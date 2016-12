Vi jakter storcashen med to V75-bankere

Ulf Eriksson kjører en av våre V75-bankere på søndag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Umåker byr denne søndagen på en herlig V75-omgang på isen! Vi spiller med to bankere i jakten på storcashen, og en av bankerne er av det frekke slaget! Få ellers med deg alle godbitene som vi varsler for, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V75-1 : 2 Magnifik Brodde – Blir veldig hardt betrodd i innledningen, og skulle den komme seg gratis foran, ja, da vinner den også fort dette. Dog er vi ikke helt sikker på om den kommer seg gratis foran, og vi velger derfor å spekulere mot den store favoritten. 5 Eder Bob – Holdt bra etter å ha gjort all jobb selv sist. Det var første gang på isen, og det er ingen tvil om at det var en lærerik opplevelse. Kan ventes forbedret til søndagens oppgave, og på ren kapasitet går ingen klar. MÅ MED PÅ ALT! 12 Klöver All Over – Blir det full fart på dette løpet, ja, da må jo denne være spennende. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og på søndag blir den dessuten kraftig kuskeplusset med Ulf Ohlsson. Løpet sist kan man glemme, for da ruste den av gårde i 10-fart den første runden… Gangen før gikk den 10,5 s 800m, og vi tror på en bra prestasjon bakfra nå. OBS!

V75-2 : 2 Loke Faks – Gikk helt enormt mellom to galopper sist, og vi hadde 25,4/1500m på klokken mellom galoppene. På det raskeste gikk den 22,7/500m. Kan åpne bak bilen, den er kuskeplusset, og fra denne utgangsposisjonen må den passes! 11 Storsjarmören – Fikk ikke vinne sist, men den spurtet storstilet nedover oppløpet, og kom til mål med krefter igjen. Vi hadde 25,0 s 800m, og da gikk det fortere tilslutt. Har superform i kroppen, og den blir skummel med bedre flyt enn sist. 10 Ros Svarten – Har alltid hatt STOR kapasitet, og den har sett gnistrende fin ut etter at den kom inn på stallen til Christian Månsson. Er MYE bedre enn grunnlaget sitt, og feilfritt kjemper den med garanti om seieren!

Dagens småfrekke banker:

V75-3 : 11 Vic De Luxe – Blir vår frekke V75-banker denne søndagen! Det er snakk om en vallak som endelig fikk uttelling sist, og du verden hvor bra den så ut da! Dundret på i dødens, trykket seg til tet knappe runden igjen, og kom alene til mål. Passerte på lynraske 12/13… Gangen før gikk den i dødens mot knallhard motstand (stengt ved 300K), og den fullførte godkjent mot mye bedre hester enn dette. Tredje sist spurter den storstilet via fjerde/femtespor i den siste svingen, men kommer akkurat litt for sent. Verdt å huske fra det løpet var at den også fikk en dårlig start. Fjerde sist går den også i dødens, og da feiler den som mulig vinner mot den siste svingen. Kom meget bra tilbake nedover oppløpet. Sandra Eriksson hadde et svært godt tak på den sist, og mot en billig gjeng er vi klart inne på at Vic De Luxe bomber rundt disse tilslutt. ALL IN!

Dagens OBS:

V75-4 : 4 Storm Odd – Fikk ikke feste sist, og den innsatsen skal man ikke vektlegge for hardt. Glem ikke at den tidligere i år (16.07.2016) holdt lekestue med Myr Faksen med tilsvarende betingelser, og da var distansen 2100m… Har normalt fordel av en litt kortere distanse, og har denne først dagen, ja, da skal de andre få kjørt seg. Hadde kun litt over 3% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det tar vi i mot med takk! 8 Junifaks – Slo Myr Faksen fra likestart 8.10.2016, og gikk da 23,1/1640ma. Er helt avhengig av å få de riktige løpene, men da er den også vass. Skal passes med flyt, og den er tidlig på vår bong! 5 Sjø Odin – Var under pari sist, men har ellers ikke gjort veldig mye feil. Er en meget bra hest på sitt beste, og dette er et veldig riktig løp for Sjø Odin. Kan sitte der om den bare er tilbake på sitt beste igjen!

V75-5 : 11 Julia Kaulitz – En eller mange! Hesten vi tror knallhardt på i dette løpet kan ikke få et finere løp når det gjelder motstand. Det er snakk om feltes klart beste hest, og den kommer til start med flott form i kroppen. Nå sist ble den ikke presset mot mål, og den hadde krefter igjen. Nest sist gikk den bunnsolid etter galopp, og den fikk et digert pluss i kanten. Er vant å gå med sko på beina, og vi håper/tror at den takler isbane som den skal. Burde runde denne gjengen, og det er en banker for de som spiller frekt! 3 Polonaise – Er i bunn å grunn en veldig bra hoppe som virker å være litt pågang. Står riktig inne i dette løpet, og med flyt kan den sjokke! 9 Out Of Reach – Elsker isen, og den finner alltid formen på denne tiden av året. Skrellvant et par ganger i fjor vinter, og med stigende form trenger den ikke å være helt borte. Nå sist fikk den sene luker, og den var ikke helt tom i mål. 10 Orkide CD – Vant finalen fra rygg leder sist, og den fikk på seg 200K. Står dessuten i et dårlig spor, og Jenny Engfors opp som kusk er et minus. Feelingen er at denne favoritten er i trøbbel!

V75-6 : 6 Falco Di Quattro – Var enorm når den vant nest sist, mens den avgjorde lett når den fikk sjansen på oppløpet sist. Virker til å være en hest som er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto, den tåler å bli brukt underveis, og Ulf Ohlsson opp er et klart kuskepluss. MÅ HA EN BRA SJANSE! 2 Just Wait And See – Er en talentfull 3-åring som har kammet med seg to seire på slutten. Den har møtt meget bra hester tidligere i år, og det er snakk om en skikkelig god hest for klassen. Sporet er perfekt, den er sikret et bra opplegg, og dette er det verste motbudet. 4 Akropolis Scandi – Kan være noe for de som fisker på dypet. Nå sist var den riktignok ikke helt på topp, men nest sist spurter den ordentlig bra, og på klokken stod det 11 s 800m med krefter igjen. Er matchet mot denne oppgaven, og i et testløp har den vist frem 13/2000m etter galopp… Skal med om løpet garderes.

Dagens solide banker:

V75-7 : 14 Narold Vox – Blir vår andre banker i dagens V75-omgang. Vi snakker her om en hest som er herdet mot en helt annen verden av hester kontra det den møter nå, og den har hevdet seg mot de beste stayerne i Sverige. Satt sist runden fra mål nest sist, men avgjør likevel sikkert mot mål. Da stod den 20m bak 11 Raz Mackenzie… Nå sist spurtet den ordentlig bra når den fikk lukene inn på oppløpet, og da henter den lengder på On Track Piraten/Anna Mix. Møter vel ingen slike her? Mildt sagt ikke… Har ingen problemer å gå med brodd i skoene, og takler den bare dette med å løpe på en isbane, ja, da tror vi ikke at den lar seg stoppe. ALL IN!

Litt om V4-omgangen:

V4-1 : 9 Zadar Swing – Vidåpent løp hvor samtlige faktisk kan vinne på en god dag. Vår ide er en av de som blir lite spilt, men denne er faktisk ikke så verst, og den skal passes. Kom positivt tilbake nedover oppløpet etter å ha blitt grovt hindret sist, og vi gav den et pluss i kanten. Får en av de bedre kuskene opp bak seg, og den må med på alt av seriøse bonger.

V4-2 : 6 Happy Hayley – Er en ordentlig bra hest i grunnlaget, og den har ikke gjort mye feil på slutten. Dog skal man være klar over at den ikke er 100% stabil, og nest sist var den ikke i nærheten av å være med bak bilen. Er etter Super Arnie, og de er ofte litt varme i hodet sitt. Feilfritt har den en flott mulighet, men man skal altså ikke bli overrasket om den feiler seg vekk. Motivert, men…

V4-3 : 13 Queen Goutuier – Småskummelt løp, og her kan det fort smelle. Draget kom ut etter pause sist, var litt tung, men varslet uansett form. Feilet på siste bortre, men kom sterkt tilbake i kulissene. Nå passer distansen bedre, sporet er bra i en «spårtrappa», kusken vinner mest løp i Sverige, og vi setter på varsellampene!

V4-4 : 1 Golden Baby – Er det klart beste objektet i dagens lunsjomgang. Hadde faktisk kun 1,7% på seg når vi satt opp dette tipset, og det kan vise seg å være dagens gave. Hadde vi hatt for eksempel Ulf Ohlsson på denne, ja, da hadde vi gått ALL IN! Nå er det Micael Ågren, og det er klart at kusken trekker ned. Dog er hesten god nok i massevis, og den er MILEVIS bedre enn raden! Den satt bom fast, og så lysende fin ut nest sist. Nå sist ble det meste feil, men den spurter uansett bra i kulissene. Hvordan er den så fra start? I et løp i Finland (19.07.2016) så løste den MEGET BRA ut bak bilen, og løser den slik her, ja, da skal de åpne veldig raskt for å hente en lengde på den! Golden Baby må bare prøves, og vi tror fakta ganske hardt på den i finalen!