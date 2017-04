Vaggeryd byr på en fantastisk V75-omgang

Johan Untersteiner er meget aktuell i dagens V75-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4/V5 Jägersro: Årets beste galoppsøndag

Oddstips 1: Tottenham vinner derbyet

Oddstips 2: Stabæk fosser videre

Oddstips 3: Bunnlaget utnytter AC Milans rufsete form

Tippekupongen: Jackpot på søndagskupongen

Lotto: Vant nesten fem millioner hver



Det ble en enorm dag for de norske fargene på Åby lørdag med to seire innen V75-spillet. Lionel vant Olympiatravet med 1,5 million i førstepremie, og den gjorde det på en imponerende måte. Slugget seg til seier nedover oppløpet for en rørt Gøran Antonsen. Gratulasjoner er på sin plass!



Når det gjelder dagen i dag så inneholder den både trav, og galopp. Jägersro er først ut denne søndagen, og her venter årets beste galoppsøndag! V4-omgangen starter opp kl.12.45, mens V5-omgangen på samme bane er i gang kl.14.14. Deretter blir det Grand Slam-V75 fra Vaggeryd med start kl.15.50, før det hele avrundes i Drammen. Her venter en internasjonal V65-omgang, og løpene i Drammen starter kl.18.15.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

På Åby lørdag var vi ikke gode nok, og selv om det ble en HØY utbetaling var vi ikke helt fornøyd med tipsene. Nå er det glemt, og på søndag jakter vi en saftig revansje! Vaggeryd står for V75-omgangen, og det er en HØYINTERESSANT OMGANG vi har foran oss! Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 11 Bartender In – Blir hardt betrodd i innledningen, og den er på vei mot storformen. Fullførte klart bra sist, og da var den ute mot kanonen DD’S Hitman… Går ned en klasse nå, og den skal stå først på ranken. Dog liker vi ikke å banke hester fra tillegg på disse lynraske banene som vi har, og vi velger derfor å ta med 7 Lobster’s Sam fra strek. Har hatt sine problemer, men den var ordentlig fin etter pause sist. Spurtet da veldig bra innvendig, og vi hadde 11,4 s 800m i sølen. Er kjapp ut fra springsporet i volten, og den kan overraske fra tet/rygg leder. OBS!

V75-2 : 2 Chili Junior Pirat – Var man veldig opp på når den stod hos Robert Bergh, og det er snakk om en meget grunnkapabel hest. Kommer ut i ny regi etter pause på søndag, og vi prøver den som en storskrell fra meget fine betingelser. 5 JH Mannerheim – Har gjort fine løp i beintøffe omgivelser på slutten, men det er ikke akkurat en hest som rader opp. Skulle den sitte tidlig i tet så er selvfølgelig mulighetene fine, og den er selvskreven på bongen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-3 : 7 Kung Edward – Blir et av dagens virkelige store skrik, og det med all rett. Fullførte fint mot knallgode hester sist, mens den nest sist viste 12/1800m etter galopp. Har løftet seg markant på sin skoløse balanse, det er gode rapporter på den, og den er selvfølgelig veldig spillbar mot en betydelig billigere gjeng nå. 3 Global Tailwind – Dobler vi opp bongen med. Vi vil nemlig ikke ryke på en vinnermaskin som stadig er under utvikling. Ble bortkjørt sist, men den avsluttet sterkt når den fikk sjansen i kulissene på oppløpet. Kom til mål med krefter igjen, og det er ingen fare med formen. Er kjapp i vei, og fra tet er den HELAKTUELL!

V75-4 : 8 New Future – Går ned en klasse denne søndagen, og den er spennende om det skulle klaffe fra et dårlig spor. Har gjort klart bra løp de siste gangene, og det mot en helt annen motstand enn nå. Blir ikke tatt helt på alvor, og det tar vi i mot med takk. 2 Brilliance – Var bra til seier nest sist, mens det ble galopp sist. Da gikk den imidlertid med sko på beina, og den er best skoløs. Nå blir det igjen skorykk, sporet passer perfekt, og den må med på alt! Rapportene på hesten er meget fine.

V75-5 : 3 Elof Palema – Blir ikke spilt her, og det skjønner vi lite eller ingenting av. Har i 9 av de 13 siste løpene stått i spor 10-12, og den har ikke akkurat vært venn med sporlottoen. Fjerde sist blir den sjenert til galopp, viser 10,5/1000m etter galoppen, og den kom enormt tilbake. Er lynrask fra start, og er formen bare OK etter pause, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg! Laddes mot tet, og blir der helt hjem? 5 Take A Toss – Blir hardt betrodd, men hvordan var det egentlig med aksjonen sist? Den så ikke optimal ut, og det liker ikke vi på en hest som kun har startet en gang før i 2017. Er dog bra på sitt beste, og den kan vinne om den leverer som den skal. Motbudet, men vi tror altså klart mest på storskrellen!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 4 Nonstop Cheri – Er på vei mot storformen, og den har nå fått seg et par nødvendige blåsere i kroppen etter pause. Her har den nydelige betingelser foran seg, og skulle Christoffer Eriksson kjøre seg tidlig til tet så er dette hesten å slå. Settes først pga sporet. 11 Nobel Amok – Er en veldig bra hest, men den skuffet som et stort skrik i debuten for Robert Bergh. Det klaffet imidlertid ikke helt da, og det kan være slik at Robert Bergh kjørt tidlig mye melkesyre på den. Nå har den fått dette løpet under vesten, og på sitt beste duger den. Tas tidlig på som en mulig frekkis!

Dagens banker:

V75-7 : 5 Dragster – Det er flere som mener at denne er noe distansesvak, og det er nok riktig at den vil utvikle seg til å bli en enorm sprinter. Dog har den null problemer med litt lengre distanser om formen er der, og vi kan ikke helt se hvordan den skal tape dette fra tet. I fjor så avsluttet den for eksempel lynraskt i et kval til Derby (24.08.2016), og da gikk den 12,8/2640ma… Fyker til tet nå, og blir bare ikke førsterunden for hard så snakker vi om en TOPP MULIGHET! Vi banker!