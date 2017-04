Gunnar må fikse V76-cashen

Riga Viktoria og Gunnar Austevoll blir favoritter i V76-2 på Bjerke i kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

V4/V5 Jägersro: Hyperinteressant galopponsdag i Malmö

Det er som vanlig V76-løpene på Bjerke som er hovedoppslaget på onsdager og som vanlig er det også V4/V5-galopp tidligere på dagen, nå som vi er på vei mot vårt og sommer.

Solid V64-klaff for Lerum på Jägersro tirsdag

Det var stor V64-jackpotomgang på Jägersro tirsdag kveld. Lerum fikk klaff på et av sine andelslag på Eksperten. "Lerums sistekackpotinfo" med fire andeler a kr 899 fikk seks rette og flotte 28 903 kr i utbetaling.

Voldsomme utbetalinger de siste dagene

Det har ikke vært lett å være travspiller i Norge de siste dagene. I V65-omgangen på Momarken søndag. var det kun en spiller som maktet sju rette og fikk 721 807 får seks rette. På Leangen mandag kom kun to bonger helskinnet gjennom i V65-spillet og seks rette ga 351 341 kr. På Forus tirsdag kveld ble det igjen utfordrende i V65-spillet og igjen var det kun en bong som kom helskinnet gjennom og seks rette gav 430 465 kr. Legg så til at tirsdagens V5-lunsj i Drammen også var preget av overraskelser og gav 70 640 kr, så er det alle sterke bevis for hvor vanskelig det har vært.

Helt overlegen på kapasitet

Det er en vrien V76-omgang på Bjerke i kveld også og slett ikke lett å finne banker. Men tilslutt endte jeg opp med 5 Riga Viktoria i V76-2. Den hoppa har ikke startet siden juli 2016, men på kapasitet og fart er hun helt overlegen sine konkurrenter i dette løpet. I seiersløpet tredje sist, var hun langt foran bedre hester enn det hun støter på i kveld og en hest som Hadland Urd ble regelrett frakjørt mot mål. Har vunnet en lokalkjøring på Bjerke 8. april og rapporteres fin i trening. Med kun fem hester på strek, skal det være bra sjanse for feilfri avgang og uten galopp skal det være bra vinnersjanse. V76-2 er ellers et heldekk-løp. Jeg skjærer gjennom og bankerspiller 5 Riga Viktoria i V76-2.

Rank V76-2: A: 5 B: 2-1-10-15 C: 13-4-12-11-7-6-8-14-3-9

Nå er det fart i frasparkene igjen

Jeg var litt inne på å lansere 2 Elegant i V76-7/V5-4/DD-2 som min V76-banker ikveld. Gravdal-hesten har endelig funnet formen igjen og vært meget bra i sine to siste løp, begge med Åsbjørn Tengsareid som kusk. Nest sist valgte Åsbjørn å slippe teten til Dag Støvar og hesten hang meget bra med helt inn. Sist spurtet Elegant flott fra de bakre regioner til tredje. I kveld velger garantert Åsbjørn Tengsareid å sitte foran med startkjappe 2 Elegant. Jeg tror på seier og spiller 2 Elegant som banker i DD-spillet og i V5-spillet.



Men i V76-spillet spiller jeg fast tre hester på samtlige forslag. Nevnte 1 Dag Støvar er naturligvis seierssaktuell fra sine fine utgangsposisjon og fra bakspor lurer Eirik Høitomt med 9 Jærvinn S.K. som kommer til å få et perfekt løp fra sitt smygspor. De tre hestene ser samtidig ut som et bra lås i V76-7 og de frekke går på 2 Elegant som banker.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 2 B: 1-9 C: 12-11-5-8-7-4-3-10-6

V76-1 - Varmblodshester. 2140 meter voltestart.

Voltestart og en vanskelig startside å lese i innledningsløpet i kveldens V76. 1 Farah Diba River blir uansett min klare favoritt. Hoppa satt i rygg på storfavoritten Athena A.P i V76-2 på Bjerke sist onsdag og fikk aldri sjansen derfra. Lykkes Eirik Høitomt med å forsvare innersporet i kveld, må dette være en god vinnersjanse. Klart førstevalg og banker på det minste V76-forslaget.

Utfordres i første rekke av 5 Tommycin som tok en sterk seier i sin første start på halvannet år på Bjerke for en måned siden. Treffer Kvikstad i volta og vallaken unngår galopp, er han med i seierskampen her. Jeg står på disse to på de to mellomste V76-forslagene.

På det største betaler jeg også for 7 Angelina Hall. Fra springspor er det ikke helt utenkelig at Adrian Solberg Akselsen og Angelina Hall kan få tet og derfra kan hun bli farlig.

Rangering V76-1: A: 1 B: 5-7 C: 6-2-8-3-10-9-4-11

V76-3 - 2100 meter auto. Stallansatte. Varmblodshopper.

Fint spilleløp for de stallansatte venter i dette løpet. Jeg står på fem hester på samtlige V76-forslag.

10 Ms. Quaker Force blir min klare favoritt. Hamre-hoppa leverte et meget solide seiersløpet i mandagslunsjen på Bjerke for drøye to uker siden og møter klart overkommelig selskap her. Bakspor betyr ikke allverden i et så lite felt (kun ni hester til start).

1 Janske satt bom fast for Kristian Malmin i det siste løpet. I kveld har hoppa førstespor bak bilen og kommer til å få et fint løp. 7 Venezia satte jeg et bankerspill på sist i lunsjen på Bjerke. Men Tvedt-hoppa imponerte ikke da og var slagen når galoppen kom i den siste svingen. Venezia er ujevn og har selvfølgelig kapasitet til å vinne et slikt løp, dersom hun presterer som best.

Det har også både 3 Animali (kjapp i vei og kusk i dytten) og jevne 6 Around The World (men må være bedre enn sist da hun fikk maks etter et fint løp underveis).

Rangering V76-3: A: 10 B: 1-7-3-6 C: 9-2-4-11

V76-4/V5-1 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

Det endte i gjentatte galopper for 12 Torpa Mai som hardt betrodd i et V75-løp i den siste starten på Leangen, men på kapasitet er jeg helt sikkeer på at Killingmo-hoppa er den overlegent beste hesten i V76-4. Bakspor på tillegg betyr ikke allverden, det er å holde seg unna galoppen som er viktigs. 12 Torpa Mai blir min klare favoritt i et uoversiktlig hoppeløp i V76-4.

Fra strek skal uryddige 3 Vestpol Hebe prøve å lede i det lengste. I likhet med Torpa Mai, er Vestpol Hebe ustø på beina og kanskje ikke i like bra form som når hun vant V76-løp på Bjerke før jul. 14 Torpa Oda er noe mer stabil enn do forannevnte, og får hun klaff fra bakspor på tillegg er hun med der fremme her.

7 Veels Netta er i bra form, men har neppe samme kapasitet som Torpa Mai og Vestpol Hebe. Men har dokumentert form og er aktuell feilfritt. Ute på kanten og på det største V76-forslaget tar jeg også med liter spilte 9 Maurstad Mina (kusk Kristine Kvasnes varsler litt for denne) og formsterke 15 Tellus Vilja (solid form og vant et tilsvarende V76-løp tredje sist).

Rank V76-4/V5-1: A: 12 B: 3-14-7-9-15 C: 6-11-4-13-5-8-10-2

V76-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

To hester skiller seg klart ut i dette kaldblodsløpet i V76-5 og jeg setter Glenn Kramer Stenberg først med 2 Eigelands Spretten. Stenberg vant V5-4 i Drammen i går med Hvalstad Odin og kan følge opp ny seier i kveld med formsterke 2 Eigelands Spretten.

Det er Trond Lindbak og 7 Kolbu Jonatan i mot i første rekke. Kolbu Jonatan galopperte i tet i i sitt siste løp som var et V75-løp på Leangen. Så vel ikke ut som en vinner på det tidspunktet, men det løpet holdt mye høyere klasse enn det V76-5 gjør i kveld. Det er ikke utenkelig at Lindbak kan sitt tidlig i tet med Kolbu Jonatan i kveld. Disse to hestene skiller seg klart ut i V76-5 og blir mitt lås.

Rangering V76-5/V5-2: A: 2-7 B: 9-1 C: 11-3-8-6-12-10-5

V76-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Uten tvil kveldens sportslige og spillemessige godbit. Under tvil setter jeg 2 Hickothepooh først på min rangering. Hesten fikk ikke betalt for sin flotte kapasitet i tre- og fireårssesongen, og har således lite penger på konto sett til kapasiteten. Innfridde enkelt som storfavoritt i årsdebuten, men i kveld er det opp to klasser motstandsmessig. Det skal 2 Hickothepooh takle fint, og fungerer han aksjonsmessig skal han være med i seierskampen her.

6 Carl Lewis har hevet seg betydelig på slutten og var lekker tetvinner på Sørlandet i den siste starten. Står imidlertid litt sjanseartet til spormessig i kveld og får neppe gratis tet. 8 Moveslikejagger har funnet stilen igjen med Kristine Kvasnes som kusk. Tok en råsterk seier fra dødens nest sist og innfridde lett som storfavoritt i V65-1 på Biri sist. Men også Moveslikejagger møter skjerpet motstand i kveld. 4 Restless Explosion har funnet et nytt gir i en alder av 8 år. 2100 meter er normalt ikke et kjempepluss, men han kan vinne igjen. Disse fire hestene får plass på de to minste V76-forslagene.

På de større forslagene betaler jeg i første rekke også for 1 Commander Nosto (pliktvant et lunsjløp sist, må trolig heve seg enda et hakk for å vinne her) og 10 Merles Simone (duger feilfritt med klaff fra bakspor). På det aller største tar jeg også med 9 President Ideal som med rett reise kanskje kan vinne, da formen er helt på topp og startsporet er spennende.

Rangering V766-6/V5-3/DD-1: A: 2 B: 6-8-4-1-10 C: 9-5-3-7-11-12