Bjerke med tidlig V76

Kolbu Jonatan og Trond Lindbak er på ny seiersjakt i V76-3 på Bjerke onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Den store V75-bonanzaen den ruller videre og onsdag er det Halmstad som er vertskap. V75 har spillestopp kl 19.30 onsdag og på bakgrunn av det har Norsk Rikstoto valgt å fremskynde stevnestarten i V76-spillet på Bjerke til kl 16. Men rent spillemessig har jo ikke det så mye å si, det er fortsatt sju løp som skal vurderes og det er en flott V76-omgang som venter på Bjerke onsdag ettermiddag. Bankeren den starter i V76-3.

Det handler om 3 Kolbu Jonatan og Trond Lindbak som kommer til Bjerke med absolutt toppform i kroppen. Vallaken har vunnet tre av sine fem siste løp og så helt uanstrengt ut over mål, i seiersløpet sist på Biri. Møter aldeles ikke noe avskrekkende motstand onsdag, hesten er bra fra start og startsporet er flott. Mye tyder på tidlig tetkjenning og jeg setter mitt bankertips på 3 Kolbu Jonatan i V76-3.

Rangering V76-3: A: 3 B: 7-12-5 C: 8-9-2-1-6-10-11-4

Har stått opp fra de døde

I V76-4/V5-1 tror jeg på topp vinnersjanse for "pånyttfødte" 5 Obi. Den tidligere ungheststjernen hadde en medium femårssesong og et middels første halvår i 2016. Men viste litt fremgang tredje sist på Bjerke og betydelig mer fremgang på Bjerke nest sist som toer bak formsterke Pebbe Simoni. Sist ble det seier etter et herlig oppløp, der ledende Gigant Invalley ble et lett bytte. Så får vi se om Obi i nåværende form også takler2100 meter like bra som sprint. Jeg velger uansett å bankerspille 5 Obi på det minste V76-forslaget og på det minste minste V5-forslaget.

Stallkompis 3 Triple Crown er det klare motbudet. Også denne har slitt med å følge opp gode unghestprestasjoner, men formen er bra nå. ER nok tethesten fra start, men trolig velger Magnus Teien Gundersen ryggløp over 2100 meter.

På det aller største V76-forslaget tar jeg også med 6 Jet Voice. Øverdal-hesten er litt variabel, men på sitt aller beste er han kanskje hesten med størst kapasitet i feltet.

Rangering V76-4/V5-1: A: 5 B: 3-6 C: 9-7-11-4-1-2-10-8-11

V76-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart. Monteløp.

Det hele innledes med et småskummelt monteløp, der jeg synes fire hester skiller seg litt ut og står på disse på samtlige kupongforslag.

9 Pokerface Pellini blir mitt førstevalg. Ble offensivt ridd på Bjerke nest sist ( i et bra V76-felt), men stummet litt mot mål da og måtte nøye seg med fjerde. Har etterpå det vært ute i et løp på Färjestad, der hesten skuffet litt som sjette. På sitt beste skal Pokerface Pellini ha en bra vinnersjanse i V76-1. Det skal også 4 Onyx Bi ha. Hesten har vunnet sine to siste monteløp og står bra til spormessig i V76-1.

8 Ideal Va Bene har variert litt i sine monteprestasjoner, men gjør hesten om løpet fra tredje sist, der kun gode Ramona's Fighter var foran i mål, er han en vinnerkandidat her. 6 Banker's Go vant overlegent i sitt siste monteløp på Biri. Noe tøffere motstand onsdag, men kan vinne igjen.

5 Tib Tinto blir endel spilt, men var helt sjanseløs mot Onyx Bi i sitt siste monteløp, og jeg dropper denne onsdag på kupongforslagene på Nettavisen.

Rangering V76-1: A: 9 B: 4-8-6 C: 5-1-3-7-10-2

V76-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

9 Myhreng Jerker er den beste hesten, favoriseres av et lite felt og normalt er det en vinner. Men Mikkelborg-traveren kommer til start med to tvilsomme prestasjoner i kroppen og derfor lar jeg ham ikke stå alene på forslagene onsdag og tar med to formhester.

Jeg starter med 7 Tojo Prinsen som etter en rekke løp under pari, viste klar formstigning igjen i siste løpet på Bjerke. Selv fra spor sju er nok kusk Gunnar Austevoll på jakt etter føringen her og en Tojo Prinsen på topp, kan utmerket godt lede hele veien da. 2 Ty Tinn står også endelig forlokkende til spormessig og formkurven peker rett opp. Ty Tinn leverte også veldig gode løp på denne tiden i fjor. De tre hestene bør være et trygt lås i V76-2.

Rangering V76-2: A: 9 B: 7-2 C: 8-6-4-5-3-1-10

V76-5/V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Det har vært fantastisk fin stil på treårige 8 Orlando Knick i to strake seiersløp og i V76-5 blir Thai Broadways lillebor påny favoritt. Innfridde meget enkelt som min V76-banker i sitt siste løp, men onsdag er det skjerpet motstand og startsporet er ikke perfekt.

1 Lins Tanic er det klare motbudet. Frode Hamres treåring tok karrierens andre seier i et stayerløp på Jarlsberg i den siste starten og gjorde en mektig prestasjon da. Førstesporet er sjanseartet, men skulle gjestekusk Kolle lykkes med å forsvare det, er det ingen tvil om at han kan gi favoritten Orlando Knick kamp om seieren.

Hamre selv velger å kuske 7 Euroncandidcamera. Den svenskfødte fireåringen norgesdebuterte for Frode Hamre på Bjerke 17/12, men satt langt bak og satt fast i mål. Jeg tar denne med på de større V76-forslagene og tror tre hester skal rekke langt i V76-5.

Rangering V76-5/V5-2: A: 8 B: 1-7 C: 10-11-5-4-2-6-12-9

V76-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Uten tvil V76-omgangens beste spilleløp og her er det mange om beinet, men jeg stenger på sju hester på det største V76-forslaget.

4 Faks Mollyn blir min favoritt. Schem-traveren gjorde et strålende seiersløp etter et par måneders pause på Bjerke forrige onsdag og det på sprint. Onsdag er det 2100 meter og det er ikke noe minus. Fra et flott startspor, skal det være bra vinnersjanse igjen.

1 Kvikk Tojo har tjent mye penger i år, og det kan være forklaringen på at hesten har svake plasseringer på slutten. Onsdag er det førstespor bak bilen og bra tetsjanse. Så får vi om Kvikk Tojo er god nok til å vinne derfra. 7 Maks Mollyn lanserte jeg som er herlig tipsener på Biri i seiersløpet 16/12 (sjettevalg i spillet og femprosenter). Hesten er brennkvikk fra start og trives fantastisk bra i Dag-Sveinung Dalens eminente kuskehender.

2 Mjølner Fokus er alltid aktuell, 12 Silke Chasmine viste fremgang igjen sist, 10 Neslands Tron stadig med i toppen og 11 Remspik kan være forbedret med løp i kroppen.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 4 B: 1-7-2-12-10-11 C: 9-6-8-5-3

V76-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshopper. 1609 meter autostart.

3 Sheer Joy Hanover har vist kanonform på slutten og selv om det kan bli vanskelig å nå teten i dette løpet, lanserer jeg hoppa som min frekke DD-banker onsdag sammen med Magnus Teien Gundersen.



10 Invicta var ikke i nærheten av å få noe tet fra sjettespor bak bilen som min V65-banker på Biri 16/12 og bakket seg sist. Avsluttet strålende til mål og ble toer. Formen er på topp hos Helgestad-hoppa, som skal tidlig med på gardering her. Det skal også 1 Valcyrie Simoni. Hoppa er god fra start og forsvarer trolig sitt innerspor. Valcyrie Simoni er en av mange hester som yter alle best fra tet og hun kan holde unna.

12 Moviestile har vunnet begge sine løp etter lang pause, men begge har vært fra tet. Onsdag er det helt andre forutsetninger med tolvtespor, men hun er kanskje den beste hoppa i løpet og blir min fjerde og siste hest på V76-forslagene.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 3 B: 10-1-12 C: 5-7-6-4-11-8-2-9