V75-kveld med en kommende stjerne som banker

Åke Lindblom kjører en av våre to V75-bankere denne fredagen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med solide V65-systemer på Momarken 20. desember!

Det ble igjen servert BRA tips til en av våre store favorittbaner, Momarken, denne tirsdagen. Vi kom dog ikke helt i mål med de flate bongene, men på begge våre systemer via Eksperten ble det kling i kassen! Systemene kostet Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000), og de betalte ut Kr.64 641 per stk. Det var fine kroner å ta med seg like før jul!



Noen høydepunkter på våre tips fra desember:

Lerum med stortreff i V75 på Forus 10. desember!

Det var ikke helt enkelt å være spiller på Forus denne lørdagen, og det ble bra med penger for de som kom tiV65l lukene! Et av våre system suste imidlertid inn (fem andeler a Kr.1 000), og det betalte ut enorme Kr.194 600,-. Vi gratulerer de fem som kjøpte seg en andel i det systemet.



Snoken med superklaff på V64 - Kr.2 000 ble til Kr.124 306!

Nettavisen samarbeider tett med SNOKEN når det gjelder Sverige, og hver dag kan du kjøpe deg inn i deres Eksperten-bonger. Til Gävle 8. desember serverte de knallsterke bonger, og det ble superklaff på de to største bongene (fire andeler a Kr.500). Disse betalte ut hele Kr.124 306 hver seg. Tok du rygg på Snoken?

Lerum med årets V4-tips! Kr.196 ble til Kr.11 289 i Boden 6. desember!

Det ble servert kruttsterke tips til Boden denne tirsdagen, og det er nok en dag vi vil huske litt ekstra godt. Samtlige forslag satt som de skulle, og vårt minste forslag med en innleveringspris på Kr.196 betalte ut fantastisk fine Kr.11 289,-. Mye av nøkkelen til denne utbetalingen var skrellen Gregor Mollyn (6,2%). Den ranket vi imidlertid først, og låste finalen på to hester.

Lerum med supertips på Åby 1. desember!

Under jackpotomgangen på Åby 1. desember satt tipsene knallbra! Tahays Blue Amber (2-valg), Chili Junior Pirat (3-valg), Sandsjöns Revenue (2-valg), og Balfour (2-valg) ble alle servert som tipsenere! Balfour var dagens solide banker, mens Sandsjöns Revenue var en alternativ banker. Nettavisens forslag på Kr.1 344 betalte ut Kr.17 551,-. På Eksperten ble det fullklaff for syv flate bonger (fem andeler a Kr.200/fire andeler a Kr.300/fire andeler a Kr.500). Disse betalte ut fra Kr.17 020 til Kr.18 513,-. Systemet (fire andeler a Kr.1 250) satt også som det skulle, og det betalte ut Kr.25 591,-.

Örebro knaller til med en gedigen internasjonal V75-omgang dagen før dagen. I Sverige er denne V75-omgangen en stor tradisjon, og "uppesittarkväll" er noe de fleste er med på. I fjor landet V75-omsetningen på knappe 72 millioner, og det er voldsomme kroner å spille om på denne dagen. Vi byr på flere meget spennende objekter, og knaller i tillegg til med to deilige bankere som vi føler sterkt for. Sjekk ut følgende:



V75-1 : 4 Alfa Light – Er ingen rendyrket sprinter, og den liker seg best på litt lengre distanser. Dog var inntrykket såpass bra sist at vi gir den sjansen fra et fint spor nå. I løpet sist dundret den unna i spiss, og den kom alene til mål. Kihlström opp er aldri feil, den har prestert bra med sko tidligere, og den skal tas på alvor i det som er et veldig jevnt løp. 6 Claymore – Er LYNRASK ut om den blir laddet med, den er normalt travsikker, og skulle den komme seg foran så trenger den ikke å bli enkel å fange. Formen er fin, og den rader opp med bra prestasjoner. Ellers vrimler det av outsidere i innledningsløpet, og det er ikke mange her som er helt sjanseløs.

V75-2 : 2 Han Herred – Har en litt spesiell stil, og det ser nesten ut som den ikke er helt kurant. Er VELDIG bra på sitt beste, og den gikk en sterk sisterunde sist. Ventes ytterligere forbedret nå, sitter fort tidlig i tet, og henger den bare sammen da, ja, da snakker vi om en meget god sjanse. BANKER FOR DE FREKKE! 11 Ready For More – Er den klare luringen i feltet om man skal spekulere litt. Kom alene til mål nest sist, og da må tiden sees i lys av en dårlig bane. Nå sist spurtet den sylvasst, hentet mange lengder på en såpass god hest som Evil Enok ME, og knep seieren. Vi hadde 10,2 s 500m på klokken. Ohlsson opp nå, og med tempo kan den overraske! Videre så er selvfølgelig grunnkapable 5 Rafiki Fri aktuell, 7 Ioana Hanover er nå betydelig tøffere ute, samt 1 Basic Instinct som kan mye om den bare fungerer som den skal.

Dagens første banker:

V75-3 : 1 Porthos Race – Viste bra kapasitet når den stod hos Magnus Jakobsson, men der var den aldri helt stabil, og det ble litt galopper. Ble så flyttet til Åke Lindblom, og den ser bare helt fantastisk ut for den nye treneren. Nå sist jogget den 11,3 s 800m, og da kjørte ikke Lindblom en meter! Den er såpass kjapp ut at sporet normalt sett ikke skal være noen felle. Lindblom forteller at dette er den beste hesten han har på stallen, og at det rett og slett dreier seg om en “JÆVLA HEST”! Man skal huske på at Lindblom tidligere har hatt Sauveur, og han håper/tror at dette kan bli en ny stjerne. I et løp som ellers er veldig jevnt tar vi stilling, og går ALL IN! Begynner man først å gardere denne løpet, ja, da er det vidåpent!

V75-4 : 12 Justwalkonby – Vidåpent løp hvor det kan smelle. Vår ide har vært noe variabel, men den har vært veldig bra når den først har hatt dagen. Vant sprettlett på 15,1/2140ma tredje sist, og det virket til å være godt med krefter igjen da. Vant også veldig enkelt nå sist. Har fin fart i kroppen sin, og med tempo kan den overraske! 11 Isola Sund – Var ikke på topp i sitt siste løp da den slet med halsen. Før det har den vært knallgod, og dette er en bra hoppe for klassen. Skal lettes litt i balansen til denne starten, og den skal bli spennende å følge etter pausen. 8 Flashing Boko – Er VELDIG bra, og den var knallgod i nederlaget sist. Kommer ut etter en liten pause, men den har trent fint, og man kommer med ambisjoner. Er kjapp i vei, og løser det seg bare fra et dårlig spor så er den aktuell helt der fremme. OBS!

V75-5 : 3 Irene Sund – Er den som har løpet her, og den er satt opp for denne oppgaven. Er kjapp i vei når den blir laddet med, og her kan det være duket for tet/rygg leder. Har vært matchet mot ganske tøff motstand, og man må ikke glemme at den fjerde sist ble sittende fast med vinnerkrefter igjen på tanken. Da møtte den gode Pandora Face, og travet 13,5/2140ma. Ulf Ohlsson opp er spennende, og som lite spilt er den verdt et forsøk! 11 Diva Deo – Er fryktelig bra, og den tapte kun for en god en etter pause sist. Var behandlet før det løpet, og den ventes forbedret til denne oppgaven. Tilbake på sitt beste kan den bombe alt, og den er selvfølgelig tidlig aktuell. 7 Merles Simone – La inn 11,5 s 800m med krefter igjen sist, og den vant sprettlett. Er veldig grunnkapabel, og havner den bare ikke helt på vingel så er den med i fremste rekke. 10 Lonely Star – Er med garanti en av de beste i dette feltet på ren kapasitet, og vi tar den tidlig på som en mulig skrell. Var ikke på topp sist, men nest sist sitter den bom fast mot veldig gode hester. Har møtt årgangens beste hester, og tilbake til normale takter løper de ikke fra den. OBS!

Dagens andre banker:

V75-6 : 1 Aron The Baron – Blir vår andre banker i dagens V75-omgang. Vi snakker her om en herlig FUX som har imponert oss noe kolossalt. Nå sist kom den til mål med litt krefter igjen bak knallgode Treasure Kronos/Twister Bi. Gikk 10,2 s 800m, og det gjorde den altså med krefter igjen. Er lynrask fra start, og greier den bare å svare ut 3 Britt Palema her, ja, da er dette løpet kjørt. Skulle den bli overflydd av Britt Palema så er likevel feelingen på at den blir sluppet til tet igjen. Er i en egen klasse i dette løpet, og vi kan ikke spekulere! ALL IN!

V75-7 : 12 Annabelle Dimanche – Er en ordentlig FORMBOMBE, og denne er milevis bedre enn raden! Den fikk aldri sjansen etter hinder på veien sist, og den passerte mål som fulltanket. Gangen før spurter den sterkt bak meget gode Jetset. Tredje sist er den bunnsolid etter galopp. Har bare gjort fine løp den siste tiden, nå er den helt riktig ute, den takler fint å gå med sko, og den kan supersjokke! 5 UF Andover Again – Er et talent, og den vant lett med sko på beina sist. Kan muligens komme seg tidlig foran, og da skal mulighetene være fine. Får den svar, ja, da er den i trøbbel, og glem ikke at den på fredag er BETYDELIG tøffere ute enn tidligere! Ellers vrimler det av aktuelle garderinger i dette løpet, og her er det bare å streke på for så mange man har råd til å ha med.