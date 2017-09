Bonuspott med monsterbanker

U.S. Male E.P. med kusk Erlend Rennesvik blir storfavoritt i V76-6 på Bjerke i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En herlig onsdag som består av galopp til lunsj og trav til kvelds, er som vanlig ingrediesene når det er onsdager. Det er Øvrevoll som har regien for galoppløpene og landets eneste galoppbane byr på både internasjonal V4 og V5. Til kvelden er det superonsdag på Bjerke. Bonuspotten skal fordeles på alle med 7 rette og det betyr hele 866 715 ekstra i sjuerpotten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V76-løpene på Bjerke. Siste onsdag hver eneste måned så deles altså Bonuspotten ut og i kveld er det 866 715 kr ekstra i sjuerpotten og spillemessig er det som alltid en flott meny på disse Bjerkeonsdagene. bankeren blir storfavoritt, men det er seks øvrige løp som skal vurderes, så det betyr trolig lite.

Må galoppere for å tape

9 U.S. Male E.P. er sine konkurrenter totalt overlegen på kapasitet i V76-6/DD-1. Var fantastisk bra i seiersløpet på Bjerke 9. september og kom alene til mål på råsterke 12.7/2100 meter. Tåler å bli brukt knallhardt underveis og møter ikke noe veldig tøff motstand i dette løpet. 9 U.S. Male E.P. blir min klare V76-banker på Bjerke onsdag og bankerspilles også i både DD og V5.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 9 B: 4-1-6 C: 7-2-5-3-11-10-8

Sjanser på to i bånn

Til tross for at det er meget bra sportslig klasse på V76-7/DD-2, tar jeg sjansen på ¨å stå på to hester i V76-finalen. 7 Gandolf har funnet enda et nytt gir i det siste og tiåringen som hadde en liten mellomsesong i 2016, har vært fryktelig bra på slutten. Solid V75-seier nest sist, ble fulgt opp av et knallsterkt seiersløp i Årjäng sist. Spor sju bak startbilen betyr neppe allverden for denne tøffingen.

9 Roli Eld la seg ikke til fra førstespor i volta i V75-løpet på Klosterskogen nest sist, men i V75-finalen på Bjerke under Klasseløpslørdagen var seiersmaskinen tilbake som en vinner etter tet hele veien. Bakspor nå, men niendespor var ikke det verste da med tanke på baksporet. Roli Eld vet hvor målstreken er og blir sammen med 7 Gandolf mitt tohesters-lås i V76-7.

Rangering V76-7/DD-2/V5-4: A: 7-9 B: 3-12-1 C: 8-10-11-4-6-2-5

V76-1 - Varmblodshester. 2100 meter voltestart.

Jeg står på fire hester på samtlige V76-forslag i V76-1 og setter kapable 9 Double Spin først. Kun 300 000 kroner på konto har denne kapasitetstraveren som møter helt riktig motstand i dette løpet. Er Double Spin på sitt maksnivå, tror jeg hesten vinner.

10 Viking Arrow var veldig solid i seiersløpet nest sist. Var hardt betrodd sist i V75, men havnet på vingel fra start og fikk et blytungt løp. Har et bra spor på 20 meter tillegg i kveld og skal regnes tidlig. 11 Kick Off Classic skuffet som storfavoritt i V75-finalen på Klasseløpslørdagen, og burde holdt unna mot mål. Blir stor favoritt i kveld, for meg blir hesten et tredjevalg.

Fra strek kan 3 Darco selvsagt vinne dette, om han holder seg unna galoppen. Tom Erik Solberg opp som kusk i kveld, og får Kolnes-traveren feilfritt rundt, kan han vinne.

Rangering V76-1: A: 9 B: 10-11-3 C: 6-2-4-8-12-5-7-1

V76-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

5 Tyri Loke og Geir Flåten blir ganske klare favoritter i dette kaldblodsløpet i V76-2 og den blir også min favoritt. Gjorde et fint seiersløp sist påå Momarken som storfavoritt og kan være et bankeralternativ i kveld, men støter på noen gode konkurrenter, så jeg garderer litt.

Først med pausehesten 9 Brenne Viking. Gjorde tre løp i regi Erik Killingmo tidligere i sommer, uten å få vinne. Er kastrert siden da og er kanskje den med største farten i feltet. Så får vi om viljen også er der. 3 Høvding Jaros er i knallform og sprint er neppe noe minus. Blir spennende å følge med Odd Arne Sagholen som gjestekusk i kveld. 4 Alsaker Puumba var litt under pari sist, men har vist flott form i sommer. Sprint igjen i kveld og årets første seier kan kanskje komme i kveld.

På videre gardering betaler jeg også for 6 Kagge Lina (på vei mot formen igjen nå) og 12 Bjørnemyr Texa (må ha klaff fra tolvtespor, men formen er fin).

Rangering V76-2: A: 5 B: 9-3-4-6-12 C: 8-11-2-1-7-10

V76-3 - Varmblodshester. Monteløp. 1609 meter autostart.

Fire hester på de to minste V76-forslagene og fem hester på de to største V76-forslagene blit mitt valg i dette spennende monteløpet.

Kristine Kvasnes er veldig positiv på forhånd med montedebutanten 8 Red Bolt og henne er det verd å lytte til. Får et knepent vinnertips i et jevnt felt. 9 Paddington Face la inn en startgalopp i Bergen sist, men kom tilbake og tok seg lett forbi gode Ramona's Fighter mot mål. Sprint er neppe noen fordel, men hesten går til mål.

7 Amon Tomaz er ganske klar favoritt i formiddagstimene onsdag. Kan vinne, men ingen favoritt for meg. 1 Garfield Prinze har gjort tre starter i regi Henriette Bye etter ankomsten fra Sverige og gjorde sitt beste løp sist. Fra førstespor tror Henriette på tet og sprint er trolig et pluss, klart garderingskryss.

På de større forslagene betaler jeg også for 5 Arn Brodde som slo seg forbi nevnte Garfield Prinze oppunder mål sist. Da var det 2100 meter, i kveld er det sprint.

Rangering V76-3: A: 8 B: 9-7-1-5 C: 2-6-4-3-10

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

12 Eldhusodin har vist strålende utvikling den siste tiden og innfridde som stor favoritt på Bjerke sist, etter en solid avslutning. Tolvtespor i kveld betyr mange å runde, men holder han seg unna galoppen, er det en meget sannsynlig vinner.

8 Spydomann Ø.K. er den klart tøffeste utfordreren slik jeg ser det. Fireåringen er under flott utvikling og jeg tror ikke åttendesporet betyr allverden for denne tøffingen. Feilfritt tror jeg han er god nok til å utfordre Eldhusodin og jeg står på disse to på de tre minste V76-forslagene.

På det aller største betaler jeg i tillegg for 9 Frøyu Petter som riktignok møter bedre hester i kveld, men som var meget bra i seiersløpet sist på Jarlsberg.

Rangering V76-4/V5-1: A: 12 B: 8-9 C: 11-3-4-6-5-7-10-2-1

V76-5/V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

I dette løpet kommer kveldens nest største favoritt til start. Det dreier seg om 4 Gentile F. Boko og Åsbjørn Tengsareid. Sviktet som storfavoritt fra tet i et lunsjløp på Bjerke nest sist og var sjanseløs mot vinneren Hazil Boko et lunsjløp sist. På bakgrunn av de to prestasjonene, kan ikke jeg anbefale et bankerspill i kveld, men i mangel av et bedre forslag, setter jeg ham først.

9 Star Frecel er første motbud. Jeg lanserte hesten sist på Bjerke i et lunsjløp første gang ut i regi Morten Pedersen. Gjorde et flott løp da etter startgalopp og dødens og ble toer. Har kapasitet og kan helt klart utfordre den store favoritten. Det kan også kapable 10 I'll Be Back om han fungerer som best for dagen.

5 Siberian Photo er også en bra hest som blir med på de litt større V76-forslagene. Jessen-hesten går til mål og blir farlig om han er på skuddhold ut mot oppløpet. På det aller største V76-forslaget betaler jeg også for 3 Lightning McQueen. Var riktignok et godt stykke bak Gentile F. Boko i mål nest sist, men måtte da trave i dødens underveis. Sist satt vallaken bom fast over mål.

Rangering V76-5/V5-2: A: 4 B: 9-10-5-3 C: 8-2-12-11-7-6-1