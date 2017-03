Vidunderlig V75-lørdag på Bjerke

Tem Jahn og Vidar Hop blir store favoritter i V75-2 på Bjerke lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er kaldblodshestene som skal æres når Bjerke byr på en feiende flott V75-omgang lørdag. Både HM Kongens pokal (V75-3) og meget anerike Jacob Meyers pokalløp (V75-6) kan friste med velvoksne 200 000 kroner i førstepremie. Spillemessig er det ellers en ganske åpen V75-omgang og jeg velger å spille to bankere denne lørdagen.

Hop'n er fin å spille banker

Vidar Hop er en kusk jeg liker å spille banker, og gjerne med kaldblodshester. Fireårige 1 Tem Jahn oppførte seg strålende i debuten i Frode Hamre-regi med Vidar Hop som stødig sjåfør. I V75-2 har Hamre funnet en flott oppgave til kapasitetstraveren og dersom Tem Jahn holder seg på beina, er det neppe snakk om saken i dette løpet. At 15 Troll Svenn skal hente 40 meter på Tem Jahn, synes ikke veldig sannsynlig og 1 Tem Jahn blir min hovedbanker i V75-spillet lørdag. Tem Jahn bankerspilles også i V5-spillet.

Rank V75-1/V5-4: A: 1 B: 15-3 C: 14-6-8-9-10-2-5-7-12-11-13-4

Best på direkten?

H.M. Kongens Pokal er blitt et strålende felt og det ganske mange som kan vinne dette løpet, dersom storfavoritten 10 Moe Tjalve skulle rote seg bort i årsdebuten. Men hesterkaren Tor-Martin Moe har gjennom mange år, vist at han vet hvordan han skal forberede sine hester mot viktige oppgaver. Moe Tjalve er den klart beste hesten i V75-3 og siden det er nok av utfordringer i de øvrige V75-løpene, bankerspiller jeg også 10 Moe Tjalve i V75-spillet i V75-3.

Rangering V75-3/V5-5: A 10 B: 1-4-9-8-2 C: 3-5-7-11-6-12

Hamre på Meyer-jakt

Frode Hamre har av naturlige årsaker aldri vunnet Jacob Meyer, men lørdag har han endelig sjansen. 12 Smedheim Solan har hatt en eventyrlig utvikling i Hamres regi og 25. februar tok hesten hjem seieren i Lars Laumbs løp til 30 ganger pengene. Den oddsen får du garantert ikke på Smedheim Solan lørdag i V75-6. 12 Smedheim Solan blir trolig spillefavoritt og i en meget interessant DD-omgang, bankerspiller jeg 12 Smedheim Solan.

Men Smedheim Solan kommer ikke til noe duk og dekket bord og 4 Kleppe Slauren er det første motbudet. Jeg hadde gjerne sett at Magnus Teien Gundersen hadde kusket lørdag, men sånn er det ikke. Uansett er tøffingen Kleppe Slauren en vinnerkandidat i årets utgave av Meyer'n. 8 Ulsrud Tea er tilbake i knallform. Har lekt hjem seieren i sine to siste løp i rene hoppeløp. Nå er det ut mot gutta igjen og et vrient startspor i tillegg. Men Ulsrud Tea skal tidlig på i V75-6.

Det tre nevnte får plass på de tre minste V75-forslagene, men det mange fine hester med i Meyer'n, og på det største V75-forslaget tar jeg med ytterligere tre hester. 11 Moe Svarten (litt under pari sist, men kan få hjelp på veien her), 10 Ingbest (maks fra lederryggen i årsdebuten, er nok klart forbedret nå), og 7 Myr Faksen (holder knallform og kan med klaff vinne dette).

Rangering V75-6/DD-1/V4-3: A: 12 B: 4-8-11-10-7 C: 2-3-5-6-9-1

V75-1/V5-3 - Stayerløp. Varmblodshester. 3120 meter voltestart.

Jeg tror tre hester gjør opp om seieren i dette stayerløpet og setter årsdebuterende 5 N.Y. Couer De Soleil først på min rangering. Frode Hamres flotte fireåring hadde en strålende treårssesong og dette er en hest Frode stadig snakker varmt om. 3100 meter er garantert ikke noe problem for denne tøffingen.

2 Looking Superb har radet opp med seire på hjemmebanen Leangen i vinter og kommer til start med seks strake seire. Normalt overtar Looking Superb tidlig teten fra 1 Perillat og det er bra sjanse for Looking Superb kan legge på til sin sjuende strake seire. Trønderkollega 12 Baritron blir min tredje strek i dette løpet. Seiersmaskinen til Ole Dragsten vant et tilsvarende V75-løp på Biri nest sist og har vunnet fire av sine fem siste. Fra lengste tillegg, må det naturligvis klaffe litt på veien, men Baritron er selvskreven på V75-kupongen.

Rangering V75-1/V5-3: A: 5 B: 2-12 C: 9-10-3-8-11-4-1-7-13-6

V75-4/V4-1 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2140 meter voltestart.

Jan Martin Bjerring har gjort en gnistrende trenerjobb med 13 Silke Chasmina og hun blir min klare favoritt i dette hoppeløpet. Silke Chasmina gjorde et råsterkt seiersløp sist, og møter om ikke billig motstand, så klart overkommelig motstand her.

1 Brenne Blissi har utviklet seg strålende de siste månedene og lekte hjem seieren i et V64-løp på Färjestad i den siste starten. Står med tre strake seire nå, men det er kraftig skjerpet motstand denne lørdagen og Brenne Blissi blir således overraskende stor favoritt. Men hun vil nok prøve å lede dette hele veien. 3 Alve Frøkna yppet seg mot de beste treårshoppene i Norsk Travoaks på Momarken i oktober i fjor og tok en sterk andreplass i finalen. Etterpå det har gått litt i dur og moll, men lørdag setter Eirik Høitomt seg opp i sulkyen. Det er spennende nok til å sette henne tidlig på.

Lite spilte 7 Fryd og Gammen burde nok vunnet nest sist på Klosterskogen etter et perfekt kjørt løp av Eirik Høitomt, men klarte ikke å ta seg forbi Bol Perla. Den prestasjonen rekker ikke til seier her, men sist på Bjerke galopperte hoppa fra seg en topplassering i et V76-løp på Bjerke. Er hoppa på humør, kan hun overraske her. 8 Bleke Huldra har kapasitet til å klyve rundt et slikt felt, derson hun holder seg til trav og Brækken-hoppa får plass på de større V75-forslagene.

Rank V75-4/V4-1: A: 13 B: 1-3-7-8 C: 14-12-9-11-15-6-2-4-5-10

V75-5/V4-2 - Varmblodshester. Grunncupen. 1609 meter autostart.

V75-omgangens mest åpne løp uten de helt store profilene på plass bak startbilen. Under tvil og litt i mangel av bedre kandidater, setter jeg 9 May Lucifer først på min rangering. Søvik-hesten har vunnet fire av ti i karrieren og årsdebuterte med en fin seier på Sørlandet forrige lørdag. Bakspor er dog er klart minus, men det bra toppnivå på denne vallaken.

8 Obi's Coktail hemmes av et sjanseartet åttendespor, men samtidig er ikke motstanden allverden. Kommer Malmin-hesten noenlunde inn i løpet, er han tung til slutt. 6 Mixed Zone har levert bra løp i Hamre-regi, men er ikke hesten som vinner V75-løp fra dødens. Fra et sjanseartet sjettespor, blir hesten mitt tredjevalg. Stallkompis 12 Mr. Sopranos er trolig en bedre hest, men tolvtespor er vrient på sprint.

3 Miss Mirchi har levert brukbare løp på slutten, men kanskje manglet det lille ekstra. Her er ikke motstanden verre, enn at det kan bli seier. På de større V75-forslagene betaler jeg også for 2 Lord Ivi og 5 Bitossi. Begge holder ålreit form, uten at det har gnistret av noen av dem. Dog har begge fine startspor her.

Rangering V75-5/V4-2: A: 9 B: 8-6-12-3-2-5 C: 7-11-1-4-10

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

Ikke allverdens klasse på dette hoppeløpet som avrunder lørdagens V75. Forhåndsfavoritten 3 Delec Hanover og 1 Ebba B.R. er muligens begge best med ryggløp, men her ligger det trolig an til 1 Ebba B.R. testes i tet, da Pål Buer varsler ryggløp med Delec Hanover.

Nevnte 1 Ebba B.R. angrep i stor fart på siste bortre i sitt siste løp, kom seg ned bak storfavoritten Seaside Illusion i den siste svingen. Maktet ikke å utfordre denne mot mål, men fullførte strålende og landet på 12.7/1609 meter. Kan bli stri fra tet, men uansett skal være bra vinnersjanse i V75-7. Min favoritt. 3 Delec Hanover har stort sett bare gjort solide løp på slutten. Holdt bra fra dødens sist, og møter ikke avskrekkende motstand her.

4 Astoria Brick hang svært godt med i et tøft V75-løp på Momarken i sin siste start. Radet opp med seire før det og har utviklet seg flott de siste månedene. Kan vinne igjen. Norgesdebuterende 2 Raja' Horse er vanskelig å sette inn i dette løpet. Har vunnet mye løp i Italia, og treningsrapportene fra stall Gottling er gode. Fjerdevalget.

Fra de bakre regioner finner jeg også plass til 11 Lucky Bullet (bom fast sist og holder stadig uforandret fin form) og 12 West Coast (må ha litt klaff herfra, men er god nok da).

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 1 B: 3-4-2-11-12 C: 10-9-7-8-5