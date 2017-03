Gnistrende flott V76-omgang på Bjerke

Ådne Odin og kusk Tom Erik Solberg. I dag kommer de ut på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V4 Romme: Herlig V4-omgang med spennende objekter

V75 Momarken: Unionstrav med superpott i V75

Oddstips 1: Monaco har ingenting å tape

Oddstips 2: Manchester City lekker som ei sil

Tippekupongen: Denne kampen vinner selv United

Det er naturligvis det gedigne Unionstravet på Momarken førstkommende lørdag som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet denne uken. Det er Internasjonal V75 med JACKPOT, og hele 21 170 021 ekstra i sjuerpotten. Skulle du bli alene, ja, da vanker det ikke mindre enn formidable 60 millioner kroner!



Når det gjelder dagen i dag er det V76 på Bjerke som er det klare høydepunktet. V76-1 starter kl.19.00. Glem ikke at det ligger hele 1 170 041 ekstra i sjuerpotten å venter på en alenevinner! Det blir også lunsjtrav, og det er Romme som står for V4-løpene som starter kl.12.20.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lerum med supertips til Mantorp 13. mars!

Det ble servert knallsterke V64-tips denne kvelden, og Nettavisens reduserte V4-forslag til Kr.420 betalte ut Kr.10 313,-. To bankere ble servert, og en var av det frekke slaget! Spotlite Son ML (3-valg) stod nemlig alene på våre bonger, og følgende info ble gitt:

V64-1 : 10 Spotlite Son ML – Har en TOPP MULIGHET i innledningsløpet, og vi tror hardt på denne frekkisen! Det er snakk om en hest som gjør sitt beste hver gang, den har superform i kroppen, og den leverte en solid sisterunde sist. Tapte kun for meget gode Mr Creation, og på klokken vår stod det faktisk 11,1 s 800m… Her møter Spotlite Son ML en svært overkommelig gjeng, og blir det bare litt tempo så bør den runde til seier.

Bjerke Travbane står som vanlig for ukens V76-omgang, og det er en ny praktfull omgang vi har foran oss. Det er tydelig at det våres ute, for nå begynner flere av unghestene å komme ut i banen etter at vintertreningen er gjort unna. 9 Ådne Odin (V76-5) er en av de hestene vi virkelig gleder oss å se igjen, og vi klemmer likegodt til med et bankerspill direkte i årsdebuten! Ellers vrimler det av luringer, og potensielle godbiter i dagens omgang. Vi får derfor ikke sjokk om dette ender med store penger for de som løser samtlige syv løp.

Sjekk ut følgende:

V76-1 : 5 Tem Jahn – Er en høykapabel traver som debuterer for Stall Hamre. Allerede i sitt første løp i karrieren viste den sitt store talent, og da la den altså inn 26,3 s 500m som ubrukt… Har dog ikke utviklet seg den riktige veien, og den har bare blitt mer og mer «håpløs» i banen. Har Stall Hamre fått bort disse unotene fra den, ja, da kan det fort dreie seg om en klink vinner. Dog vil vi se den i noen løp etter trenerbyttet før vi går ALL IN. 13 Smedpål – Var litt skakk sist, og ikke helt på topp, selv om det altså ble seier. Viste 28,1/1000m etter galoppen, og den gikk bra. Er god nok til å runde, men den må fungere 100% mot en såpass tøff konkurranse. 12 Battimo – Er en traver vi liker skarpt, og vi heiser den høyt opp på ranken i årsdebuten. Den er meget fin å se til, den er grunnkapabel, og den har trent fint i vinter. Dette er nok en traver som Mjølnerød tror på i 2017, og den skal vi ikke ryke på. OBS! 8 Horgen Lynet – Feilet som trolig slått sist, men den gjorde uansett et OK løp. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og normalt sett skal den bare bli bedre og bedre. Feilfritt er den garantert med å kjemper om det. 1 Valle Even – Blir det muligens litt skriking på denne onsdagen da hesten er bedre enn raden, og står noe billigere inne. Dog er vi fakta noe usikker på innstillingen til den, men skulle den få rygg leder, og det løser seg, ja, da kan den nok vinne. 10 Spydomann ØK – Kommer ut etter at vintertreningen er gjort unna, og det er OK rapporter på den. Gjorde sine beste løp med pisk i fjor, men skulle den oppføre seg uten pisk i årsdebuten så trenger den ikke å være helt borte. 11 Emil Mollyn – Har utviklet seg flott i år, og det virker å være litt å gå på. Skal med om løpet garderes bredt.

Vår rangering : A : 5-13 B : 12-8-1-10-11 C : 7-6-3-2-14-9

V76-2 : 1 Dante Kievitshof – Helskummelt løp, og her kan alt komme! Dog kan vår klare tipsener være en FREKK BANKER om man vil gå tynt. Det er snakk om en meget bra hest for klassen, og får den bare aksjonen til å stemme hele veien, ja, da tror vi den vinner. Den feilet som vinner på oppløpet nest sist, mens den vant lett sist. Kan helt sikkert ned mot 16,0 op en kjapp bane, og det straffer neppe mange. Tet, og slutt? 7 Athletic Devision – Dette er ingen dum traver, og den er nå helt riktig ute. I årsdebuten var den positiv, og den kom til mål med litt krefter igjen på tanken da. På sitt beste gjør den seg ikke bort, og det er en naturlig gardering bak Dante Kievitshof. 3 Air Speed – Er Høitomts valg i løpet, og det er snakk om en hest med OK kapasitet. Sliter dog med aksjonen, og den har ikke vært 100% de to siste gangene. Er med å kjemper om det skulle den fungere som best. 2 Norvelous Fairytale – Gjør nesten bare fine løp, og det er en nyttig traver. Var helt OK fra en trist utgangsposisjon sist, og det er ingen fare med formen. Står langt bedre til nå, og den er aktuell på gardering. 6 Monaco Royal Curse – Ble plukket ned helt oppunder mål i debuten for Espen Johansen. Kan ventes forbedret til denne oppgaven, og på ren kapasitet er den god nok. 11 Real Superb – Var nok litt tyngre enn hva vi trodde sist, men den fullfører uansett godkjent. Hadde nok veldig godt av det løpet i kroppen, og den gjør seg ikke bort i omgivelser som dette. Kan skrelle. Ellers er det bare å gardere med så mange du har råd til.

Vår rangering : A : 1 B : 7-3-2-6-11-9-8 C : 5-10-4-12

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V76-3 : 3 Valle Storm – Utviklet seg strålende i fjor, og det er en av de 4-åringene som vi virkelig gleder oss å følge i år. Nå er det altså duket for årsdebut, det er gode rapporter på den, og mot en veldig overkommelig motstand så må sjansene være knallgode. Kan ikke få et finere løp enn dette, og vi må bare tro hardt! 5 Stjerne Ball – Er den vi «frykter» mest. Den var ordentlig positiv i kulissene nest sist, og nå sist gikk den gedigent etter galopp. Har ingen problemer med å vise frem en 28-tid, den har fått to løp i kroppen etter pause, og den MÅ med om Valle Storm garderes.

Vår rangering : A : 3 B : 5-6-1-9 C : 7-8-12-2-4-10-11

V76-4 : 3 Fender Boko – Er helt overlegen på ren kapasitet i dette feltet, og det kan fort dreie seg om en klink vinner selv om den skulle havne utvendig leder. Får den tet, ja, da er dette løpet kjørt. Etter et lengre avbrekk sist var den veldig «seig i kroppen», men den avsluttet uansett fint nedover oppløpet etter hinder på veien, og den hadde krefter igjen over mål. Er normalt MYE forbedret med den blåseren i kroppen, og den må være HELAKTUELL! 2 Fairyman – Var kruttgod i nederlaget nest sist, og den gjorde nok et av karrierens beste løp da. Har tidligere slitt med en litt veik skalle, og dette er en hest som normalt er best når den får gå med i rygger. Motbudet fra et perfekt spor. 11 Euroncandidcamera – Gikk med punktert hjul sist, og innsatsen var derfor ikke så verst. Skulle det bli kjøring mellom favorittene så trenger det ikke å være feil å komme bakfra med sparte krefter. Er en naturlig gardering om man spekulerer litt. 1 Zanetti – Har en interessant oppgave foran seg, og det kan være en hest som skreller fra rygg leder. Hadde et balanseproblemer i årsdebuten, men dette blir fikset til onsdagens oppgave. Er en hest for de som leter en skrell, og den er ikke helt borte fra et nydelig spor.

Vår rangering : A : 3 B : 2-11-1-6-9 C : 8-5-7-4-12-10

V76-5 : 9 Ådne Odin – Er kanskje den 4-åringen i årgangen med best kapasitet. Dog slet den med aksjonen i sine siste løp som 3-åring, og den har derfor trengt en vinter med trening/behandling for at Killingmo skal være fornøyd med den igjen. Nå har den trent sterkt før årsdebuten, og Killingmo tror på seier i årsdebuten. Møter helt OK hester i grunnlaget, men vi tviler på om noen greier å stoppe denne meget kapable hingsten. Har en stor sjanse, og vi tror hardt! 2 Mjølner Fokus – Ble korrekt disket sist etter at den brøt seg ut mot oppløpet. Taktet imidlertid voldsomt om, og den varslet flott form. Her står den meget interessant til, den er sikret et bra opplegg, og det er den første som skal med om favoritten garderes. 11 Holene Odin – Har stor fart i kroppen sin, og nå er det altså duket for årsdebut. Er blitt fikset på i denne pausen, og Høitomt er forsiktig optimist. Kan fort vise seg å være en ordentlig luring om du velger å gå litt bort fra de mest spilte. 7 Silke Chasmina/8 Stensvik Iver – Er to formhester som begge skal med om løpet garderes. Ådne Odin klart i topp, men bak den er det faktisk veldig jevnt, og det er flere meget aktuelle kandidater for seieren.

Vår rangering : A : 9 B : 2-11-7-8-1 C : 6-4-5-3-10

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V76-6 : 12 Ridolini Park – Det ble tre seire for Pål Buer på Forus tirsdag, og det er en formtoppet Buer som tar turen til Oslo. Ridolini Park fikk han inn på stallen i vinter, og det ble seier direkte sist selv om hesten ikke var helt frisk for dagen. Er enormt grunnkapabel, det er gode rapporter på den, og med tempo kan den overraske. Prøves som et helfrekt objekt! 2 No Limit LA – Gjorde et knallsterkt løp sist, og vi gav den to pluss i kanten. Har et meget gunstig løp foran seg nå, den er normalt sikret et bra opplegg, og vi heiser den opp i a-gruppen! 3 Gigant Invalley – Var bra etter pause sist, og den varslet form. Dog snakker vi her om en traver som viste litt dårlig skalle i fjor, og spesielt når løpene var lengre enn 1600m. Kan selvfølgelig vinne om den er på topp, og sporet ble jo bra. 1 Ronato – Er variabel, men veldig bra når den for eksempel er som nest sist. Har trukket drømmesporet, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Kunne ha vært en banker på en kjapp sprint, men over denne distansen er det kun snakk om en outsider.

Vår rangering : A : 12-2 B : 3-1 C : 8-5-9-7-4-11-10

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V76-7 : 7 Delec Hanover – Har radet opp med fine innsatser på slutten, og den er i toppform! Spurtet sterkt sist, og da tapte den kun for Gematria/Patricia Hastrup (stod 20m bak). Her er det billigere i mot, den har blitt strøket inn et spor, og den kan åpne. VÅR IDE! 8 Merles Simoni – Er ikke venn med sporlottomaskinen, og den har ikke fått et helt optimalt spor på onsdag. Er dog best i slutten av løpene sine, og den pleier å ha tunge avslutninger de dagene den er som best. Avgjorde sikkert sist, og den gjorde det mot ganske bra motstand. Er helaktuell om det bare løser seg litt. 9 Sidsel – Har hatt sine problemer, og den har slitt. Nå sist var den dog bedre enn på lenge, og den var knallgod til seier. Står i en sjansebetont rygg fra start, men havner den bare ikke for langt bak er den med å gjør opp om det. 1 Nova Yamoz – Kan vinne dette løpet fra rygg leder. Hesten holder nemlig en veldig fin form, og her er den sikret en snill reise. Det kan bli utslagsgivende, og vi tar den derfor med som en aktuell gardering.

Vår rangering : A : 7-8-9 B : 1-2-4-5-12 C : 11-6-10