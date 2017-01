Bonuspotten skal ut i V76

Special Envoy og Eirik Høitomt blir store favoritter i V76-3 på Bjerke onsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er duket for en ny superonsdag på Bjerke. Bonuspotten skal fordeles på alle med 7 rette. Hele 1 049 303 ekstra i sjuerpotten denne onsdagen. I tillegg vanker det ekstra bonus på 500 000 til en eventuell alenebong med 7 rette. I tillegg til Bjerkeløpene, er det også V4-spill til Boden på ettermiddagen.

Det ser forholdsvis oversiktlig ut på Bjerke onsdag, hva gjelder vanskelighetsgraden i V76-spillet. Det er klare bankerkandidater både i V76-1 (9 Brenne Major) og i V76-3 (1 Special Envoy) og i tillegg blir nok 7 Gunda i V76-7 ganske så stor favoritt. Fellesnevner for alle tre at de har Eirik Høitomt som kusk og mye tyder på at fjoårets landschampion får en riktig så fin onsdag på Bjerke.

Revansje nå?

1 Special Envoy sviktet som min V75-banker på Jarlsberg 14. januar. Forsvant i galopp på startsiden den dagen, men kom flott tilbake og ble femte i mål. Motstanden onsdag i V76-3 er ikke like skarp som sist og fra innersporet bak bilen, skal det være gode tetsjanser for Hamre-traveren her. Jeg tror på revansje og bankerspiller formsterke 1 Special Envoy i V76-3.

Rangering V76-3: A: 1 B: 5-6-4 C: 7-2-3-9

Taper ikke om humøret er på plass

Det er ingen tvil om at 9 Brenne Major er kapasitetshesten i V76-1 og er Helgestad-traveren slik som han var i seiersløpet på Biri 13. januar, så blåser han normalt denne gjengen mot mål. Brenne Major var svært så spenstig og løpssugen på Biri sist og får et soleklart vinnertips i V76-1 og på det minste V76-forslaget står hesten alene. Men det er ikke hver gang Brenne Major har vært like bøs, og derfor tar jeg med to hester til på de større V76-forslagene.

1 T.B.'s Minar er ikke så lett å regne på alltid, men på sitt beste er han klart aktuell her. Fungerte ikke skoløs sist, men får sko på beina nå. Fra et perfekt startspor er han hovedutfordreren til den store favoritten. Galopplystne 7 Lilletroll er også aktuell, dersom han tramper i rett gangart fra start. Lilletroll har vist fin fart på slutten og fra springspor, kan det kanskje bli tidlig tetkjenning i V76-1. De tre hestene skiller seg noe ut i V76-1, spesielt siden 12 Kopi har vist en klart nedadgående formkurve på slutten.

Rangering V76-1: A: 9 B: 1-7 C: 12-2-3-8-5-10-11-4

V75-3 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 1609 meter autostart.

Kun ni hester til start i V76-2, men likevel ser det vidåpent ut på forhånd og jeg markerer for samtlige ni startende på alle mine V76-forslag.

Jeg setter 1 Kolnes Karen først, selv om hoppa kanskje ikke er i den samme superformen hun hadde i tiden rundt seiersløpet i Drammen i november. Onsdag er det yndlingsdistansen sprint igjen og motstanden skremmer aldeles ikke.

8 Helle Tone er nok den beste hesten, men trønderhoppa hadde nok gjerne sett at det var litt lenger distanse. Tømmefører Høitomt trekker opp og jeg setter henne inn som andrevalg. 2 Bork Juni trives på sprint og får Vidar Hop tilbake i sulkyen onsdag. Nest sist vant hoppa er billig lunsjløp overlegent i Drammen. 9 Bol Perla må helst ha det litt servert, men er i knallform.

4 Frøken Fryd kan få tet og er hun forbedet fra de siste startene kan hun vinne. 5 Veels Shanti vant et billig lunsjløp på Jarlsberg sist torsdag på trøtte bein. Ikke noe tøffere imot her. 3 Hovhaaga avsluttet strålend til andre i det samme løpet, men Hovhaaga rader ikke opp seire (to gevinster på 53 forsøk).

7 Ingerø Mari og 6 Finnskog Mira har tilsammen vunnet tre løp på 135 starter og kompletterer heldekket i V76-2.

Rangering V76-2: A: 1 B: 8-2-9-4-5-3 C: 7-6

V76-4/V5-1 - Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

Ganske klart skille på hoppene i dette hoppeløpet i V76-4, der spesielt to stykker skiller seg noe ut.

Jeg setter 4 Global Sunset først på min rangering på sporfordelen kontra årsdebuterende 8 West Coast. Anette Skårnes har flott sving på stallen i øyeblikket og mye taler for at Tom Erik Solberg og 4 Global Sunset sitter tidlig i tet i dette løpet. Da må det være snakk om en flott vinnersjanse.

Utfordres i første rekke av to hopper fra stall Hamre og mest av alt av 8 West Coast. Gjorde kun fire løp i regi stall Hamre i fjor, og imponerte flere ganger. Viste da at hun tåler å gjøre jobben selv og Frode er fornøyd med treningsjobbene. 4 Global Sunset og 8 West Coast står alene på mine tre minste V76-forslag.

Jeg tar også med variable 9 Sidsel på det største V76-forslaget. Hun surnet fra dødens sist, men spurtet frenetisk til andre nest sist. Per Oleg Midtfjeld som kusker onsdag, vant med henne sist han var kusk og kan kanskje gjøre det igjen.

Rangering V76-4/V5-1: A: 4 B: 8-9 C: 3-7-1-6-5-2

V76-5/V5-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Forholdsvis sparsomt startende 1 Eikmann (kun gjort 25 løp i en alder av 7 år) blir min favoritt i dette flotte sprintløpet for kaldblodshester i mellomklassen. Hadde ikke startet siden 11. mars 2015, da han dukket opp i regi Andre H. Stensen 14. desember 2016. Spant da til tet, slapp teten og utfordret vinneren Spang Kinge mot mål, etter å ha bakket seg ut i den siste svingen. Sprint er neppe noe minus for Eikmann, så får vi se om Stensen velger å sitte foran med litt lunefulle Eikmann i dette løpet.

3 Mjølner Fokus var med i det samme løpet 14/12, men satt i baktroppen underveis da og kunne ikke bli bedre enn fjerde. Har gjort tre starter siden det løpet og avsluttet flott til andreplass i et V75-løp på Jarlsberg sist. Mjølnerød-traveren er helt klart en av dem som skal tidlig på her. Det skal også variable 7 Jærvinn S.K. Ble litt felt av baneforholdene på Bjerke 30/12 og fikk maks som fjerde da og skal helst ha fast og fin bane. Outsideren.

9 N.S. Viras Lykke er også opp og ned i prestasjonene. Kanongod i seiersløpet på Klosterskogen 15/12, og hang bra med til tredje sist på Klosterskogen. Mot bra motstand, må det nok klaffe på veien for denne dama, men hun kan vinne med maks klaff. Disse fire får plass på de mellomstore V76-forslagene.

På det aller største tar jeg også med 6 Prins Philip som jeg stormvarslet for i forkant av seiersløpet på Klosterskogen fjerde sist. Men det har ikke sprudlet av Prins Philip i løpene etterpå og her står han også litt sjanseartet til spormessig.

Rangering V76-5/V5-2: A: 1 B: 3-7-9-6 C: 4-5-2-8

V76-6/V5-3/DD-1 - Varmblods. Ungdomsløp. 2100 meter autostart.

Flott spilleløp når de unge kuskene skal gjøre opp om seieren i V76-6. Jeg setter Hamre-hesten 2 Elliot B.R. først på min rangering. Hesten møter klart billigere motstand enn i sine siste løp og kan nok vinne et slikt løp fra dødens. I DD-spillet bankerspiller jeg 2 Elliot B.R.



1 Doctor Joe ser ut til å ha funnet tilbake til godformen han viste i de første startene i regi Trond Lindbak. Gjorde et meget solid seiersløp i V65-1 på Biri sist, men det var billig motstand den dagen. Jeg tar også med Hamre-hesten 4 Crisp Look, vel vitende om at verken hest eller kusk er lett å sveive inn. Joakim Hansen jakter fortsatt på sin første seier, men han kusker ihvertfall en hest i knallform. De tre hestene bør være et bra lås i V76-6.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 2 B: 1-4 C: 3-5-7-6-11-12-8-9

V76-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

Jan Martin Bjerring har gjort en strålende jobb med 2 Silke Chasmina og hun er da også i knallform om dagen. Står nydelig til på strek i dette hoppeløpet og blir min favoritt.

7 Gunda slo seg forbi nevnte Silke Chasmina omtrent på målstreken i V75-løpet på Jarlsberg sist. Stod også da 20 meter bak Silke Chasmina, men denne gangen kan Silke Chasmina få et lettere løp fra strek. Dog vet Eirik Høitomt svært godt hvordan han skal disponere Gunda underveis og i lite felt sitter nok Gunda bra på de tidlig. Jeg tror klart mest på disse to.

Men tar med meg strekhesten 3 Trons Torila også på de største V76-forslagene. Trons Torila var langt under pari i V75-løpet på Bjerke 30/12 og skritter i mål et hav bak vinneren Gunda. Men var veldig bra både tredje sist og nest sist, og står flott til på strek her.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 2 B: 7-3 C: 1-5-4-8-9-10-6