Flott V76-omgang på Bjerke

Teddy Boy O.K. og kusk Erlend Rennesvik blir store favoritter i V76-5 på Bjerke i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En deilig onsdag står foran oss. Øvrevoll byr på stor internasjonal V4 og V5-lunsj denne onsdagen og det er som vanlig meget fine løp der. Til kvelden venter en mildt sagt utfordrende V76-omgang på Bjerke, der det oser store penger.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V76-omgang på Bjerke, og her er det vrient. Bankerkandidatene er ikke mange, og i tillegg er det drøssevis med vinnerkandidater i flere av løpene. Jeg valgte tilslutt min banker i V76-5.

Klart beste hesten

Det handler om hyperkapable 4 Teddy Boy O.K. og Erlend Rennesvik. Det er helt udiskutabelt at dette er den beste hesten i feltet, og oppfører han så er det en vinner. Teddy Boy O.K. var kanongod i seiersløpene både tredje sist på Jarlsberg og nest sist på Bjerke, men et tøft løpsopplegg i det siste løpet på Jarlsberg 9. juli, gjorde at hesten endte uplassert. Trener veldig fint i følge Rennesvik og normalt er tetsjansen god. Jeg velger å bankerspille 4 Teddy Boy O.K. i V76-5 og spiller også hesten banker i V5-spillet.

Rangering V76-5/V5-2: A: 4 B: 7-5-2 C: 1-8-9-11-6-10-3

Herlig V76-finale

Sportslig og spillemessig er V76-7/DD-2, kveldens godbit. Ni hester til start og samtlige holder V75-klasse.

Jeg har en feeling for at Vidar Hop klarer å holde 3 Reveleer ute med 2 Hickothepooh og setter derfor denne først på min rangering og lanserer også denne som en frekk DD-banker.



Men 3 Reveleer kan flytte beina fra start, og er selvsagt ikke sjanseløs heller om han ikke skulle få tet. Jeg står på disse på V76-forslagene, vel vitende om at det "vrimler" av outsiderbud i løpet.

Rangering V76-7/V5-3/DD-2: A: 2 B: 3-5-4 C: 7-8-9-10-1

V76-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Vidåpen innledning på kveldens V76, men jeg tror fem hester skal rekke langt.

3 Jo Blessen blir min knepne favoritt. Han vant et tilsvarende V76-løp på Bjerke tredje sist. Tilsvarende i den forstand at han også da stod på strek og kom seg foran. Det kan også gjøre i kveld og da minsker også galopprisikoen på fireåringen. 10 Ra Tore blir spillefavoritten. Det er en hest jeg har messet på lenge og sist ble det endelig seier igjen. Feilfritt er det bra vinnersjanse igjen.

Tøffingen 8 Lauvås Creon var under pari i Østersund sist, men har ellers leverte flotte løp i år. Har faktisk ikke vunnet siden 12. januar 2015, men kveldens oppgave ser svært riktig ut for sjuåringen. 7 Idfaxen har også en fin oppgave på papiret og var bra tredje på Biri sist. 2 Väskinge Anna har levert fine løp i Årjäng/Åmål på slutten og får Eirik Høitomt opp som kusk i kveld. Gardering.

Jeg synes de fem forannevnte skiller seg noe ut, men på det aller største V76-forslaget, betaler jeg også for 4 Tyri Troll. Har denne en av sine bedre dager og samtidig kommer seg feilfritt rundt, er han ganske kapabel.

Rangering V76-1: A: 3 B: 10-8-7-2-4 C: 11-1-13-12-8-9

V76-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Jeg tar sjansen på at de siste skal bli de første i V76-2 og låser dette løpet på kun to hester, som begge står i bakspor fra start.

11 Hazil Boko kunne aldri utfordre meget gode Goeie Gozer på Bjerke sist, men avsluttet uansett strålende til andre. Treåringen gjorde en solid sisterunde fra de bakre regioner da og har vist at han tåler å bli brukt underveis. Det er 12 Gentile F. Boko som er utfordreren slik jeg leser løpet. Kolnes-traveren tapte som stor favoritt sist på Bjerke mot lederryggens Gunny Princess E., men gjorde slett ikke noe dårlig løp. Var ellers solid vinner både tredje sist og nest sist.

Rangering V76-2: A: 11 B: 12 C: 10-9-4-7-2-1-3-6-5-8

V76-3 - Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

Til tross for at 6 Ulla Del Bronco falt som blytung V5-favoritt på Bjerke i sin siste start, gjøres Hamre-hoppa til stor favoritt i V76-3. Kan selvsagt vinne dette, men jeg har minst like god tro på nestfavoritten 5 Whitney Brodda og Kristine Kvasnes. Hoppa var strålende vinner første gang ut i regi Kvasnes og skal duge veldig bra også her. Jeg står på disse to på de to minste V76-forslagene.

På de to største V76-forslagene, betaler jeg også for klart forbedrede 10 Gunny Princess E. og tetjokeren 2 Wakanda.

Rangering V76-3: A: 5 B: 6-10-2 C: 8-4-1-9-11-3-7

V76-4/V5-1 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

Kveldens store spillenøtt og jeg tar med ti hester på det aller største V76-forslaget og seks hester på de mindre forslagene.

Mester Høitomt settes først med 5 Lykke Ida. Han kusket denne første gang i den siste starten på Bjerke og det var trolig seieren som røk da galoppen kom midty på oppløpet. Nå kjenner Høitoimt hoppa bedre og da kan karrierens første seier komme 2 Lille Ild og Erland Holm var spilt til blytung favoritt i det samme løpet, men hun fungerte ikke for dagen og galopperte flere ganger. Viste veldig fine takter i to strake seiersløp før det.

7 Valle Oda har vunnet tre av sine fire siste løp, og fireårshoppa er under flott utvikling. Roter strekhestene, kan hun vinne igjen. 1 Særheims Jerka har fart og er ikke ueffen om hun traver feilfritt. 9 Sagen Frøya og storoutsideren 14 Spang Kosila hører også begge hjemme på tidlig gardering.

V76-4/V5-1: A: 5 B: 2-7-1-9-14 C: 11-12-6-3-4-1-8-13

V76-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Sensasjonelt sterkt seiersløp av fartsfylte 1 Valle Fryd sist på Jarlsberg og hoppa går fra å være nesten uspilt, til å bli stor favoritt. Så fort kan det snu i travsport. Hoppa gjorde sin start nummer 100 sist og det var første gangen Alexander Heisholt kusket henne. Løste strålende fra start sist og kan lede dette hele veien.

3 Rakkerfanten er mitt første motbud. Burde kanskje holdt unna fra tet sist på Sørlandet, men da var det 2100 meter. I likhet med kusk Vidar Hop tror jeg sprint er en fordel. 2 Jærvinn S.K. måtte travee i dødens som stor favoritt i et V65-løp på Biri sist, og holdt koken veldig bra derfra til andre. Skal tidlig med.

Jeg tar også med 8 Myrviks Anton på de litt større forslagene. Gikk i rykk og napp fra tet sist, men ble tatt ned helt oppunder mål av N.S. Viras Lykke. Tross åttendespor er ikke hesten sjanseløs i kveld. Vil han, så kan han være med helt fremme. Fire hester på forslagene i V76-6.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 1 B: 3-2-8 C: 5-9-7-6-10-4-11-12