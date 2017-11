Dobbel V76-jackpot med 2,2 millioner ekstra i potten

Troll Svenn og kusk Gunnar Austevoll. Onsdag kommer de ut på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble en herlig treff i lunsjen til Bergsåker mandag. Den store V4-bongen (fire andeler a Kr.500) satt nemlig som spikret, og utbetalingen ble flotte Kr.13 223,-. Under jackpotomgangen i Drammen ble det dessverre kun fem riktige på vår minste V65-bong til Kr.216. Nonstop Rascal som vi banket ble plukket ned helt oppunder mål, og skuffet egentlig stort. Utbetalingen for denne femmeren var fine Kr.1 165,-. I V5-spillet på samme bane ble det fullklaff for den minste V5-bongen med en innleveringspris på Kr.144, og utbetalingen her ble brukbare Kr.759,-.

På Bjerke serverte vi Artemis (2-valg) + Toto (4-valg) som herlige ideer. Dessverre røk vi på et trehesters-målfoto i V5-3, og her hadde vi med to av de hestene som var med på foto, men ikke den som vant. Nå er vi mer enn sugen på å revansjere oss fra det som skjedde på Bjerke mandag, og noen bedre mulighet enn å gjøre det nå finnes ikke.

Det er nemlig duket for en GEDIGEN DOBBEL V76-JACKPOTOMGANG på Bjerke, og det ligger over 2,2 millioner ekstra i sjuerpotten! Omgangen er svært spennende, det vrimler av godbiter i denne menyen, så her er det bare å lese all vår info nøye. Bankeren kommer ut i V76-6, og på våre bonger står 2 Dupont alene.

V76-1 : 7 Calexico – Her er nok Gunnar Austevoll veldig sugen på en revansje for det som skjedde sist. Satt da i tet, det så helt grønt ut, men så stakk han i den siste svingen, og lagde åpning for Høitomt med Mister Adisak. Ble tatt på ren speed, og vi føler ikke at Calexico var spesielt trøtt i mål. Viste 13,6 s 500m. Har normalt gått endel frem med denne blåseren i kroppen etter den lange pausen, den møter på en billig gjeng, og den må bare prøves! 9 Broadway – Fikk på seg en yankervogn sist, og vips så var det en klink vinner. Vant sprettlett med masse krefter igjen, og den løftet seg ordentlig med denne utstyrsendringen. Duger normalt godt i et billig løp, og den er selvskreven på bongen. 2 From Macarena – Har kun gått på det jevne de siste gangene, men er egentlig ikke så verst, og på onsdag skal den dessuten lettes i balansen. Herman Tvedt opp er et solid kuskepluss, og fra en nydelig utgangsposisjon er i hvertfall vi på vakt. PASSES! 3 April Esterel – Har funnet formen, og den var OK i nederlaget sist. Steinseth er opp på sin springer, og den trenger ikke å være helt borte fra et nydelig spor. 1 Balotelli – Er det noen skalle i denne? Fikk riktignok MYE trykk på seg sist, og den hadde lov å trekke seg tilslutt da. Dog kan det løpet ha kostet mer enn det smakte, og vi er usikker på om den er “modig” nok til å taue dette fra start til mål. Er en gardering fra et fint spor. 4 El Ray – Har aldri imponert oss, men nå sist virket den klart forbedret. Så ganske fin ut i kulissene etter sene luker, og den gikk 16,3 s 300m. Kan dukke opp der foran om den kanskje skulle være enda bedre nå.

Vår rangering : A : 7 B : 9-2-3-1-4 C : 6-10-8

V76-2 : 6 Troll Svenn – Gikk et helt spinnvilt løp sist, og det skal nesten ikke være mulig å vinne etter et slikt opplegg. Havnet altså i tredjespor, var innom galoppen, men bare fortsatte i tredjespor, og moste alt. Dog skal man være klar over at vi her snakker om en traver som har feilet seks ganger på rad, løpet sist må ha kostet litt, og med tanke på at det ikke er lenge siden så finner vi verdi i å spekulere. Vinner dog om den er som sist. 7 Emil Mollyn – Hadde helt feile betingelser sist, men den vant likevel enkelt på ny bestetid. Har funnet storformen nå, distansen passer bedre på onsdag, og det er den første som skal med om du velger å gardere den store favoritten. 10 Vetle Petter – Matches mot finalen på Bjerke om 17 dager, og det betyr nok et defensivt opplegg her. Var heller ikke helt på topp sist, og formen har nok vært bedre tidligere i år. Kan selvfølgelig vinne om det bare klaffer på veien. 11 Linnstjernen – Var i en veldig form for noen starter siden, men har ikke vært helt 100% de siste gangene. Nå er den nybehandlet, og den er dessuten kuskeplusset med Akselsen. Er en hest som skal på bongen om man går litt ut i dette løpet. 8 Blessomen – Har tidligere hatt en elendig skalle, men etter at Tom Erik Solberg satt seg opp har den virkelig tatt i. Nå sist ble det feil, men den spurtet ordentlig bra når den fikk lukene ut på oppløpet. Kan overraske med flyt fra et dårlig spor.

Vår rangering : A : 6 B : 7-10-11-8 C : 5-3-1-2-4-9

V76-3 : 3 Valle Storm – Har matchet MYE bedre hester enn dette, og vi snakker altså om en 4-åring som tidlig var et stort løfte. Har imidlertid hatt sine problemer i år, og den har ikke fått vist seg fra sin beste side før sist. Da spurtet den strålende, gikk 24,8 s 300m, og vant sikkert. Skulle den være enda bedre nå, og at det klaffer med et fint ryggopplegg, ja, da kan den felle alt. SPILLES! 4 Sprett Odin – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og det er ingen tvil om at dette er en traver på vei mot full form. Gikk sterkt etter galopp sist, og vi hadde 25,0 s 300m på klokken. Distansen er normalt null problem, og motstanden den riktige. Motbudet. 5 Best Ruggen – Feilet da Østre prøvde alt hva han kunne på å gå i nærkamp med Vetle Petter på oppløpet sist., men den holder sin solide form, og den liker distansen på onsdag. Kan opplagt vinne om den bare går feilfritt. 2 Eldhusodin – Var langt under pari på Leangen i helgen, og det var en sliten hest som kom til mål da. Har i tillegg stått mye på bilen, og vi er usikker på om den har greid å hente seg inn i løpet av en såpass kort tid. Normalt er dette en HET seierskandidat, men etter løpet i helgen ble vi usikker. Outsideren. 1 Alm Nagano/9 Alessandra – Holder begge flott form, men distansen på onsdag er neppe noe pluss. Kan vinne, men da tror vi det må bli feil for noen av de vi har mest tro på.

Vår rangering : A : 3 B : 4-5-2-1-9 C : 7-8-6

V76-4 : 2 Julicana – Var ikke spilt i dette monteløpet når vi la ut våre tips, og det finner vi underlig med norges beste rytter på ryggen. Vi likte den SKARPT under sal for Siv Emilie Løvvold i prøveløpet på Bjerke 2. August. Jogget da 15 s 800m, hadde full spenst/stor fart over mål, og den fikk to pluss i kanten av oss. I monteløpet tredje sist rullet den over mot den første svingen pga den ble for lett i balansen? I prøveløpet gikk den med busser, men i det nevnte løpet var disse tatt av. Nå justerer nok man dette, og som veldig lite spilt må den bare prøves! STOR OBS! 3 Barack La Marc – Bak Sofia Adolfsson er Jennifer Oscarsson en av rytterne som virkelig kommer bakfra i Sverige. Hun har utviklet seg kolossalt på hesteryggen, og er inne i sitt beste år som aktiv. Kommer til Norge med en hest fra arbeidsgiveren hennes, og det er ingen tvil om at Barack La Marc er en god montehest. Vi er dog usikker på hvor den havner med volte + at den nå ikke får ha pisken med seg er et minus. Er dog såpass bra at den skal i a-gruppen. 1 Garfieldz Prinze – Var god etter en tøff førsterunde sist, mens den ikke hadde marginene helt med seg nest sist. Kan lede lenge fra tet, og for oss er dette løpets outsider. 9 Etna BR – Spurtet i 09-fart til seier sist, og den var bra i montedebuten. Springsporet på tillegget passer bra, og får den bare gå med i rygger er den sylvass på speed. Er en naturlig hest å ha med om man bruker noen hester. 13 Ramonas Fighter – Er dønn riktig ute når det gjelder motstand, og i monte tredje sist taper den kun for knallgode Art On Line. 40m tillegg i et stort felt er ikke enkelt, og Amanda Robertsen må trolig ri på sjanse for å nå frem. Tas med om man går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 2-3 B : 1-9-13-4-11-6 C : 8-14-5-10-12-7

V76-5 : 9 Dag Støvar – Gikk ny bestetid med volte etter pause sist, og den var meget positiv. Det løpet under vesten har nok uansett gjort bra, og vi forventer den enda bedre på onsdag. Står ypperlig til i en startrask rygg, den er normalt sikret et bra opplegg, og med tempo feller den alt? SPILLES! 5 Villas Cato – Vi er noe usikker på formen for hestene til Wolden, men Villas Cato var uansett bra etter pause sist, og den duger normalt godt i et løp som dette. Skulle den komme seg “gratis” frem i dødens så er mulighetene fine, og det er motbudet til vår klare ide. 4 Finnskog Oda – Er ingen enkel hest å vinne med, men den er i en sinnsykt bra form, og også vi har latt oss imponere litt. Bremset vekk seieren sist, mens den satt bom fast med vinnerkrefter nest sist. En kjapp sprint er et klart pluss, og mot en motstand som ikke skremmer er den en tidlig strek for oss. 2 Stensvik Martin – Var ikke på topp sist, men kommer onsdag ut med knallsterke rapporter i ryggen. Har et skreddersydd løp foran seg, og går den som i trening gjør den opp om seieren.

Vår rangering : A : 9 B : 5-4-2 C : 10-1-8-6-3-7-11

V76-6 : 2 Dupont – Banker vi i en særdeles utfordrende jackpotomgang. Jogget lett en lav 16-tid fra dødens sist, og den kom til mål med krefter igjen. Har tidligere i år møtt klart bedre hester enn dette, og det er snakk om en grunnkapabel type. Frode Hamre melder om fine treningsrapporter på sin springer, og fra et nydelig spor ser dette veldig riktig ut på forhånd. BANKER! 6 Super Orlando – Er den vi frykter. Den satt fast med vinnerkrefter i debuten for Brenne nest sist, mens den nå sist vant sprettlett med masse krefter igjen. Er MYE forbedret, den er kapabel, og velger man en annen banker enn hva vi gjør, ja, da MÅ 6 Super Orlando med. 10 Blaze Of Glory – Var OK bak meget gode A Brave Heart sist, og da skal man også huske på at den ikke var helt kjørbar. Kommer nå ut etter pause, og fungerer den bare i travet så dukker den opp langt fremme. Outsideren. 8 Tequila Lind – Var veldig fin sist, mens den holdt klart bra etter et tøft opplegg nest sist. Sporet nå trekker dessverre mye ned, og det er stor vingelrisk. Er imidlertid en aktuell gardering med flyt på veien.

Vår rangering : A : 2 B : 6-10-8 C : 9-1-4-11-5-7-12

V76-7 : 9 W.J. Eminent Bergen – Kan være en banker for de som ønsker å gå tynt. Den var god fra dødens mot bedre hester enn dette sist, mens den nest sist ble sittende fast med krefter igjen. Står i en fin rygg fra start, og med tempo er feelingen at vår soleklare ide kommer på lette bein tilslutt. SPILLES! 1 Moveslikejagger – Blir trolig overflydd av 5 Luzifer, men skulle det likevel løse seg så er den HET! Etter en liten pause sist var den tapper i nederlaget. Er stortsett alltid med på foto, og mot en overkommelig gjeng er den normalt det igjen. Motbudet. 2 Hickothepooh – Har vært nede i kjelleren noen ganger på slutten, og sist var den heller ikke som aller best. Kan muligens ha mistet storformen, men fra drømmesporet mot riktig motstand er den uansett en gardering. 11 C.C. Queen – Er en grunnkapabel hoppe som kan skrelle med flyt fra et dårlig spor. Satt bom fast som helpigg mot gode hester i Sverige sist, og den varslet full form da. På sitt beste duger den, og som veldig lite spilt kan det være en spennende hest å ha på i finalen. 5 Luzifer – Er meget kjapp i vei, og den når teten? Er imidlertid “bløt”, og får den ikke dempe er den i trøbbel. Er en gardering for de som bruker noen hester.

Vår rangering : A : 9 B : 1-2-11-5 C : 12-10-7-4-3-6-8