har den ikke blitt så god som vi trodde den skulle bli. Nå har den imidlertid funnet storformen, og da er den spillbar i omgivelser som dette. Den satt fast på en bra tid nest sist, mens den avgjorde sikkert sist. Kan åpne, den blir kuskeplusset med «MESTER», og har den bare dagen så er den ikke ueffen. 7 Valle Tiril – Er jevnheten selv, og den rader opp med fine prestasjoner. Solgte seg dyrt sist, men kunne ikke svare Charm Elden. Gangen før var den god i nederlaget mot Lille Jerkeld. Her er den riktig ute, og den skal med om løpet garderes. 14 Oriola – Virker å være på vei mot storformen, og nå sist var den på vei til å gjøre et knallbra løp før galoppen kom. Er en av de beste hestene på ren kapasitet, og den gjør seg ikke bort med flyt. 8 Kap Tilly – Har form i kroppen til å ligge alle på rygg, og nå står den dessuten helt riktig inne i løpet. Har skrellet før, og den kan utmerket skrelle igjen. Er en av flere aktuelle outsidere som kan vinne. Bak disse fem er løpet vidåpent, og for de som har god råd er det bare å krysse i vei.

Vår rangering : A : 4 B : 10-7-14-8 C : 13-2-12-5-6-9-15-11-1-3

V75-4 : 3 Jag Photo – Var klart bra etter pause sist, og man skal huske på at den måtte åpne 08,6 f 500m… Følger bilen fra start, og fra tet er den HET mot en veldig overkommelig gjeng. Eneste minuset vi kan se er om det blir regn/hard bane. Det liker den nemlig ikke da den sliter med beintøyet. Værprognosene er dog bra når vi la ut dette tipset, og sjansene for at det dreier seg om tet og slutt skal være gode. 9 Sancigar – Er supersjokket, og en hest som skal tidlig på om man jakter millionene. Den har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk/ny regi, og den skal bli spennende å følge fremover. Har tidligere hevdet seg mot vel så gode hester som dette når den først har funnet formen, og fra et ypperlig smygspor trenger den ikke å være ueffen… 2 My Carisma – Har vært god fra start, men ikke veldig god. Skulle den likevel greie å svare ut Jag Photo så er selvfølgelig sjansene fine. Fikk maks etter pause sist, men innsatsen var uansett godkjent. Har bedre betingelser nå, og den er aktuell om løpet garderes. 1 Spicy Challenger – Reiste i galopp sist, og den er ikke helt stabil bak bilen/ned mot første sving. Er en av de bedre i feltet på kapasitet, og feilfritt gjør den seg ikke bort om den bare ikke blir fast. 5 Quickwin – Blir stadig bedre i regi Tjomsland, og den leverte nok et bra løp sist på ny bestetid. Kan være en gardering om man bruker noen hester.

Vår rangering : A : 3 B : 9-2-1 C : 5-4-11-6-8-7-10-12

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-5 : 2 Baronesse Hooves – Møtte MYE bedre hester enn dette når den var unghest, og den har rett og slett en sjeldent fin oppgave foran seg på lørdag. Vi trodde knallhardt på den sist, men da ble den trykket i omganger over en noe lang distanse, og ble derfor plukket ned helt oppunder mål. At den også var halt for dagen gjorde ikke saken bedre. Nå er den NYBEHANDLET, rapportene på den er fine, og på en kjapp bane leder den et løp som dette lenge. MÅ BARE PRØVES, og vi varsler skarpt for et av dagens beste objekter! 8 Exclusive G.T. – Er kanskje den beste hesten på ren kapasitet her, og den har vært ute i tøffe årgangsløp. Glem ikke at den fjerde sist feiler fra seg en 11-tid mot hester som NY Diamond In The Sky/Madelen LTC med flere. Løser det seg bare litt på veien er den helaktuell, og det er den vi frykter mest mot vår ide. To hester gjør opp? 3 Not Over You – Er ingen stjerne, men den gjør jevne fine løp. Er best i tet, men den henter normalt ikke en lengde på vår ide, og da blir dette sjansebetont. Står imidlertid fint til, og den er aktuell om løpet garderes. 12 Luxury Tile – Avgjorde sikkert nedover oppløpet sist, og den var bra etter pause. Kan ventes ytterligere forbedret til lørdagens oppgave, men et iskaldt spor trekker naturligvis ned. Er kun aktuell med et høyt tempo. 10 Gigi Follo – Kan bedre enn vist, men det har ikke sprudlet av den de siste gangene, og det gjør oss usikker. På sitt beste duger den, men den må vise litt bedre takter i Norge før vi heiser den høyere opp på ranken.

Vår rangering : A : 2 B : 8-3-12-10 C : 9-4-7-1-11-5

V75-6 : 3 Denise F. Boko – Ble felt av banen sist (hard), og det løpet setter vi en strek over. Har ellers vært god i comebacket, og nest sist var den strålende i nederlaget. Er en steintøff hoppe, den leverer gode løp selv om den skulle havne utvendig leder, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Pleier dessuten å finne storformen på høsten, og normalt blir den bare bedre og bedre i tiden som kommer. Dette er dagens beste V75-banker, og den står altså alene på vår bong. 6 Tooltime – Spurtet strålende etter litt hinder på veien sist, og formen virker å være stigende. Sporet trekker ned, men med flyt er den en av de som skal tidligst på bongen om vår banker garderes. 4 Alwaysinblackpedia – Har fått en blåser i kroppen etter pause, og det har nok gjort veldig godt. Trenger muligens et løp til før storformen er der, men med tanke på at vi her snakker om en veldig grunnkapabel hest så er den selvfølgelig aktuell for de som garderer med et par hester. 1 Urakas Gilbak – Holder ikke samme kapasitet som de vi har ranket først, men den står perfekt til spormessig, og smyger med til en trippelplass? Skal med om løpet garderes, men for oss er dette kun en bitteliten outsider. 7 Lightman O. – Er ordentlig pågang igjen nå, og sist blåste den inn til en enkel seier fra andre par utvendig. Møter veldig gode hester nå, sporet trekker ned, og kusken er heller ikke den beste. Er derfor mer trippel enn seiersaktuell.

Vår rangering : A : 3 B : 6-4-1-7 C : 12-2-9-5-11-10-8

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-7 : 1 Polar Northug – Debuterte for Team Høitomt sist, og vi likte det vi fikk se av den etter knappe to mnd pause. Var veldig pigg på bittet innvendig, og med tanke på det fullførte den oppløftende. Stod da likt med hester som 9 Sjø Kongen, 13 Myhreng Jerker, samt 14 Lex Lodney, og den er nå 20m billigere ute. Er kjapp i vei, den har fått et løp i kroppen etter pause, og Høitomt er optimist! SKAL MED PÅ ALT! 14 Lex Lodney – Pleier å stå likt med 15 Ulsrud Tea, og den er 20m billigere ute nå. Feilet i et småskummelt angrep sist, og formen virker å være ordentlig bra. Springsporet på tillegget passer perfekt, og Lex Lodney er et helaktuelt motbud. 13 Myhreng Jerker – Feilet som vinner på oppløpet sist, og den har funnet en meget bra form. Er noe tøffere ute, men er veldig bra på ren kapasitet, og Ove’n kan dette med å «ratte» kaldinger. Outsideren. 5 B.B. Terje T. – Var brenngod i nederlaget sist, og den hadde fakta fortjent å vinne det løpet. Leverer den noe tilsvarende her, ja, da skal det en god hest til for å hente tillegg på B.B. Terje T. Outsideren. 15 Ulsrud Tea – Er vi usikker på hvor vi har formessig. Vant et skrotløp sist, men har ellers ikke levert noe sånn voldsomt imponerende innsatser den siste tiden. Har hatt problemer med å vinne tilsvarende løp som dette tidligere, og vi ranker derfor «SUPER Tea» litt ut. 10 Steinfaks – Var enorm til seier nest sist, mens den skuffet med å galoppere sist. Duger på sitt beste, rapportene på den er fine, og den skal med om løpet garderes.

Vår rangering : A : 1-14 B : 13-5-15-10 C : 8-6-2-9-7-4-11-12-3

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 11 Erga Jokeren – Er veldig bra, og man ville altså teste den i et forsøk til Derby sist. Feilet da med krefter igjen på siste bortre, og den hadde gått en 26-tid/2600ma uten den galoppen. Nå er det ned MANGE klasser igjen når det gjelder motstand, sporet passer helt perfekt, og feilfritt har den en meget god sjanse. 4 Møller Viktoria – Var klink overlegen i comebacket nest sist, mens den holdt sikkert unna i en langt tøffere oppløpskamp sist. Andre omvendt betyr normalt gratis tet, og på en kjapp bane blir den alt annet enn enkel å fange. Disse to hestene skiller seg soleklart ut i innledningsløpet. På ren kapasitet er 7 Føynland Faks god nok, men den er veldig ustabil, og dermed kun en liten outsider.

Vår rangering : A : 11-4 B : 7-12-15-13 C : 6-3-10-14-9-8-2-1-5

V5-2 : 8 Escaped (denne har blitt strøket) – Er egentlig en traver med OK grunnkapasitet. Har dog slitt i år, og den har ikke vært like god. Virker dog å være litt pågang igjen, og den er noe bedre enn raden. Sist fikk den aldri helt sjansen i kulissene, og den passerte mål med krefter igjen på en god tid mot bedre hester enn dette. Dag-Sveinung Dalen opp liker vi, og med flyt trenger den ikke å være helt borte. Overrasker? 6 John’s Boy – Har endelig begynt å finne litt form hos Geir Gudmestad, og den har gjort to fine løp på slutten. Har kun tapt for panservognen Xante, og en slik hest finnes ikke med i dette feltet. Er lynrask fra start, og skulle den komme seg foran så vil den lede dette lenge. 2 Zeen Av Ekbacka – Fullførte meget fint sist, og den er i en strålende form. Blir kuskeplusset med Adrian Solberg Akselsen, sporet passer perfekt, og den er selvskreven i a-gruppen.

Vår rangering : A : 6-2 B : 9-3-7-4 C : 1-10-5