V75 på Leangen med Høitomt i hovedrollen

Always So Easy og Eirik Høitomt blir en av lørdagens største V75-favoritter på Leangen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En flott travhelg står foran oss med V75 på menyen både lørdag og søndag. Lørdag er det V75 på Leangen som gjelder her hjemme, mens Solvalla byr på fantastisk flott travsport og semfinaler i Breeders Crown søndag og altså stor ekstra internasjonal V75-omgang.

På Leangen er blant annet endelig gjensyn med Ferrari B.R. etter at denne galopperte seg bort i Norsk Travderby og spillemessig ser lørdagens V75 ganske overkommelig ut på forhånd, der Eirik Høitomt blir nøkkelkusk og han kusker da også begge mine to V75-bankere.

Ubeseiret på norsk jord

Min hovedbanker den starter i V75-4/V4-1. Det handler om 2 Always So Easy som har startet åtte ganger i Norge etter ankomsten til Morten M. Ottersens stall for fortsatt ikke har tapt. Åtte strake seire altså og selv om motstanden stadig har blitt bedre, har Always So Easy faktisk bare imponert mer og mer. Så også sist i et V76-løp på Bjerke, der motstanden var bedre enn noensinne. Fra tet lekte Always So Easy med motstanderne og vant helenkelt. Lørdagens motstand er enklere enn i det løpet og hoppa må trolig være syk for dagen, om hun skal tape. Jeg spekulerer ikke og bankerspiller 2 Always So Easy i V75-4 og bruker også hoppa banker i V4-spillet.

Rangering V75-4/V4-1: A: 2 B: 11-3-9 C: 4-12-5-1-7-8-10

Kun galopp imot

Min andre V75-banker blir også storfavoritt i sitt løp i V75-3/V5-5. Det handler om fireårige 7 Eldhusodin som har utviklet seg fantastisk bra i regi Anders Lundstrøm Wolden dette året. Hesten har også blitt mer travsikker etterhvert, selv om det ble galopp sist. Møter meget overkommelig selskap i V75-3 og taper ikke dette feilfritt. 7 Eldhusodin blir min andre V75-banker og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-3/V5-5: A: 7 B: 1-9-8 C: 10-11-4-2-6-3-5

Ferrarien garderes

Om ikke jeg hadde hatt så gode bankerkandidater som Eldhusodin i V75-3 og Always So Easy i V75-4, så hadde jeg nok lansert 7 Ferrari B.R. som banker i V75-6. Men nå ser jeg "muligheten" til å spekulere i dette løpet. Ferrari B.R. er meldt frisk og fin igjen av sin trener Per Oleg Midtfjeld nå, og skal naturligvis stå som et klart førstevalg i Josef Kleins æresløp i V75-6.

Men jeg garderer og første motbud er 3 Phantasm Soa. Nå sviktet riktignok JGP-vinneren som storfavoritt i V75-1 på Bjerke i sin siste start, men treningsrapportene er gode i forkant av lørdagens løp og på kapasitet så står ikke denne så mye tilbake for Ferrari B.R. 6 Chief Orlando vant V75-løpet som Phantasm Soa var storfavoritt i sist og holder koken etter en flott fireårssesong. Er jevn og stabil og sitter der fort om storfavoritten underpresterer igjen.

Løpets dark horse er uten tvil hjemmehesten 1 Evil Enok M.E. Brækken-traveren fullførte flott til tredje i Derby og har vunnet sportrekningen i dette løpet. Den fjerde hesten med vinnersjanse i V75-6 og min siste hest på forslagene.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 7 B: 3-6-1 C: 2-4-5

Frekk DD-banker

Det er klart skille på hestene i V75-7/V4-4/DD-2 og jeg ser maks fire vinnerkandidater og lanserer 7 Brenne Brakar som min favoritt. Ola Åsebø (mannen bak Kriterievinneren Hard Times) har en veldig fin fireåring i Brenne Brakar. Men fireårssesongen har nok ikke blitt helt som Åsebø hadde sett for seg. Nå har det imidlertid løsnet og hesten har vært strålende i to strake seiersløp i Sverige. Brenne Brakar står garantert ikke tilbake for favorittduoen på kapasitet og jeg må teste 7 Brenne Brakar som DD-banker lørdag.



12 Troll Solen fikk maks som sjette i Derby, men i de to løpene etter det, har den Frode Hamre-trente fireåringen vært knallgod vinner og utviklet seg ytterligere. Fra et bedre spor hadde jeg nok satt Troll Solen først på min rangering, men tolvtespor hemmer litt. 6 Kaksen har vært eventyrlig god for Thomas Ellefsen, men måtte gi tapt for Horgen Lynet mot mål sist. Den fireåringen er normalt på nivå med Brenne Brakar/Troll Solen til vanlig, så Kaksen får det ikke noe enklere her og kanskje var løpet sist en indikator på at den "verste" toppformen er på retur. De tre hestene skiller seg ut etter min mening i V75-7.

Men 5 Helle Spik får plass på det største V75-forslaget. Seiersmaskinen til Erlend Guttenburg har vunnet 12 ganger på 28 starter, men innsatsen sist på Leangen kan tyde på at formen ikke er som aller best nå. Er dog så grunnkapabel at han på sitt beste, kan utfordre om seieren.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 7 B: 12-6-5 C: 1-9-11-4-8-3-2

V75-1/V5-3 - Kaldblodshester. Hoppecupen. 2140 meter voltestart.

Lørdagens V75 innledes med halvskummelt hoppeløp for kaldblods og tar med åtte hester på de to største V75-forslagene.

15 Bleke Huldra står på lengste tillegg, men dersom Brækken-hoppa holder seg på beina, har hun en meget overkommelig oppgave foran seg her. Galopprisikoen er dog høy, så her må det garderinger til.

12 Villmira var god i seiersløpet sist på Leangen, da hesten kontret til seier. Står riktignok 20 meter tøffere til kontra 8 Rebekka fra det løpet, men det spiller trolig mindre rolle. Fra strek er naturligvis 8 Rebekka tidlig aktuell, selv om innsatsen sist var klart under pari og kanskje er formen på retur. Formsterke strekhester som 2 Bjøre Lydia og 7 Mia Melis setter jeg også tidlig på, mens ustabile 10 Pave Jerkila også har en fin oppgave her og har hun en av sine bedr dager, kan hun blåse inn til seier her.

På de større forslagene finner jeg også plass til to andre strekhester. Både 1 Leistad Terna og 4 Hammerstjerna er hopper som kan overraske, da begge har fin form og at dette langtfra er det tøffeste hoppeløpet.

V75-1/V5-3: A: 15 B: 12-8-2-7-10-4-1 C: 5-3-13-6-14-9-11

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. Norskfødte. 1640 meter autostart.

Det kan bli mye Eirik Høitomt i V75 på lørdag. Også i V75-2 kusker han min favoritt, 5 Ligtning McQueen. Denne ble strøket tidlig fredag ettermiddag.

2 Crackajack var tidlig en snakkhest på Leangen i vår, men fikk helseproblemer og kom seg ikke til Kriteriefinalen tross en bra innsats i et av forsøksheatene. Har tatt tre strake seire etter det og sett fin ut. Klart skjerpet motstand lørdag, men spillefavoritten kan helt klart ta sin fjerde strake seier lørdag. 1 Chef Superb kvalifiserte seg dog til Kriteriet, men Blekkan-traveren galopperte seg bort direkte i finaleløpet. Gjør lørdag sin første start etter det, og fra sitt flotte startspor er hesten tidlig aktuell her.

På de større forslagene tar jeg også med 7 Synjo Danseuse (strålende tilbake etter stor startgalopp sist og har vist fine evner), 6 Gjølmes Caviar (hang bra med fra ryggen til gode A Brave Heart i V75 sist), 9 Vacation Queen (Solhus opp på denne og fint smygspor her) og 12 Call Me Superb (bra hest og kan utfordre selv herfra med maks klaff)

Rangering V75-2/V5-4: A: 2 B: 1-7-6-9-12 C: 8-4-10-3

V75-5/V4-2 - Varmblodshester. Hoppedivisjonen. 2140 meter auto.

Den godeste Eirik Høitomt sitter også opp bak spillefavoritten i dette hoppeløpet og 2 Gunny Princess E. blir også min favoritt. I en alder av sju år har det virkelig løsnet for denne hoppa i Kolnes-regi, som har vunnet tre av sine fire siste løp. Seirene har riktignok kommet i enkle omgivelser, men dette V75-løpet holder ikke veldig høy klasse og fra et flott startspor, er det bra vinnersjanse påny.

5 Pleasetellmewhattodo var meget tapper fjerde i et sterkt V75-felt i sin siste start og Heisholt-hoppa møter klart enklere motstand lørdag. Tåler å bli brukt underveis og har en bra vinnersjanse her. 11 Tiller har vært flink i sine fire første løp her til lands etter ankomsten til stallen til Stig Ingar Fossen. Tross ellevtespor skal Tiller regnes tidlig her.

Av hjemmehestene er det 3 Brightasabutton som i første omgang kan utfordre de langveisfarende gjestene. Hun har en litt rufsete programrad nå, men ingen tvil om at Brightasabutton på sitt beste, kan være med denne gjengen her. På det aller største V75-forslaget betaler jeg også treårige 6 Roxy Lady som har hatt en bra sesong for sin trener Monika Fremstad.

Rangering V75-5/V4-2: A: 2 B: 5-11-3-6 C: 9-10-4-7-1-8-12