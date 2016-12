V75-fredag fra Bjerke

Ronny Brandt og Erlend Rennesvik spurtslår storfavoritten Among Hastrup på Bjerke 14. desember. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Årets nest siste dag er også nest siste omgangen med Julebonanza-V75 og det er Bjerke travbane som er vertskap fredag. Julebonanzaen kulminerer som kjent med en helt avsindig jackpotomgang på Mantorp nyttårsaften. Det ble ytterligere påfyll til sjuerpotten etter onsdagens V75-omgang i Halmstad. Dette medfører at V75 Jackpot til Mantorp på Nyttårsaften hittil inneholder SEK 49 056 095 ekstra i sjuerpotten.

Med en forventet omsetning på SEK 130 mill. på Nyttårsaften vil man dermed kunne spille om en total premiepott på SEK 133 mill. En eventuell alenebong med 7 rette vil i tilfelle utbetale SEK 82 800 000. Eventuelle jackpotter fra fredagens V75-omgang på Bjerke vil gå uavkortet til Mantorps V75 på nyttårsaften og øke potten ytterligere.

All-inn på Rennesvik

Unge og meget lovende Erlend Rennesvik er min nøkkelkusk til fredagens V75-runde på Bjerke. Han sitter opp bak tre gode vinnersjanser og jeg velger å bankerspille to av hans oppsitt.

Mektig sist

Allerede i V75-1 kommer min første banker. Det er 2 Ronny Brandt som rakettspurtet inn til meget overraskende seier i et V76-løp på Bjerke for drøye to uker siden. Tok da ned storfavoritten Among Hastrup etter innvendig reise og imponerte stort. Erlend Rennesvik bankerspiller seg selv i fagbladet TGN med 2 Ronny Brandt og kunne fortelle undertegnede torsdag ettermiddag, at hesten har trent strålende etter det løpet. Erlend tror på tet, men hesten er ikke avhengig av det for å vinne. Jeg synes uansett at 2 Ronny Brandt skal ha en flott vinnersjanse i V75-1 og velger denne som den ene av mine to V75-bankere og bankerspiller også hesten i V4-spillet.

Rangering V75-1/V4-3: A: 2 B: 3-7-12-1 C: 6-5-9-11-10-8

Må nok galoppere for å tape

Erlend Rennesvik blir også storfavoritt med 7 Villas Cato i V75-4/V5-2. Fireåringen som trenes av Anders Lundstrøm Wolden har utviklet seg enormt i hans regi. Viste riktignok fint talent som treåring i Trøndelag i fjor, men har vokst voldsomt den siste tiden og gjorde et eventyrlig bra løp i V75-finalen av Grunncupen på Bjerke for to uker siden. Tross startgalopp spurtet han nesten ned gode Pave Odin mot mål. Fra spor sju med 3 Snurten som sannsynlig tethest, er det ingen tvil om at en feilfri 7 Villas Cato blir sluppet til tet og da skal han vinne dette løpet, om da ikke løpet for 16 dager siden, sitter i. Jeg tror på seier og bruker 7 Villas Cato som min andre V75-banker og bankerspiller også hesten i V5-veddemålet.

Rangering V75-4/V5-2: A: 7 B: 1-4-3-10 C: 5-6-2-12-11-8-9

V75-2/V4-4 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Et veldig fint kaldblodsløp venter i V75-2, der jeg setter 4 Prins Philip først på min rangering. Jeg varslet stort for hesten forut for starten på Klosterskogen nest sist, med rette. Prins Philip sporet hver meter og bekreftet formforbedringen hesten hadde vist i startene før det løpet. Gjorde et strålende løp etter startgalopp sist på Biri og har hevet seg betydelig i det siste.

1 Tysvær Loke er kanskje feltets mest kapable, men har tjent over 300 000 kroner i år, og burde kanskje holdt unna fra tet sist, men travet fløt ikke perfekt den dagen. Fra førstespor er det galopprisiko, skulle hesten forsvare sitt innerspor, blir han nok lei å slå. 3 Jærvinn S.K. er ujevn i prestasjonene, men får Eirik Høitomt tilbake i sulkyen igjen fredag og fartsmessig er han god nok.

10 Stensvik Martin og 5 Dag Støvar er også to hester jeg vil ha med i et meget fint spilleløp.

Rangering V75-2/V4-4: A: 4 B: 1-3-10-5 C: 2-12-7-8-6-11

V75-3/V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Svenskegjesten 5 Sheriff Bi blir en av V75-omgangens største favoritter i V75-3, og kommer til Bjerke med to strake seire i bagasjen. Har vunnet lett fra tet i begge disse seiersløpene, og er trolig tethesten igjen i dette løpet. Har imidlertid møtt svært billig motstand i de to seiersløpene og er ingen banker for meg, da to klare motbud finnes.

12 Twain Bi kommer fra Forus med ambisjoner og Buer-hesten er da også i knallform. Gjorde et mektig inntrykk i seiersløpet sist på Sørlandet og lekte hjem seieren fra tet på Forus nest sist. Twain Bi hemmes av bakspor, men er en tøffing og kan vinne. Det kan også 7 Smiley som eksploderte i Eirik Høitomts eminente kuskehender i seiersløpet sist på Jarlsberg og Høitomt er også optimistisk i forkant av fredagens løp.

Rangering V75-3/V5-1: A: 5 B: 12-7 C: 2-3-1-9-10-4-6-11

V75-5/V5-3 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Et herlig spilleløp i vente også her og 9 Facebook N.L. blir min favoritt. Fireåringen har vært strålende i to strake seiersløp i regi Sigbjørn Kolnes etter sin ankomst til Norge. Men ble strøket for ømhet i en hov foran en tiltenkt start 14/12, og det er et usikkerhetsmoment.

4 Ronato så ut som en million som helt fastlåst i seiersløpet til Stan Libuda på Bjerke 17/12 og er er i superform. Fredag er det yndlingsdistansen sprint og startsporet er bra. Tidlig aktuell. 1 Riordan Kronos er begunstiget med førstesporet bak bilen og vil dermed få et bra løp.

3 Pathos OM skuffet kanskje litt både tredje sist og nest sist, men vant svært så enkelt sist på Bjerke. Rennesvik er optimist også med denne. De fire hestene får plass på de tre minste V75-forslagene.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for 5 No Limit L.A. (sjanseløs fra køen sist, bedre oppgave nå) og svenske 2 Javier Palema (Bergh-trent hest med bra kapasitet og står bra til spormessig).

Rangering V75-5/V5-3: A: 9 B: 4-1-3-5-2 C: 8-6-11-10-7

V75-6/V5-4/DD-1 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

6 Trons Torila hadde sørget for herlig V5-klaff for mine V5-tips til Bjerke 17/12 dersom hun hadde slått seg forbi vinneren Bleke Huldra, men det klarte hun ikke. Uansett gjorde Trons Torila er nytt flott løp og fredag er teten innen rekkevidde for hoppa som blir min favoritt i dette flotte hoppeløpet.

5 Arvesølv har hatt tøffe tilleggsoppgaver i sine siste løp, og står mye bedre til denne fredagen. Kommer hun seg noenlunde avgårde fra start, kan hun vinne. 12 Gunda hadde jeg feeling for sist i debuten for Tjomsland, men da ble det galopp som frisk 500 igjen. Kan være seiersklar fredag. 8 Frøken Fakse holder sin flotte form og er en vinnerkandidat igjen. De fire hestene får plass på mine to minste V75-forslag.

På de større forslagene betaler jeg først og fremst for 4 Mjølner Oda som kanskje kan komme seg foran. Thygesen-hoppa holder litt uviss form nå, men har slått disse før. 14 Tante Ranghild må stadig starte fra lengste tillegg i disse hoppeløpene, med maks klaff kan hun kanskje vinne. Tøffe 7 Lill Ronja har hatt en ny flott sesong, klaffer det fra innersporet på 20 meter tillegg, er hun ikke sjanseløs.

Rank V75-6/V5-4/DD-1: A: 6 B: 5-12-8-4-14-7 C: 3-11-13-1-2-10-9

V75-7/V5-5/DD-2 - Varmblodseliten. 1609 meter autostart.

Et herlig løp for varmblodseliten avslutter fredagens V75-omgang og her betaler jeg for seks hester på de største V75-forslagene.

3 Special Envoy har funnet enda et nytt gir og blir min favoritt. Frode Hamres svært seiersvante yankee har vunnet 24 løp på 51 starter og så helt rå ut i seiersløpet sist på Bjerke. Får nok ikke tet nå, men i nåværende form kan Special Envoy vinne fra hvilken posisjon som helst. Jeg lanserer 3 Special Envoy som min frekke DD-banker fredag.



1 Remee La Marc står endelig til for å få tet og derfra er Søvik-hesten en helt annen hest. Det er fra den posisjonen Remee La Marc har tatt sine aller fleste seire, og selv om det ikke har sprudlet av hesten i det siste, byr han seg til på en helt annen måte fra front. 2 Patricia Hastrup falt blytungt som 1,0 oddser på Biri sist, men fare med formen er det helt sikkert ikke.

8 Winmecredit har trukket et vrient åttendespor, men her lukter det tempo og da kan hedershesten rekke frem. 5 Denise F. Boko spurtet storstilet sist og varslet form igjen. Ikke sjanseløs her. Det er naturligvis heller ikke 4 Pebbe Simoni som satt bom fast på Bjerke sist og vant både tredje sist og nest sist.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 3 B: 1-2-8-5-4 C: 11-9-10-6-7-12